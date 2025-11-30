Новини
Свят »
Венецуела »
Венецуела подготвя варианти за отговор на евентуална атака от САЩ

Венецуела подготвя варианти за отговор на евентуална атака от САЩ

30 Ноември, 2025 17:11 2 639 53

Първата стратегия включва разполагане на малки военни части на над 280 места за извършване на саботаж.

Венецуела подготвя варианти за отговор на евентуална атака от САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Венецуела е подготвила два варианта за отговор в случай на атака от САЩ: организиране на партизанска съпротива в цялата страна или умишлено провокиране на безредици в Каракас, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Според източника, първата стратегия включва разполагане на малки военни части на над 280 места за извършване на саботаж.

Другият възможен сценарий се нарича „анархизация“. Това включва използването на разузнавателни агенции и въоръжени поддръжници на управляващата партия за създаване на безредици в столицата и превръщане на Венецуела в „неуправляема страна“.

По-рано Тръмп обяви в Truth Social, че въздушното пространство над Венецуела ще бъде затворено. Той каза, че всички „авиокомпании, пилоти, трафиканти на наркотици и хора“ трябва да считат „въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено“.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не са достатъчно проактивни в борбата с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот е разположил ударна група кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, ядрена подводница и повече от 16 000 военнослужещи в Карибско море. От септември насам американските сили са потопили най-малко 20 моторници в региона, убивайки повече от 80 души.

Американските медии многократно съобщават, че Съединените щати скоро могат да започнат да нанасят удари по републиката. Тръмп заяви, че Вашингтон „много скоро ще започне на сушата“ борба с трафика на наркотици от Венецуела, но не предостави подробности за евентуални военни операции.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руски колхозник

    17 32 Отговор
    Спазарен си вече

    Коментиран от #26

    17:13 30.11.2025

  • 3 хихи

    42 6 Отговор
    Във Венецуела има зелени човечета, кой знае какво са си донесли!?? Летящи лопати и комбайни сигурно!!
    Чувам, че има и жълти човечета само с дронове от алиекспрес
    Чичо Дончо не с рогата...

    17:15 30.11.2025

  • 4 Ники Мадуро

    35 4 Отговор
    Ше ме фаните за мадур0

    17:15 30.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Мадуро поиска от Путин ракети, самолети, кораби, подводници.

    Коментиран от #6, #10

    17:15 30.11.2025

  • 6 хихи

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Това от Путин, от Си?

    17:16 30.11.2025

  • 7 Буквар,човече!

    21 5 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    За сЪрмите,ще ти кажем на Коледа.

    17:17 30.11.2025

  • 8 Спецназ

    57 4 Отговор
    "Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не са достатъчно проактивни в борбата с контрабандата на наркотици."

    ТОВА ЛИ е причината, бе утрепки??

    ВИЕ ли се справяте с контрабандата на наркоси,

    след като в страната ви влиза ПОЛОВИНАТА от Световното производство??

    ВИЕ ЛИ, БЕ??
    Централните ви улици са за снимки на страшни филми със
    превити зомбита ходещи едва едва и натъркаляли се по
    кашоните наркоси.

    дето имате служба да ги чисти като замиришат леко!!

    ПФУ!

    17:18 30.11.2025

  • 10 си дзън

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    И аз исках колело, ама тати каза - друг път

    17:20 30.11.2025

  • 11 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    7 31 Отговор
    Венецеула подготвя....

    Снощи 30 ноември 2025, F-16 Block 70 спасихме Света от Ядрена катастрофа и Синя пъпка!!! 😄
    Задача - поразяване на два товарни корабля превозващи за Венецуела мегаопасната Синя пъпка и оръжието на Путин - мощна ядрена балистична междуконтинентална ракета Сармат UR100N - Ръката на Смъртта !!! Адски лошо време, мъгла, силен насрещен вятър, бурно щормово море, стелт режим, тъмница, пилотаж почти на сляпо само по уреди, спуснати топлинни щитове на двигателя, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над разбунените вълни, на прицела "граждански контейнеровоз", рязък вираж, прицела фиксира обекта, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-вода прихващат кораба със Сарматите, БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст отровен виолетов дим от токсично ракетно гориво и Синя пъпка се стеле над морето, крен на десния борд, десетина матроси с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - не пушете покрай ядрена ракета. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена, Светът спасен 😁👍

    Коментиран от #13

    17:20 30.11.2025

  • 12 факуса

    33 3 Отговор
    що не си оправи друсащите се избиратели,ако не вземат наркотици няма кой да им ги предлага,ама явно нефта на венецуела яко му дразни погледа,особено,че го не дават и ги изгониха оттам

    17:22 30.11.2025

  • 13 си дзън

    25 3 Отговор

    До коментар #11 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    При следващата атака запомни, че ракетите с течно гориво се транспортират празни...

    17:24 30.11.2025

  • 14 си пън

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    ................

    Коментиран от #16

    17:25 30.11.2025

  • 15 хаха

    5 3 Отговор
    Онзи автобусен шофер освен да паркира няколко автобуса напреко а?

