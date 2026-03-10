Новини
Битката за Белия дом! Петимата възможни наследници на Доналд Тръмп

10 Март, 2026 17:13 1 484 32

В началото на 2025 година пред Fox News Доналд Тръмп отказа да посочи Джей Ди Ванс като свой автоматичен наследник, като тогава заяви, че вицепрезидентът е много способен

Снимка: БГНЕС/ЕРА
С наближаването на междинните избори в САЩ, които ще бъдат последни за Доналд Тръмп, изглежда въпросът за това кой ще го наследи излиза все повече на преден план.

Вечерта на 28 февруари, след като САЩ и Израел удариха Иран, в Мар-а-Лаго Тръмп проведе среща с някои от висшите служители на администрацията си и спонсори на Републиканската партия, като пред тях постави въпроса: Кой биха предпочели да подкрепи за президент през 2028 г. - държавния секретар Марко Рубио или вицепрезидента Джей Ди Ванс?

Пред NBC News двама души, които са присъствали на срещата, са заявили, че почти единодушно всички са посочили Марко Рубио, а според друг участник - двамата са получили равна подкрепа.

Марко Рубио или Джей Ди Ванс?

В началото на 2025 година пред Fox News Доналд Тръмп отказа да посочи Джей Ди Ванс като свой автоматичен наследник, като тогава заяви, че вицепрезидентът "е много способен". Всъщност изглежда желанието на Тръмп е и Рубио, и Ди Ванс да се кандидатират за президентските избори през 2028 година.

"Ванс-Рубио е мечтаният билет на президента" за 2028 г. - "и за да е ясно, Ванс е начело", заяви съветник на Тръмп пред Axios, когото президентът помолил да сподели мнение относно потенциалните водещи кандидати за следващите президентски избори в САЩ.

Въпреки че през последните седмици - заради фокуса на администрацията на Тръмп върху външнополитическите въпроси на страната - по-често президентът да отправя похвали към Рубио и той по-често да се споменава в публичното пространство, докато Ди Ванс остана на заден план, предварително проучване на университета на Ню Хемпшир от 19 февруари т.г. показва, че Джей Ди Ванс води сред евентуалните избиратели на Републиканската партия, като получава 53% подкрепа, докато Рубио е само със 7%.

Според проучването на NBC News, проведено от Hart Research Associates/Public Opinion Strategies, Джей Ди Ванс отново води пред Марко Рубио, като 27% от анкетираните са дали своята положителна оценка за Ди Ванс, докато Рубио е с 24% одобрение.

Самият Рубио заяви през изминалата година, че ако Джей Ди Ванс се кандидатира за президент, той ще го подкрепи. Според източник на Axios към момента тази позиция на Рубио не се е променила и той дори е съобщил лично това на Ди Ванс.

Източници на "Политико" също са споделили, че Марко Рубио е казал, че Джей Ди Ванс е фаворит за номинацията на републиканците през 2028 г., като отново е потвърдил подкрепата си за него.

В интервю журналистът Ерик Браднър от CNN отбеляза, че "Рубио очевидно е човек, който се ползва с благосклонността на президента Тръмп, който се е кандидатирал за президент преди, знае как да го прави и би бил жизнеспособен кандидат във всяка надпревара, в която се е включил. Но изглежда няма апетит да се изправи срещу Джей Ди Ванс, поне на този ранен етап от президентството на Тръмп".

Още потенциални кандидати

Все пак Рубио и Ди Ванс не са единствените, които биха могли да са наследници на Тръмп.

Губернаторът на Флорида Рон Десантис, председателят на Търговска комисия на Сената Тед Круз и най-големият син на Тръмп - Доналд Тръмп-младши - също са назовавани като потенциални кандидати за президент от Републиканската партия на изборите през 2028 година.

Рон Десантис

Губернаторът на Флорида, чийто мандат изтича през 2026 година, вече се е кандидатирал за президент през 2024 година, но тогава загуби от Тръмп. Предполага се, че след като му изтече мандата на губернатор, той ще се опита да се върне в политиката.

Десантис не изключва да се кандидатира за президент отново през 2028 година. Въпреки че влиянието му в Републиканската партия е намаляло, той запазва значителна база поддръжници сред консервативните избиратели.

Според изследване на Issues and Insights, проведено между 27 и 29 януари 2026 година, Десантис получава подкрепа от 5% за кандидат на републиканците през 2028 година.

Тед Круз

Тед Круз беше кандидат за президент на Републиканската партия на изборите през 2016 година. Тогава той победи Доналд Тръмп в Айова, но впоследствие се отказа от надпреварата и стана негов съюзник.

