Макрон ще се срещне със Зеленски, Стармър и Мерц

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще пътува до Лондон в понеделник, за да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, както и с министър-председателите на Великобритания и Германия Киър Стармър и Фридрих Мерц, за да обсъдят ситуацията в Украйна и текущите мирни преговори с посредничеството на САЩ, съобщи аг. Reuters, цитирана от БТА.
„Украйна може да разчита на нашата непоколебима подкрепа. Това е основната цел на усилията, които предприехме като част от "Коалицията на желаещите“, написа Макрон в „Екс“.
„Ще продължим тези усилия заедно с американците, за да предоставим на Украйна гаранции за сигурност, без които не може да има здрав и траен мир. Защото залогът в Украйна е залог за сигурността на Европа като цяло“, добави френският държавен глава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хайаха
20:12 06.12.2025
2 Бялджип
20:13 06.12.2025
3 БОЛШЕВИК
20:13 06.12.2025
4 ГОШО
Коментиран от #9
20:15 06.12.2025
5 Шопо
20:16 06.12.2025
6 Среща на ненормалните фашисти
20:18 06.12.2025
7 Истината е
20:19 06.12.2025
8 Измислени герои
Рейтингът на Путин в Русия Е 90% не че съм по тенис а просто истина от един реалист и тези смешници искат да го победят.
20:23 06.12.2025
9 Европеец
До коментар #4 от "ГОШО":Е то друго не остава за четиримата наркомани.... А сгреших, ще посмърчат и ще кроят планове да продължават войната срещу Велика Русия, А така и не можаха да разберат, че са едни импотентни боклуци, ама ще си останат само с мерака.....
20:25 06.12.2025
10 123456
20:26 06.12.2025
11 Тезечи искат Продължаване
Такива изроди никога не те гледат в очите.
20:27 06.12.2025
12 Пенчо
20:29 06.12.2025
13 БАЙ КУРТИ
20:30 06.12.2025
14 az СВО Победа 80
Очевидно докато не затрият ЕС, т.н. "евролидери"няма да мирясат! 🤣
Хубавото е, че поведението им напълно съвпада с мнението изказано зад океана, че ЕС трябва да бъде разформирован!
🤣🤣🤣
20:32 06.12.2025
15 000
20:35 06.12.2025
16 анонимин
20:38 06.12.2025