    ХАХАХА!

    17:27 30.11.2025

  • 16 си дзън

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "си пън":

    Виждам, че даваш "заето" хахахаха

    17:29 30.11.2025

  • 17 както казва един анализатор

    31 6 Отговор
    Американците се правят на ощипани че се борят с вятърни мелници в карибските морета , но в един момент ще ударят Венецуела .
    Ударът ще е върху ПВО та и летища .
    Ако Венецуела издържи , сценария ще е като в Иран.

    Сухопътна инвазия няма да има . Америте нямат толкова сили , а и съюзниците от Ес са ангажирани с друго .

    Коментиран от #49

    17:29 30.11.2025

  • 18 Българин

    8 40 Отговор
    Ако венецуелците не капитулират незабавно, цялата им венецуела ще бъде унищожена и нищо няма да остане там! Но вкопченият във властта наркоман Мадуро е готов да жертва целият си народ, за да се задържи още малко на власт!

    Коментиран от #23

    17:29 30.11.2025

  • 19 Най-големите износители на дрога

    36 5 Отговор
    от Латинска Америка са американците, а всички канали са съгласувани с тях. Най-гелемия брой на мулета превозващи наркотици са американци. Тук не става въпрос за наркотици, а за най-голямото находище в света на нефт. Всичко отива към прогресиращият Китай. Отдавна руснаците и китайците са във Венецуела и няма да оставят световните грабители без отговор и бой. Всички бяхме свидетели как в Ирак и Либия се търсеха несъществуващи химически оръжия, как в Иран се търсят несъществуващи атомни оръжия. Всички тези страни имат богати залежи на нефт. Да добавим и Сирия, от която отново изнасяха залежите ѝ с нефт. Ако утре ние българите открием големи находища на нефт, крадливите англо-сакси веднага ще си измислят претекст, за ни нападнат и окрадат.

    Коментиран от #24

    17:32 30.11.2025

  • 20 Kaлпазанин

    24 6 Отговор
    А стиска ли им на говедата да затворят въздушните пространства и над Колумбия и Мексико например ,или там щото няма петрол а по резерви и запаси Венецуела е на първо място

    17:34 30.11.2025

  • 22 Теория на конспирацията

    12 6 Отговор
    ЦРУ вероятно изпуска контрола на др0га

    17:35 30.11.2025

  • 24 римлянин Костов съм

    16 1 Отговор

    До коментар #19 от "Най-големите износители на дрога":

    А,няма такова нещо.Ако у нас бликне нефт веднага ще го подарил на концесия за вечни времена.Все на евреи разбира се.

    17:46 30.11.2025

  • 25 Отговорът ще бъде

    4 3 Отговор
    Индиански танц с шамана начело.

    17:47 30.11.2025

  • 27 Путин

    2 8 Отговор

    До коментар #26 от "Защо бе":

    Сорос ни каза да сме "многоходови"

    17:50 30.11.2025

  • 28 Най-важното

    4 11 Отговор
    Другарят Мъдуро е дал тактически инструкции на защитниците да се наядат здраво с боб, и да стискат до идването на американците !

    Коментиран от #33

    17:59 30.11.2025

  • 30 Голям риск

    12 2 Отговор
    поема Тръмп. Ако не успее, републиканците ще загубят доста. Не знам каква я мислят, но ми се струва, че няма нещата да минат гладко за тях. А и май някои държави искат да нападне, за да изяде боя на чужда територия. Ако добре са се подготвили, разбира се. Бъдещето ще покаже, но все пак дано се размине....

    18:00 30.11.2025

  • 31 До 19 Най-големите

    3 2 Отговор
    Нали точно такива почна да ги гони Тръмп, бе червенотиквеник !

    18:02 30.11.2025

  • 32 До Голям риск

    3 5 Отговор
    Ааа... знаеш ли колко му пука на Тръмп за твоето мнение !?

    Коментиран от #36

    18:05 30.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Амии

    11 2 Отговор
    те американците убиват само демократично. На тях доказателства не им трябват. А дали са 80, 800, 8000 или повече нули, няма значение - важното е че е демократично.

    18:08 30.11.2025

  • 35 Мадуро...

    7 5 Отговор
    изобщо не се притеснява от геей армията на Джокера, в която набират венецуелски войници срещу зелена карта. Обаче, в пунктовете за наборна служба се записват само жени, били те от единия или другия пол, родом англо-сакси. Латиносите не падат от небето и не дъвчат кокаинови листа с екстази.

    Ако Джокера беше толкова голям куурназ, вече да е нападнал Венецуела, затова пък през ден звъни на Мадуркко, който иска да прилъже със среща във ФАЩ, защоти за друго няма куураж.

    Коментиран от #45

    18:09 30.11.2025

  • 36 Знам

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "До Голям риск":

    "Ааа... знаеш ли колко му пука на Тръмп за твоето мнение !?"
    Знам. Колкото за твоето. Затова го изразявам във форума, а не се правя на съветник на Тръмп.