Круз е с репутация на остър консерватор с дълбоки идеологически убеждения. Той има силно влияние сред либертарианските и евангелистките крила на Републиканската партия, с които се надява да си осигури втора кандидатура за Белия дом. Но според изследване на Issues and Insights, той е с 2% подкрепа.

Доналд Тръмп-младши

Въпреки че най-големият син на американският президент многократно е заявявал, че "няма никакъв интерес" да се кандидатира през 2028 г., той и не изключва на 100% кандидатурата си.

Доналд Тръмп-младши няма официален политически опит, но е една от най-значителните фигури на движение MAGA, което беше популяризирано от баща му по време на трите си президентски кампании.

Той е задължителен участник в митинги и е популярен сред републиканците, като според някои кандидатурата му за изборите през 2028 г. би могла да се хареса на избирателите, които искат приемственост.

Според изследването на Issues and Insights Доналд Тръмп-младши получава 18% подкрепа, като се нарежда след Джей Ди Ванс, който според това изследване получава 43% подкрепа. Марко Рубио е с 5%.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    4 5 Отговор
    Мисля,че ще е Джей Ди Ванс..

    Коментиран от #18, #19, #30

    17:16 10.03.2026

  • 2 ЗабеляЗЪЛ

    1 10 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро и затова ги лъжат в магазините.

    Коментиран от #7

    17:16 10.03.2026

  • 3 китайски балон

    10 0 Отговор
    Наследникът трябва да бъде одобрен от иранците😉

    17:17 10.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Предполагам че всички тея

    7 1 Отговор
    Петимата възможни наследници на Доналд Тръмп са все смахнати...

    17:17 10.03.2026

  • 6 Няма да има 46 ти

    4 1 Отговор
    Президент краварник отива към работа 1000% бай донюю е последния

    17:18 10.03.2026

  • 7 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЗабеляЗЪЛ":

    А ти запомни ли ги?:))) или те преметат и теб:))))

    17:18 10.03.2026

  • 8 Естествено че

    6 0 Отговор
    сина на Тръмпунгела ще е един от тези 5 олигофрена

    17:20 10.03.2026

  • 9 честен ционист

    4 1 Отговор
    Бай Дочно е последния. След него няма да има други.

    17:20 10.03.2026

  • 10 Съединените щати на практика е

    5 2 Отговор
    двупартийна диктатура, където олигархична хунта съществува от 150 години и на всички, които искрено се противопоставят на политиките и интересите на управляващата класа, е отказано правото да се обръщат към народа. Свидетели сме на откровени лъжи, на отприщилият се порой от расистки наративи, език който нацистите използваха докато полагаха основите за Холокоста, превантивни манипулативни декларации, толериране и прокламиране на империалистическия гангстеризъм и предполагаемото „право“ на американския империализъм да нахлува, бомбардира, убива и отвлича по свое желание на всякъде по света. Брутални примери за международен тероризъм, дестабилизираща агресия и лудост. Според стандартите, установени на Нюрнбергските процеси след Втората световна война, това е незаконно „престъпление срещу мира“, сравнимо с действията, изпратили нацистките подсъдими на бесилката. А Досиетата на Епщайн ? Над 3 милиона страници документи, разкриващи дегенериралата социална вселена на американската и международната капиталистическа олигархия – милиардери, политици, интелектуалци, технологични ръководители и кралски особи, циркулиращи в орбитата на осъден трафикант на деца за сексуална употреба – президентът, чиято интимна, десетилетна връзка с Епщайн е документирана в снимки, летателни дневници и показания на свидетели. Никаква медийна пропаганда не може да прикрие факта, че нападението срещу Иран е точно това, което беше описано на Нюрнбергските процеси срещу нацистките лидери пр

    17:21 10.03.2026

  • 11 койдазнай

    4 1 Отговор
    Тръмп няма да има наследници. Управлението му ще завърши с многогодишн агражданска война, в която само Бог знае, колко ще загинат.

    17:22 10.03.2026

  • 12 Чуя ли само някой политик

    4 1 Отговор
    за "атлантически партньори" да спомене и почвам да псувам. Не мога да разбера тая причинно следствена връзка колеги. Ходих и на психиатър и човека каза че си е било съвсем нормално

    Коментиран от #14

    17:22 10.03.2026

  • 13 Моджтаба

    4 1 Отговор
    Още никой не съм одобрил!

    Коментиран от #17

    17:23 10.03.2026

  • 14 Другия път

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Чуя ли само някой политик":

    остани поне 6 месеца!

    17:24 10.03.2026

  • 15 Следващите 5 педофила и извратеняка ...

