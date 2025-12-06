Хакан Фидан коментира санкциите на САЩ срещу Турция по закона CAATSA

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан изрази увереност, че Турция и САЩ ще намерят "много скоро" път за премахване на санкциите по Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA), предаде агенция Ройтерс. По думите на Фидан двете страни, които са съюзници в НАТО, са започнали да работят по този въпрос.

Вашингтон отстрани Анкара от програмата за модерните изтребители F-35 и наложи санкции на Турция през 2020 г. заради закупуването на руска противовъздушна система С-400 (S-400). Турция смята решението за несправедливо и изрази надежда двете страни да преодолеят този спор по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп, посочва Ройтерс.

Посланикът на САЩ в Анкара и специален представител за Сирия Том Барак заяви вчера, че Турция е близо до премахването на основната пречка за повторното ѝ присъединяване към програмата за американски изтребители Ф-35, съобщи сайтът „Търкиш минит“, позовавайки се на информация на Блумбърг.

В интервю за Ройтерс в кулоарите на „Доха форум“ днес Хакан Фидан каза също, че планът на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна, който бе критикуван от Киев и европейските държави, е само „отправна точка“ и сега се развива в нов формат.

Според Фидан американските представители са "на прав път" в своите посреднически усилия. Турският първи дипломат изрази надежда, че страните няма да напуснат преговорите.

Хакан Фидан отново повтори, че Турция е готова да бъде домакин на преговорите за мир между воюващите страни.

Турският първи дипломат заяви още в интервюто за Ройтерс, че оглавяваните от кюрдите Сирийски демократични сили не дават сигнал, че възнамеряват да спазят своята част от споразумението за интегриране в структурите на сирийската държава, а вместо това се опитват да го заобиколят.

Турският външен министър участва днес в 23-тото издание на ежегодния форум в Доха, Катар. Изказвания в първи ден на форума имат министър-председателят на Катар и министър на външните работи шейх Мохамед Ал Тани, върховният представител на ЕС Кая Калас, турският външен министър Хакан Фидан, сирийският президент Ахмед аш Шараа и други.