Уиткоф предложи Киев да търси отмяна на митата, а не ракети „Томахоук“

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стивън Уиткоф предложи Украйна да поиска 10-годишно отмяна на тарифите от Вашингтон, вместо да доставя ракети „Томахоук“ на фронта, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).
Уиткоф е обяснил на Украйна, че отлагането на тарифите ще облекчи тежестта върху икономиката на страната, докато „шепа ракети“ няма да решат нищо.
САЩ преди това предложиха 28-точков план за уреждане на украинския проблем. Документът предизвика недоволство в Киев и неговите европейски партньори, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации по мирния план в Женева. Според РБК-Украйна, делегациите са се споразумели по по-голямата част от програмата, предложена от Вашингтон, но няколко ключови точки са били оставени за обсъждане на среща между Тръмп и Володимир Зеленски, чиято дата все още не е определена. По-късно Тръмп обяви, че броят на точките в плана е намален от 28 на 22.
21:37 29.11.2025
2 И няма и да има
Коментиран от #3, #8, #35
21:37 29.11.2025
До коментар #2 от "И няма и да има":
21:38 29.11.2025
4 Никаква отмяна на митата
Коментиран от #6, #9
21:38 29.11.2025
21:39 29.11.2025
До коментар #4 от "Никаква отмяна на митата":
21:39 29.11.2025
7 съюзник на кого
21:40 29.11.2025
8 Не обиждай розовите понита
До коментар #2 от "И няма и да има":Те са изпаднали в дупка а ти искаш да ги погребеш в нея.
21:40 29.11.2025
9 Глад от бункера
До коментар #4 от "Никаква отмяна на митата":Аааааа без ракети без ракети!!
Коментиран от #44
21:42 29.11.2025
10 Тия Томахоук
Това медиите винаги, старателно го пропускат!
Добре поне че са споменали, че тия ракети нищо няма да променят!
Коментиран от #51
21:43 29.11.2025
21:44 29.11.2025
12 Феникс
Коментиран от #15
21:44 29.11.2025
14 Рублевка
21:45 29.11.2025
15 Тръмп
До коментар #12 от "Феникс":Взривените танкери от СБУ са подлежащи на американски санкции?
Още въпроси?
Още въпроси?
Коментиран от #18, #25
21:47 29.11.2025
21:49 29.11.2025
18 Феникс
До коментар #15 от "Тръмп":Абе това са мирни съдове бе драги, защо така поддържаме тероризма и то в натовски води? :)
Коментиран от #20
21:51 29.11.2025
20 Тръмп
До коментар #18 от "Феникс":Санкции!
21:54 29.11.2025
21 Рублевка
Коментиран от #23
21:55 29.11.2025
21:56 29.11.2025
23 Ами
До коментар #21 от "Рублевка":Чао Газпром.
21:57 29.11.2025
24 Рублевка
Коментиран от #26
21:59 29.11.2025
25 Гориил
До коментар #15 от "Тръмп":Затвореното небе на Венецуела е също толкова фалшиво, колкото и участието на Украйна в атаката срещу сенчестия флот.И двата варианта работят и теоретично водят до Трета световна война.Русия спокойно ще изпрати транспортни самолети, а Америка ще атакува така наречения флот в сянка.В този случай и двете страни понасят загубите и вредите по равно.В момента, в който дори един американски самолет се появи в ограниченото небе на Венецуела, той ще бъде мигновено унищожен от най-добрите руски системи за противовъздушна отбрана в света. Според някои данни, тези системи са десетки и са разположени в цяла Венецуела по съвет на руски технически съветници.
Коментиран от #30
21:59 29.11.2025
26 Самолетоносачът Кузя
До коментар #24 от "Рублевка":Руснаците са силни в претопяването.
Коментиран от #28
22:02 29.11.2025
27 Рублевка
Коментиран от #38
22:02 29.11.2025
28 Рублевка
До коментар #26 от "Самолетоносачът Кузя":Самолетоносачът Кузя е построен в Николаев украински боклук.
Коментиран от #33
22:06 29.11.2025
Коментиран от #34
22:12 29.11.2025
30 си дзън
До коментар #25 от "Гориил":Забрави да напишеш, че под америкнаските самолетоносачи стоят
по три Посейдона, а над тях летят Буревестници ескортирани от Су-61ГЗ.
22:16 29.11.2025
22:17 29.11.2025
22:17 29.11.2025
33 Гориил
До коментар #28 от "Рублевка":Ще ви издам една тайна: самолетоносачите са се превърнали в уязвими цели. Веднага щом започне Третата световна война, те ще бъдат потопени от най-новите руски наземни, въздушни и подводни ракети и дронове, базирани на нови физически принципи, от които няма спасение или защита.Що се отнася до Кузнецов, руското стратегическо командване претегля и оценява бъдещето на самолетоносачите в случай на Трета световна война. Всички открития и заключения сочат към пълната безполезност на самолетоносачите. Техният живот ще се отброява за минути.
Коментиран от #50
22:18 29.11.2025
34 Рублевка
До коментар #29 от "Факт":Щом е пренасял казахстански нефт, руснаците няма да го ремонтират. Казахстан да се оправя. Постепенно тръбите към Европа ще бъдат претопени по искане на другаря Си.