    5 1 Отговор
    Досиетата на Епщайн, над 3 милиона страници документи, разкриващи дегенериралата социална вселена на американската и международната капиталистическа олигархия – милиардери, политици, интелектуалци, технологични ръководители и кралски особи, циркулиращи в орбитата на осъден трафикант на деца за сексуална употреба – президентът, чиято интимна, десетилетна връзка с Епщайн е документирана в снимки, летателни дневници и показания на свидетели,

    17:25 10.03.2026

  • 16 Флип

    4 3 Отговор
    Джей До Ванс е лласи над кубинскя фашист.

    Коментиран от #24

    17:25 10.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Или

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ди Джей Ванс?

    17:25 10.03.2026

  • 19 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Кой да е новият американски президент, ще бъде пак терорист, изнудвач и убиец на деца , какъв в момента е лудото Дончо....

    Коментиран от #28

    17:26 10.03.2026

  • 20 Двупартиен нацистки коптор

    3 1 Отговор
    За да установи диктатура, Тръмп не е нужно физически да смазва политиците от Демократическата партия. Показателно е, че когато един конгресмен от Демократическата партия, Ал Грийн, държеше плакат, осъждащ расизма на Тръмп, той беше извлечен от залата от охраната без никакви възражения от страна на колегите му от партията.

    17:27 10.03.2026

  • 21 Велик аятолах

    3 1 Отговор
    Велик аятолах трябва да одобри президента на САЩ.

    1. Те имат ядрено оръжие и са заплаха за световния мир.
    2. Те нападат чужди държави в особено опасен рецидив.
    3. Месят се, бъркат се във вътрешните работи на суверенни държави
    4. Налагат незаконни мита върху международния бизнес.
    5. Корумпирана от олигарси власт .

    17:27 10.03.2026

  • 22 Последната година

    1 0 Отговор
    Тръмп ще подаде оставка,за да оглави нов,прогресивен проект!

    17:28 10.03.2026

  • 23 дедо дончо прави всичко възможно

    4 0 Отговор
    който и дае кандидатът на републиканците да няма никакъв шанс да стане президент

    17:28 10.03.2026

  • 24 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Флип":

    Да ,и аз така мисля....

    17:29 10.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 САЩ са паразит Злото на света

    4 0 Отговор
    Контрастът между САЩ и Китай е особено ярък, ако вземем случая с Ирак. САЩ и техните съюзници – включително Великобритания (под ръководството на лейбъристкото правителство) – водеха незаконна война срещу Ирак, в която стотици хиляди цивилни бяха убити, а страната беше сравнена със земята. Развитието на страната беше забавено с десетилетия. Използването на оръжия като бял фосфор и обеднен уран доведе до ужасяващо увеличение на вродените дефекти, детската смъртност и случаите на левкемия.
    Отношенията на Китай с Ирак са много различни. Ирак е един от най-големите получатели на инвестиции в инфраструктура по инициативата „Един пояс, един път“. Китай строи 7000 училища в Ирак, наред с огромен брой мостове, пътища, железопътни линии. Китай дори е водещ в инвестициите в иракската индустрия за слънчева енергия – значително развитие в страна, чието изобилие от петрол я е направило толкова популярна дестинация за западна намеса в течение на един век.

    17:31 10.03.2026

  • 27 Тракиец 🇺🇦

    3 0 Отговор
    Само Иран има право да одобри следващият президент на САЩ

    17:32 10.03.2026

  • 28 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    Не мисля,че американският президент управлява! Той е един фигурант! В САЩ корпорациите назначават президентите и останалите политици а това значи, олигархия!

    17:32 10.03.2026

  • 29 Тракиец 🇺🇦

    3 0 Отговор
    Робърт де Ниро е следващият президент а Тръмп го чака ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СТОЛ ..МР...Ъ..СЕН ТЕРОРИСТ И ЕВРЕЙСКА ГЕНЕТИЧНА ОТ..Р...ЕПК.А МАСОВ УБИЕЦ...

    17:33 10.03.2026

  • 30 ИИ без интелект

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Дядовците бяха нужни да разрушат мира и да съсъпят световната икономика. Следва някой младок, който ни лук ял, ни мирисал, ще съди гъби на луната.

    17:35 10.03.2026

  • 31 Хеми значи вазелин

    3 0 Отговор
    В говедарника имаха един читав кандидат преди време - Бърни Сандърс, ама масово са и ди оти (също като нас) и никой почти не гласува за него.

    17:43 10.03.2026

  • 32 ОТ ШАЙКАТА НА ТРЪМП

    4 0 Отговор
    ВСИЧКИ СА ОТРЕПКИ.

    17:54 10.03.2026