27 Декември, 2025 19:09 903 34

  • нато-
  • българия-
  • албания-
  • атанас запрянов

Във фокуса на разговорите беше приносът на България и Албания в изпълнението на мерките за усилване на способностите на НАТО за възпиране и отбрана

България и Албания работят за усилване на способностите на НАТО - 1
Приносът на България и Албания в изпълнението на мерките за усилване на способностите на НАТО обсъдиха министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и неговият албански колега Пиро Вънгу, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Двамата се срещнаха днес. Албанският министър е на работно посещение в нашата страна.

Във фокуса на разговорите беше приносът на България и Албания в изпълнението на мерките за усилване на способностите на НАТО за възпиране и отбрана на Източния фланг на Алианса. Акцент беше поставен на развитието на оперативните способности на Многонационалната бойна група на НАТО в България.

В рамките на визитата ръководената от него албанска делегация посети учебен полигон „Ново село“. Министър Пиро Вънгу проведе среща с албанските военнослужещи, включени в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България. Той поздрави военнослужещите по повод настъпващите новогодишни празници, предаде БТА.

В средата на септември Атанас Запрянов беше на работно посещение в албанската столица Тирана. Тогава двамата акцентираха върху стратегическото значение на Паневропейски коридор №8, сътрудничеството в рамките на НАТО, сигурността на източния и югоизточния фланг на Алианса, както и на възможностите за съвместни инициативи в отбранителната индустрия.


  • 1 Сериозно?

    23 4 Отговор
    Не думай!

    19:10 27.12.2025

  • 2 това звучи

    26 4 Отговор
    смешно

    19:10 27.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    11 5 Отговор
    България и Албания в един момент ще нагърчат северна марсиания. Албания от запад, България от изток.

    Коментиран от #19

    19:14 27.12.2025

  • 4 Прашкун Иванов

    20 2 Отговор
    Разработват нов модел прашки. Ама ластици вече няма, няма и кой да произвежда от родната промишленост, затова - с подръчни материали.

    19:15 27.12.2025

  • 5 2020

    19 2 Отговор
    Защо министър с червен картон (в оставка) по време на Коледните празници, обсъжда военни действия с Албания???? За този иизрод няма ли Господ, няма ли Рождество - за какви военни задачи и НАТОМ си мисли с празната си кратуна.

    19:15 27.12.2025

  • 6 Щом тези двете работят

    18 2 Отговор
    за отбраната на НАТО това означава ли че руските са вече в южната част на Европа.
    Малко като на майтап

    19:16 27.12.2025

  • 7 Да Не

    7 1 Отговор
    Ай стига бе, ще ги смачкаме !!!

    19:16 27.12.2025

  • 8 000

    1 0 Отговор
    Включва ли се България в хъватско-албанския военен съюз?

    Коментиран от #12

    19:18 27.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Маро,

    10 4 Отговор
    Освен тези, от които си заработваш дневните, никой не иска БГ да е в НАТО!!

    Коментиран от #14, #21

    19:20 27.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейкин Костя

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "000":

    Тц.
    От Пасьолството на Рассия не дават.

    19:21 27.12.2025

  • 13 Рахман

    10 2 Отговор
    От кой ще се браните бе циркаджии. От Турция или Гърция където всеки булгаристанец иска да купи имоти.

    19:23 27.12.2025

  • 14 Румен Решетников

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "Маро,":

    Не никой, петолъчника, а Рассия не иска България в НАТО!

    19:23 27.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ИСТОРИЧЕСКИ

    5 2 Отговор
    Българи и албанци са братски народи. Ние сме им дали писменост, религия и култура. Или това беше за един друг народ, който после ни е освободил.

    19:27 27.12.2025

  • 17 БеГемот

    7 2 Отговор
    Е това вече е добър виц за нова година....

    19:27 27.12.2025

  • 18 смелия мирчев-толбухин

    8 3 Отговор
    ахахахаха,2 супер сили плашатгаргите

    19:27 27.12.2025

  • 19 Само от Запад

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Албанците завладяха Северна Македония

    19:30 27.12.2025

  • 20 Айде марш от Македония!

    2 0 Отговор
    Сгащихме ги сърбете!

    19:35 27.12.2025

  • 21 Ей ш.баняк

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Маро,":

    Тия кло–шари дето опи.кахте площада под ръководството на ген. Мунчо Боташов Несенакрадев ли сте "всички"?!?

    19:37 27.12.2025

  • 22 дядото

    6 2 Отговор
    да го е в нато-то ,щом дойде време българия и албания да работят за усилването му.

    Коментиран от #24

    19:37 27.12.2025

  • 23 Феникс

    3 2 Отговор
    НатЮ без пушечно мясо ни МОЙ, про голям конфикт! Само със джендъря и работници на заплата не става! :)

    19:39 27.12.2025

  • 24 Бива наборе!

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "дядото":

    Е....и го НАТОто! Аз сесесере и другарите отдавна съм ги е..........л! п.п. П. кая ви на петолъчките!

    19:47 27.12.2025

  • 25 Ма--лоум--ници застинали в 1939

    4 2 Отговор
    Будят смях и презрение с изостаналостта си - умствената , техническата и най- вече военната....Все едни са излезнали от старите ленти черно- белите от 1933-39 година с танковете, каските и пушките ...във века на технологиите и изкуствения интелект, тия болни са взривяване с един Орешник, защото са заплаха за цялата планета ...Дори от САЩ Джейди Ванс ги обяви за заплаха дори за сащ...

    19:49 27.12.2025

  • 26 ЛЮБЕ

    5 2 Отговор
    Аз не мога да разбера,защо е това на...гъ...з...ва...не на НАТю????

    19:49 27.12.2025

  • 27 Отец Петка

    5 2 Отговор
    нато вън

    19:50 27.12.2025

  • 28 Бай той Толстой

    6 1 Отговор
    Кквъ са тия глупости бе?🤣

    19:54 27.12.2025

  • 29 Пенсионера

    2 1 Отговор
    запрянов пак върши недопустими неща в оставка!

    19:58 27.12.2025

  • 30 ганев

    3 1 Отговор
    ....българия....БУРКИНА ФАСО..И..ОСТРОВИТЕ..НА СЛОНОВАТА..КОСТ..ЩЕ ВЪЗДИГАТ натооооооо

    20:01 27.12.2025

  • 31 Мутата

    0 0 Отговор
    Убряяаа

    20:06 27.12.2025

  • 32 уестинг хаос

    3 1 Отговор
    Нещастен престъпен цирк ! Едни люде тук са русофили, други германофили, трети американофили - евроатланти, англофили колкото искаш , но Българи, Българофили за Българските интереси НЯМА.

    20:06 27.12.2025

  • 33 🤣🤣🤣🤣🤣

    0 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    20:11 27.12.2025

  • 34 гост

    2 0 Отговор
    Добре, че беше завода в Червен Бряг, та да имаме още МТ-ЛБ като тези на снимката с двигатели КРАЗ!

    20:14 27.12.2025

