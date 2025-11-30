Започна срещата между украинска и американска делегации

Американската и украинската делегации започнаха среща в САЩ, за да обсъдят начините за разрешаване на кризата в Украйна. Това обяви секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) Рустем Умеров, който ръководи украинската делегация.
„В САЩ вече започна среща между украинската делегация и американската страна за стъпките за постигане на достоен мир“, написа Умеров в своя Telegram канал.
Той добави, че е в постоянен контакт с Володимир Зеленски. Украинският секретар на СНСО заяви също, че води преговори въз основа на „директивите“ на Зеленски и „развитието, постигнато в Женева“ на 23 ноември по време на разговорите между американската и украинската делегации. Умеров добави, че ще докладва на Зеленски за резултатите от разговорите в САЩ.
Умеров преди това обяви началото на среща с американската делегация в своя Telegram канал, но след това изтри публикацията, без да обясни причината.
1 Сега
17:58 30.11.2025
2 аман от психично болни ,наркомани
17:58 30.11.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #38
17:59 30.11.2025
4 демократ
Помагаме на Украйна ама от вас оръжията от нас акъла.
бай Дони видя накъде вървят нещата избуши демократите която основна цел са чернокожите и азиатски права седна на трона и свика исти ските лидери Путин и Ши. Урсула гледа от диванчето.
Китай взимат Венецуела а Русия Украйна.
Коментиран от #12
18:00 30.11.2025
5 Киев сам се предава
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":доброволно....но с достойнство.🤣😂🤣😂
Коментиран от #11
18:00 30.11.2025
6 1488
а украйна и полша са измислени от израел.
израел измисля и парите, оттам и капитализма, а капитализма е братовчед на демонкрадцията
18:02 30.11.2025
7 Промяна
Коментиран от #13, #17
18:02 30.11.2025
8 До украинските мисирки
18:03 30.11.2025
9 Промяна
Коментиран от #25
18:05 30.11.2025
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Киев сам се предава":чакай първо Покровск..ко стаа там-пак ли го превзехте?
Коментиран от #15
18:06 30.11.2025
12 демократ
До коментар #4 от "демократ":Сащ венецуела е Китай тайван де.
18:08 30.11.2025
13 Ха,ха,ха
До коментар #7 от "Промяна":САЩ спасява остатъчна 0 крайна .Спасява и себе си от резила на загубата
Тръмп нищо не дава. Путин си взима неговото. То беше ясно , но укрите бяха под давлението на англетата и мрат за господаря си.
Коментиран от #19
18:08 30.11.2025
15 Красноармейск
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Взет е отдавна. Такова име вече в Гугъл Марс не съществува.
18:10 30.11.2025
16 Овчи, колко метра останаха до Киев? М?
До коментар #10 от "Руски колхозник":Тебе питам.
Коментиран от #24, #26, #28
18:10 30.11.2025
17 Велизар
До коментар #7 от "Промяна":Аз ще предложа да да е В а жената ти не искаш ли ??
Коментиран от #23
18:10 30.11.2025
18 Тези
Сеч голяма ще има за тия гробокопачи
18:11 30.11.2025
19 Промяна
До коментар #13 от "Ха,ха,ха":САЩ СПАСЯВА КАКВО ПУТИН УБИЕЦЪТ ИСКА ДА ЗАГРАБИ ЗАЩОТО НИКАК НЕ НАПРЕДВА А УБИВА НЕВИННИ РУШИ СГРАДИ ТОВА Е ГОЛАТА ИСТИНА ОСТАНАЛОТО СА ПРОПАГАНДИ ЗАБЛУДИ ГЛУПОСТИ ФАЛШИВИ ПУТИН Е ЗА СЪД ЗА БЕЗЧИНСТВАТА ЗА ВОЙНАТА ЗА РАЗРУХАТА ТОВА Е
Коментиран от #27
18:11 30.11.2025
20 Мелодия на годината
18:11 30.11.2025
21 АМИ ПРИЧИНАТА
ЧИСТАЧКАТА НА БЕЛИЯ ДОМ СЕ Е РАЗБОЛЯЛА И НЕ МОЖЕ ДА ПРИСЪСТВА А НИКОЙ ДРУГ НЕ ЩЕ ДА СИ ГУБИ ВРЕМЕТО С ДЕБИ.....ЛИ
18:12 30.11.2025
22 Доналд Тръмп офишъл
18:13 30.11.2025
23 Промяна
До коментар #17 от "Велизар":ФАКТИ БГ ТУК ИМА ЛИ НАИСТИНА КОМЕНТИРАЩИ ИЛИ ИМА ЛИ КРИТЕРИИ ТУК ИЛИ ДАВАЙ ВСИЧКО ПРЕЗ ПРОСОТО
18:13 30.11.2025
24 Скъпа
До коментар #16 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":Ще разбереш скоро
18:15 30.11.2025
26 Маук,ами...
