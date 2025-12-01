Новини
Нетаняху се яви в съда след молбата си за помилване

1 Декември, 2025 14:42, обновена 1 Декември, 2025 14:49 535 4

Опозицията критикува премиера, докато делото за корупция продължава

Нетаняху се яви в съда след молбата си за помилване - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху присъства в понеделник на съдебно заседание за първи път след като поиска помилване от президента на страната във връзка с продължаващия процес за корупция, съобщава „Ройтерс“, предава БТА.

Искането предизвика критики от опозиционни политици, които настояват, че помилването трябва да бъде обвързано с оттеглянето на Нетаняху от политиката и признаване на вина. Някои изразиха мнение, че премиерът първо трябва да проведе национални избори, насрочени за октомври 2026 г.

Бившият премиер Нафтали Бенет заяви, че би подкрепил прекратяването на процеса, ако Нетаняху се съгласи да се оттегли „за да извади Израел от хаоса“ и да обедини страната. Анкетите показват, че Бенет е най-вероятният кандидат за следващото правителство, ако настоящият премиер напусне поста.

Нетаняху е обвинен от 2019 г. в подкуп, измама и злоупотреба с доверие. Той отрича нарушения и не е признал вина в молбата си за помилване. Адвокатите му посочват, че честите явявания в съда пречат на управлението и че помилването би било полезно за страната.

Малка група демонстранти се събра пред съда в Тел Авив, някои с оранжеви затворнически гащеризони, призовавайки Нетаняху да бъде задържан. Една от протестиращите заяви, че е неприемливо премиерът да иска помилване без признаване на вина.

Съюзници от дясното коалиционно правителство подкрепиха искането на Нетаняху, което последва две седмици след писмо на Доналд Тръмп до президента Исак Херцог, в което бившият американски президент нарече делата срещу Нетаняху „политическо преследване“.

Помилванията в Израел обикновено се дават след приключване на съдебния процес и осъждане на обвиняемия. Няма прецедент за издаване на помилване по време на делото.


Израел
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
