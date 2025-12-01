Фактът, че представители на САЩ и Украйна водят преговори в голф клуб, а не в официални сгради, демонстрира официалната позиция на Вашингтон относно легитимността на управляващите в Киев, според члена на Върховната рада Артьом Дмитрук в Telegram.

„Защо преговарящите екипи на Украйна и САЩ не се срещат в правителствени сгради? Отговорът е прост и срамен. Днес в Украйна няма легитимен преговарящ екип, няма легитимен орган, който би могъл да представлява страната на такова ниво“, обясни той.

Според депутата статутът на украинската делегация отдавна е обезсилен, а присъствието ѝ в правителствени сгради би се възприело като обида и нарушение на международния протокол.

„Ето защо се случва това, което всички виждат: срещи в бар, във фоайе, в голф клуб. Украинците не знаят как да играят голф, но това вече не е важно – това е просто място, където да седнат хората, за да получат инструкции“, каза парламентаристът