Новини
Свят »
Колумбия »
Густаво Петро: Американски атаки срещу наземни цели в Колумбия са обявяване на война

Густаво Петро: Американски атаки срещу наземни цели в Колумбия са обявяване на война

3 Декември, 2025 03:18, обновена 3 Декември, 2025 03:21 579 0

  • густаво петро-
  • колумбия-
  • сащ-
  • война

Не заплашвайте нашия суверенитет, или "ще събудите Ягуара", заяви президентът на страната

Густаво Петро: Американски атаки срещу наземни цели в Колумбия са обявяване на война - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските атаки срещу наземни цели в Колумбия биха представлявали обявяване на война.

Колумбийският президент Густаво Петро заяви това на страницата си в социалните мрежи, коментирайки твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Колумбия може да бъде мишена заради производството на кокаин.

Петро покани Тръмп да посети Колумбия, за да участва в ликвидирането на девет лаборатории, „които унищожаваме ежедневно, за да предотвратим навлизането на кокаин в Съединените щати“.

„По време на моето управление унищожих 18 400 лаборатории без ракети. Елате с мен и ще ви покажа как се унищожават – по една лаборатория на всеки 40 минути. Но не заплашвайте нашия суверенитет, или ще събудите Ягуара. Атака срещу нашия суверенитет е обявяване на война. Не разрушавайте два века дипломатически отношения“, написа той.

Според него, ако някоя държава е помогнала да се спре навлизането на хиляди тонове кокаин в Съединените щати, това е Колумбия.

Тръмп обяви готовността си да унищожи фабриките за наркотици в Колумбия още в средата на ноември.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