Телата на четирима алпинисти, затрупани от лавина, бяха открити в Гърция

Телата на четирима алпинисти, затрупани от лавина, бяха открити в планината Вардусия в областта Фокида, Централна Гърция, след продължителна и сложна издирвателна операция, започнала след изчезването им в деня на Коледа, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", предаде БТА.
Четиримата катерачи - трима мъже и една жена, са тръгнали сутринта на Коледа от село Атанасиос Диакос по планински маршрут към връх Коракос, който е с височина 2495 метра.
Късно вечерта всякакъв контакт с тях е загубен, като мобилната връзка прекъсва заради липса на сигнал. Властите са уведомени малко след полунощ от приятел на групата, който не се е присъединил към изкачването.
Веднага е предприета голяма издирвателно-спасителна операция, включваща около 30 пожарникари, планински спасители, специално верижно превозно средство, дронове и хеликоптер. След продължително издирване при неблагоприятни метеорологични условия и труден терен, спасителите откриват първо автомобила на алпинистите, а впоследствие и затрупаните от лавината тела.
Четиримата катерачи са открити близо един до друг, което показва, че групата не е имала време за реакция, когато снегът внезапно ги е затрупал, отбелязва изданието. Очаква се телата да бъдат транспортирани с хеликоптер заради значителната отдалеченост на мястото от най-близкия път. Според приятели на загиналите те са били опитни планинари.
