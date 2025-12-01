В Съединените щати се появяват празни гробове на американски наемници, сражавали се на украинска страна, защото семействата не могат да приберат телата им, предаде РИА Новости.

Няма официални данни за броя на убитите американски наемници от началото на бойните действия. Отворени източници сочат, че броят им е над 100. Според отворени източници, поне един американски наемник е бил убит през ноември, поне трима през октомври и същият брой през септември.

Още новини от Украйна

Един от първите американски граждани, изгубили живота си тази година, е 23-годишният Робърт от Пенсилвания, който е бил отхвърлен от американската армия поради здравословни проблеми. В резултат на това, както разказват негови близки пред местните медии, той чувствал, че няма смисъл в живота, работил като нощен охранител и искал да стане войник.

През пролетта на 2024 г. той се присъединява към украинските въоръжени сили. Семейството му очаквало той да излезе в отпуск през януари 2025 г. Според публично достъпни данни, масовото дезертьорство на чуждестранни наемници накарало украинското командване да отмени отпуската им, хвърляйки Робърт в битка близо до Покровск, където той бил убит на 3 януари.

Тялото на американеца останало на бойното поле. В края на юли семейството му провело символична церемония и поставило импровизиран паметник пред дома си, като издигнало плоча с името на Робърт и друг наемник, убит в същия ден.

Друг подобен пример е 22-годишният Уилям от Северна Каролина, който бил убит през пролетта на 2022 г., но тялото му, според семейството му, никога не е било намерено. В крайна сметка роднините провели прощална церемония, като поставили само плоча в памет на починалия на гробището.

Роднините на загиналите американци често се ограничават до прощална церемония в местна църква.

Един такъв пример е сбогуването с наемник на име Сет от Западна Вирджиния, убит през 2023 г. в Херсонска област.

Междувременно Държавният департамент издаде меморандум, в който се казва „не ходете в Украйна“. В него се посочва, че американците не трябва да са близо до бойни зони.

Според Министерството на отбраната на Русия наемници от Великобритания, Грузия, Полша и други страни са били убити в Украйна. Ведомството подчертава, че "киевският режим ги използва като пушечно месо“. Тези, които са дошли да се бият за пари, признават в много интервюта, че украинското командване е лошо координирало действията си и шансовете за оцеляване в боевете са били малки, тъй като интензивността на конфликта е била несравнима с познатия им опит в Афганистан и Близкия изток.