22:18 29.11.2025
35 Има има
До коментар #2 от "И няма и да има":Путинофили и тръмпоядни.
22:18 29.11.2025
22:24 29.11.2025
37 Рублевка
22:24 29.11.2025
38 Нима?
До коментар #27 от "Рублевка":Европа отдавна мина на ВЕИ. Китайските фабрики за перки и панели бълват продукция денонощно. Ерата на фосилните горива е история. Ще агонизират още една-две петилетки и толкова.
Коментиран от #41, #47
22:25 29.11.2025
40 ЩО БЕ...?!
Пък после ЕС ще ги подари на Украйна...!
Това е старата схема за печалба на САЩ и източването на ЕС...!
22:29 29.11.2025
41 Рублевка
До коментар #38 от "Нима?":От природен газ се произвеждат минералните торове, без които няма модерно земеделие и настъпва глад. Днес едно кисело мляко в Алди е три пъти по-скъпо от преди санкциите. Всичко е на тройна цена!
Коментиран от #43
22:29 29.11.2025
44 Хе,хе...!
До коментар #9 от "Глад от бункера":Не четеш ли(ако можеш де...)...?!
Самият Уиткоф казва -
„шепа ракети“ няма да решат нищо....!
Понял?!
22:32 29.11.2025
45 Рублевка
22:32 29.11.2025
22:35 29.11.2025
47 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #38 от "Нима?":А когато няма вятър и слънце...Ко праЙм...?!
Коментиран от #54
22:36 29.11.2025
48 Рублевка
22:36 29.11.2025
50 Факт
До коментар #33 от "Гориил":Руската армия вече 11 години не може да превземе украинските Донецка и Луганска области а ти плашиш САЩ със съшата тази смешна руска армия!!! 😂
Коментиран от #56
22:38 29.11.2025
52 Няма по голямо зло от САЩ
53 Важното ТЦК да не спира бусификацията,
До коментар #16 от "А пък":За да върви конвейера от формата към Бандера.
22:40 29.11.2025
54 В кой век живееш?
До коментар #47 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":Панелите работят и без слънце.
Коментиран от #58, #65
22:41 29.11.2025
55 Какво стана, Покровск и Купянск
До коментар #51 от "Медуня":изгубиха каквото и да било стратегическо значение.
Коментиран от #61
22:41 29.11.2025
56 Поне 1100 са годините,
До коментар #50 от "Факт":копейка.
22:42 29.11.2025
22:45 29.11.2025
58 Мдаа...
До коментар #54 от "В кой век живееш?":...и колко MW ел.енергия дават тия твои соларни панели,в сравнение само с един 200 MW енергоблок...?!
Ахъмм...!
Ахъмм...!
22:45 29.11.2025
22:46 29.11.2025
22:48 29.11.2025
61 Почакай малко...!
До коментар #55 от "Какво стана, Покровск и Купянск":Сега само шикалкавят,че Покровск и Купянск-не са паднали...!
По стар навик-чак след 3 месеца си признават,че еди кой си град е...изгубил стратегическото си значение...!
22:49 29.11.2025
22:50 29.11.2025
63 На Украйна
жаби
22:50 29.11.2025
64 Факт
Коментиран от #73
22:51 29.11.2025
65 А ТИ ,,драги"...!
До коментар #54 от "В кой век живееш?":В кой век живееш,та да не знаеш,че ВЕИ са безсилни да покриват върхов товар...?!
Или стана много сложно за тебе и по-добре да спирам с уроците...!
22:52 29.11.2025
22:55 29.11.2025
67 И тоя е де бил!
Коментиран от #70
22:56 29.11.2025
22:56 29.11.2025
69 Механик
Та те самите преди 3-4 месеца обявиха, че имат по-съвършена и по-далекобойна ракета под името "фламинго". Казаха, че с тая ракета вече пуцат по "кремля" и скоро ще си върнат всички територии. Даже Зели щял да пия кайве в Крим (23-та година)2462
Коментиран от #72
22:57 29.11.2025
70 Я виж ти...?!
До коментар #67 от "И тоя е де бил!":Какъв ,,Военен стратег" имало тук...?!
А цяло НАТО и САЩ,да не се сетят,до сега...?!
22:59 29.11.2025
22:59 29.11.2025
72 ПРО СИА приклу4и
До коментар #69 от "Механик":ти нема да си гифф и гу виадато оТ БАНКАИ кактоо ии гнусарските мУ евнуси с криифитете ГЛАФФи ИАСХАРи КАК БУФАНОВ сха праи МАРСХА НА ПОБЕДАТА АН УКРАИНЕ НА .. ЦЪРНИА ПЛАЩАД.... СЛАВА УКРАИНЕ и вдигни за Хитлериски поздрав У КРИМЕ.. АХХАХАХАААААА
23:00 29.11.2025
73 Китай пич и в момента
До коментар #64 от "Факт":Има отрицателно салдо с Русия и ако не знаеш го провери. Иначе си прав, че зависимостта от Китай се засилва но това след войната вероятно ще се коригира по някакъв начин. Странно е че в момента Русия трупа огромни количества запаси от желязо, мед и алуминий. И самата тя отказва експорт.
23:01 29.11.2025
23:05 29.11.2025