Венецуела подготвя варианти за отговор на евентуална атака от САЩ

Венецуела е подготвила два варианта за отговор в случай на атака от САЩ: организиране на партизанска съпротива в цялата страна или умишлено провокиране на безредици в Каракас, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Според източника, първата стратегия включва разполагане на малки военни части на над 280 места за извършване на саботаж.

Другият възможен сценарий се нарича „анархизация“. Това включва използването на разузнавателни агенции и въоръжени поддръжници на управляващата партия за създаване на безредици в столицата и превръщане на Венецуела в „неуправляема страна“.

По-рано Тръмп обяви в Truth Social, че въздушното пространство над Венецуела ще бъде затворено. Той каза, че всички „авиокомпании, пилоти, трафиканти на наркотици и хора“ трябва да считат „въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено“.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не са достатъчно проактивни в борбата с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот е разположил ударна група кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, ядрена подводница и повече от 16 000 военнослужещи в Карибско море. От септември насам американските сили са потопили най-малко 20 моторници в региона, убивайки повече от 80 души.

Американските медии многократно съобщават, че Съединените щати скоро могат да започнат да нанасят удари по републиката. Тръмп заяви, че Вашингтон „много скоро ще започне на сушата“ борба с трафика на наркотици от Венецуела, но не предостави подробности за евентуални военни операции.