САЩ се готвят за сухопътна операция във Венецуела

3 Декември, 2025 03:11, обновена 3 Декември, 2025 03:17 688 5

Скоро ще ударим по суша лошите, знаем къде живеят, много по-лесно е, заяви американският президент Доналд Тръмп

САЩ се готвят за сухопътна операция във Венецуела - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските военни се готвят да започнат сухопътна операция във Венецуела, насочена както към морски, така и към сухопътни цели.

Преди това Тръмп постави на президента Николас Мадуро ултиматум да напусне страната до 28 ноември и след като Мадуро отказа, той обяви въздушното пространство на Венецуела за „напълно затворено“.

„Ще започнем да нанасяме тези удари и по суша... много по-лесно е... И знаем маршрутите, които използват. Знаем всичко за тях. Знаем къде живеят лошите. И ще започнем много скоро“, каза Тръмп.

Възможността за военна кампания на САЩ срещу Венецуела се обсъжда от няколко седмици. Американски кораби са разположени близо до териториалните ѝ води от доста време. Вашингтон обяснява това като част от борбата срещу наркокартелите и усилията за предотвратяване на навлизането на наркотици в САЩ.

„Всеки, който произвежда това и го продава в нашата страна, е подложен на атака“, заяви американският лидер.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    10 1 Отговор
    "миротворецът", дето го предлагаха за Нобелова награда за мир, толкова войни, а не е минала и година откакто е на поста

    03:21 03.12.2025

  • 2 Пипи

    9 0 Отговор
    Айде, да заграбим нещо чуждо! Ще имаме чудесна "сделка"!

    03:35 03.12.2025

  • 3 Ами..

    9 0 Отговор
    Ето тава са "ценности" ....

    03:38 03.12.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    9 0 Отговор
    Хайде сега ЕС да им наложи санкции! Или те бяха само за "лошите"...

    03:43 03.12.2025

  • 5 Да им повод

    4 1 Отговор
    В Ирак бяха несъществуващите оръжия за масово унищожение.Във Венецуела са наркотиците (нефта). 60-70 свалени правителства през 20 век. Американците си правят каквото си искат и където си искат.

    04:13 03.12.2025