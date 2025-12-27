Новини
Телата на четирима алпинисти, затрупани от лавина, бяха открити в Гърция

27 Декември, 2025 16:17 875 8

Според приятели на загиналите те са били опитни планинари

Телата на четирима алпинисти, затрупани от лавина, бяха открити в Гърция - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Телата на четирима алпинисти, затрупани от лавина, бяха открити в планината Вардусия в областта Фокида, Централна Гърция, след продължителна и сложна издирвателна операция, започнала след изчезването им в деня на Коледа, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", предаде БТА.

Четиримата катерачи - трима мъже и една жена, са тръгнали сутринта на Коледа от село Атанасиос Диакос по планински маршрут към връх Коракос, който е с височина 2495 метра.

Късно вечерта всякакъв контакт с тях е загубен, като мобилната връзка прекъсва заради липса на сигнал. Властите са уведомени малко след полунощ от приятел на групата, който не се е присъединил към изкачването.

Веднага е предприета голяма издирвателно-спасителна операция, включваща около 30 пожарникари, планински спасители, специално верижно превозно средство, дронове и хеликоптер. След продължително издирване при неблагоприятни метеорологични условия и труден терен, спасителите откриват първо автомобила на алпинистите, а впоследствие и затрупаните от лавината тела.

Четиримата катерачи са открити близо един до друг, което показва, че групата не е имала време за реакция, когато снегът внезапно ги е затрупал, отбелязва изданието. Очаква се телата да бъдат транспортирани с хеликоптер заради значителната отдалеченост на мястото от най-близкия път. Според приятели на загиналите те са били опитни планинари.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В планината

    3 1 Отговор
    шега не бива

    16:23 27.12.2025

  • 2 Дупничанин

    5 1 Отговор
    "Според приятели на загиналите те са били опитни планинари."
    ----
    "Не се дави този, който не умее да плува."
    И за тоя случай важи.

    16:25 27.12.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    Умряли са надървени от студ.🥳🤣🤣🤣🖕

    16:27 27.12.2025

  • 4 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    4 5 Отговор
    Трима мъже и една жена.Правили са групов кекс и са предизвикали лавина от клатенето и вибрациите. 😎

    16:29 27.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Людмил Янков пукна като куче на Мальовица. От глупост и простотия.

    16:30 27.12.2025

  • 6 Гърци

    4 0 Отговор
    и опитни планинари? Това шега ли? Бърже на лодките и директно в Етиопия!

    16:45 27.12.2025

  • 7 Напомнящ

    2 0 Отговор
    Ако на връх РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО тези бяха отишли на църква,или си бяха седели в къщи лавината нямаше да ги затрупа!!! Надценените възможности и грешни преценки винаги са лоши съветници!!!

    17:08 27.12.2025

  • 8 Блатен Асечки

    0 0 Отговор
    Боже, Боже …..верно има климатични аномалии - в Африка - сняг

    17:18 27.12.2025

