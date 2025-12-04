Новини
Държавният департамент на САЩ кръсти Института за мир на президента Доналд Тръмп

4 Декември, 2025 06:55, обновена 4 Декември, 2025 06:59 624 8

Днес там ще бъде подписано мирното споразумение между Демократична република Конго и Руанда

Държавният департамент на САЩ кръсти Института за мир на президента Доналд Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният департамент кръсти Института за мир на Съединените щати на президента Доналд Тръмп.

„Тази сутрин Държавният департамент преименува бившия Институт за мир, за да отрази най-великия преговарящ в историята на нашата нация. Добре дошли в Института за мир „Доналд Дж. Тръмп“. Най-доброто тепърва предстои“, се казва в изявление на Държавния департамент.

Тази независима организация с нестопанска цел е основана от Конгреса на САЩ през 1984 г. Институтът е посветен на подкрепата на изпълнителната власт на Съединените щати в усилията ѝ за разрешаване на конфликти по света.

Уебсайтът на организацията обяви планове за провеждане на церемония по подписване на мирното споразумение между Демократична република Конго и Руанда в нейните помещения. Според прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит, президентите на ДРК и Руанда, Феликс Чисекеди и Пол Кагаме, ще подпишат мирното споразумение на 4 декември във Вашингтон.

Тръмп вече е заявявал, че се смята за достоен за Нобелова награда за мир. На 10 октомври обаче Нобеловият комитет обяви, че наградата за 2025 г. е присъдена на бившия член на парламента на Венецуела Мария Корина Мачадо. Тогава Тръмп се пошегува, че очаква да получи Нобеловата награда за мир през 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венецуела

    4 0 Отговор
    Това шега ли е!!!!!! Рижавия е всичко друго, но не и миротворец.

    Коментиран от #3

    07:04 04.12.2025

  • 2 Обзалагам се

    2 0 Отговор
    че Тръмп иска пикливата опорочена Нобелова Награда само с една цел!
    Когато му я връчат, да каже че няма да я приеме, докато не я отнемат от Обама.
    За да си върнат Нобеловите Награди значението и авторитета!

    07:06 04.12.2025

  • 3 Война

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Венецуела":

    не е започвал! Нали?

    07:08 04.12.2025

  • 4 Лелеле с юмруци да се кръстиш

    1 0 Отговор
    Като не му дадоха Нобелова награда, сам си кръсти инститт- великият прговарящ за мир.
    Утре очам да ни уведомят, че САЩ вече е Република Доналд Тръмп!
    Фанфари дами и господа!

    07:28 04.12.2025

  • 5 Българин

    1 0 Отговор
    Тука комисията за борба с корупцията трябва да я кръстят Бойко Борисов.
    Генерал Бойко Борисов!

    07:36 04.12.2025

  • 6 Историк

    2 0 Отговор
    Тръмпландия стана за смях ! Всеки ден се сътворява поредната лудост, само дето ги няма тези ,които да му сложат усмирителната риза!

    07:49 04.12.2025

  • 7 А пък ние!

    1 0 Отговор
    Ще кръстим АМ -,,Хемус" на -...,,Бойко Борисов"...!

    08:03 04.12.2025

  • 8 С този Лъжлив и подкупен Президент

    0 0 Отговор
    САЩ си изгубиха Авторитетът
    Тръмп е просто Лъжлив и Алчен Глупак Като Путин

    08:05 04.12.2025