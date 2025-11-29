Уиткоф: Ако приемат плана ни, това ще помогне за предотвратяване на нови конфликти

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф заяви, че ако американският мирен план бъде приет, това ще помогне за предотвратяване на нови конфликти и ще утвърди Съединените щати, Русия и Украйна като партньори.

Това съобщи The Wall Street Journal.

„Ако направим всичко това, то естествено ще се превърне в предпазна мярка срещу бъдещи конфликти“, каза той пред вестника, описвайки надеждите, че трите страни в крайна сметка ще могат да поддържат търговски отношения.

Преди часове стана ясно, че Владимир Путин ще се срещне с Уиткоф следващата седмица.

„През първата половина на седмицата. Ще обявим датата своевременно“, каза прессекретарят Дмитрий Песков.

Ден преди това Владимир Путин обяви, че Уиткоф ще дойде в Москва по молба на президента на САЩ Доналд Тръмп.