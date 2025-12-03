Густаво Петро: Американски атаки срещу наземни цели в Колумбия са обявяване на война

Американските атаки срещу наземни цели в Колумбия биха представлявали обявяване на война.

Колумбийският президент Густаво Петро заяви това на страницата си в социалните мрежи, коментирайки твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Колумбия може да бъде мишена заради производството на кокаин.

Петро покани Тръмп да посети Колумбия, за да участва в ликвидирането на девет лаборатории, „които унищожаваме ежедневно, за да предотвратим навлизането на кокаин в Съединените щати“.

„По време на моето управление унищожих 18 400 лаборатории без ракети. Елате с мен и ще ви покажа как се унищожават – по една лаборатория на всеки 40 минути. Но не заплашвайте нашия суверенитет, или ще събудите Ягуара. Атака срещу нашия суверенитет е обявяване на война. Не разрушавайте два века дипломатически отношения“, написа той.

Според него, ако някоя държава е помогнала да се спре навлизането на хиляди тонове кокаин в Съединените щати, това е Колумбия.

Тръмп обяви готовността си да унищожи фабриките за наркотици в Колумбия още в средата на ноември.