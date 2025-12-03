Новини
Свят »
САЩ »
Бразилия и САЩ затоплят отношенията, Тръмп проведе "продуктивен" разговор в Лула да Силва

Бразилия и САЩ затоплят отношенията, Тръмп проведе "продуктивен" разговор в Лула да Силва

3 Декември, 2025 04:43, обновена 3 Декември, 2025 04:48 532 1

  • бразилия-
  • сащ-
  • лула да силва-
  • тръмп

Двамата „са положили основите за много добър диалог и споразумение, което ще продължи дълго време“, заяви американският президент

Бразилия и САЩ затоплят отношенията, Тръмп проведе "продуктивен" разговор в Лула да Силва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил търговията, тарифите и сътрудничеството в борбата с престъпността в телефонен разговор с бразилския президент Лула да Силва.

„Имах много продуктивен телефонен разговор с президента на Бразилия Лула. Наред с други неща, обсъдихме търговията, възможностите за сътрудничество между нашите страни в борбата с организираната престъпност, санкциите, наложени на различни бразилски служители, тарифите и различни други въпроси“, написа Тръмп в Truth Social.

Двамата „са положили основите за много добър диалог и споразумение, което ще продължи дълго време“. „Очаквам с нетърпение да го видя и да разговарям с него скоро. Това ново партньорство ще донесе много добри неща“, добави Тръмп, без да уточнява кога може да се проведе срещата.

По-рано същия ден пресслужбата на бразилския премиер съобщи, че Лула да Силва е изразил желанието си да продължи преговорите с Тръмп за премахване на останалите американски тарифи.

През юли Тръмп повиши тарифите за Бразилия от 10% на 50%. Той обясни, че е направил това в отговор на съдебен иск, в който е замесен бившият бразилски президент Жаир Болсонаро, наричайки акта „политически мотивиран“.

На 20 ноември Белият дом обяви, че Тръмп е подписал изпълнителна заповед за намаляване на тарифите върху определени селскостопански продукти от Бразилия. На 14 ноември, Белият дом издаде друга изпълнителна заповед, освобождаваща десетки плодове, зеленчуци, ядки, кафе и чай, както и говеждо месо, от 10% универсални тарифи, наложени преди това върху вноса от други страни. Според The ​​New York Times, администрацията на Вашингтон е решила да направи това в отговор на покачващите се цени на храните в САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В противен

    2 0 Отговор
    Случай ще потърсим наркотици и в Бразилия.

    05:09 03.12.2025