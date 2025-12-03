Бразилия и САЩ затоплят отношенията, Тръмп проведе "продуктивен" разговор в Лула да Силва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил търговията, тарифите и сътрудничеството в борбата с престъпността в телефонен разговор с бразилския президент Лула да Силва.

„Имах много продуктивен телефонен разговор с президента на Бразилия Лула. Наред с други неща, обсъдихме търговията, възможностите за сътрудничество между нашите страни в борбата с организираната престъпност, санкциите, наложени на различни бразилски служители, тарифите и различни други въпроси“, написа Тръмп в Truth Social.

Двамата „са положили основите за много добър диалог и споразумение, което ще продължи дълго време“. „Очаквам с нетърпение да го видя и да разговарям с него скоро. Това ново партньорство ще донесе много добри неща“, добави Тръмп, без да уточнява кога може да се проведе срещата.

По-рано същия ден пресслужбата на бразилския премиер съобщи, че Лула да Силва е изразил желанието си да продължи преговорите с Тръмп за премахване на останалите американски тарифи.

През юли Тръмп повиши тарифите за Бразилия от 10% на 50%. Той обясни, че е направил това в отговор на съдебен иск, в който е замесен бившият бразилски президент Жаир Болсонаро, наричайки акта „политически мотивиран“.

На 20 ноември Белият дом обяви, че Тръмп е подписал изпълнителна заповед за намаляване на тарифите върху определени селскостопански продукти от Бразилия. На 14 ноември, Белият дом издаде друга изпълнителна заповед, освобождаваща десетки плодове, зеленчуци, ядки, кафе и чай, както и говеждо месо, от 10% универсални тарифи, наложени преди това върху вноса от други страни. Според The ​​New York Times, администрацията на Вашингтон е решила да направи това в отговор на покачващите се цени на храните в САЩ.