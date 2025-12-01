The Wall Street Journal: Въпросът за гаранциите за сигурност за Украйна остава нерешен ВИДЕО

След разговорите в Маями между делегацията на Киев и домакините от САЩ въпросът за гаранциите за сигурност за Украйна остава нерешен, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на официални лица.

Според вестника, сраните са обсъдили възможността за провеждане на избори в Украйна и териториална размяна между Русия и Украйна. Както и гаранции за Киев, но този въпрос остава нерешен.

Още новини от Украйна

„Други ключови въпроси остават нерешени, включително естеството на гаранциите за сигурност за Украйна от САЩ и Запада“, се казва в статията.

Според изданието, на разговорите е обсъдена и възможността за териториална „размяна“ между Русия и Украйна. Сред останалите въпроси вестникът посочва въпроса дали Москва ще продължи да настоява за международно признаване на новите региони.

Рубио нарече срещата продуктивна, но призна, че „предстои много работа“.