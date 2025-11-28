Новини
Тръмп спира "за неопределено време" имиграцията в САЩ от страни от третия свят

28 Ноември, 2025 06:57, обновена 28 Ноември, 2025 07:02

Целта на президента е "да позволи на американската система да се възстанови напълно"

Тръмп спира "за неопределено време" имиграцията в САЩ от страни от третия свят - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в Truth Social, че ще спре за неопределено време имиграцията в Съединените щати от страни от третия свят.

„Ще спра имиграцията от всички страни от третия свят, за да позволя на американската система да се възстанови напълно.

Ще отменя всички милиони незаконни разрешения за влизане, издадени от Байдън, включително тези, подписани от автографа на Слипи Джо Байдън.

Ще експулсирам всеки, който не е от нетна полза за Съединените щати или неспособен да обича страната ни.

Ще премахна всички федерални помощи и субсидии за неграждани на страната ни.

Ще отнема гражданството на мигранти, които подкопават вътрешния ред.

Ще депортирам всички чуждестранни граждани, които са обществена отговорност, заплаха за сигурността или са несъвместими със западната цивилизация“, заяви той", написа американският президент.


САЩ
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Тръмп ще унищожи

    0 6 Отговор
    Америка

    Коментиран от #7, #11

    07:29 28.11.2025

  • 6 нпо агент

    11 0 Отговор
    Тръмп моля ви..спрете ислямско-талибанско нашествие и в Европа..защото евротрансмазни политици няма да го направят..

    Коментиран от #8

    07:37 28.11.2025

  • 8 Шопо

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "нпо агент":

    ЕС си мисли че Русия е враг, истинските врагове вече са в държавите на ЕС.
    Чакат знак от Алах за да започнат борбата.

    07:41 28.11.2025

  • 12 малко факти

    1 0 Отговор
    Браво на Тръмп ,така и трябва ,на САЩ навлеци и терористи не им трябват да хранят .

    08:21 28.11.2025

  • 14 факуса

    0 0 Отговор
    късно и умно, ама на всички вие разбихте държавите

    08:25 28.11.2025

  • 15 Мдааа

    0 0 Отговор
    Поредния шамар за Русия.

    08:26 28.11.2025

