Започна срещата между украинска и американска делегации
Започна срещата между украинска и американска делегации

30 Ноември, 2025 17:55 1 200 44

Умеров, който води украинската делегация, съобщи това в своя канал в Telegram

Започна срещата между украинска и американска делегации - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската и украинската делегации започнаха среща в САЩ, за да обсъдят начините за разрешаване на кризата в Украйна. Това обяви секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) Рустем Умеров, който ръководи украинската делегация.

В САЩ вече започна среща между украинската делегация и американската страна за стъпките за постигане на достоен мир“, написа Умеров в своя Telegram канал.

Той добави, че е в постоянен контакт с Володимир Зеленски. Украинският секретар на СНСО заяви също, че води преговори въз основа на „директивите“ на Зеленски и „развитието, постигнато в Женева“ на 23 ноември по време на разговорите между американската и украинската делегации. Умеров добави, че ще докладва на Зеленски за резултатите от разговорите в САЩ.

Умеров преди това обяви началото на среща с американската делегация в своя Telegram канал, но след това изтри публикацията, без да обясни причината.


  • 1 Сега

    17 3 Отговор
    ще им набият бандерските канчета.

    17:58 30.11.2025

  • 2 аман от психично болни ,наркомани

    18 3 Отговор
    на тая планета

    17:58 30.11.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 20 Отговор
    пак САЩ трябва да оправя 2 на СЕСЕСРани республики /що така бе , копеи могучии? що не взехте Киев?

    Коментиран от #5, #38

    17:59 30.11.2025

  • 4 демократ

    13 4 Отговор
    ЕС го нема никъде с чужда пита помен прави.
    Помагаме на Украйна ама от вас оръжията от нас акъла.
    бай Дони видя накъде вървят нещата избуши демократите която основна цел са чернокожите и азиатски права седна на трона и свика исти ските лидери Путин и Ши. Урсула гледа от диванчето.
    Китай взимат Венецуела а Русия Украйна.

    Коментиран от #12

    18:00 30.11.2025

  • 5 Киев сам се предава

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    доброволно....но с достойнство.🤣😂🤣😂

    Коментиран от #11

    18:00 30.11.2025

  • 6 1488

    14 3 Отговор
    нацизмa се ражда в украйна и полша, не в италия,
    а украйна и полша са измислени от израел.
    израел измисля и парите, оттам и капитализма, а капитализма е братовчед на демонкрадцията

    18:02 30.11.2025

  • 7 Промяна

    4 15 Отговор
    САЩ ДА ПРЕДЛОЖАТ СВОИ ТЕРИТОРИИ НА УБИЕЦЪТ ПУТИН

    Коментиран от #13, #17

    18:02 30.11.2025

  • 8 До украинските мисирки

    13 4 Отговор
    Спазариха ли Украйна, мисирки? А пишете минуси🤣🤣🤣

    18:03 30.11.2025

  • 9 Промяна

    3 15 Отговор
    САЩ ДА ПРЕДЛОЖАТ СВОИ ТЕРИТОРИИ НА УБИЕЦЪТ ПУТИН

    Коментиран от #25

    18:05 30.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 14 Отговор

    До коментар #5 от "Киев сам се предава":

    чакай първо Покровск..ко стаа там-пак ли го превзехте?

    Коментиран от #15

    18:06 30.11.2025

  • 12 демократ

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "демократ":

    Сащ венецуела е Китай тайван де.

    18:08 30.11.2025

  • 13 Ха,ха,ха

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    САЩ спасява остатъчна 0 крайна .Спасява и себе си от резила на загубата
    Тръмп нищо не дава. Путин си взима неговото. То беше ясно , но укрите бяха под давлението на англетата и мрат за господаря си.

    Коментиран от #19

    18:08 30.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Красноармейск

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Взет е отдавна. Такова име вече в Гугъл Марс не съществува.

    18:10 30.11.2025

  • 16 Овчи, колко метра останаха до Киев? М?

    11 13 Отговор

    До коментар #10 от "Руски колхозник":

    Тебе питам.

    Коментиран от #24, #26, #28

    18:10 30.11.2025

  • 17 Велизар

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Аз ще предложа да да е В а жената ти не искаш ли ??

