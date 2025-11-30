Новини
Свят »
САЩ »
CNN и AFP: Преговорите в Маями вървят трудно
  Тема: Украйна

CNN и AFP: Преговорите в Маями вървят трудно

30 Ноември, 2025 22:03, обновена 1 Декември, 2025 03:49 2 899 72

  • сащ-
  • рубио-
  • украйна-
  • преговори

В голф клуба на Стив Уиткоф се провежда среща между делегации на Киев и Вашингтон

CNN и AFP: Преговорите в Маями вървят трудно - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите във Флорида между делегациите на САЩ и Украйна за разрешаване на украинската криза протичат „трудно, но много конструктивно“, съобщи по-рано CNN, позовавайки се на свои източници.

Според източника, дискусиите засягат някои от „най-чувствителните въпроси“, свързани с мирното разрешаване на конфликта. Източници на CNN твърдят, че дискусиите „вървят добре дотук“.

Още новини от Украйна

Както съобщи по-рано Държавният департамент на САЩ, освен държавния секретар Марко Рубио, в консултациите във Флорида от американска страна участват специалният пратеник на Доналд Тръмп Стивън Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер. В украинската делегация са включени секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.

Преговорите за условията за прекратяване на украинския конфликт, организирани във Флорида между делегациите на САЩ и Украйна, протичат трудно, страните все още не са разработили компромисен език, съобщи AFP, позовавайки се на източник от украинската делегация.

„Процесът не е лесен, тъй като търсенето на език и решения продължава“, заяви източникът на агенцията. Той обаче твърди, че преговорите протичат „конструктивно“ и увери, че „всички искат конкретен резултат, за да има основа за по-нататъшни преговори между Съединените щати и Русия“.

Друг „високопоставен източник“ на AFP, запознат с диалога, съобщи, че американската страна настоява за споразумение относно окончателния текст на плана, „който могат да занесат в Москва“. „Основният проблем е свързан с текста относно териториите, тъй като американците се възприемат единствено като медиатори, а не като страна“, заяви той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ае копейките

    11 33 Отговор
    Лукойл руски ли е или марсиански?

    Коментиран от #3, #6, #23, #40

    22:11 30.11.2025

  • 2 Мунчо

    50 7 Отговор
    Кучетата лаят, Мечката бачка.

    Коментиран от #7, #44, #63

    22:13 30.11.2025

  • 3 Ко ти пука

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ае копейките":

    нали шпориш дизеларката

    22:13 30.11.2025

  • 4 Няма да се плашите

    45 9 Отговор
    Рустемката е с един крак американец, след като семейството му живее там. Той може много дълго да остане да преговаря, даже след закриването на Украйна.

    22:14 30.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Марс е далеч

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ае копейките":

    Шишански!

    22:14 30.11.2025

  • 7 Анонимен

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо":

    Виждаме!

    22:14 30.11.2025

  • 8 А50

    47 7 Отговор
    С една дума -нищо. А през това време британците с подизпълнители укрите атакуват танкери. Държат да воюват с Русия

    22:16 30.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами

    36 5 Отговор
    бърза работа нема. Пак ще говорят. Следващият път може до Сейшелските острови да отскочат. Места по планетата Земя колкото щеш.

    22:21 30.11.2025

  • 11 Хардлайнер

    8 40 Отговор
    Предстои много работа! Укpите са работари! Има още много ватянки за чувалиране! Прииждат на парпаретки от племената.

    22:22 30.11.2025

  • 12 Омагьосан кръг

    35 5 Отговор
    Украинците още се дърпат нещо,а?

    Коментиран от #27

    22:23 30.11.2025

  • 13 А бе,те и...

    14 15 Отговор

    До коментар #5 от "Колко време":

    Украйна ще си вземат

    Коментиран от #19

    22:24 30.11.2025

  • 14 Елементарно Уотсън!

    10 41 Отговор
    Украйна няма голяма полза от тези преговори, защото Путлер няма никакво намерение да спира войната. Бункерният плъх е в позиция цунгцванг (няма полезен ход).
    Остава му само да удължи агонията на РФ и да погуби поне още един милион мужици докато накрая го свалят от власт.

    22:24 30.11.2025

  • 15 Голямата мечка

    39 4 Отговор
    Значи резултат няма, боят продължава.

    Коментиран от #72

    22:25 30.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян георгиев

    8 31 Отговор
    Поне за пореден път ше се види че русия иска войната да продължи.сащ.е.важно да дават оръжие и налагат санкции.

