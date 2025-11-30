Венецуела подготвя варианти за отговор на евентуална атака от САЩ

Венецуела е подготвила два варианта за отговор в случай на атака от САЩ: организиране на партизанска съпротива в цялата страна или умишлено провокиране на безредици в Каракас, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.
Според източника, първата стратегия включва разполагане на малки военни части на над 280 места за извършване на саботаж.
Другият възможен сценарий се нарича „анархизация“. Това включва използването на разузнавателни агенции и въоръжени поддръжници на управляващата партия за създаване на безредици в столицата и превръщане на Венецуела в „неуправляема страна“.
По-рано Тръмп обяви в Truth Social, че въздушното пространство над Венецуела ще бъде затворено. Той каза, че всички „авиокомпании, пилоти, трафиканти на наркотици и хора“ трябва да считат „въздушното пространство над и около Венецуела за напълно затворено“.
Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не са достатъчно проактивни в борбата с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот е разположил ударна група кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, ядрена подводница и повече от 16 000 военнослужещи в Карибско море. От септември насам американските сили са потопили най-малко 20 моторници в региона, убивайки повече от 80 души.
Американските медии многократно съобщават, че Съединените щати скоро могат да започнат да нанасят удари по републиката. Тръмп заяви, че Вашингтон „много скоро ще започне на сушата“ борба с трафика на наркотици от Венецуела, но не предостави подробности за евентуални военни операции.
1 Руски колхозник
Коментиран от #26
17:13 30.11.2025
3 хихи
Чувам, че има и жълти човечета само с дронове от алиекспрес
Чичо Дончо не с рогата...
17:15 30.11.2025
4 Ники Мадуро
17:15 30.11.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #10
17:15 30.11.2025
6 хихи
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Това от Путин, от Си?
17:16 30.11.2025
7 Буквар,човече!
До коментар #2 от "си дзън":За сЪрмите,ще ти кажем на Коледа.
17:17 30.11.2025
8 Спецназ
ТОВА ЛИ е причината, бе утрепки??
ВИЕ ли се справяте с контрабандата на наркоси,
след като в страната ви влиза ПОЛОВИНАТА от Световното производство??
ВИЕ ЛИ, БЕ??
Централните ви улици са за снимки на страшни филми със
превити зомбита ходещи едва едва и натъркаляли се по
кашоните наркоси.
дето имате служба да ги чисти като замиришат леко!!
ПФУ!
17:18 30.11.2025
10 си дзън
До коментар #5 от "Последния Софиянец":И аз исках колело, ама тати каза - друг път
17:20 30.11.2025
11 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Снощи 30 ноември 2025, F-16 Block 70 спасихме Света от Ядрена катастрофа и Синя пъпка!!! 😄
Задача - поразяване на два товарни корабля превозващи за Венецуела мегаопасната Синя пъпка и оръжието на Путин - мощна ядрена балистична междуконтинентална ракета Сармат UR100N - Ръката на Смъртта !!! Адски лошо време, мъгла, силен насрещен вятър, бурно щормово море, стелт режим, тъмница, пилотаж почти на сляпо само по уреди, спуснати топлинни щитове на двигателя, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над разбунените вълни, на прицела "граждански контейнеровоз", рязък вираж, прицела фиксира обекта, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-вода прихващат кораба със Сарматите, БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст отровен виолетов дим от токсично ракетно гориво и Синя пъпка се стеле над морето, крен на десния борд, десетина матроси с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - не пушете покрай ядрена ракета. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена, Светът спасен 😁👍
Коментиран от #13
17:20 30.11.2025
12 факуса
17:22 30.11.2025
13 си дзън
До коментар #11 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":При следващата атака запомни, че ракетите с течно гориво се транспортират празни...
17:24 30.11.2025
14 си пън
До коментар #2 от "си дзън":................
Коментиран от #16
17:25 30.11.2025
15 хаха
ХАХАХА!
17:27 30.11.2025
16 си дзън
До коментар #14 от "си пън":Виждам, че даваш "заето" хахахаха
17:29 30.11.2025
17 както казва един анализатор
Ударът ще е върху ПВО та и летища .
Ако Венецуела издържи , сценария ще е като в Иран.
Сухопътна инвазия няма да има . Америте нямат толкова сили , а и съюзниците от Ес са ангажирани с друго .
Коментиран от #49
17:29 30.11.2025
18 Българин
Коментиран от #23
17:29 30.11.2025
19 Най-големите износители на дрога
Коментиран от #24
17:32 30.11.2025
20 Kaлпазанин
17:34 30.11.2025
22 Теория на конспирацията
17:35 30.11.2025
24 римлянин Костов съм
До коментар #19 от "Най-големите износители на дрога":А,няма такова нещо.Ако у нас бликне нефт веднага ще го подарил на концесия за вечни времена.Все на евреи разбира се.
