След дълго издирване в САЩ арестуваха мъж, поставил самоделни бомби в нощта преди преврата

Американските власти арестуваха мъж, заподозрян за поставянето на самоделни бомби във Вашингтон в нощта преди щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., съобщи Ройтерс, предаде БТА.

ФБР издирваше извършителя в продължение на години. За целите на издирването разследващите публикуваха видеозапис от охранителна камера и обявиха награда от 500 000 долара за залавянето му, получавайки стотици сигнали от граждани.

Властите смятат, че заподозреният е свързан със събитията около щурма на Капитолия преди почти пет години.

Публикуваните видеозаписи от 5 януари 2021 г. показват човек, който поставя самоделни тръбни бомби близо до пейка пред сградата на Националния комитет на Демократическата партия, както и в централата на Републиканската партия, разположени в непосредствена близост до Капитолия.

Заподозреният е бил задържан в щата Вирджиния.