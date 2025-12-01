Новини
"Посрещат ни в голф клуб, бар, фоайе..." - В Киев се чувстват унизени, че делегацията им не е приета в държавна сграда
  Тема: Украйна

"Посрещат ни в голф клуб, бар, фоайе..." - В Киев се чувстват унизени, че делегацията им не е приета в държавна сграда

1 Декември, 2025 04:10, обновена 1 Декември, 2025 04:19 484 2

Члена на Върховната рада Артьом Дмитрук коментира мястото на разговорите между Украйна и САЩ във Флорида

"Посрещат ни в голф клуб, бар, фоайе..." - В Киев се чувстват унизени, че делегацията им не е приета в държавна сграда - 1
Голф клубът на Стив Уиткоф в МаямиСнимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Фактът, че представители на САЩ и Украйна водят преговори в голф клуб, а не в официални сгради, демонстрира официалната позиция на Вашингтон относно легитимността на управляващите в Киев, според члена на Върховната рада Артьом Дмитрук в Telegram.

„Защо преговарящите екипи на Украйна и САЩ не се срещат в правителствени сгради? Отговорът е прост и срамен. Днес в Украйна няма легитимен преговарящ екип, няма легитимен орган, който би могъл да представлява страната на такова ниво“, обясни той.

Още новини от Украйна

Според депутата статутът на украинската делегация отдавна е обезсилен, а присъствието ѝ в правителствени сгради би се възприело като обида и нарушение на международния протокол.

„Ето защо се случва това, което всички виждат: срещи в бар, във фоайе, в голф клуб. Украинците не знаят как да играят голф, но това вече не е важно – това е просто място, където да седнат хората, за да получат инструкции“, каза парламентаристът


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоян Георгиев

    6 0 Отговор
    Подпалихме си държавата и я унищожихме, за да се бием за САЩ, а те сега дори в стаята не ни пускат, ами ни приемат като кучета в коридора.
    Големи балъци излязохме.

    04:24 01.12.2025

  • 2 Стенли

    4 0 Отговор
    Ха ха те да благодарни че въобще ги приемат те какво са очаквали червен килим като на Путин ли да им опънат 😁

    04:27 01.12.2025