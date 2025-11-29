Новини
Рубио, Уиткоф и Кушнер ще се срещнат с украинска делегация на 30 ноември
  Тема: Украйна

Рубио, Уиткоф и Кушнер ще се срещнат с украинска делегация на 30 ноември

29 Ноември, 2025 21:53, обновена 29 Ноември, 2025 22:35 981 22

Срещата ще се проведе в американския щат Флорида

Рубио, Уиткоф и Кушнер ще се срещнат с украинска делегация на 30 ноември - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стивън Виткоф и зетят на президента на САЩ Джаред Кушнер ще се срещнат с украинска делегация на 30 ноември, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на висш служител от американската администрация.

Според официалния представител срещата ще се проведе в американския щат Флорида. Агенцията не предостави допълнителни подробности. Според графика на Тръмп, публикуван по-рано от пресслужбата на Белия дом, президентът на САЩ ще се завърне във Вашингтон на 30 ноември от Флорида, където се намира имението му Мар-а-Лаго.

На 28 ноември Axios съобщи, че оставката на началника на кабинета на Володимир Зеленски, Андрей Йермак, е настъпила ден преди планираното му пътуване до САЩ за срещи с Уиткоф и Кушнер. Според Bloomberg, украинската делегация ще включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица. Според Financial Times, разговорите ще се проведат в Маями, Флорида.

По-рано беше съобщено, че служители на антикорупционната служба са претърсили апартамента и офиса на Йермак. Той потвърди разследването. По-късно Зеленски обяви, че Йермак е подал писмо за оставка.


