Новини
Свят »
САЩ »
Уиткоф: Ако приемат плана ни, това ще помогне за предотвратяване на нови конфликти
  Тема: Украйна

Уиткоф: Ако приемат плана ни, това ще помогне за предотвратяване на нови конфликти

29 Ноември, 2025 05:26, обновена 29 Ноември, 2025 05:31 553 7

  • стивън уиткоф-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • план

Така Съединените щати, Русия и Украйна ще се утвърдят като партньори, смята специалният пратеник на президента Тръмп

Уиткоф: Ако приемат плана ни, това ще помогне за предотвратяване на нови конфликти - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф заяви, че ако американският мирен план бъде приет, това ще помогне за предотвратяване на нови конфликти и ще утвърди Съединените щати, Русия и Украйна като партньори.

Това съобщи The Wall Street Journal.

Още новини от Украйна

„Ако направим всичко това, то естествено ще се превърне в предпазна мярка срещу бъдещи конфликти“, каза той пред вестника, описвайки надеждите, че трите страни в крайна сметка ще могат да поддържат търговски отношения.

Преди часове стана ясно, че Владимир Путин ще се срещне с Уиткоф следващата седмица.

„През първата половина на седмицата. Ще обявим датата своевременно“, каза прессекретарят Дмитрий Песков.

Ден преди това Владимир Путин обяви, че Уиткоф ще дойде в Москва по молба на президента на САЩ Доналд Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Стефан Витков е българин, а Путин е руснак. Ще се разберат.

    Коментиран от #6

    05:34 29.11.2025

  • 2 КРАИ С ПРО СИА

    5 1 Отговор
    АНАЛ Но не задовелоено цаистао иЗ ПРАГЕНЕИЕ... ПРо СИА ще бъде Унисхтогенананан докатоо И ПОСЛЕДНАТА рУСХАККА С ФИ НИА мърда... заводите а "танкове" зад УРАЛ.. тоге.... а сега си ПОДМИИ.. ези4ето... СЛАВА УКРАИНЕ

    05:35 29.11.2025

  • 3 Да се знае

    5 3 Отговор
    Този е типичен, американски лузър и прорускиБоклук.

    05:36 29.11.2025

  • 4 Фен

    4 0 Отговор
    Приемат, или не, на все повече хора по света става ясно, че "приятелството" със САЩ е смъртоносно.

    05:42 29.11.2025

  • 5 Историк

    5 3 Отговор
    Липсата на всякакъв морален компас и експертни критерии са характерни за диктаторските режими, защото за тях е важно да се изпълнят техните задачи без да се съобразяват с нищо друго. Арогонтността на Тръмп е неописуема и тя е характерна и за всички около него. Уиткоф е определен от съпартийците си за предател и руски агент ,но дебелоочието му е както на Тръмп. Такива безнравствени хора не може да решават световната съдба, това може единствено да доведе до пълен колапс на цивилизования свят. Цивилизацията може да бъде защитена единствено от цивилизовани хора, а не от арогантни и безскрупулни с власт и пари.

    05:44 29.11.2025

  • 6 Отнася се за русофилите!

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    И денонощно да ядете рускиГoвна, пак няма да стане на вашата, продажниКопелета.

    05:44 29.11.2025

  • 7 Шопо

    1 1 Отговор
    Мирен план за украйна има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на украйна.
    Територията украйна става част от РФ и Русия гарантира нейната сигурност.
    Другото са празни приказки.

    05:57 29.11.2025