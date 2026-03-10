Битката за Белия дом! Петимата възможни наследници на Доналд Тръмп

С наближаването на междинните избори в САЩ, които ще бъдат последни за Доналд Тръмп, изглежда въпросът за това кой ще го наследи излиза все повече на преден план.

Вечерта на 28 февруари, след като САЩ и Израел удариха Иран, в Мар-а-Лаго Тръмп проведе среща с някои от висшите служители на администрацията си и спонсори на Републиканската партия, като пред тях постави въпроса: Кой биха предпочели да подкрепи за президент през 2028 г. - държавния секретар Марко Рубио или вицепрезидента Джей Ди Ванс?

Пред NBC News двама души, които са присъствали на срещата, са заявили, че почти единодушно всички са посочили Марко Рубио, а според друг участник - двамата са получили равна подкрепа.

Марко Рубио или Джей Ди Ванс?

В началото на 2025 година пред Fox News Доналд Тръмп отказа да посочи Джей Ди Ванс като свой автоматичен наследник, като тогава заяви, че вицепрезидентът "е много способен". Всъщност изглежда желанието на Тръмп е и Рубио, и Ди Ванс да се кандидатират за президентските избори през 2028 година.

"Ванс-Рубио е мечтаният билет на президента" за 2028 г. - "и за да е ясно, Ванс е начело", заяви съветник на Тръмп пред Axios, когото президентът помолил да сподели мнение относно потенциалните водещи кандидати за следващите президентски избори в САЩ.

Въпреки че през последните седмици - заради фокуса на администрацията на Тръмп върху външнополитическите въпроси на страната - по-често президентът да отправя похвали към Рубио и той по-често да се споменава в публичното пространство, докато Ди Ванс остана на заден план, предварително проучване на университета на Ню Хемпшир от 19 февруари т.г. показва, че Джей Ди Ванс води сред евентуалните избиратели на Републиканската партия, като получава 53% подкрепа, докато Рубио е само със 7%.

Според проучването на NBC News, проведено от Hart Research Associates/Public Opinion Strategies, Джей Ди Ванс отново води пред Марко Рубио, като 27% от анкетираните са дали своята положителна оценка за Ди Ванс, докато Рубио е с 24% одобрение.

Самият Рубио заяви през изминалата година, че ако Джей Ди Ванс се кандидатира за президент, той ще го подкрепи. Според източник на Axios към момента тази позиция на Рубио не се е променила и той дори е съобщил лично това на Ди Ванс.

Източници на "Политико" също са споделили, че Марко Рубио е казал, че Джей Ди Ванс е фаворит за номинацията на републиканците през 2028 г., като отново е потвърдил подкрепата си за него.

В интервю журналистът Ерик Браднър от CNN отбеляза, че "Рубио очевидно е човек, който се ползва с благосклонността на президента Тръмп, който се е кандидатирал за президент преди, знае как да го прави и би бил жизнеспособен кандидат във всяка надпревара, в която се е включил. Но изглежда няма апетит да се изправи срещу Джей Ди Ванс, поне на този ранен етап от президентството на Тръмп".

Още потенциални кандидати

Все пак Рубио и Ди Ванс не са единствените, които биха могли да са наследници на Тръмп.

Губернаторът на Флорида Рон Десантис, председателят на Търговска комисия на Сената Тед Круз и най-големият син на Тръмп - Доналд Тръмп-младши - също са назовавани като потенциални кандидати за президент от Републиканската партия на изборите през 2028 година.

Рон Десантис

Губернаторът на Флорида, чийто мандат изтича през 2026 година, вече се е кандидатирал за президент през 2024 година, но тогава загуби от Тръмп. Предполага се, че след като му изтече мандата на губернатор, той ще се опита да се върне в политиката.

Десантис не изключва да се кандидатира за президент отново през 2028 година. Въпреки че влиянието му в Републиканската партия е намаляло, той запазва значителна база поддръжници сред консервативните избиратели.

Според изследване на Issues and Insights, проведено между 27 и 29 януари 2026 година, Десантис получава подкрепа от 5% за кандидат на републиканците през 2028 година.

Тед Круз

Тед Круз беше кандидат за президент на Републиканската партия на изборите през 2016 година. Тогава той победи Доналд Тръмп в Айова, но впоследствие се отказа от надпреварата и стана негов съюзник.

Круз е с репутация на остър консерватор с дълбоки идеологически убеждения. Той има силно влияние сред либертарианските и евангелистките крила на Републиканската партия, с които се надява да си осигури втора кандидатура за Белия дом. Но според изследване на Issues and Insights, той е с 2% подкрепа.

Доналд Тръмп-младши

Въпреки че най-големият син на американският президент многократно е заявявал, че "няма никакъв интерес" да се кандидатира през 2028 г., той и не изключва на 100% кандидатурата си.

Доналд Тръмп-младши няма официален политически опит, но е една от най-значителните фигури на движение MAGA, което беше популяризирано от баща му по време на трите си президентски кампании.

Той е задължителен участник в митинги и е популярен сред републиканците, като според някои кандидатурата му за изборите през 2028 г. би могла да се хареса на избирателите, които искат приемственост.

Според изследването на Issues and Insights Доналд Тръмп-младши получава 18% подкрепа, като се нарежда след Джей Ди Ванс, който според това изследване получава 43% подкрепа. Марко Рубио е с 5%.