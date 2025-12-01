Тръмп реагира рязко на въпрос за ЯМР теста си и отново се скара на репортер

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се скара на репортер по време на полет с Air Force One, след като бе попитан за резултатите от скорошен ЯМР тест, предава The Independent. Тръмп увери, че тестът е преминал отлично и обвини репортерката, че „не би издържала“ когнитивния изпит, предава Фокус.
На въпрос коя част от тялото е била изследвана, президентът отговори: „Нямам представа. Беше просто ядрено-магнитен резонанс. Не беше мозъкът, защото преминах теста отлично.“
Губернаторът на Минесота Тим Уолц, който поиска резултатите да бъдат оповестени, заяви пред NBC News, че „умствените способности на Тръмп“ са повод за загриженост.
Това не е първият случай, в който Тръмп отправя остри забележки към жени репортери, включително Нанси Кордес от CBS News и Кейти Роджърс от New York Times. Белият дом защити президента, като заяви, че репортерите се държат „неподходящо и непрофесионално“.
Припомняме, че Тръмп обяви намерението си да публикува резултатите от магнитния резонанс, на който се подложи през октомври.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо
14:30 01.12.2025
2 Пич
Коментиран от #9
14:31 01.12.2025
3 честен ционист
14:31 01.12.2025
4 Атина Палада
Коментиран от #6
14:31 01.12.2025
5 Мозъка
14:33 01.12.2025
6 Атина Палада
До коментар #4 от "Атина Палада":Ш.орошня, престани да пишеш от моя ник .
Коментиран от #7
14:33 01.12.2025
7 Атина Палада
До коментар #6 от "Атина Палада":даже и п..... ти не е твоя-а обща
14:39 01.12.2025
8 И без ЯМР тест е....
14:41 01.12.2025
9 Това е....
До коментар #2 от "Пич":Публична тайна че няма нищо, освен някаква тъмно кафява течност.
14:43 01.12.2025
10 Бени Пича
14:47 01.12.2025
11 Ройтерс
14:54 01.12.2025
12 и тоа бидончо
15:03 01.12.2025