    22:25 30.11.2025

  • 18 Ще приберат средния.. от трите

    24 42 Отговор

    До коментар #5 от "Колко време":

    4 години се мъчат в Донбас и сега искат Тръмп да им върши работата. 😂

    Коментиран от #24

    22:28 30.11.2025

  • 19 А бе бе

    39 2 Отговор

    До коментар #13 от "А бе,те и...":

    Басма ще им цепят. Цяла укра не я искат. Само рускоговорящите. Другите хохохохоли да го дуууууат

    22:28 30.11.2025

  • 20 Евреина Кобзон

    7 18 Отговор
    И пак се оказа че Най Големите Балъци

    В САЩ са Тръмпистите .

    Във онова нещо което се нарича Trump Mobile
    Продават един Мобилен телефон

    Т1 phone . На цена около 500 долара .

    По веселото е
    Че Този Т1 phone

    Прилежно оцветен и брандиран като Златен ,
    По добре да се каже Рижав

    Е един Китайски Апарат Revvl 7 Pro

    Който се продава във Китайски Сайтове

    На цена от около 100 долара

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Интересно колко ли e голямо митото
    На Китайския Тръмп Phone ?
    Пък и колко процента от
    Продажбите отиват в джоба
    На Тръмп.

    Хаха хахаха хахаха
    .

    22:28 30.11.2025

  • 21 Хардлайнер

    22 1 Отговор
    Тея хамериканци се скъсаха от работа, а файда, йок!

    22:29 30.11.2025

  • 22 Поне

    24 1 Отговор
    още три години ще има разговори. Хубавите неща не стават бързо

    22:29 30.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Че той Донбас,

    33 10 Отговор

    До коментар #18 от "Ще приберат средния.. от трите":

    Крим ,Запорожието ,Херсон им трябва. Другото е мова. Бляк.Да се оправят.

    22:30 30.11.2025

  • 25 Смешник

    30 0 Отговор
    Проблема за Украйна е че Тръмп няма никакви лостове за влияние на Русия докато Зеления клоун му е в ръцете както с военната поддръжка така и с корупционния скандал

    22:30 30.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дали

    10 0 Отговор
    е станало на въпрос за пари?

    22:33 30.11.2025

  • 30 Какви са тези преговори

    22 2 Отговор
    без кръчмаря, който стои в кръчмата с двуцевката и чака крадците да го оберат? Голям смях са тези преговори, на онези, които сътвориха целия буламач. Ако се туткат още без кръчмаря, няма да има за какво да преговарят!

    22:33 30.11.2025

  • 31 Зеленски

    12 5 Отговор
    Трудно ми влиза но ще влезе целио

    22:33 30.11.2025

  • 32 Демек

    4 21 Отговор
    Русия е кочина

    22:35 30.11.2025

  • 33 Хардлайнер

    4 10 Отговор
    Тръндю за да ги разтърве, трябва да им изплющи по един шамар зад врата и на двамата, а той бъхте само Зеленски!

    22:35 30.11.2025

  • 34 Като изплува крайцера

    10 26 Отговор

    До коментар #5 от "Колко време":

    тогава с него ще вземат Одеса руските неможачи.

    Коментиран от #38

    22:37 30.11.2025

  • 35 Град Козлодуй

    1 14 Отговор
    Путин жив ли е?

    22:38 30.11.2025

  • 36 Пич

    17 1 Отговор
    Превод :
    САЩ - Украинците голям бой изедоха , ама се наведоха !!!

    22:39 30.11.2025

  • 37 az СВО Победа 80

    17 5 Отговор
    Сега ще видите как просроченият от Киев мигом ще забрави какво е говорил през последните четири години! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #39, #47, #54

    22:40 30.11.2025

  • 38 Цомчо Плюнката

    6 25 Отговор

    До коментар #34 от "Като изплува крайцера":

    Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то руснаците няма да могат да отидат на него. По неможачество.

    22:41 30.11.2025

  • 39 Ъъъъъъъъъъъъ

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 80":

    Ъъъъъъъъъъ

    Коментиран от #41

    22:42 30.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ааа ъ. Ааа ъ. Ааа ъ

    8 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ъъъъъъъъъъъъ":

    Ааа ъ. Ааа ъ. Ааа ъ.

    22:47 30.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Шопо

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо":

    Украйна ще стане част от РФ

    Коментиран от #71

    22:52 30.11.2025

  • 45 Хардлайнер

    10 8 Отговор
    Зеленски трябва да бъде съден от трибунала за геноцида над Великата червена армия! Най малкото барем мильон парчета изтрепа!

    Коментиран от #50

    22:52 30.11.2025

  • 46 Обикновен човек

    4 16 Отговор

    До коментар #16 от "аz СВО Победа 80":

    Аз с кеф ще се изходя на главата на Путин.

    22:53 30.11.2025

  • 47 Копейкотрошач

    2 8 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 80":

    Готов ли си за Победа?

