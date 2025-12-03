САЩ се готвят за сухопътна операция във Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските военни се готвят да започнат сухопътна операция във Венецуела, насочена както към морски, така и към сухопътни цели.
Преди това Тръмп постави на президента Николас Мадуро ултиматум да напусне страната до 28 ноември и след като Мадуро отказа, той обяви въздушното пространство на Венецуела за „напълно затворено“.
„Ще започнем да нанасяме тези удари и по суша... много по-лесно е... И знаем маршрутите, които използват. Знаем всичко за тях. Знаем къде живеят лошите. И ще започнем много скоро“, каза Тръмп.
Възможността за военна кампания на САЩ срещу Венецуела се обсъжда от няколко седмици. Американски кораби са разположени близо до териториалните ѝ води от доста време. Вашингтон обяснява това като част от борбата срещу наркокартелите и усилията за предотвратяване на навлизането на наркотици в САЩ.
„Всеки, който произвежда това и го продава в нашата страна, е подложен на атака“, заяви американският лидер.
