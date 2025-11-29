Рубио, Уиткоф и Кушнер ще се срещнат с украинска делегация на 30 ноември

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стивън Виткоф и зетят на президента на САЩ Джаред Кушнер ще се срещнат с украинска делегация на 30 ноември, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на висш служител от американската администрация.
Според официалния представител срещата ще се проведе в американския щат Флорида. Агенцията не предостави допълнителни подробности. Според графика на Тръмп, публикуван по-рано от пресслужбата на Белия дом, президентът на САЩ ще се завърне във Вашингтон на 30 ноември от Флорида, където се намира имението му Мар-а-Лаго.
На 28 ноември Axios съобщи, че оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Йермак, е настъпила ден преди планираното му пътуване до САЩ за срещи с Уиткоф и Кушнер. Според Bloomberg, украинската делегация ще включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица. Според Financial Times, разговорите ще се проведат в Маями, Флорида.
По-рано беше съобщено, че служители на антикорупционната служба са претърсили апартамента и офиса на Йермак. Той потвърди разследването. По-късно Зеленски обяви, че Йермак е подал писмо за оставка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прокопи Катъра
21:56 29.11.2025
2 Боруна Лом
Коментиран от #4, #15
21:57 29.11.2025
3 съюзник на кого
21:58 29.11.2025
4 У калта
До коментар #2 от "Боруна Лом":Къде да е.
22:00 29.11.2025
5 Беркут
Коментиран от #8
22:01 29.11.2025
6 Гориил
Коментиран от #10
22:02 29.11.2025
7 Последния Софиянец
22:03 29.11.2025
8 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #5 от "Беркут":Премери ли ги?Мммм?
22:03 29.11.2025
9 И със кого
22:03 29.11.2025
10 си дзън
До коментар #6 от "Гориил":В този свят окончателна е само смъртта, а за теб зареждането на нова версия.
22:10 29.11.2025
11 Рублевка
Коментиран от #13
22:11 29.11.2025
12 пешо
22:12 29.11.2025
13 Гориил
До коментар #11 от "Рублевка":Яценюк е бил платен агент и затова е получил индулгенция.
22:23 29.11.2025
14 Т.е.
22:24 29.11.2025
15 Нали
До коментар #2 от "Боруна Лом":Витек и Кръшкер са там, все едно там е Пусю. На тия кинтите и чавките са им в московията.
22:25 29.11.2025
16 Сатана Z
Коментиран от #20
22:39 29.11.2025
17 ПРО СИА приклу4и
22:43 29.11.2025
18 КРИМЕ ГОРИИИ мУмИООО
22:45 29.11.2025
19 На тази пасмина нацистка
22:50 29.11.2025
20 Защитава си
До коментар #16 от "Сатана Z":Инвеснициите в рушнята
22:52 29.11.2025
21 Където и да се срещнат
22:53 29.11.2025
22 Ганя Путинофила
Рубио е кубинец!
Все съюзници на путин!
23:00 29.11.2025