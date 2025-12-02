Новини
Тръмп обвинява украинските власти в злоупотреба със средства на американските данъкоплатци
  Тема: Украйна

Тръмп обвинява украинските власти в злоупотреба със средства на американските данъкоплатци

2 Декември, 2025 10:07 977 23

Белият дом защитава спирането на прякото финансиране на войната в Украйна

Тръмп обвинява украинските власти в злоупотреба със средства на американските данъкоплатци - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на мнение, че украинските власти са злоупотребили с част от средствата, предоставени от американските данъкоплатци за подпомагане на Киев. Това заяви говорителката на Белия дом Каролайн Ливит по време на редовен брифинг пред журналисти, предава Vesti.bg.

По думите ѝ, Тръмп е подчертал, че корупцията е недопустима и че не желае парите на американските граждани да бъдат използвани неправомерно. Именно по тази причина настоящата администрация е сложила край на практиката за безконтролно финансиране, въведена от предишното управление с цел подкрепа на войната.

Ливит обясни още, че в момента САЩ продават оръжие на страните от НАТО, което впоследствие се изпраща в Украйна. Според нея това е коренно различен модел в сравнение с директното финансиране чрез „празни чекове“, подписвани от американците за конфликт в далечна държава.

Тя подчерта, че тази политика не отслабва ангажимента на Вашингтон да работи за прекратяване на войната, а напротив - показва решимостта на президента Тръмп винаги да поставя интересите на американския народ и данъкоплатците на първо място.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    7 21 Отговор
    след ЯМР се потвърди диагнозата-Тръмп няма мозък

    Коментиран от #4

    10:09 02.12.2025

  • 2 С лъжа ли е

    21 1 Отговор
    Миндич избяга в Израел.
    На Ермак му забраниха да излиза от Украйна.

    10:09 02.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    19 2 Отговор
    Не са само украинските, а и тези на ек също. Ръчичките им са изцапани с кръв.

    10:10 02.12.2025

  • 4 С краден Ник си, далеч от оригинала.

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Тръмп може да е без мозък, но си търси парите

    10:11 02.12.2025

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    1 12 Отговор
    Да трепеш пиенци с амерекански денги си е пари на ветаро верно.

    10:13 02.12.2025

  • 6 Галя

    14 1 Отговор
    Хайде, сopocнята, веднага почвайте да обяснявате ква корупция има в Кремъл!

    10:15 02.12.2025

  • 7 честен ционист

    2 9 Отговор
    Вчера беше също злоупотребено с парите на американския данъкоплатец. По-пошло представление на жълтите павета, организирано от грантоедите левичари, не съм виждал през живота си. Не приличаше на протест, а на някакъв флаш моб, продължение на Прайда. А най-смешни бяха така наречените стюарди с жълти желетки, на единия му пишеше на желетката "Кукер", а амкаше като някоя девойка от посолството.

    Коментиран от #13

    10:16 02.12.2025

  • 8 Е ся де

    9 1 Отговор
    Ми що им наливахте средства на укристан...? Те амер.данъкоплатци, може да са недоволни, че средствата им са отишли в 404 на др.край на земното кълбо а не са оставени в собствената им държава, която и без това затъва с всеки изминал ден. Ама я да си видим ние в нашата паничка, че и тя е праЗна. После да плачем над чужди гробове

    10:16 02.12.2025

  • 9 Мишел

    11 0 Отговор
    САщ знаят за корупцията в Украйна отдавна, но корупцията за САЩ е недопустима, само когато стане публично известна

    10:18 02.12.2025

  • 10 честен ционист

    5 6 Отговор
    Младите и красивите да си пуснат последния филм на Ди Каприо "One Battle After Another" и да се учат, да са поне малко левичари. То не става само с припяване на Щурака на песните. Искат се и топки и фойерверки.

    Коментиран от #12

    10:20 02.12.2025

  • 11 Крадец

    4 2 Отговор
    Баща ми, дърт крадец, ми казваше: Сине, крадец си само тогава, когато те хванат!!!

    10:21 02.12.2025

  • 12 честен пионер

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Мислеше се за интересен, ама не си.

    10:23 02.12.2025

  • 13 Честен и ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    са взаимно изключващи се понятия.

    10:23 02.12.2025

  • 14 Миролюб Войнов, анализатор

    2 5 Отговор
    Тръмп ще каже всичко , което му каже Путин !!!
    Но Украйна ще се бие до Конца 👍

    Коментиран от #17

    10:24 02.12.2025

  • 15 Хардлайнер

    2 5 Отговор
    Путин подписа 40 % разходи от бюджета за войната за 2026! И сега ли ще викаме на войната СВО? Путин бърка в джo(п)ба на всеки руснак, и му прибира половината копейки! Руснака ще пести от порцията гречка за да има война, а путин ще преяжда с кебапчета, и ще вика на прocтосмъртните, че живеят добре! И пак ли икономиката дърпа на големи подскоци! Никаква перспектива дори за още неродените руснаци за хубав живот!

    10:26 02.12.2025

  • 16 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    Тръмп е руски агент.всичко друго са подробности,но това няма да помогне на путлер.

    10:26 02.12.2025

  • 17 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Бай Дончо е говорителят на Стефчо Витков.

    10:27 02.12.2025

  • 18 щом тръмп отказва да дава пари

    4 1 Отговор
    тогава русофоборчагите да дадат коледните си заплати на зелкови в бункера
    не само да бълнуват за копейки

    10:28 02.12.2025

  • 19 Рачев

    0 0 Отговор
    Ами Тръмпанар, нали ти си им ги дал тези средства?
    Малко става като това с Ивелин Михайлов - обвинявате човека, все едно той ви е накарал да теглите кредити, за да финансирате Парка в Неофит Рилски.

    10:29 02.12.2025

  • 20 Факти

    1 3 Отговор
    Когато преди 100 години САЩ проведоха най-голямата хуманитарна мисия в човешката история и цели две години храниха гладуваща Русия, последната не злоупотреби ли със средствата на американските данъкоплатци? Русия прегърна комунизма, създаде СССР и се обяви за враг номер едно на САЩ. Американските данъкоплатци спасиха от гладна смърт 11 милиона руски деца, а Русия се въоръжи до зъби и започна да ги плаши с унищожение. Тръмп е ясен. КГБ го държи с компромати още от края на 80-те. Тогава го канят в Москва уж да му показват парцели да строи Тръмп Тауър. Това разбира се не се случва, но като се връща в САЩ Тръмп започва да говори публично против НАТО и да се мазни на Русия. Случайност? Не мисля. КГБ го готви за президент от десетилетия и накрая успя.

    10:29 02.12.2025

  • 21 Търговия

    1 0 Отговор
    Това е претекст за позицията му да предаде Украйна която използва като разменна монета .Иска Венецуела,Канада,Газа ..редкоземните богатства на Украйна...руските също..И още много сделки в "ползу роду"..

    10:30 02.12.2025

  • 22 Зеленко Шмъркачев Кокаинов

    0 0 Отговор
    Това са ми трите имена нека да се помнят как аз изпомпах парите на Сащ и ЕС.

    10:33 02.12.2025

  • 23 Хардлайнер

    1 0 Отговор
    Америка не е НАТО, докато дъpтия си развява кaлъфа из Белия Дом!

    10:35 02.12.2025