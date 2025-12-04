New York Post: Уиткоф и Кушнер посрещат Умеров във Флорида, тримата готвят съвместен брифинг

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент, Джаред Кушнер, ще проведат брифинг с украинския преговарящ в четвъртък, 4 декември, в Маями, съобщава New York Post, позовавайки се на свои източници.

Американски представители са поканили съветника по националната сигурност на Киев, Рустем Умеров, във Флорида, според неназован висш американски служител.

На 3 декември Русия и САЩ проведоха разговори в Кремъл, които продължиха близо пет часа. Руският президент Владимир Путин прие Уитков и Кушнер в Кремъл.

След разговорите страните не успяха да постигнат споразумение за компромисен мирен план, като най-сериозните различия са по териториални въпроси.

Украинският президент Володимир Зеленски призова дипломатическата активност в преговорите да бъде „подкрепена“ от натиск върху Русия.

„Всичко зависи от тази комбинация – конструктивна дипломация плюс натиск. И двата компонента са насочени към мир“, написа той в Telegram.

Украинският лидер потвърди, че Киев подготвя среща в Съединените щати. Преговарящият екип включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрей Хнатов.