17:46 30.11.2025
25 Отговорът ще бъде
17:47 30.11.2025
27 Путин
До коментар #26 от "Защо бе":Сорос ни каза да сме "многоходови"
17:50 30.11.2025
28 Най-важното
Коментиран от #33
17:59 30.11.2025
30 Голям риск
18:00 30.11.2025
31 До 19 Най-големите
18:02 30.11.2025
32 До Голям риск
Коментиран от #36
18:05 30.11.2025
34 Амии
18:08 30.11.2025
35 Мадуро...
Ако Джокера беше толкова голям куурназ, вече да е нападнал Венецуела, затова пък през ден звъни на Мадуркко, който иска да прилъже със среща във ФАЩ, защоти за друго няма куураж.
Коментиран от #45
18:09 30.11.2025
36 Знам
До коментар #32 от "До Голям риск":"Ааа... знаеш ли колко му пука на Тръмп за твоето мнение !?"
Знам. Колкото за твоето. Затова го изразявам във форума, а не се правя на съветник на Тръмп.
18:14 30.11.2025
37 Живко
А после се бият в гърдите че били най големия износител на петрол ??!!
На големия крадец са !
18:16 30.11.2025
39 След ударите по катери
Да свалят самолети
Които превозват дрога
Картелът на Слънцето
Трябва да се удря навсякъде и по всяко време.
Тръмп се е заел със Нарко Барона Мадуро.
18:40 30.11.2025
42 ?????
Щатите едва ли ще се решат на нещо друго освен бомбардировки.
Сухопътна операция едва ли е възможна.
Джунглите на Венецуела може да им напомнят джунглите на Виетнам.
Армията май е с Мадуро.
Та няма да се получи бърза победоносна война.
Много интересно е също така как Латинска Америка ще реагира.
Не им върви на венецуелците че американския петрол се е оказал на тяхна територия.
18:42 30.11.2025
43 АНАРХИЗАЦИЯ
Не му ли идва на акъла
Че ще загуби контрол
Над Цяла Венецуела.
А точно това иска Тръмп .
Наистина е много Тъп
Нашмъркания Мадуро.
18:45 30.11.2025
44 Българин
Коментиран от #50
18:46 30.11.2025
45 Доста развинтена фантазия
До коментар #35 от "Мадуро...":Имаш
Или си прекалил със Пърцуцата ?
Хахахахаха хахахахаха
18:46 30.11.2025
46 Бай Благой
Искате петрола на Венцуела...ю
Не ви пука че т ъ п и т е американи се д ру сат....петрола петрола преследвате...
18:47 30.11.2025
48 Дядо ви
До коментар #2 от "си дзън":Вие нямате капка срам. Нападате суверенна страна за да заграбите богатствата й. Огромна армада бореща се с Педро и неговата пет метрова лодка. Убийства без съд и присъда, все едно е много трудно просто да бъде спряна и обискирана лодката?! Не, те се "кефят" да убиват хора по телевизията, "вижте ни какви сме изроди, ха сте посмяли да ни се опълчите и вас така ще убием/набучим на кол/обесим/взривим/застреляме с дрон от въздуха/... Абсолютна кръвожадност и държавен бандитизъм. Най-тъпото е, че вместо да се средоточим да си стегнем и оправим нашата родна градинка, някакви възпалени мозъци подскачат истерично и навсякъде им се привиждат к опейки, рубашки, балалайки - храчат, злобеят и забравят, че имат род и родина.
Коментиран от #52
19:00 30.11.2025
49 Дядо ви
До коментар #17 от "както казва един анализатор":Може би е така, НО какво ще стане ако няколко корабчета (не дай си Боже самолетоносач в това число) паркират на дъното на топлия океан? М? Ще стане мазало. Ще стане "Да бе мирно стояло - не би чудо видяло!" ЗАТОВА сега армадата е изпаднала в дълбок размисъл и прави "кръгчета" и "осморки" в моретата и океаните. Затова са и тези преговорни "гърчове" около Украйна. Американците искат гаранция, че няма да бъдат "думнати" корабите им, но такава гаранция засега очевидно няма. Доста гадости натвориха и младите лъвове жадуват мъст. За съжаление геополитиката се движи само от реална сила а тя вече не е монопол на Запада. Чакат ни много войни за преразпределение на световната "баница".
19:14 30.11.2025
50 Дядо ви
До коментар #44 от "Българин":Никакъв Българин не си ти! Даже дали си човек също е под съмнение! Това ли е вашата "Демокрация" и "Права на човека"? Идва един бандит и казва "- Дай си богатствата и дома или ще те убия! Видя ли как набучих на кол (по телевизията) онзи който ми отказа преди тебе? Смях се и се радвах тогава. Ще убия и твойте деца!" ОСЪЗНАЙ се човече.
19:27 30.11.2025
51 Руски колхозник
До коментар #26 от "Защо бе":Защото нямат договор за колективна отбрана,кух.
19:41 30.11.2025
52 си дзън
До коментар #48 от "Дядо ви":Да припомя, че всички убийства на деца от руснаците са със съд и присъда.
19:54 30.11.2025
53 Другарят Мъдурев
20:14 30.11.2025