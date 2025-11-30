Новини
Свят »
САЩ »
Рубио: Преговорите бяха продуктивни, но предстои много работа
  Тема: Украйна

Рубио: Преговорите бяха продуктивни, но предстои много работа

30 Ноември, 2025 22:03, обновена 30 Ноември, 2025 22:15 540 12

  • сащ-
  • рубио-
  • украйна-
  • преговори

„Трудни, но много конструктивни“, нарече разговорите между делегациите на САЩ и Украйна CNN

Рубио: Преговорите бяха продуктивни, но предстои много работа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите между делегациите на САЩ и Украйна във Флорида бяха продуктивни, но предстои много работа за постигане на окончателен резултат. Това заяви пред репортери държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Fox News.

„Предстои много работа, но днес беше много продуктивна и полезна сесия и вярвам, че беше постигнат допълнителен напредък“, каза той.

Още новини от Украйна

Преговорите във Флорида между делегациите на САЩ и Украйна за разрешаване на украинската криза протичат „трудно, но много конструктивно“, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Според източника, дискусиите засягат някои от „най-чувствителните въпроси“, свързани с мирното разрешаване на конфликта. Източници на CNN твърдят, че дискусиите „вървят добре дотук“.

Както съобщи по-рано Държавният департамент на САЩ, освен държавния секретар Марко Рубио, в консултациите във Флорида от американска страна участват специалният пратеник на Доналд Тръмп Стивън Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер. В украинската делегация са включени секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.

Преговорите за условията за прекратяване на украинския конфликт, организирани във Флорида между делегациите на САЩ и Украйна, протичат трудно; страните все още не са разработили компромисен език. съобщи AFP, позовавайки се на източник от украинската делегация.

„Процесът не е лесен, тъй като търсенето на език и решения продължава“, заяви източникът на агенцията. Той обаче твърди, че преговорите протичат „конструктивно“ и увери, че „всички искат конкретен резултат, за да има основа за по-нататъшни преговори между Съединените щати и Русия“.

Друг „високопоставен източник“ на AFP, запознат с диалога, съобщи, че американската страна настоява за споразумение относно окончателния текст на плана, „който могат да занесат в Москва“. „Основният проблем е свързан с текста относно териториите, тъй като американците се възприемат единствено като медиатори, а не като страна“, заяви той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ае копейките

    0 6 Отговор
    Лукойл руски ли е или марсиански?

    Коментиран от #3, #6

    22:11 30.11.2025

  • 2 Мунчо

    8 1 Отговор
    Кучетата лаят, Мечката бачка.

    Коментиран от #7

    22:13 30.11.2025

  • 3 Ко ти пука

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ае копейките":

    нали шпориш дизеларката

    22:13 30.11.2025

  • 4 Няма да се плашите

    5 1 Отговор
    Рустемката е с един крак американец, след като семейството му живее там. Той може много дълго да остане да преговаря, даже след закриването на Украйна.

    22:14 30.11.2025

  • 5 Колко време

    8 2 Отговор
    Тъкмо русите ще си приберат Одеса.

    22:14 30.11.2025

  • 6 Марс е далеч

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ае копейките":

    Шишански!

    22:14 30.11.2025

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо":

    Виждаме!

    22:14 30.11.2025

  • 8 А50

    5 1 Отговор
    С една дума -нищо. А през това време британците с подизпълнители укрите атакуват танкери. Държат да воюват с Русия

    22:16 30.11.2025

  • 9 !!!?

    4 1 Отговор
    Путлер да се помоли на Трибунала в Хага да го помилва защото е нелегитимен докато има заповед за арест за военни престъпления и отвличане на деца от окупираните украински територии !!!?

    22:18 30.11.2025

  • 10 Ами

    1 0 Отговор
    бърза работа нема. Пак ще говорят. Следващият път може до Сейшелските острови да отскочат. Места по планетата Земя колкото щеш.

    22:21 30.11.2025

  • 11 Хардлайнер

    0 0 Отговор
    Предстои много работа! Укpите са работари! Има още много ватянки за чувалиране! Прииждат на парпаретки от племената.

    22:22 30.11.2025

  • 12 Омагьосан кръг

    0 0 Отговор
    Украинците още се дърпат нещо,а?

    22:23 30.11.2025