Рубио: Целта е Украйна да остане суверенна държава
  Тема: Украйна

Рубио: Целта е Украйна да остане суверенна държава

30 Ноември, 2025 18:20, обновена 30 Ноември, 2025 18:34

Прекратяване на конфликта не е достатъчно, заяви държавният секретар на САЩ

Рубио: Целта е Украйна да остане суверенна държава - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В началото на разговорите с украинската делегация в Маями, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че целта им не е просто мир, а запазване на Украйна като суверенна държава.

Той каза, че целта е „не просто прекратяване“ на конфликта. „Искаме да сложим край на убийствата, смъртта и страданията“, каза Рубио във встъпителните си думи, цитиран от Fox News.

„Не става въпрос само за мирни споразумения, а за създаване на път напред, който оставя Украйна суверенна, независима и просперираща“, каза той.

Според Axios, САЩ възнамеряват да обсъдят териториални въпроси и гаранции за сигурност за Киев на срещата с украинската делегация. По време на разговорите в Женева седмица по-рано страните постигнаха фундаментални споразумения по всички въпроси, с изключение на тези два, отбелязва Axios.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18:35 30.11.2025
    Понякога изглежда, че на Русия е писано само да покаже на света как не трябва да се живее и какво не трябва да се прави. (Пьотр Чаадаев. 1836)

    Коментиран от #6, #9, #17, #25

    18:35 30.11.2025

  Хаха

    18:36 30.11.2025
    Абе кубински селтак. Украйна е част от Руската империя.

    18:36 30.11.2025

  Да поздравим Андрий Йермак за

    18:36 30.11.2025
    оставката и да му е честит именния ден. Все така да подават оставки всички от киевската хунта.
    Наздраве!

    18:36 30.11.2025

  Русия попиля НАТО

    18:36 30.11.2025
    „Войната е загубена, но признаването на този факт ще предизвика политическо земетресение“, каза Орбан за украинския конфликт.

    „Кой от политиците от ЕС би посмял да каже, че през април 2022 г., когато мирът беше близо, Западът попречи той да се случи? Кой би признал, че стотици хиляди украинци можеха да оцелеят и Украйна щеше да има повече територия?“, заяви той.
    ,
    Вече за всички е ясно, че това е война на ЕС и НАТО срещу Русия. Скоро на всички ще стане ясно, че ЕС и НАТО, въпреки обединените им ресурси (военни, финансови, разузнавателни и човешки) и тотален медиен контрол, бяха победени от Русия и несломимия руски дух!!!

    Коментиран от #14

    18:36 30.11.2025

  Че Гевара

    18:37 30.11.2025
    Този е еничар, предал Латинска Америка.

    18:37 30.11.2025

  Този го сгащиха на пейка с

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    неееегъъър.
    Скандала беше голям.

    18:38 30.11.2025

  Последния Софиянец

    18:39 30.11.2025
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    Коментиран от #13

    18:39 30.11.2025

  🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18:39 30.11.2025
    Ами тя си беше суверена държава❗
    За чий ви беше план 2008 за влизането на
    САЩ/НАТО в Украйна❗
    Сега да се чудите с план 2025 как да се измъкнете❗

    18:39 30.11.2025

  Няма начин !

    18:39 30.11.2025
    Как да е суверенна , като киевската хунта иска да е в натото и Евросъюза ?

    18:39 30.11.2025

  Ха-ха-ха

    18:40 30.11.2025
    Колко суверенна? Колкото когато Борис Джонсън каза на украинците да не подписват мирен договор ли? Или като след майдана?

    Коментиран от #20

    18:40 30.11.2025

  Елби

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    С какво ще плаща? Няма ресурси. А скоро няма да има и производство.

    Коментиран от #19

    18:40 30.11.2025

  Руският полковник Баранец

    5 21 Отговор

    До коментар #4 от "Русия попиля НАТО":

    Пред Комсомольская правда:Ако ни нападне НАТО от Русия няма да остане нищо.

    18:40 30.11.2025

  Руски колхозник

    18:41 30.11.2025
    Отдавна казвам,че в договора за прекратяване на СВО, споменава ли се Украйна, украинците трябва да са щастливци.

    18:41 30.11.2025

  Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пьотър Чаадаев е Хазарин.Хазарите са най големите врагове на Велика България.

    18:41 30.11.2025

  Изтрит коментар 9 и 15

    18:42 30.11.2025
    Този сайт се контролира от нацисти.

    Коментиран от #23

    18:42 30.11.2025

  Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Елби":

    Китай и САЩ ще направят нов план Маршал за възстановяване на Европа.

