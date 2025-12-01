Рубио: Преговорите бяха продуктивни, но Русия трябва да е част от уравнението

Преговорите между делегациите на САЩ и Украйна във Флорида бяха продуктивни, но предстои много работа за постигане на окончателен резултат. Това заяви пред репортери държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Fox News.

„Предстои много работа, но днес беше много продуктивна и полезна сесия и вярвам, че беше постигнат допълнителен напредък“, каза той.

Рубио заяви, че Русия трябва да бъде „част от уравнението“, цитиран от CNN.

„Това е деликатен и сложен въпрос. Очевидно има и друга страна тук, която трябва да бъде част от уравнението“, отбеляза той.

Държавният секретар добави, че САЩ поддържат контакт с Русия „в различна степен“, „но ние също разбираме доста добре тяхната гледна точка“.