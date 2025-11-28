Тръмп спира "за неопределено време" имиграцията в САЩ от страни от третия свят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в Truth Social, че ще спре за неопределено време имиграцията в Съединените щати от страни от третия свят.

„Ще спра имиграцията от всички страни от третия свят, за да позволя на американската система да се възстанови напълно.

Ще отменя всички милиони незаконни разрешения за влизане, издадени от Байдън, включително тези, подписани от автографа на Слипи Джо Байдън.

Ще експулсирам всеки, който не е от нетна полза за Съединените щати или неспособен да обича страната ни.

Ще премахна всички федерални помощи и субсидии за неграждани на страната ни.

Ще отнема гражданството на мигранти, които подкопават вътрешния ред.

Ще депортирам всички чуждестранни граждани, които са обществена отговорност, заплаха за сигурността или са несъвместими със западната цивилизация“, заяви той", написа американският президент.