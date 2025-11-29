Новини
Уиткоф предложи Киев да търси отмяна на митата, а не ракети „Томахоук“
  Тема: Украйна

Уиткоф предложи Киев да търси отмяна на митата, а не ракети „Томахоук“

29 Ноември, 2025 21:35

Отлагането на тарифите ще облекчи тежестта върху икономиката на страната

Уиткоф предложи Киев да търси отмяна на митата, а не ракети „Томахоук“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стивън Уиткоф предложи Украйна да поиска 10-годишно отмяна на тарифите от Вашингтон, вместо да доставя ракети „Томахоук“ на фронта, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Уиткоф е обяснил на Украйна, че отлагането на тарифите ще облекчи тежестта върху икономиката на страната, докато „шепа ракети“ няма да решат нищо.

САЩ преди това предложиха 28-точков план за уреждане на украинския проблем. Документът предизвика недоволство в Киев и неговите европейски партньори, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации по мирния план в Женева. Според РБК-Украйна, делегациите са се споразумели по по-голямата част от програмата, предложена от Вашингтон, но няколко ключови точки са били оставени за обсъждане на среща между Тръмп и Володимир Зеленски, чиято дата все още не е определена. По-късно Тръмп обяви, че броят на точките в плана е намален от 28 на 22.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пригожин

    14 27 Отговор
    Вчера в Байконур една Сарма падна.

    21:37 29.11.2025

  • 2 И няма и да има

    33 12 Отговор
    Няма по-гнусно нещо от "демократите" на Джордж Сорос евреина.

    Коментиран от #3, #8, #35

    21:37 29.11.2025

  • 3 Ъъъъъъъъъъъъ

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "И няма и да има":

    Ъъъъъъъъъъъ

    21:38 29.11.2025

  • 4 Никаква отмяна на митата

    27 10 Отговор
    Дайте им ракети за да гледаме продължение на комедията зелено блато се пресушава а зелена жаба бяга на запад.

    Коментиран от #6, #9

    21:38 29.11.2025

  • 5 БРАВО

    29 11 Отговор
    Кеф ми прави как Тръмп и екипа му гаврят бандерите и евролeшпepите!

    21:39 29.11.2025

  • 6 Ъъъъъъъъъъъъ

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Никаква отмяна на митата":

    Ъъъъъъъъъъъъъ

    21:39 29.11.2025

  • 7 съюзник на кого

    23 5 Отговор
    Пред Киев стои въпроса ту би ор нот то би, а уж съюзници ехидно му предлагат отмяна на мита.

    21:40 29.11.2025

  • 8 Не обиждай розовите понита

    14 7 Отговор

    До коментар #2 от "И няма и да има":

    Те са изпаднали в дупка а ти искаш да ги погребеш в нея.

    21:40 29.11.2025

  • 9 Глад от бункера

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Никаква отмяна на митата":

    Аааааа без ракети без ракети!!

    Коментиран от #44

    21:42 29.11.2025

  • 10 Тия Томахоук

    14 5 Отговор
    дори Тръмп да се съгласи, украинците могат да ги използват едва след най-малко година обучечие. А до тогава???
    Това медиите винаги, старателно го пропускат!

    Добре поне че са споменали, че тия ракети нищо няма да променят!

    Коментиран от #51

    21:43 29.11.2025

  • 11 Гориил

    12 5 Отговор
    Този умен и пресметлив евреин си купил луксозен апартамент в Санкт Петербург до Хоралната синагога. Сега този имот е постоянно охраняван.

    21:44 29.11.2025

  • 12 Феникс

    24 4 Отговор
    Абе защо никой от нашите хубави и умни грантовици не споменава за терористичният акт срещу два танкера в турски води от украйнски терористи?

    Коментиран от #15

    21:44 29.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Рублевка

    16 6 Отговор
    Току що гледах филмче, как руснаците режат тръбата за газопровод към Полша и я заваряват. Оказва се, че е имало доставки до октомври. Поляците са в паника!

    21:45 29.11.2025

  • 15 Тръмп

    6 14 Отговор

    До коментар #12 от "Феникс":

    Взривените танкери от СБУ са подлежащи на американски санкции?
    Още въпроси?

    Коментиран от #18, #25

    21:47 29.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Блабла

    12 10 Отговор
    Тоя Уиткоф е световен глупак.

    21:49 29.11.2025

  • 18 Феникс

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тръмп":

    Абе това са мирни съдове бе драги, защо така поддържаме тероризма и то в натовски води? :)

    Коментиран от #20

    21:51 29.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тръмп

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Феникс":

    Санкции!

