Тръмп реагира рязко на въпрос за ЯМР теста си и отново се скара на репортер

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се скара на репортер по време на полет с Air Force One, след като бе попитан за резултатите от скорошен ЯМР тест, предава The Independent. Тръмп увери, че тестът е преминал отлично и обвини репортерката, че „не би издържала“ когнитивния изпит, предава Фокус.

На въпрос коя част от тялото е била изследвана, президентът отговори: „Нямам представа. Беше просто ядрено-магнитен резонанс. Не беше мозъкът, защото преминах теста отлично.“

Губернаторът на Минесота Тим Уолц, който поиска резултатите да бъдат оповестени, заяви пред NBC News, че „умствените способности на Тръмп“ са повод за загриженост.

Това не е първият случай, в който Тръмп отправя остри забележки към жени репортери, включително Нанси Кордес от CBS News и Кейти Роджърс от New York Times. Белият дом защити президента, като заяви, че репортерите се държат „неподходящо и непрофесионално“.

Припомняме, че Тръмп обяви намерението си да публикува резултатите от магнитния резонанс, на който се подложи през октомври.