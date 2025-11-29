Уиткоф предложи Киев да търси отмяна на митата, а не ракети „Томахоук“

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стивън Уиткоф предложи Украйна да поиска 10-годишно отмяна на тарифите от Вашингтон, вместо да доставя ракети „Томахоук“ на фронта, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Уиткоф е обяснил на Украйна, че отлагането на тарифите ще облекчи тежестта върху икономиката на страната, докато „шепа ракети“ няма да решат нищо.

Още новини от Украйна

САЩ преди това предложиха 28-точков план за уреждане на украинския проблем. Документът предизвика недоволство в Киев и неговите европейски партньори, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации по мирния план в Женева. Според РБК-Украйна, делегациите са се споразумели по по-голямата част от програмата, предложена от Вашингтон, но няколко ключови точки са били оставени за обсъждане на среща между Тръмп и Володимир Зеленски, чиято дата все още не е определена. По-късно Тръмп обяви, че броят на точките в плана е намален от 28 на 22.