    21:54 29.11.2025

  • 21 Рублевка

    19 8 Отговор
    Руснаците са отрязали газопровод към Полша край Смоленск. В Полша са забелязали намаляване на налягането в тръбата до нула. Когато разбрали за какво става дума, започнали караници на най-високо ниво. За Европа авантата приключи.

    Коментиран от #23

    21:55 29.11.2025

  • 22 Оракула от Делфи

    7 6 Отговор
    А бе то и аз искам Тръмп да е нормален президент , но явно не става!

    21:56 29.11.2025

  • 23 Ами

    8 7 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    Чао Газпром.

    21:57 29.11.2025

  • 24 Рублевка

    17 4 Отговор
    Авантата приключи! Руснаците режат газопровода към Полша и карат тръбите за претопяване!

    Коментиран от #26

    21:59 29.11.2025

  • 25 Гориил

    15 8 Отговор

    До коментар #15 от "Тръмп":

    Затвореното небе на Венецуела е също толкова фалшиво, колкото и участието на Украйна в атаката срещу сенчестия флот.И двата варианта работят и теоретично водят до Трета световна война.Русия спокойно ще изпрати транспортни самолети, а Америка ще атакува така наречения флот в сянка.В този случай и двете страни понасят загубите и вредите по равно.В момента, в който дори един американски самолет се появи в ограниченото небе на Венецуела, той ще бъде мигновено унищожен от най-добрите руски системи за противовъздушна отбрана в света. Според някои данни, тези системи са десетки и са разположени в цяла Венецуела по съвет на руски технически съветници.

    Коментиран от #30

    21:59 29.11.2025

  • 26 Самолетоносачът Кузя

    6 8 Отговор

    До коментар #24 от "Рублевка":

    Руснаците са силни в претопяването.

    Коментиран от #28

    22:02 29.11.2025

  • 27 Рублевка

    17 2 Отговор
    Руски природен газ за Европа ще се продава само втечнен чрез американски фирми. Епохата на евтина енергия приключи!

    Коментиран от #38

    22:02 29.11.2025

  • 28 Рублевка

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "Самолетоносачът Кузя":

    Самолетоносачът Кузя е построен в Николаев украински боклук.

    Коментиран от #33

    22:06 29.11.2025

  • 29 Факт

    8 4 Отговор
    Един от най-големите нефтени терминали в Русия прекрати операциите след атака от украински морски дронове, само часове преди украински преговарящи да се отправят към Съединените щати за преговори относно края на войната, предаде АФП. Атаката е била насочена към терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC), който притежава тръбопровод, пренасящ казахстански нефт и е ключова част от глобалните доставки.

    Коментиран от #34

    22:12 29.11.2025

  • 30 си дзън

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Гориил":

    Забрави да напишеш, че под америкнаските самолетоносачи стоят
    по три Посейдона, а над тях летят Буревестници ескортирани от Су-61ГЗ.

    22:16 29.11.2025

  • 31 Верно

    3 0 Отговор
    На Витек мозга му е изпличкал.

    22:17 29.11.2025

  • 32 А бе

    4 3 Отговор
    Този син на руски емигранти работи за Путин.Никакъв мир не ги вълнува ,а сделките!

    22:17 29.11.2025

  • 33 Гориил

    10 6 Отговор

    До коментар #28 от "Рублевка":

    Ще ви издам една тайна: самолетоносачите са се превърнали в уязвими цели. Веднага щом започне Третата световна война, те ще бъдат потопени от най-новите руски наземни, въздушни и подводни ракети и дронове, базирани на нови физически принципи, от които няма спасение или защита.Що се отнася до Кузнецов, руското стратегическо командване претегля и оценява бъдещето на самолетоносачите в случай на Трета световна война. Всички открития и заключения сочат към пълната безполезност на самолетоносачите. Техният живот ще се отброява за минути.

    Коментиран от #50

    22:18 29.11.2025

  • 34 Рублевка

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    Щом е пренасял казахстански нефт, руснаците няма да го ремонтират. Казахстан да се оправя. Постепенно тръбите към Европа ще бъдат претопени по искане на другаря Си.

    22:18 29.11.2025

  • 35 Има има

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "И няма и да има":

    Путинофили и тръмпоядни.

    22:18 29.11.2025

  • 36 Тц,тц

    3 3 Отговор
    Онази седмица беше демонстрирано как пада руски робот,а тази - как пада ракета! Говори се тайно,че конструкторите умишлено са саботирали изстрелването,като знаят какво ще стане ако е с ядрена глава .

