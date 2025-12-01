Новини
Рубио: Преговорите бяха продуктивни, но Русия трябва да е част от уравнението
1 Декември, 2025 03:44, обновена 1 Декември, 2025 03:47 474 2

Предстои много работа, но преговорния кръг в Маями беше много продуктивен и полезен, заяви държавният секретар на САЩ

Рубио: Преговорите бяха продуктивни, но Русия трябва да е част от уравнението - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите между делегациите на САЩ и Украйна във Флорида бяха продуктивни, но предстои много работа за постигане на окончателен резултат. Това заяви пред репортери държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Fox News.

„Предстои много работа, но днес беше много продуктивна и полезна сесия и вярвам, че беше постигнат допълнителен напредък“, каза той.

Рубио заяви, че Русия трябва да бъде „част от уравнението“, цитиран от CNN.

„Това е деликатен и сложен въпрос. Очевидно има и друга страна тук, която трябва да бъде част от уравнението“, отбеляза той.

Държавният секретар добави, че САЩ поддържат контакт с Русия „в различна степен“, „но ние също разбираме доста добре тяхната гледна точка“.


САЩ
  • 2 ПРЕГОВОРИТЕ

    2 0 Отговор
    няма да доведат до желания от рижавия папагал резултат,а и Путин няма никакво намерение да спира СВО по средата.Той твърдо е решен да зарови поне още два,три милиона ватници и да затрие Русия.Всъщнос основната цел на Шаламов е, да няма руснаци,русияни и Русия.Сигурен съм,че ще я осъществи.Той е упорит.

    04:06 01.12.2025