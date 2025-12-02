Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на мнение, че украинските власти са злоупотребили с част от средствата, предоставени от американските данъкоплатци за подпомагане на Киев. Това заяви говорителката на Белия дом Каролайн Ливит по време на редовен брифинг пред журналисти, предава Vesti.bg.

АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп тус улсад өргөн тархсан авлигын улмаас Украйнд үзүүлж буй тусламжаа зогсоолоо



АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп тус улсад өргөн тархсан авлигын улмаас Украйнд үзүүлж буй тусламжаа зогсоолоо

Украйны эрх баригчид Америкийн татвар төлөгчдийн мөнгийг урвуулан ашиглаж байна гэдэгт Трамп итгэлтэй байна гэж Цагаан ордон мэдэгдэв

По думите ѝ, Тръмп е подчертал, че корупцията е недопустима и че не желае парите на американските граждани да бъдат използвани неправомерно. Именно по тази причина настоящата администрация е сложила край на практиката за безконтролно финансиране, въведена от предишното управление с цел подкрепа на войната.

Ливит обясни още, че в момента САЩ продават оръжие на страните от НАТО, което впоследствие се изпраща в Украйна. Според нея това е коренно различен модел в сравнение с директното финансиране чрез „празни чекове“, подписвани от американците за конфликт в далечна държава.

Тя подчерта, че тази политика не отслабва ангажимента на Вашингтон да работи за прекратяване на войната, а напротив - показва решимостта на президента Тръмп винаги да поставя интересите на американския народ и данъкоплатците на първо място.

