Държавният департамент на САЩ кръсти Института за мир на президента Доналд Тръмп

Държавният департамент кръсти Института за мир на Съединените щати на президента Доналд Тръмп.

„Тази сутрин Държавният департамент преименува бившия Институт за мир, за да отрази най-великия преговарящ в историята на нашата нация. Добре дошли в Института за мир „Доналд Дж. Тръмп“. Най-доброто тепърва предстои“, се казва в изявление на Държавния департамент.

Тази независима организация с нестопанска цел е основана от Конгреса на САЩ през 1984 г. Институтът е посветен на подкрепата на изпълнителната власт на Съединените щати в усилията ѝ за разрешаване на конфликти по света.

Уебсайтът на организацията обяви планове за провеждане на церемония по подписване на мирното споразумение между Демократична република Конго и Руанда в нейните помещения. Според прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит, президентите на ДРК и Руанда, Феликс Чисекеди и Пол Кагаме, ще подпишат мирното споразумение на 4 декември във Вашингтон.

Тръмп вече е заявявал, че се смята за достоен за Нобелова награда за мир. На 10 октомври обаче Нобеловият комитет обяви, че наградата за 2025 г. е присъдена на бившия член на парламента на Венецуела Мария Корина Мачадо. Тогава Тръмп се пошегува, че очаква да получи Нобеловата награда за мир през 2026 г.