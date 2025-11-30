CNN и AFP: Преговорите в Маями вървят трудно

Преговорите във Флорида между делегациите на САЩ и Украйна за разрешаване на украинската криза протичат „трудно, но много конструктивно“, съобщи по-рано CNN, позовавайки се на свои източници.
Според източника, дискусиите засягат някои от „най-чувствителните въпроси“, свързани с мирното разрешаване на конфликта. Източници на CNN твърдят, че дискусиите „вървят добре дотук“.
Както съобщи по-рано Държавният департамент на САЩ, освен държавния секретар Марко Рубио, в консултациите във Флорида от американска страна участват специалният пратеник на Доналд Тръмп Стивън Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер. В украинската делегация са включени секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.
Преговорите за условията за прекратяване на украинския конфликт, организирани във Флорида между делегациите на САЩ и Украйна, протичат трудно, страните все още не са разработили компромисен език, съобщи AFP, позовавайки се на източник от украинската делегация.
„Процесът не е лесен, тъй като търсенето на език и решения продължава“, заяви източникът на агенцията. Той обаче твърди, че преговорите протичат „конструктивно“ и увери, че „всички искат конкретен резултат, за да има основа за по-нататъшни преговори между Съединените щати и Русия“.
Друг „високопоставен източник“ на AFP, запознат с диалога, съобщи, че американската страна настоява за споразумение относно окончателния текст на плана, „който могат да занесат в Москва“. „Основният проблем е свързан с текста относно териториите, тъй като американците се възприемат единствено като медиатори, а не като страна“, заяви той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ае копейките
Коментиран от #3, #6, #23, #40
22:11 30.11.2025
2 Мунчо
Коментиран от #7, #44, #63
22:13 30.11.2025
3 Ко ти пука
До коментар #1 от "Ае копейките":нали шпориш дизеларката
22:13 30.11.2025
4 Няма да се плашите
22:14 30.11.2025
6 Марс е далеч
До коментар #1 от "Ае копейките":Шишански!
22:14 30.11.2025
7 Анонимен
До коментар #2 от "Мунчо":Виждаме!
22:14 30.11.2025
8 А50
22:16 30.11.2025
10 Ами
22:21 30.11.2025
11 Хардлайнер
22:22 30.11.2025
12 Омагьосан кръг
Коментиран от #27
22:23 30.11.2025
13 А бе,те и...
До коментар #5 от "Колко време":Украйна ще си вземат
Коментиран от #19
22:24 30.11.2025
14 Елементарно Уотсън!
Остава му само да удължи агонията на РФ и да погуби поне още един милион мужици докато накрая го свалят от власт.
22:24 30.11.2025
15 Голямата мечка
Коментиран от #72
22:25 30.11.2025
17 стоян георгиев
22:25 30.11.2025
18 Ще приберат средния.. от трите
До коментар #5 от "Колко време":4 години се мъчат в Донбас и сега искат Тръмп да им върши работата. 😂
Коментиран от #24
22:28 30.11.2025
19 А бе бе
До коментар #13 от "А бе,те и...":Басма ще им цепят. Цяла укра не я искат. Само рускоговорящите. Другите хохохохоли да го дуууууат
22:28 30.11.2025
21 Хардлайнер
22:29 30.11.2025
22 Поне
22:29 30.11.2025
24 Че той Донбас,
До коментар #18 от "Ще приберат средния.. от трите":Крим ,Запорожието ,Херсон им трябва. Другото е мова. Бляк.Да се оправят.
22:30 30.11.2025
25 Смешник
22:30 30.11.2025
29 Дали
22:33 30.11.2025
30 Какви са тези преговори
22:33 30.11.2025
31 Зеленски
22:33 30.11.2025
32 Демек
22:35 30.11.2025
33 Хардлайнер
22:35 30.11.2025
34 Като изплува крайцера
До коментар #5 от "Колко време":тогава с него ще вземат Одеса руските неможачи.
Коментиран от #38
22:37 30.11.2025
35 Град Козлодуй
22:38 30.11.2025
36 Пич
САЩ - Украинците голям бой изедоха , ама се наведоха !!!
22:39 30.11.2025
37 az СВО Победа 80
Коментиран от #39, #47, #54
22:40 30.11.2025
38 Цомчо Плюнката
До коментар #34 от "Като изплува крайцера":Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то руснаците няма да могат да отидат на него. По неможачество.
22:41 30.11.2025
39 Ъъъъъъъъъъъъ
До коментар #37 от "az СВО Победа 80":Ъъъъъъъъъъ
Коментиран от #41
22:42 30.11.2025
41 Ааа ъ. Ааа ъ. Ааа ъ
До коментар #39 от "Ъъъъъъъъъъъъ":Ааа ъ. Ааа ъ. Ааа ъ.
22:47 30.11.2025
44 Шопо
До коментар #2 от "Мунчо":Украйна ще стане част от РФ
Коментиран от #71
22:52 30.11.2025
45 Хардлайнер
Коментиран от #50
22:52 30.11.2025
46 Обикновен човек
До коментар #16 от "аz СВО Победа 80":Аз с кеф ще се изходя на главата на Путин.
22:53 30.11.2025
47 Копейкотрошач
До коментар #37 от "az СВО Победа 80":Готов ли си за Победа?
22:54 30.11.2025
48 Име
22:56 30.11.2025
49 СВО=ПРОВАЛ
Коментиран от #51
22:56 30.11.2025
50 Института за войната в САЩ
До коментар #45 от "Хардлайнер":вчера публикува последни данни!
1 750 000 монголски варвари са Груз 200!
22:58 30.11.2025
51 Хардлайнер
До коментар #49 от "СВО=ПРОВАЛ":Така е, но Дед Мороз за новата година ще му подари голем чемодан!
22:59 30.11.2025
52 САЩ и Украйна решават съдбата
Срам!
23:00 30.11.2025
53 Хардлайнер
23:08 30.11.2025
54 Zaхарова
До коментар #37 от "az СВО Победа 80":Брау бе гуведо!!Две ягодки от мен.
23:11 30.11.2025
55 Разбраха
Коментиран от #56
23:11 30.11.2025
56 Хардлайнер
До коментар #55 от "Разбраха":Разбраха се да се разберат, ама друг път!
23:15 30.11.2025
57 Хардлайнер
23:18 30.11.2025
58 да да
23:20 30.11.2025
59 Сибирския бръснар
Ще има бой до последния украинец .
23:30 30.11.2025
60 Винету
Коментиран от #65
23:34 30.11.2025
61 читател
23:35 30.11.2025
62 Крайна
23:48 30.11.2025
63 Най много
До коментар #2 от "Мунчо":Се радваме
Като вземат някакви Издуханяци
Да говорят за някаква Мечка.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Да сравняваш Русия с Мечка
Е обида за Животното.
Единствено и само
Мечките където обикалят по Мегданите
Със Мургавите си Господари
И танцуват под звука на
Гадулката
Приличат на ПРОСИЯ
23:54 30.11.2025
67 Горски
00:20 01.12.2025
70 Българин
До коментар #68 от "az СВО Победа 80":Значи че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Това устройва всички.
01:07 01.12.2025
71 Това е безспорен
До коментар #44 от "Шопо":Факт
01:56 01.12.2025
72 Гориил
До коментар #15 от "Голямата мечка":Без президентски избори в Украйна, Русия няма да седне на масата за преговори. Необходими са поне 90 дни за провеждане на изборите. Рубио предлага да се започне работа веднага, но Бандера иска гаранции и имунитет. Американците се съгласяват, но едва след подписването на мирен договор. Кръгът е затворен. Предстои много работа.
02:27 01.12.2025