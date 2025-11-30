Рубио: Преговорите бяха продуктивни, но предстои много работа

Преговорите между делегациите на САЩ и Украйна във Флорида бяха продуктивни, но предстои много работа за постигане на окончателен резултат. Това заяви пред репортери държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Fox News.

„Предстои много работа, но днес беше много продуктивна и полезна сесия и вярвам, че беше постигнат допълнителен напредък“, каза той.

Още новини от Украйна

Преговорите във Флорида между делегациите на САЩ и Украйна за разрешаване на украинската криза протичат „трудно, но много конструктивно“, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Според източника, дискусиите засягат някои от „най-чувствителните въпроси“, свързани с мирното разрешаване на конфликта. Източници на CNN твърдят, че дискусиите „вървят добре дотук“.

Както съобщи по-рано Държавният департамент на САЩ, освен държавния секретар Марко Рубио, в консултациите във Флорида от американска страна участват специалният пратеник на Доналд Тръмп Стивън Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер. В украинската делегация са включени секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.

Преговорите за условията за прекратяване на украинския конфликт, организирани във Флорида между делегациите на САЩ и Украйна, протичат трудно; страните все още не са разработили компромисен език. съобщи AFP, позовавайки се на източник от украинската делегация.

„Процесът не е лесен, тъй като търсенето на език и решения продължава“, заяви източникът на агенцията. Той обаче твърди, че преговорите протичат „конструктивно“ и увери, че „всички искат конкретен резултат, за да има основа за по-нататъшни преговори между Съединените щати и Русия“.

Друг „високопоставен източник“ на AFP, запознат с диалога, съобщи, че американската страна настоява за споразумение относно окончателния текст на плана, „който могат да занесат в Москва“. „Основният проблем е свързан с текста относно териториите, тъй като американците се възприемат единствено като медиатори, а не като страна“, заяви той.