САЩ се готвят за сухопътна операция във Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските военни се готвят да започнат сухопътна операция във Венецуела, насочена както към морски, така и към сухопътни цели.

Преди това Тръмп постави на президента Николас Мадуро ултиматум да напусне страната до 28 ноември и след като Мадуро отказа, той обяви въздушното пространство на Венецуела за „напълно затворено“.

„Ще започнем да нанасяме тези удари и по суша... много по-лесно е... И знаем маршрутите, които използват. Знаем всичко за тях. Знаем къде живеят лошите. И ще започнем много скоро“, каза Тръмп.

Възможността за военна кампания на САЩ срещу Венецуела се обсъжда от няколко седмици. Американски кораби са разположени близо до териториалните ѝ води от доста време. Вашингтон обяснява това като част от борбата срещу наркокартелите и усилията за предотвратяване на навлизането на наркотици в САЩ.

„Всеки, който произвежда това и го продава в нашата страна, е подложен на атака“, заяви американският лидер.