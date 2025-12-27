Новини
Протестиращите фермери в Гърция отново блокираха гранични пунктове и магистрали

27 Декември, 2025 16:22

В 13:00 днес фермерите блокираха платното в посока Атина на националния път, свързващ столицата с втория по големина град Солун

Протестиращите фермери в Гърция отново блокираха гранични пунктове и магистрали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фермерите в гръцката област Централна Македония засилиха днес протестните си действия, блокирайки отново гранични пунктове и пътни участъци след края на коледните празници и преди новогодишните, съобщава АНА-МПА, предаде БТА.

В 12:00 часа днес фермерите блокираха граничния пункт Евзони на границата със Северна Македония и в двете посоки за всички превозни средства с изключение на спешните случаи. Блокадата ще продължи до 16:00 час днес и ще бъде повтаряна от 18:00 до 22:00 часа всеки ден до вторник.

По същото време фермерите с тракторите си блокираха движението през пункта Промахон на границата с България само за камиони, докато движението на леки автомобили продължава нормално. Блокадата ще продължи също до вторник. От 17:00 часа вчера пунктът Ексохи също е затворен за товарни автомобили.

В 13:00 днес фермерите блокираха платното в посока Атина на националния път, свързващ столицата с втория по големина град Солун. Блокадата е при пункта за плащане на тол такси Малгара и ще продължи до вторник. Платното в посока Солун остава отворено.

Магистралата между Солун и Атина остана отворена и в двете посоки по време на коледните празници, напомня в. "Катимерини", като допълва, че подновяването на блокадата идва преди общонационална среща на фермерите, която се очаква в близките дни.

В Халкидона близо до Солун фермерите блокират кръстовището от 14:00 до 17:00 часа.

Граничният пункт Ники на границата със Северна Македония ще бъде затворен за един час днес следобед и вечерта от 19:00 до 23:00 часа.

Днес около обед се състоя среща на протестиращите фермери на пътния възел Никея, на която те решиха да продължат и засилят протестните си действия.

Съгласно решението от 13:00 часа днес е затворен надлезът при Никея, близо до град Лариса, в резултат на което трафикът е спрян. Мярката се очаква да остане в сила до вторник следобед, когато движението ще бъде отворено заради новогодишните празници.

Те подчертаха, че действията са част от усилията им да окажат натиск върху правителството да изпълни основните им искания и да поеме определени ангажименти.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,

    3 0 Отговор
    със скари.

    16:27 27.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    7 0 Отговор
    Почнах да са обърквам с тия Македонии у Гърция. Северна, Централна...ега и кашата.

    16:27 27.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    За беднотията, която замина за Гърция, обратен път няма.

    Коментиран от #4

    16:31 27.12.2025

  • 4 Дедо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Амин!

    16:34 27.12.2025

  • 5 Хайде сега

    4 1 Отговор
    Нали бяхме в Шенгин, защо има гранични пунктове?

    Коментиран от #8, #9

    16:38 27.12.2025

  • 6 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Да му мислят селяндурите с пълните багажници

    16:51 27.12.2025

  • 7 ти да видиш

    0 1 Отговор
    какви са им хубави чистички и с нови гуми тракторите на гърчолята...

    на наще фермери да те е срам да им гледаш тракторите, все едно някой е сралПО тях и гумите изтрити и всичко обелено и вързано с тел

    17:07 27.12.2025

  • 8 кои си ти бе

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хайде сега":

    кои ща вземе тебе във шенген бе прошляяк? бил той , иска ти се да си ама си дриплюю

    17:08 27.12.2025

  • 9 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хайде сега":

    естественно че ще има! пазят се византийците от дриплювци като теб, скъсан беден ма искал шенген , ти да видиш къв нахален тип бугаринн

    17:10 27.12.2025

  • 10 Гошо

    0 0 Отговор
    пропада им туризма на нашите около нова година

    17:14 27.12.2025