    Коментиран от #23

    18:10 30.11.2025

  • 18 Тези

    13 0 Отговор
    Са на тръни.., подготвени са да духнат към Израел..
    Сеч голяма ще има за тия гробокопачи

    18:11 30.11.2025

  • 19 Промяна

    1 13 Отговор

    До коментар #13 от "Ха,ха,ха":

    САЩ СПАСЯВА КАКВО ПУТИН УБИЕЦЪТ ИСКА ДА ЗАГРАБИ ЗАЩОТО НИКАК НЕ НАПРЕДВА А УБИВА НЕВИННИ РУШИ СГРАДИ ТОВА Е ГОЛАТА ИСТИНА ОСТАНАЛОТО СА ПРОПАГАНДИ ЗАБЛУДИ ГЛУПОСТИ ФАЛШИВИ ПУТИН Е ЗА СЪД ЗА БЕЗЧИНСТВАТА ЗА ВОЙНАТА ЗА РАЗРУХАТА ТОВА Е

    Коментиран от #27

    18:11 30.11.2025

  • 20 Мелодия на годината

    9 0 Отговор
    ...вземи панелите,тра6анта...Киев и Одеса ми остави...🎼🎵🎶

    18:11 30.11.2025

  • 21 АМИ ПРИЧИНАТА

    12 1 Отговор
    УМЕРОВ ДА ИЗТРИЕ ПУБЛИКАЦИЯТА Е ТРИВИАЛНА
    ЧИСТАЧКАТА НА БЕЛИЯ ДОМ СЕ Е РАЗБОЛЯЛА И НЕ МОЖЕ ДА ПРИСЪСТВА А НИКОЙ ДРУГ НЕ ЩЕ ДА СИ ГУБИ ВРЕМЕТО С ДЕБИ.....ЛИ

    18:12 30.11.2025

  • 22 Доналд Тръмп офишъл

    12 0 Отговор
    Оф...дано да са си подмили гъ30вете

    18:13 30.11.2025

  • 23 Промяна

    1 8 Отговор

    До коментар #17 от "Велизар":

    ФАКТИ БГ ТУК ИМА ЛИ НАИСТИНА КОМЕНТИРАЩИ ИЛИ ИМА ЛИ КРИТЕРИИ ТУК ИЛИ ДАВАЙ ВСИЧКО ПРЕЗ ПРОСОТО

    18:13 30.11.2025

  • 24 Скъпа

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":

    Ще разбереш скоро

    18:15 30.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Маук,ами...

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":

    До Лвов?

    18:17 30.11.2025

  • 27 НЯМА ПРОМЯНА В

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    ПРОМЯНАТА
    ЗАДРЪСТЕН Е КАТО ОБЩЕСТВЕН КЕНЕФ

    18:18 30.11.2025

  • 28 Скъпа

    8 13 Отговор

    До коментар #16 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":

    Нещо си много нервна..не си дое 6ана,а?

    18:19 30.11.2025

  • 29 Съвет

    13 4 Отговор
    Да договарят балистични ракети с обсег от поне 1000 километра . Путлер няма никакво намерение да спира войната .

    Коментиран от #30

    18:19 30.11.2025

  • 30 КВИ 1000 КИЛМЕТРА БЕ

    4 7 Отговор

    До коментар #29 от "Съвет":

    ПОНЕ ЕДИН МИЛИОН
    АЙДЕ ДЕБ...ИЛИТЕ СА КАТО ЯТО

    Коментиран от #34

    18:22 30.11.2025

  • 31 Гориил

    8 5 Отговор
    Умеров се обогати, като купи нискокачествени бронежилетки от Китай. Във всяка демократична страна такъв човек вече би бил в затвора (като Саркози). Но в Украйна няма нито един легитимен политик. Няма с кого да се подпише мирен договор.

    18:23 30.11.2025

  • 32 Химикал папка и аз

    7 4 Отговор
    То и фамилята му е на умрял, значи ще подписва като Свириденковица.

    18:23 30.11.2025

  • 33 АБЕ ТОА УМЕРОВ ЩО СЕ Е

    6 5 Отговор
    ОПУЛИЛ
    ДАН ГО РАЗТВАРЯТ

    18:24 30.11.2025

  • 34 ТихоMъpшo

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "КВИ 1000 КИЛМЕТРА БЕ":

    Нe ce oбаждай неподготвен

    Коментиран от #40

    18:24 30.11.2025

  • 35 ?????

    5 1 Отговор
    Щатите искат да няма нещо като Виетнам и Афганистан и затва натискат марионетките си да подписват сега, а не по-късно на фона нещо като помнещите се снимки от Сайгон и Кабул.
    Така че нещата за крадливите демократични власти на Украйна отиват на изуй гащи, за да няма след тва изуй гащи за сахибите.
    А тва че Европа се отказа от евтините и сигурни руски ресурси и мина на скъпи и демократични американски си е просто приятен страничен ефект за Щатите.

