Тръмп е доволен от срещата на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с Путин

Тръмп е доволен от срещата на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с Путин

4 Декември, 2025 03:41, обновена 4 Декември, 2025 03:59

Американският президент предупреди Украйна за влошаването на условията за споразумение

Тръмп е доволен от срещата на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата между неговия специален пратеник Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер с руския лидер Владимир Путин в Москва е преминала много добре, и предупреди Украйна за влошаването на условията за споразумение.

„Президентът Путин проведе много добра среща вчера с Джаред Кушнер и Стив Уиткоф“, каза Тръмп по време на събитие в Белия дом.

Според американския лидер, след разговорите, Уиткоф и Кушнер са изразили увереност в желанието на Москва да прекрати войната.

Той призна, че не е в състояние да предвиди резултата от срещата в Кремъл.

„Какво ще излезе от тази среща? Не мога да ви кажа, защото за танго са нужни двама.“

Тръмп изрази мнение, че условията за разрешаване на конфликта в Украйна са се влошили значително за Киев след срещата му с Володимир Зеленски.

„Знаете ли, когато бях в този офис, говорих за липсата на козове. Казах на Зеленски, че нямат карти. Тогава беше необходимо да се преговаря. Беше много по-добро време за преговори, но те решиха да не го правят. Много неща сега са срещу него.“

Американският лидер добави, че противно на съвета му, Зеленски е решил да не прави това.

Тръмп повтори, че САЩ вече не харчат пари за помощ за Украйна и че страната е била "ограбена" по времето на бившия президент Джо Байдън.

Ройтерс съобщи, че преди това Уиткоф и Кушнер са информирали Тръмп за резултатите от разговорите си с Путин, описвайки ги като „съществени и продуктивни“. Те са информирали и украинската страна за резултатите.

Путин прие Уиткоф и Кушнер в Кремъл във вторник. Страните обсъждаха същността на мирния план на САЩ около пет часа, но не успяха да намерят компромис. Те се съгласиха да продължат да работят и да не разкриват съдържанието на разговора си.

Преди да пътува до Москва, американската делегация се срещна с украински представители.
Според чуждестранни медии, по време на преговорите във Флорида страните са обсъдили териториален обмен, гаранции за сигурност и невъзможността на Украйна да се присъедини към НАТО. Твърди се, че не са успели да постигнат окончателни решения по всички въпроси.

Според медийни съобщения, след разговорите си с Путин, американските преговарящи са планирали да пътуват до европейска държава, за да се срещнат с Володимир Зеленски, но по-късно беше съобщено, че Зеленски е отменил срещата на върха. Президентът на Украйна обяви в сряда, че подготвя нова среща за делегацията с представителите на Тръмп.

В края на ноември Белият дом обяви разработването на предложение за уреждане на конфликта в Украйна. Според медийни съобщения, планът включва прехвърляне на територия в Донбас под контрол на Москва, официално признаване на Донбас и Крим за руски територии, замразяване на по-голямата част от линията на контакт в Запорожка и Херсонска област, намаляване наполовина на числеността на украинските въоръжени сили и забрана за разполагане на чуждестранни войски и оръжия, способни да нанесат удари дълбоко в Русия.

По-късно американската делегация се срещна с представители на ЕС и Киев в Женева. Те предложиха изменения в документа. Версии на техния преработен план бяха публикувани от чуждестранни медии, а Москва ги нарече "неприемливи". Както отбеляза Путин, първоначалният мирен план на САЩ може да послужи като основа за бъдещи споразумения, но преди това всяка точка трябва да бъде щателно разработена.

Подполковникът от резерва на армията на САЩ Даниел Дейвис нарече в своя YouTube канал срещата "морална победа над Украйна".

„Без изрични споразумения руснаците ще продължат да се бият, за разлика от украинците, които все повече бягат от бойното поле. И все пак, в известен смисъл, тази среща беше морална победа над Украйна“, заяви той.

Според експерта ситуацията в Украйна наподобява ефект на доминото, при който само едно домино е достатъчно, за да се срути цялата конструкция, което в момента се случва на фронта.

„Ако не можете да накарате войниците си да се бият срещу руснаците, е нужно само едно домино, за да свалите Украйна. Ситуацията не може да бъде по-лоша“, обясни Дейвис.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Госあ

    3 1 Отговор
    САЩ и Пусия си делкат баницата - Украйна, а ЕС плаща сметката 😂 Велико !

    03:56 04.12.2025

  • 2 Българин

    0 0 Отговор
    Винаги съм държакл на мнението на бившия полковник Дейвис!

    04:20 04.12.2025

  • 3 УдоМача

    1 0 Отговор
    Доволен, недоволен, този луд вече не знае къде се намира!!!

    04:21 04.12.2025

  • 4 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Брей брей ,а аз мислех че укрите подминаха Владивосток и са на границата със сев Корея ,

    04:22 04.12.2025