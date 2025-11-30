Новини
Axios: САЩ искат да постигнат споразумение с Украйна за територии и сигурност
  Тема: Украйна

30 Ноември, 2025 20:07 806 13

Най-трудните точки от американския мирен план за Украйна са отложени за разрешаване от президентите на САЩ и Украйна, коментира агенцията

Axios: САЩ искат да постигнат споразумение с Украйна за територии и сигурност - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон се надява да разреши спорните въпроси относно териториите и гаранциите за сигурност за Киев по време на консултациите с украинската делегация, насрочени за 30 ноември във Флорида, съобщи порталът Axios.

Според изданието, на среща, проведена миналата седмица в Женева по нов план на САЩ за уреждане на украинския конфликт, представители на двете страни са постигнали предварителни споразумения „по всички въпроси с изключение на два: територия и гаранции за сигурност“. Източник от американски служител е заявил пред портала, че Белият дом иска да разреши разногласията по останалите два въпроса до 30 ноември. „Украинците знаят какво очакваме от тях“, добави той.

Още новини от Украйна

Междувременно Financial Times, позовавайки се на неназовани украински служители, пише, че най-трудните точки от американския мирен план за Украйна са „отложени за разрешаване“ от президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. „Според украински официални лица, такива въпроси включват териториални въпроси, гаранции за сигурност и формулировки относно стремежите на Украйна да се присъедини към НАТО“, заявява вестникът.

Според Държавния департамент на САЩ, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стивън Виткоф и зетят на американския лидер Джаред Кушнер ще участват в гореспоменатите консултации във Флорида от американска страна. Според портала, украинската делегация е включвала, наред с други, секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица. Умеров обяви, че консултациите са започнали, но по-късно изтри съобщението, без да предостави никакви пояснения. Преди това Вашингтон предложи план от 28 точки за украинско уреждане. Документът разгневи Киев и неговите европейски партньори, които се опитаха да го изменят значително. На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации в Женева. По-късно Тръмп заяви, че първоначалният план на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна е бил преразгледан, за да се вземат предвид позициите на Москва и Киев, като са останали само няколко спорни въпроса. Той отбеляза също, че броят на точките в плана е намален до 22.

Според Тръмп се очаква Уитков да се срещне с руския президент Владимир Путин следващата седмица. Както заяви прессекретарят на Путин Дмитрий Песков в предаването „Москва. Кремъл. Путин“, водено от журналиста Павел Зарубин по телевизионния канал „Россия-1“, Путин ще приеме Уитков преди 4-5 декември, тоест преди началото на държавното му посещение в Индия.

Източник: tass.ru


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    10 15 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #8

    20:10 30.11.2025

  • 2 ТОА ЩИ ГО ГОНИ БЕ

    2 2 Отговор
    ДАН ИСКА ДА ГО МА.......СА

    20:12 30.11.2025

  • 3 Кочо

    8 11 Отговор
    Пла за мир има само една точка - капитулация.

    Коментиран от #4, #6

    20:13 30.11.2025

  • 4 Град Козлодуй

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Кочо":

    Капитулация на Русия.

    Коментиран от #5

    20:15 30.11.2025

  • 5 Ами капитулирай я бре тротко

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй":

    То ако ставаше с рева на всеки продаден глупак.

    20:17 30.11.2025

  • 6 👍Точно капитулация на Русия

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кочо":

    е нужна сега.

    Коментиран от #13

    20:17 30.11.2025

  • 7 ?????

    5 2 Отговор
    Само да подхвърля.
    На всичките записани разговори от американските служби(НАБУ и САП) в Украйна евреите, татарите и другите т.н. украинци говорят на руски.
    Що така бре умните и красивите7
    Чакам някакви отговори.

    20:22 30.11.2025

  • 8 Нещо си се объркала

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    мила!

    Коментиран от #9

    20:25 30.11.2025

  • 9 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нещо си се объркала":

    Украйна е неделима част от СССР.

    20:35 30.11.2025

  • 10 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Считам че все пак е коректно да се поднася информацията докрай -значи американският план силно е разгневил Киев и неговите европейски партньори -и те значително са изменили американския план -а по-точно от американския план не е останало нищо!?И как мислите са реагирали американците на това -Киев и европейските партньори не само че действат доста неприлично безотговорно и нахално ами се опитват да пробутат план напълно откъснат от реалността !?И понеже в статията нищо не пише как са реагирали американците на този план -и по-специално Тръмп -аз ще ви кажа -вбесени са изпаднали са в ярост!?Сега остава да видим какво ще последва !

    20:36 30.11.2025

  • 11 Миролюб Войнов, военен аналитик

    1 0 Отговор
    Със сигурност ще стане едно :
    Както и да бъде сключен мирът, Покровск ще остане украински 😁

    Коментиран от #12

    20:37 30.11.2025

  • 12 Ако е

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Миролюб Войнов, военен аналитик":

    на запад от Днепър, може. Щото всичко на изток от Днепър си е руска земя.

    20:40 30.11.2025

  • 13 Надявай се!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "👍Точно капитулация на Русия":

    Блаженни са вярващите...!

    20:42 30.11.2025