    22:24 29.11.2025

  • 37 Рублевка

    11 2 Отговор
    Хелмут Кол се е преобърнал в гроба. Германия навлиза във Велика депресия! Нещо невиждано от 30-те години на миналия век! Санкциите работят. Урсула си знае работата.

    22:24 29.11.2025

  • 38 Нима?

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Рублевка":

    Европа отдавна мина на ВЕИ. Китайските фабрики за перки и панели бълват продукция денонощно. Ерата на фосилните горива е история. Ще агонизират още една-две петилетки и толкова.

    Коментиран от #41, #47

    22:25 29.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЩО БЕ...?!

    7 1 Отговор
    Ракетите ще ги купи ЕС,наливайки в касата на САЩ!
    Пък после ЕС ще ги подари на Украйна...!
    Това е старата схема за печалба на САЩ и източването на ЕС...!

    22:29 29.11.2025

  • 41 Рублевка

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Нима?":

    От природен газ се произвеждат минералните торове, без които няма модерно земеделие и настъпва глад. Днес едно кисело мляко в Алди е три пъти по-скъпо от преди санкциите. Всичко е на тройна цена!

    Коментиран от #43

    22:29 29.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хе,хе...!

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Глад от бункера":

    Не четеш ли(ако можеш де...)...?!
    Самият Уиткоф казва -
    „шепа ракети“ няма да решат нищо....!
    Понял?!

    22:32 29.11.2025

  • 45 Рублевка

    3 1 Отговор
    Хлябът, който беше едно евро, стана след санкциите три евро.

    22:32 29.11.2025

  • 46 банкаиснкИ ЕВНУСИ КРИФФИ

    1 1 Отговор
    сха ИАДЕЕМ НА БАНКАИНСКОТо гУ ВИАДо СИРЕНИАСАЛИА ДРЪТ..... АХАХХАХАХАХХАХАХАХ

    22:35 29.11.2025

  • 47 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Нима?":

    А когато няма вятър и слънце...Ко праЙм...?!

    Коментиран от #54

    22:36 29.11.2025

  • 48 Рублевка

    0 2 Отговор
    Купувах свинско в една транжорна по три евро килото, но вече я няма. Фалира! Сега за 10-12 евро и нагоре е най-евтиното свинско.

    22:36 29.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Гориил":

    Руската армия вече 11 години не може да превземе украинските Донецка и Луганска области а ти плашиш САЩ със съшата тази смешна руска армия!!! 😂

    Коментиран от #56

    22:38 29.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Няма по голямо зло от САЩ

    3 2 Отговор
    Да Русия е омразна, но сащ са долни и подли. Не Русия, сащ е най големия враг на Европа. Русия отдавна и лесно можеше да бъде , победена и интегрирана в ЕС, като една от всички. Тогава сащ със сигурност нямаше да бъде хегемон. това е причината сега да натискат за капитулация на Киев, това ще отдалечи интеграцията на жалка Русия към Европа. А Европа, с не китай може да измести Америка . Можеше

    22:38 29.11.2025

  • 53 Важното ТЦК да не спира бусификацията,

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "А пък":

    За да върви конвейера от формата към Бандера.

    22:40 29.11.2025

  • 54 В кой век живееш?

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    Панелите работят и без слънце.

    Коментиран от #58, #65

    22:41 29.11.2025

  • 55 Какво стана, Покровск и Купянск

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Медуня":

    изгубиха каквото и да било стратегическо значение.

    Коментиран от #61

    22:41 29.11.2025

  • 56 Поне 1100 са годините,

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    копейка.

    22:42 29.11.2025

  • 57 Зеления ше даде ракетите на

    5 0 Отговор
    Нарко картелите а те ше го затрупат с бео и долари евро и злато

    22:45 29.11.2025

  • 58 Мдаа...

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "В кой век живееш?":

    ...и колко MW ел.енергия дават тия твои соларни панели,в сравнение само с един 200 MW енергоблок...?!
    Ахъмм...!

    22:45 29.11.2025

  • 59 Кво пък изнася

    2 0 Отговор
    и ще изнася Украйна за САЩ че за митата да и пука? Украинките са още без мито нали?

    22:46 29.11.2025

  • 60 предложиха им 28-точков

    2 0 Отговор
    Масаж .....ама братушките да им определят точките

    22:48 29.11.2025

  • 61 Почакай малко...!

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Какво стана, Покровск и Купянск":

    Сега само шикалкавят,че Покровск и Купянск-не са паднали...!
    По стар навик-чак след 3 месеца си признават,че еди кой си град е...изгубил стратегическото си значение...!

