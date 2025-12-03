Новини
Рубио: Спорят за 20% от Донецка област. Преговаряме и с двете страни, но решението си е на Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Рубио: Спорят за 20% от Донецка област. Преговаряме и с двете страни, но решението си е на Русия и Украйна

3 Декември, 2025 05:05, обновена 3 Декември, 2025 05:30 1 175 7

Американската администрация не смята за реалистична продължаващата неограничена подкрепа на Вашингтон за Киев, заяви държавният секретар на САЩ

Рубио: Спорят за 20% от Донецка област. Преговаряме и с двете страни, но решението си е на Русия и Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че основният спорен въпрос в преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна е 20-те процента от територията на Донецка обласг, оставащи под контрола на Киев.

„Това, за което буквално спорят в момента, е площ от приблизително 30-50 километра и 20% от Донецка област, която остава под украински контрол. Опитваме се да разберем и мисля, че постигнахме известен напредък, с какво могат да живеят украинците, какво ще гарантира тяхната сигурност за в бъдеще“, каза Рубио в интервю за Fox News във вторник.

Съединените щати работят за разрешаване на конфликта в Украйна, но решението за прекратяването му е на Москва и Киев, заяви държавният секретар.

„В крайна сметка зависи от тях. Ако решат, че не искат да прекратят войната, тя ще продължи. Но ние ще се опитаме да я прекратим“, каза той.

Рубио добави, че Съединените щати се опитват да разберат „дали могат да преодолеят различията между страните“ в конфликта. „За да направим това, трябва да преговаряме и с двете страни. В този процес участват някои ирационални хора, които вярват, че трябва да говорим само с Украйна и изобщо да не преговаряме с Русия. Невъзможно е да се прекрати войната между Русия и Украйна без преговори с Русия, но също така трябва да вземем предвид позицията на Украйна“, каза той.

Съединените щати смятат, че Русия и Украйна са по-близо до мирно споразумение от всякога през последните три години, но че това все още не е достатъчно за постигане на крайната цел, заяви той.

„Мисля, че постигнахме известен напредък. По-близо сме, но все още недостатъчно. Това може да се промени“, каза Рубио.

Той добави, че администрацията работи по сделка от 10 месеца, опитвайки се да намери предложения, „с които и двете страни могат да живеят“.

Държавният секретар подчерта, че последните стъпки в този процес винаги ще бъдат най-трудни и споразумение трябва да бъде постигнато „скоро“. Вашингтон преценява дали „си струва да се отдели време на този процес като медиатор“ или е време да се съсредоточи върху други важни въпроси.

Американската администрация не смята за реалистична продължаващата неограничена подкрепа на Вашингтон за Киев, продължи Рубио.

„Някои хора смятат, че нашата политика трябва просто да бъде да продължим да финансираме Украйна за неопределено време, докато тази война продължава“, каза той. „Това е нереалистично. Това не е реалност и това няма да се случи.“

Държавният секретар на САЩ отбеляза, че настоящата администрация на Вашингтон „казва това отдавна“. Рубио подчерта, че „подкрепа в този мащаб и в този обем не може да бъде предоставена“.

На 2 декември руският президент Владимир Путин прие в Кремъл специалния президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и предприемача Джаред Кушнер. Ключовата тема беше уреждането на конфликта в Украйна. Срещата продължи приблизително пет часа. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков е обсъдено съдържанието на предложенията, съдържащи се в четири документа за американския мирен план.


  • 1 Милен

    5 16 Отговор
    Тия американци излезнаха гола вода да воюват те не става слабаци са и страхливци, някой друг да воюва вместо тях пак не става щото са алчни и стиснати.

    05:28 03.12.2025

  • 2 Няма спор, а война

    28 17 Отговор
    Какъв спор? Агресорът Русия нападна вероломно Украйна и иска да краде земята и като преди това я опожарява и разрушава.

    05:29 03.12.2025

  • 3 Хаха

    3 15 Отговор
    Тия 20% са за САЩ да копаят донбаски кюмур.

    05:31 03.12.2025

  • 4 както

    9 25 Отговор
    винаги последната дума е на кръчмаря.

    Коментиран от #5

    05:33 03.12.2025

  • 5 Така е, Зеленски ще реши, а

    16 12 Отговор

    До коментар #4 от "както":

    бункерният педофил да се готви за Хага.

    05:37 03.12.2025

  • 6 Абсурдистан

    2 3 Отговор
    Невероятна простотия е обзела планетата. Не стана въпрос за никакви 20%, а за 100%. Човечеството не е научило тищо от собствената си история, от отстъпките на Хитлер.

    05:42 03.12.2025

  • 7 Хе!

    0 0 Отговор
    Путин отступат некуда! Позади Кремля! Русия откак почна перестройката все отстъпва, заблуждавайки се, че врагът ще оцени това! Отстъпи от Афганистан, изтегли се от ГДР и го представи на Брюксел, отстъпи Варшавския договор и Сив, отстъпи 15 съюзни републики, отстъпи България, всичко отстъпи, но врагът иска Донбас, иска Крим, иска Урал, иска Байкал, иска Русия да легне, да почине и да я няма! Отстъпките пред агресора го правят все по незадоволен! Затова трябва да се задоволи!

    06:02 03.12.2025