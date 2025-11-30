Рубио: Целта е Украйна да остане суверенна държава

В началото на разговорите с украинската делегация в Маями, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че целта им не е просто мир, а запазване на Украйна като суверенна държава.
Той каза, че целта е „не просто прекратяване“ на конфликта. „Искаме да сложим край на убийствата, смъртта и страданията“, каза Рубио във встъпителните си думи, цитиран от Fox News.
„Не става въпрос само за мирни споразумения, а за създаване на път напред, който оставя Украйна суверенна, независима и просперираща“, каза той.
Според Axios, САЩ възнамеряват да обсъдят териториални въпроси и гаранции за сигурност за Киев на срещата с украинската делегация. По време на разговорите в Женева седмица по-рано страните постигнаха фундаментални споразумения по всички въпроси, с изключение на тези два, отбелязва Axios.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #9, #17, #25
18:35 30.11.2025
2 Хаха
18:36 30.11.2025
3 Да поздравим Андрий Йермак за
Наздраве!
18:36 30.11.2025
4 Русия попиля НАТО
„Кой от политиците от ЕС би посмял да каже, че през април 2022 г., когато мирът беше близо, Западът попречи той да се случи? Кой би признал, че стотици хиляди украинци можеха да оцелеят и Украйна щеше да има повече територия?“, заяви той.
,
Вече за всички е ясно, че това е война на ЕС и НАТО срещу Русия. Скоро на всички ще стане ясно, че ЕС и НАТО, въпреки обединените им ресурси (военни, финансови, разузнавателни и човешки) и тотален медиен контрол, бяха победени от Русия и несломимия руски дух!!!
Коментиран от #14
18:36 30.11.2025
5 Че Гевара
18:37 30.11.2025
6 Този го сгащиха на пейка с
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":неееегъъър.
Скандала беше голям.
18:38 30.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
Коментиран от #13
18:39 30.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
За чий ви беше план 2008 за влизането на
САЩ/НАТО в Украйна❗
Сега да се чудите с план 2025 как да се измъкнете❗
18:39 30.11.2025
11 Няма начин !
18:39 30.11.2025
12 Ха-ха-ха
Коментиран от #20
18:40 30.11.2025
13 Елби
До коментар #8 от "Последния Софиянец":С какво ще плаща? Няма ресурси. А скоро няма да има и производство.
Коментиран от #19
18:40 30.11.2025
14 Руският полковник Баранец
До коментар #4 от "Русия попиля НАТО":Пред Комсомольская правда:Ако ни нападне НАТО от Русия няма да остане нищо.
18:40 30.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Руски колхозник
18:41 30.11.2025
17 Последния Софиянец
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пьотър Чаадаев е Хазарин.Хазарите са най големите врагове на Велика България.
18:41 30.11.2025
18 Изтрит коментар 9 и 15
Коментиран от #23
18:42 30.11.2025
19 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Елби":Китай и САЩ ще направят нов план Маршал за възстановяване на Европа.
18:42 30.11.2025
20 Българин
До коментар #12 от "Ха-ха-ха":След като ВСУ занулиха 1,5 милиона руски войници в Донбас.
Коментиран от #26
18:42 30.11.2025
21 Българин
И който не ги разбира, ще бъде унищожен!
18:42 30.11.2025
22 Северен Макдоналдс
18:43 30.11.2025
23 Другият вариант е че
До коментар #18 от "Изтрит коментар 9 и 15":се страхуват от такива.
За съжаление ми свирките със страхливи същества.
18:43 30.11.2025
24 Ретро спомен
18:44 30.11.2025
25 Хохо Бохо
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":нато се оказа куха структура без особен смисъл. Жалка работа
18:44 30.11.2025
26 Българка
До коментар #20 от "Българин":Мдаа, бе
1000у/30 р.
Съотношение 1:33 в полза на Русия
Коментиран от #29
18:44 30.11.2025
27 Курд Околянов
18:45 30.11.2025
28 Тома
18:47 30.11.2025
29 Ачо
До коментар #26 от "Българка":Руснаците ядат украински дронове.По няколко на куп.
Коментиран от #34, #40
18:51 30.11.2025
30 хахаха
18:51 30.11.2025
31 Зависима и ваш роб
18:52 30.11.2025
32 В САЩ и Запада се обсъжда
18:53 30.11.2025
33 Един
18:55 30.11.2025
34 Ачо яде к0.рабията
До коментар #29 от "Ачо":На баба Нюлан. Хахаха
Коментиран от #38
18:56 30.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Червената шапчица
18:56 30.11.2025
37 ?????
Суверенна държава в която има служби подчиняващи се на чужда държава, които могат да възбуждат или не дела според нуждите на чуждата държава.
Тва ли е суверенитет?
К@чи синове, но наши к@чи синове.
Тва е цялата работа.
18:57 30.11.2025
38 Ако беше корабията е добре
До коментар #34 от "Ачо яде к0.рабията":А той яде изгнилата слива.
19:00 30.11.2025
39 Копейкиииии
19:02 30.11.2025
40 АЧО КАЗАХ ТИ
До коментар #29 от "Ачо":НЕ ЯЖ ПОВРЪЩАНО
ИМА ЕНЗИМИ
19:09 30.11.2025