    18:14 30.11.2025

  • 37 Живко

    15 4 Отговор
    Краварите опоскаха Ирак , Либия ,Сирия ....сега наред е Венецуела !!!
    А после се бият в гърдите че били най големия износител на петрол ??!!
    На големия крадец са !

    18:16 30.11.2025

  • 39 След ударите по катери

    2 3 Отговор
    Е време и
    Да свалят самолети
    Които превозват дрога

    Картелът на Слънцето
    Трябва да се удря навсякъде и по всяко време.
    Тръмп се е заел със Нарко Барона Мадуро.

    18:40 30.11.2025

  • 42 ?????

    8 1 Отговор
    Интересно ще е.
    Щатите едва ли ще се решат на нещо друго освен бомбардировки.
    Сухопътна операция едва ли е възможна.
    Джунглите на Венецуела може да им напомнят джунглите на Виетнам.
    Армията май е с Мадуро.
    Та няма да се получи бърза победоносна война.
    Много интересно е също така как Латинска Америка ще реагира.
    Не им върви на венецуелците че американския петрол се е оказал на тяхна територия.

    18:42 30.11.2025

  • 43 АНАРХИЗАЦИЯ

    2 2 Отговор
    Ако го направи Мадуро
    Не му ли идва на акъла
    Че ще загуби контрол
    Над Цяла Венецуела.

    А точно това иска Тръмп .

    Наистина е много Тъп
    Нашмъркания Мадуро.

    18:45 30.11.2025

  • 44 Българин

    4 4 Отговор
    Само безумец може да си мисли, че няма да изпълни ултиматума на президента Тръмп и ще остане жив. Тоя мадуро залага живота на всичкото население на измислената им държава, за да се закрепи още малко на власт! А за всички е ясно, че венецуелците ще бъдат унищожени до един, ако САЩ нямат полза от тях!

    Коментиран от #50

    18:46 30.11.2025

  • 45 Доста развинтена фантазия

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мадуро...":

    Имаш
    Или си прекалил със Пърцуцата ?

    Хахахахаха хахахахаха

    18:46 30.11.2025

  • 46 Бай Благой

    3 2 Отговор
    Да е - б а и американските ви лицемери долни.
    Искате петрола на Венцуела...ю
    Не ви пука че т ъ п и т е американи се д ру сат....петрола петрола преследвате...

    18:47 30.11.2025

  • 48 Дядо ви

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Вие нямате капка срам. Нападате суверенна страна за да заграбите богатствата й. Огромна армада бореща се с Педро и неговата пет метрова лодка. Убийства без съд и присъда, все едно е много трудно просто да бъде спряна и обискирана лодката?! Не, те се "кефят" да убиват хора по телевизията, "вижте ни какви сме изроди, ха сте посмяли да ни се опълчите и вас така ще убием/набучим на кол/обесим/взривим/застреляме с дрон от въздуха/... Абсолютна кръвожадност и държавен бандитизъм. Най-тъпото е, че вместо да се средоточим да си стегнем и оправим нашата родна градинка, някакви възпалени мозъци подскачат истерично и навсякъде им се привиждат к опейки, рубашки, балалайки - храчат, злобеят и забравят, че имат род и родина.

    Коментиран от #52

    19:00 30.11.2025

  • 49 Дядо ви

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "както казва един анализатор":

    Може би е така, НО какво ще стане ако няколко корабчета (не дай си Боже самолетоносач в това число) паркират на дъното на топлия океан? М? Ще стане мазало. Ще стане "Да бе мирно стояло - не би чудо видяло!" ЗАТОВА сега армадата е изпаднала в дълбок размисъл и прави "кръгчета" и "осморки" в моретата и океаните. Затова са и тези преговорни "гърчове" около Украйна. Американците искат гаранция, че няма да бъдат "думнати" корабите им, но такава гаранция засега очевидно няма. Доста гадости натвориха и младите лъвове жадуват мъст. За съжаление геополитиката се движи само от реална сила а тя вече не е монопол на Запада. Чакат ни много войни за преразпределение на световната "баница".

    19:14 30.11.2025

  • 50 Дядо ви

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Никакъв Българин не си ти! Даже дали си човек също е под съмнение! Това ли е вашата "Демокрация" и "Права на човека"? Идва един бандит и казва "- Дай си богатствата и дома или ще те убия! Видя ли как набучих на кол (по телевизията) онзи който ми отказа преди тебе? Смях се и се радвах тогава. Ще убия и твойте деца!" ОСЪЗНАЙ се човече.

    19:27 30.11.2025

  • 51 Руски колхозник

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Защо бе":

    Защото нямат договор за колективна отбрана,кух.

    19:41 30.11.2025

  • 52 си дзън

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Дядо ви":

    Да припомя, че всички убийства на деца от руснаците са със съд и присъда.

    19:54 30.11.2025

  • 53 Другарят Мъдурев

    3 0 Отговор
    Призовавам всички български защитници на комунистическата венецуелска тоталитарна нарко-мафия , да се включат реално и активно в нейната защита ! Боб ще се намери достатъчно !

    20:14 30.11.2025