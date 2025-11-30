Рубио: Целта е Украйна да остане суверенна държава

В началото на разговорите с украинската делегация в Маями, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че целта им не е просто мир, а запазване на Украйна като суверенна държава.

Той каза, че целта е „не просто прекратяване“ на конфликта. „Искаме да сложим край на убийствата, смъртта и страданията“, каза Рубио във встъпителните си думи, цитиран от Fox News.

Още новини от Украйна

„Не става въпрос само за мирни споразумения, а за създаване на път напред, който оставя Украйна суверенна, независима и просперираща“, каза той.

Според Axios, САЩ възнамеряват да обсъдят териториални въпроси и гаранции за сигурност за Киев на срещата с украинската делегация. По време на разговорите в Женева седмица по-рано страните постигнаха фундаментални споразумения по всички въпроси, с изключение на тези два, отбелязва Axios.