До коментар #16 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":До Лвов?
18:17 30.11.2025
27 НЯМА ПРОМЯНА В
До коментар #19 от "Промяна":ПРОМЯНАТА
ЗАДРЪСТЕН Е КАТО ОБЩЕСТВЕН КЕНЕФ
18:18 30.11.2025
28 Скъпа
До коментар #16 от "Овчи, колко метра останаха до Киев? М?":Нещо си много нервна..не си дое 6ана,а?
18:19 30.11.2025
29 Съвет
Коментиран от #30
18:19 30.11.2025
30 КВИ 1000 КИЛМЕТРА БЕ
До коментар #29 от "Съвет":ПОНЕ ЕДИН МИЛИОН
АЙДЕ ДЕБ...ИЛИТЕ СА КАТО ЯТО
Коментиран от #34
18:22 30.11.2025
31 Гориил
18:23 30.11.2025
32 Химикал папка и аз
18:23 30.11.2025
33 АБЕ ТОА УМЕРОВ ЩО СЕ Е
ДАН ГО РАЗТВАРЯТ
18:24 30.11.2025
34 ТихоMъpшo
До коментар #30 от "КВИ 1000 КИЛМЕТРА БЕ":Нe ce oбаждай неподготвен
Коментиран от #40
18:24 30.11.2025
35 ?????
Така че нещата за крадливите демократични власти на Украйна отиват на изуй гащи, за да няма след тва изуй гащи за сахибите.
А тва че Европа се отказа от евтините и сигурни руски ресурси и мина на скъпи и демократични американски си е просто приятен страничен ефект за Щатите.
18:27 30.11.2025
36 Промяна
Коментиран от #41
18:28 30.11.2025
37 Гориил
18:31 30.11.2025
38 Хохи Бохо
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А Буча где бе козяк? Буча помниш ли? А танковете в кииф помниш ли??? Бяхте приключили за месец но руснаците решиха да приключат с нато и колективните та за тва ви тричат дорде не утилизират всичкото колективно желязо. После лесно се преговаря с обезоръжен противник. Укронацитата са само сцена и полезни и ди от и
18:37 30.11.2025
39 Европа прогнозира, че
18:46 30.11.2025
40 ЕЙ БО.....КЛУК
До коментар #34 от "ТихоMъpшo":НЯМА ДА ГО ВАДИШ ОТ УСТИ...ЧКАТА БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ
ПЛАТИЛ СЪМ СИ ЗА ЧАС
18:51 30.11.2025
41 ГРЕШИШ ПРИЯТЕЛ
До коментар #36 от "Промяна":САЩ СА СОБСТВЕНИЦИ НА УКРАЙНА
ИМА ДАЖЕ ДОГОВОРЧЕ
И ТОВА Е ПРОБЛЕМА
СЛУГАТА НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИ С ГОСПОДАРЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ
18:54 30.11.2025
42 УМЕРОВ ИЗГЛЕЖДА ИЗНЕНАДАН
18:56 30.11.2025
43 Георгиев
18:59 30.11.2025
44 Механик
19:01 30.11.2025