New York Post: Уиткоф и Кушнер посрещат Умеров във Флорида, тримата готвят съвместен брифинг
  Тема: Украйна

4 Декември, 2025 04:15, обновена 4 Декември, 2025 04:25 1 032 9

Съветникът по националната сигурност на Украйна е главен преговарящ по мирното споразумение с Русия от страна на Киев

New York Post: Уиткоф и Кушнер посрещат Умеров във Флорида, тримата готвят съвместен брифинг - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент, Джаред Кушнер, ще проведат брифинг с украинския преговарящ в четвъртък, 4 декември, в Маями, съобщава New York Post, позовавайки се на свои източници.

Американски представители са поканили съветника по националната сигурност на Киев, Рустем Умеров, във Флорида, според неназован висш американски служител.

На 3 декември Русия и САЩ проведоха разговори в Кремъл, които продължиха близо пет часа. Руският президент Владимир Путин прие Уитков и Кушнер в Кремъл.

След разговорите страните не успяха да постигнат споразумение за компромисен мирен план, като най-сериозните различия са по териториални въпроси.

Украинският президент Володимир Зеленски призова дипломатическата активност в преговорите да бъде „подкрепена“ от натиск върху Русия.

„Всичко зависи от тази комбинация – конструктивна дипломация плюс натиск. И двата компонента са насочени към мир“, написа той в Telegram.

Украинският лидер потвърди, че Киев подготвя среща в Съединените щати. Преговарящият екип включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрей Хнатов.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    6 3 Отговор
    Все още не се знае, нахален господин Бандера, кой кого ще окаже натиск.

    04:39 04.12.2025

  • 2 Мурка

    3 3 Отговор
    И от тая трънка заиче ще изскочи

    04:42 04.12.2025

  • 3 Тоя нема ли и

    6 3 Отговор
    него да го пращат на фронта?

    05:17 04.12.2025

  • 4 скоро

    4 2 Отговор
    ще се казва умрелов

    05:18 04.12.2025

  • 5 УдоМача

    4 2 Отговор
    Накратко, привикват го за да му кажат "Сдавай!!".

    05:27 04.12.2025

  • 6 Като изваден от

    4 3 Отговор
    турски сериал -))

    05:34 04.12.2025

  • 7 Реалност

    8 5 Отговор
    Путлер е в позиция цунгцванг. Нито една от целите на "сво" няма вероятност да бъде изпълнена и затова иска да залъже руснаците, че има нещо насреща за тези милиони убити и осакатени окупатори.

    Коментиран от #8

    05:45 04.12.2025

  • 8 Прав си

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Реалност":

    Трябва да се откраднат окупираните територии.

    Коментиран от #9

    05:51 04.12.2025

  • 9 Мурка

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Прав си":

    ТВА ДА НЕ СА ТИ НЯКОЛКО МИЛИАРДА В КУФАРИ И ДИМ ДА ТЕ НЯМА-----КАТО МИНДИЧ

    06:00 04.12.2025