    18:27 30.11.2025

  • 36 Промяна

    1 4 Отговор
    САЩ НЕ СА СОБСТВЕНИЦИ НА УКРАЙНА И НЯМАТ НИКАКВИ ПРАВА НА ЧУЖДИ ТЕРИТОРИИ А ПУТИН Е УБИЕЦ И НЯМА КАК СЛУЖЕБНО ДА ГРАБИ САЩ ДА СИ РАЗДАВАТ СВОИ ТЕРИТОРИИ А ПУТИН ДА БЪДЕ СЪДЕН ЗА ТОВА КОЕТО ПРИЧИНЯВА НА УКРАЙНА

    Коментиран от #41

    18:28 30.11.2025

  • 37 Гориил

    3 0 Отговор
    Американците елиминираха Ермак, защото се опита да се противопостави на мирния договор. Г-н Умеров е обзет от страх, след като е бил предупреден за последствията. Най-малката съпротива и нападение срещу неговата собственост и активи в Съединените щати ще бъдат незабавно пресечени.

    18:31 30.11.2025

  • 38 Хохи Бохо

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А Буча где бе козяк? Буча помниш ли? А танковете в кииф помниш ли??? Бяхте приключили за месец но руснаците решиха да приключат с нато и колективните та за тва ви тричат дорде не утилизират всичкото колективно желязо. После лесно се преговаря с обезоръжен противник. Укронацитата са само сцена и полезни и ди от и

    18:37 30.11.2025

  • 39 Европа прогнозира, че

    0 0 Отговор
    при провал в преговорите Зеленски ще бъде арестуван до като се приключат преговорите за МИР. Западът смята, че президентът на Украйна Володимир Зеленски може да бъде заменен от бившия главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, посланика на страната във Великобритания, Валерий Залужни, на фона на корупционен скандал. Изданието отбелязва, че обществото е възприело уволнението на Залужни през 2024 г. от поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна като опит на Зеленски да свали политически опонент. Според източника Съединените щати и Великобритания искат да видят Залужни в тази роля. Скороход уточни, че основните задачи на временното правителство ще бъдат провеждане на мирни преговори с Русия, подписване на споразумение за примирие и подготовка за президентските избори. След изборите Зеленски ще бъде предаден на Украинския народ да му реши съдбата демократично.

    18:46 30.11.2025

  • 40 ЕЙ БО.....КЛУК

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "ТихоMъpшo":

    НЯМА ДА ГО ВАДИШ ОТ УСТИ...ЧКАТА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ
    ПЛАТИЛ СЪМ СИ ЗА ЧАС

    18:51 30.11.2025

  • 41 ГРЕШИШ ПРИЯТЕЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    САЩ СА СОБСТВЕНИЦИ НА УКРАЙНА
    ИМА ДАЖЕ ДОГОВОРЧЕ
    И ТОВА Е ПРОБЛЕМА
    СЛУГАТА НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИ С ГОСПОДАРЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ

    18:54 30.11.2025

  • 42 УМЕРОВ ИЗГЛЕЖДА ИЗНЕНАДАН

    2 0 Отговор
    МОЖЕШЕ ДА ГО ПРЕДУПРЕДЯТ ПРЕДИ ДА ГО КАЛИБРОВАТ

    18:56 30.11.2025

  • 43 Георгиев

    0 0 Отговор
    Всички се праскат че са важни. Ще видите какво значи "достоен мир": Русия да освободи цялата земя на УССР, която контролират, включително и Крим; да не се пречи на Киев да влязат в ЕС и НАТО; да не им се пречи да развиват оръжейна промишленост, мълчаливо отбягване дейността им за производство на атомна бомба - мръсна и чиста; да няма ограничение на армията им като численост и род войски; да не им се пречи да бомбят Русия в отговор на подобни действия (които може и да са инициирани или провокирани от тях) и т.н. Както до сега. Аз мисля, че този Умеров ще изпълнява указанията на зеления, който пък - на тройката Англия, Германия и Франция. А ще играе и собствена игра. Става много сложно. САЩ могат да опростят нещата, като заковат някои бариери. Тази мъка ще продължава. Най вероятно Залужни ще смени наркомана и няма да има значителни промени в досегашните насоки на искания.

    18:59 30.11.2025

  • 44 Механик

    1 0 Отговор
    А Тимур и неговата команда там ли са? Рустам-украинеца и той ли е там??

    19:01 30.11.2025