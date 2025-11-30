CNN и AFP: Преговорите в Маями вървят трудно

Преговорите във Флорида между делегациите на САЩ и Украйна за разрешаване на украинската криза протичат „трудно, но много конструктивно“, съобщи по-рано CNN, позовавайки се на свои източници.

Според източника, дискусиите засягат някои от „най-чувствителните въпроси“, свързани с мирното разрешаване на конфликта. Източници на CNN твърдят, че дискусиите „вървят добре дотук“.

Още новини от Украйна

Както съобщи по-рано Държавният департамент на САЩ, освен държавния секретар Марко Рубио, в консултациите във Флорида от американска страна участват специалният пратеник на Доналд Тръмп Стивън Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер. В украинската делегация са включени секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.

Преговорите за условията за прекратяване на украинския конфликт, организирани във Флорида между делегациите на САЩ и Украйна, протичат трудно, страните все още не са разработили компромисен език, съобщи AFP, позовавайки се на източник от украинската делегация.

„Процесът не е лесен, тъй като търсенето на език и решения продължава“, заяви източникът на агенцията. Той обаче твърди, че преговорите протичат „конструктивно“ и увери, че „всички искат конкретен резултат, за да има основа за по-нататъшни преговори между Съединените щати и Русия“.

Друг „високопоставен източник“ на AFP, запознат с диалога, съобщи, че американската страна настоява за споразумение относно окончателния текст на плана, „който могат да занесат в Москва“. „Основният проблем е свързан с текста относно териториите, тъй като американците се възприемат единствено като медиатори, а не като страна“, заяви той.