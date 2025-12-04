Новини
Свят »
САЩ »
След дълго издирване в САЩ арестуваха мъж, поставил самоделни бомби в нощта преди преврата

4 Декември, 2025 17:23 773 2

  • капитолия-
  • сащ-
  • бомби-
  • фбр

ФБР издирваше извършителя в продължение на години. Властите смятат, че заподозреният е свързан със събитията около щурма на Капитолия.

След дълго издирване в САЩ арестуваха мъж, поставил самоделни бомби в нощта преди преврата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските власти арестуваха мъж, заподозрян за поставянето на самоделни бомби във Вашингтон в нощта преди щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., съобщи Ройтерс, предаде БТА.

ФБР издирваше извършителя в продължение на години. За целите на издирването разследващите публикуваха видеозапис от охранителна камера и обявиха награда от 500 000 долара за залавянето му, получавайки стотици сигнали от граждани.

Властите смятат, че заподозреният е свързан със събитията около щурма на Капитолия преди почти пет години.

Публикуваните видеозаписи от 5 януари 2021 г. показват човек, който поставя самоделни тръбни бомби близо до пейка пред сградата на Националния комитет на Демократическата партия, както и в централата на Републиканската партия, разположени в непосредствена близост до Капитолия.

Заподозреният е бил задържан в щата Вирджиния.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СОРОС

    2 0 Отговор
    За какъв преврат става дума??

    17:30 04.12.2025

