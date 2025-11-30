Axios: САЩ искат да постигнат споразумение с Украйна за територии и сигурност

Администрацията на Вашингтон се надява да разреши спорните въпроси относно териториите и гаранциите за сигурност за Киев по време на консултациите с украинската делегация, насрочени за 30 ноември във Флорида, съобщи порталът Axios.

Според изданието, на среща, проведена миналата седмица в Женева по нов план на САЩ за уреждане на украинския конфликт, представители на двете страни са постигнали предварителни споразумения „по всички въпроси с изключение на два: територия и гаранции за сигурност“. Източник от американски служител е заявил пред портала, че Белият дом иска да разреши разногласията по останалите два въпроса до 30 ноември. „Украинците знаят какво очакваме от тях“, добави той.

Междувременно Financial Times, позовавайки се на неназовани украински служители, пише, че най-трудните точки от американския мирен план за Украйна са „отложени за разрешаване“ от президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. „Според украински официални лица, такива въпроси включват териториални въпроси, гаранции за сигурност и формулировки относно стремежите на Украйна да се присъедини към НАТО“, заявява вестникът.

Според Държавния департамент на САЩ, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стивън Виткоф и зетят на американския лидер Джаред Кушнер ще участват в гореспоменатите консултации във Флорида от американска страна. Според портала, украинската делегация е включвала, наред с други, секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица. Умеров обяви, че консултациите са започнали, но по-късно изтри съобщението, без да предостави никакви пояснения. Преди това Вашингтон предложи план от 28 точки за украинско уреждане. Документът разгневи Киев и неговите европейски партньори, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации в Женева. По-късно Тръмп заяви, че първоначалният план на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна е бил преразгледан, за да се вземат предвид позициите на Москва и Киев, като са останали само няколко спорни въпроса. Той отбеляза също, че броят на точките в плана е намален до 22.

Според Тръмп се очаква Уитков да се срещне с руския президент Владимир Путин следващата седмица. Както заяви прессекретарят на Путин Дмитрий Песков в предаването „Москва. Кремъл. Путин“, водено от журналиста Павел Зарубин по телевизионния канал „Россия-1“, Путин ще приеме Уитков преди 4-5 декември, тоест преди началото на държавното му посещение в Индия.