    22:49 29.11.2025

  • 62 Рублевка

    2 1 Отговор
    Всичко вървеше по вода. Германия произвежда хубави коли и печели стотици милиарди годишно. Помага на бедните страни от ЕС. Но първо се скараха с Китай и Китай спря чиповете за коли. После се скараха с Русия и Русия спря суровините. Какво получаваха от Украйна? Емигранти, крадци и бандити! Защо ЕС троши милиарди за Украйна, вместо да си оправи отношенията с Китай и Русия?

    22:50 29.11.2025

  • 63 На Украйна

    2 3 Отговор
    не са и нужни вече томахавки.Тя произвежа по мощни и далекобойни ракети,достигащи почти до всички части на блатото.Така че през следващите десеттина години ще видим и удари дълбоко в необятното блато и много орки гниещи там.










    жаби

    22:50 29.11.2025

  • 64 Факт

    1 2 Отговор
    Руските пропагандисти и експерти, към края на четвъртата година от войната, откриха, че Китай се оказа дори по-лош от проклетия колективен Запад, и сега, възползвайки се от идиотизма на Путин, който е вкарал Русия в задънена улица, китайците радостно заливат руския пазар със своите стоки, убивайки местния производител!!! 😂

    Коментиран от #73

    22:51 29.11.2025

  • 65 А ТИ ,,драги"...!

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "В кой век живееш?":

    В кой век живееш,та да не знаеш,че ВЕИ са безсилни да покриват върхов товар...?!
    Или стана много сложно за тебе и по-добре да спирам с уроците...!

    22:52 29.11.2025

  • 66 ФАКТ

    1 0 Отговор
    А РУ СКИЕТТЕ С ФИ НИ СИ МРАТ... вси4ки ПОРНО КАНАЛи в НЕТА са с РУСХИ... ама си сменили ИМЕНАТА с АНГЛИИСКИ.. МУХАХАХХАХА

    22:55 29.11.2025

  • 67 И тоя е де бил!

    2 3 Отговор
    Само един Томахоук по мумията на ленин и войната приключва!

    Коментиран от #70

    22:56 29.11.2025

  • 68 ГНУСС 200

    1 1 Отговор
    КАКЪФФ тОМАХОУК го го ни ТОАА ХАААМЕРИКАНЕЦ след като ФЛАМИНГОТО е 10 пъти по мосхно и ефикасно освен ТОВА си е 4исто производство както с еказва .. УКРАИНСКО...... иде и 2 ро поколоние невидими дрона.. ГРУЗЗ 200 ще става все пове4е и пове4е ДО ПОСЛЕДНОТО ГРУЗЗ 200

    22:56 29.11.2025

  • 69 Механик

    2 0 Отговор
    Аз не мога да разбера за кво са им на укрите тия томахавки, та реват за тях ден и нощ??
    Та те самите преди 3-4 месеца обявиха, че имат по-съвършена и по-далекобойна ракета под името "фламинго". Казаха, че с тая ракета вече пуцат по "кремля" и скоро ще си върнат всички територии. Даже Зели щял да пия кайве в Крим (23-та година)2462

    Коментиран от #72

    22:57 29.11.2025

  • 70 Я виж ти...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "И тоя е де бил!":

    Какъв ,,Военен стратег" имало тук...?!
    А цяло НАТО и САЩ,да не се сетят,до сега...?!

    22:59 29.11.2025

  • 71 Рублевка

    1 1 Отговор
    Владимир Владимирович Путин се пребори с бандитизма в Русия и РФ се оправи. В Украйна мутрите и бандитите направиха преврат и завзеха властта. Само за 10 години превърнаха най-развитата в СССР република в развалини!

    22:59 29.11.2025

  • 72 ПРО СИА приклу4и

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Механик":

    ти нема да си гифф и гу виадото оТ БАНКАИ кактоо ии гнусарските мУ евнуси с криифитете ГЛАФФи ИАСХАРи КАК БУФАНОВ сха праи МАРСХА НА ПОБЕДАТА АН УКРАИНЕ НА .. ЦЪРНИА ПЛАЩАД.... СЛАВА УКРАИНЕ и вдигни за Хитлериски поздрав У КРИМЕ.. АХХАХАХАААААА

    23:00 29.11.2025

  • 73 Китай пич и в момента

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Факт":

    Има отрицателно салдо с Русия и ако не знаеш го провери. Иначе си прав, че зависимостта от Китай се засилва но това след войната вероятно ще се коригира по някакъв начин. Странно е че в момента Русия трупа огромни количества запаси от желязо, мед и алуминий. И самата тя отказва експорт.

    23:01 29.11.2025

  • 74 отмяна на митата

    0 1 Отговор
    Ей тва вече много ще ядоса урсулайците в ЕК

    23:05 29.11.2025