България и Албания работят за усилване на способностите на НАТО

Приносът на България и Албания в изпълнението на мерките за усилване на способностите на НАТО обсъдиха министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и неговият албански колега Пиро Вънгу, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Двамата се срещнаха днес. Албанският министър е на работно посещение в нашата страна.
Във фокуса на разговорите беше приносът на България и Албания в изпълнението на мерките за усилване на способностите на НАТО за възпиране и отбрана на Източния фланг на Алианса. Акцент беше поставен на развитието на оперативните способности на Многонационалната бойна група на НАТО в България.
В рамките на визитата ръководената от него албанска делегация посети учебен полигон „Ново село“. Министър Пиро Вънгу проведе среща с албанските военнослужещи, включени в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България. Той поздрави военнослужещите по повод настъпващите новогодишни празници, предаде БТА.
В средата на септември Атанас Запрянов беше на работно посещение в албанската столица Тирана. Тогава двамата акцентираха върху стратегическото значение на Паневропейски коридор №8, сътрудничеството в рамките на НАТО, сигурността на източния и югоизточния фланг на Алианса, както и на възможностите за съвместни инициативи в отбранителната индустрия.