    22:54 30.11.2025

  • 48 Име

    10 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:56 30.11.2025

  • 49 СВО=ПРОВАЛ

    6 11 Отговор
    Путин са осраа

    Коментиран от #51

    22:56 30.11.2025

  • 50 Института за войната в САЩ

    5 10 Отговор

    До коментар #45 от "Хардлайнер":

    вчера публикува последни данни!
    1 750 000 монголски варвари са Груз 200!

    22:58 30.11.2025

  • 51 Хардлайнер

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "СВО=ПРОВАЛ":

    Така е, но Дед Мороз за новата година ще му подари голем чемодан!

    22:59 30.11.2025

  • 52 САЩ и Украйна решават съдбата

    2 13 Отговор
    на великата матушка!
    Срам!

    23:00 30.11.2025

  • 53 Хардлайнер

    10 2 Отговор
    Русията вече кара на бензинови изпарения, трябва и още малко, но предателя тръмп разваля дисциплината! Америка вече не е НАТО!

    23:08 30.11.2025

  • 54 Zaхарова

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 80":

    Брау бе гуведо!!Две ягодки от мен.

    23:11 30.11.2025

  • 55 Разбраха

    5 0 Отговор
    се да говорят пак.

    Коментиран от #56

    23:11 30.11.2025

  • 56 Хардлайнер

    9 0 Отговор

    До коментар #55 от "Разбраха":

    Разбраха се да се разберат, ама друг път!

    23:15 30.11.2025

  • 57 Хардлайнер

    2 7 Отговор
    Тръмп е неподходящ за рефер, щом афишира приятелство с агресора!

    23:18 30.11.2025

  • 58 да да

    0 0 Отговор
    Каде ще го натирят скатото.....

    23:20 30.11.2025

  • 59 Сибирския бръснар

    9 0 Отговор
    Така като гледам май изобщо не са били продуктивни .
    Ще има бой до последния украинец .

    23:30 30.11.2025

  • 60 Винету

    9 1 Отговор
    украйна, под крилото на Големия брат, ще просперира. Хаха хахаха хахахаха. Като гледам Територията как сме просперирали от 1989 година... вече 35 години, така сме просперирали, че ги няма половината население.

    Коментиран от #65

    23:34 30.11.2025

  • 61 читател

    12 2 Отговор
    Да се закрива тази бандеровска терористична територия , която си позволява да взривява танкери в Черно Море и застрашава мира, екологията и търговията в целия черноморски регион, въвличайки невинни държави като Турция, България и Румъния.Тази фашистка държава един път вече съсипа Европа и България, взривявайки АЕЦ Чернобил.Зеленски трябва да бъде спешно изпарен.

    23:35 30.11.2025

  • 62 Крайна

    1 0 Отговор
    Ууууу Край Наааааа

    23:48 30.11.2025

  • 63 Най много

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо":

    Се радваме
    Като вземат някакви Издуханяци
    Да говорят за някаква Мечка.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Да сравняваш Русия с Мечка

    Е обида за Животното.

    Единствено и само
    Мечките където обикалят по Мегданите
    Със Мургавите си Господари
    И танцуват под звука на
    Гадулката
    Приличат на ПРОСИЯ

    23:54 30.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Горски

    8 0 Отговор
    Не знам какво да мисля, след като нашите медии твърдят, че Европа настоява санкциите да останат за Русия и след завършване на конфликта? Това го подчертаха неколкократно. Тогава защо Русия трябва да говори и се съобразява с тях? Тя да не е губещата страна? Освен това, с кой представител на Европа да се разговаря? С Кая Калас? Тази госпожа със странен поток на мисълта. Докато недалновидните европейски розови псевдолиберали дрънкат оръжие (на гол тумбак - чифте пищови), докато,благодарение на Макрон,Шолц,Срамът,Кайен и Калас, Европа мощно потъва, САЩ и Русия и не без участието на Китай ще си преразпределят света,или по-точно,ще си преразпределят природните богатства и пазарите. И,за съжаление Европа ще е САМО зрител в този процес. По-лошо то за нас е,че вместо да заемем някаква позиция,която би ни донесла полза от този процес,ние отново се прикачихме към губещите. Тъпотията "война до последния украинец" и твърдата поддръжка на крадливата Киевска хунта ни докара статут на неприятелска държава за Русия,от една страна,и пълно игнориране и незачитане от страна на САЩ ( неизпращане на техен посланик у нас и неприемане на наш там).

    00:20 01.12.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 80":

    Значи че Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
    Това устройва всички.

    01:07 01.12.2025

  • 71 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Шопо":

    Факт

    01:56 01.12.2025

  • 72 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Голямата мечка":

    Без президентски избори в Украйна, Русия няма да седне на масата за преговори. Необходими са поне 90 дни за провеждане на изборите. Рубио предлага да се започне работа веднага, но Бандера иска гаранции и имунитет. Американците се съгласяват, но едва след подписването на мирен договор. Кръгът е затворен. Предстои много работа.

    02:27 01.12.2025