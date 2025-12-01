Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп реагира рязко на въпрос за ЯМР теста си и отново се скара на репортер

Тръмп реагира рязко на въпрос за ЯМР теста си и отново се скара на репортер

1 Декември, 2025 14:27, обновена 1 Декември, 2025 14:28 1 010 12

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ямр-
  • тест-
  • репортер

Президентът твърди, че резултатите са „отлични“ и отново критикува медиите

Тръмп реагира рязко на въпрос за ЯМР теста си и отново се скара на репортер - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се скара на репортер по време на полет с Air Force One, след като бе попитан за резултатите от скорошен ЯМР тест, предава The Independent. Тръмп увери, че тестът е преминал отлично и обвини репортерката, че „не би издържала“ когнитивния изпит, предава Фокус.

На въпрос коя част от тялото е била изследвана, президентът отговори: „Нямам представа. Беше просто ядрено-магнитен резонанс. Не беше мозъкът, защото преминах теста отлично.“

Губернаторът на Минесота Тим Уолц, който поиска резултатите да бъдат оповестени, заяви пред NBC News, че „умствените способности на Тръмп“ са повод за загриженост.

Това не е първият случай, в който Тръмп отправя остри забележки към жени репортери, включително Нанси Кордес от CBS News и Кейти Роджърс от New York Times. Белият дом защити президента, като заяви, че репортерите се държат „неподходящо и непрофесионално“.

Припомняме, че Тръмп обяви намерението си да публикува резултатите от магнитния резонанс, на който се подложи през октомври.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    3 1 Отговор
    Най-яростно реагират на съмненията за умствени проблеми откачалките.

    14:30 01.12.2025

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    Защо е гневен ! Дали ЯМР е разкрил , че в черепната кухина на Тръмп няма мозък !? И журналисти са го огласили...

    Коментиран от #9

    14:31 01.12.2025

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор
    Бай Дочно кога ли ще почне да им вика на репортерките мисирки.

    14:31 01.12.2025

  • 4 Атина Палада

    4 1 Отговор
    не е на главата-понеже на всички е ясно,че е празна .....

    Коментиран от #6

    14:31 01.12.2025

  • 5 Мозъка

    2 0 Отговор
    От Баце не видяхте нинакви резултати от ЯМР на менискуса.

    14:33 01.12.2025

  • 6 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Ш.орошня, престани да пишеш от моя ник .

    Коментиран от #7

    14:33 01.12.2025

  • 7 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    даже и п..... ти не е твоя-а обща

    14:39 01.12.2025

  • 8 И без ЯМР тест е....

    3 0 Отговор
    Видно че бай Дон е изтрещял от всякъде.

    14:41 01.12.2025

  • 9 Това е....

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Публична тайна че няма нищо, освен някаква тъмно кафява течност.

    14:43 01.12.2025

  • 10 Бени Пича

    1 0 Отговор
    " Беше просто ядрено-магнитен резонанс. Не беше мозъкът, защото преминах теста отлично" представям си ако беше мозъка, тоя ми скри топката, така не съм се смял отдавна.

    14:47 01.12.2025

  • 11 Ройтерс

    1 0 Отговор
    ".... На въпрос коя част от тялото е била изследвана, президентът отговори:" Там да не сядаш! ... "

    14:54 01.12.2025

  • 12 и тоа бидончо

    1 0 Отговор
    се спупа

    15:03 01.12.2025