    18:42 30.11.2025

  Българин

    3 16 Отговор

    До коментар #12 от "Ха-ха-ха":

    След като ВСУ занулиха 1,5 милиона руски войници в Донбас.

    Коментиран от #26

    18:42 30.11.2025

  Българин

    18:42 30.11.2025
    Това със "суверенните държави" приключи. Видя се, че ще има 3-4 държави по света, а всички други ще са им васали! Това са реалностите в световната политика!
    И който не ги разбира, ще бъде унищожен!

    18:42 30.11.2025

  Северен Макдоналдс

    18:43 30.11.2025
    В противен случай ги очаква югославския сценарий.

    18:43 30.11.2025

  Другият вариант е че

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Изтрит коментар 9 и 15":

    се страхуват от такива.
    За съжаление ми свирките със страхливи същества.

    18:43 30.11.2025

  Ретро спомен

    18:44 30.11.2025
    Някой беше казал, че "Първото предложение на руснаците е най-добро" .С оглед на нещата,въпросът е, На какво би се съгласил Путин, че да остави Украйна суверенна държава? Коментирайте.

    18:44 30.11.2025

  Хохо Бохо

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    нато се оказа куха структура без особен смисъл. Жалка работа

    18:44 30.11.2025

  Българка

    16 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Мдаа, бе
    1000у/30 р.
    Съотношение 1:33 в полза на Русия

    Коментиран от #29

    18:44 30.11.2025

  Курд Околянов

    18:45 30.11.2025
    За суверенна държава да питат Путин.

    18:45 30.11.2025

  Тома

    18:47 30.11.2025
    Украинците когато ядоха корабииките на баба Нолан не реваха сега реват батко Рубио

    18:47 30.11.2025

  Ачо

    1 8 Отговор

    До коментар #26 от "Българка":

    Руснаците ядат украински дронове.По няколко на куп.

    Коментиран от #34, #40

    18:51 30.11.2025

  хахаха

    18:51 30.11.2025
    украина е суверенна единствено от русия, ако запада й даде пари ще яде, ако трябва да се бие за европейските ценности ще се бие, каквото й каже сащ - това ще изпълнява

    18:51 30.11.2025

  Зависима и ваш роб

    18:52 30.11.2025
    Украйна, независима и просперираща при толкова заеми, няма как да има и Рубио трябва да е пълен лицемер, за да го каже.

    18:52 30.11.2025

  В САЩ и Запада се обсъжда

    18:53 30.11.2025
    при провал в преговорите Зеленски да бъде арестуван до като се приключат преговорите за МИР. Западът смята, че президентът на Украйна Володимир Зеленски може да бъде заменен от бившия главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, посланика на страната във Великобритания, Валерий Залужни, на фона на корупционен скандал. Изданието отбелязва, че обществото е възприело уволнението на Залужни през 2024 г. от поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна като опит на Зеленски да свали политически опонент. Според източника Съединените щати и Великобритания искат да видят Залужни в тази роля. Скороход уточни, че основните задачи на временното правителство ще бъдат провеждане на мирни преговори с Русия, подписване на споразумение за примирие и подготовка за президентските избори. След изборите Зеленски ще бъде предаден на Украинския народ да му реши съдбата демократично.

    18:53 30.11.2025

  Един

    18:55 30.11.2025
    Грешна цел! За да има мир окраИна трябва да изчезне от картата!

    18:55 30.11.2025

  Ачо яде к0.рабията

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ачо":

    На баба Нюлан. Хахаха

    Коментиран от #38

    18:56 30.11.2025

  Червената шапчица

    18:56 30.11.2025
    Маркоооо, не се обаждай неподготвен. Сергей Викторович пита: Вие забравихте ли защо започна СВО? Денацификация и демилитаризация на Украина , червените линии там, където бяха 1997 година ! Отново ли ще ви излъжат?

    18:56 30.11.2025

  ?????

    18:57 30.11.2025
    Ха ха.
    Суверенна държава в която има служби подчиняващи се на чужда държава, които могат да възбуждат или не дела според нуждите на чуждата държава.
    Тва ли е суверенитет?
    К@чи синове, но наши к@чи синове.
    Тва е цялата работа.

    18:57 30.11.2025

  Ако беше корабията е добре

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ачо яде к0.рабията":

    А той яде изгнилата слива.

    19:00 30.11.2025

  Копейкиииии

    19:02 30.11.2025
    Работа си търсете иначе глад ви чака.

    19:02 30.11.2025

  АЧО КАЗАХ ТИ

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ачо":

    НЕ ЯЖ ПОВРЪЩАНО
    ИМА ЕНЗИМИ

    19:09 30.11.2025