Новини
Свят »
Франция »
Макрон ще се срещне със Зеленски, Стармър и Мерц
  Тема: Украйна

Макрон ще се срещне със Зеленски, Стармър и Мерц

6 Декември, 2025 20:10 559 16

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • украйна-
  • лондон-
  • стармър-
  • мерц

Това ще стане на 8 декември в Лондон

Макрон ще се срещне със Зеленски, Стармър и Мерц - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще пътува до Лондон в понеделник, за да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, както и с министър-председателите на Великобритания и Германия Киър Стармър и Фридрих Мерц, за да обсъдят ситуацията в Украйна и текущите мирни преговори с посредничеството на САЩ, съобщи аг. Reuters, цитирана от БТА.

„Украйна може да разчита на нашата непоколебима подкрепа. Това е основната цел на усилията, които предприехме като част от "Коалицията на желаещите“, написа Макрон в „Екс“.

Още новини от Украйна

„Ще продължим тези усилия заедно с американците, за да предоставим на Украйна гаранции за сигурност, без които не може да има здрав и траен мир. Защото залогът в Украйна е залог за сигурността на Европа като цяло“, добави френският държавен глава.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайаха

    20 1 Отговор
    Бело ще има ли?

    20:12 06.12.2025

  • 2 Бялджип

    20 1 Отговор
    Един интересен въпрос извън темата. Защо бабоебецът и вероятно хомосексуал Макрон, ходи с такива бакенбарди? Това е било модерно през миналия и по-миналия век?!

    20:13 06.12.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    16 1 Отговор
    Каре от наркоманчето!

    20:13 06.12.2025

  • 4 ГОШО

    22 0 Отговор
    ЧЕТИРИМА ИДИОТИ ЩЕ ШМЪРКАТ.

    Коментиран от #9

    20:15 06.12.2025

  • 5 Шопо

    22 0 Отговор
    Мирния план има само една точка - капитулация.

    20:16 06.12.2025

  • 6 Среща на ненормалните фашисти

    17 0 Отговор
    Жалки сте

    20:18 06.12.2025

  • 7 Истината е

    15 0 Отговор
    Всичките имат проблем с рейтинга си и спасението е само да го раздават военолюбци !!!!

    20:19 06.12.2025

  • 8 Измислени герои

    14 0 Отговор
    с около 10 до 15% доверие като управляващи собствените си нации не правят опити да стабилизират икономиката и благосъстоянието на собствените си граждани а са готови да предоставят средства на един корумпиран тип и да получат някакви дивиденти като собственна облага.
    Рейтингът на Путин в Русия Е 90% не че съм по тенис а просто истина от един реалист и тези смешници искат да го победят.

    20:23 06.12.2025

  • 9 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГОШО":

    Е то друго не остава за четиримата наркомани.... А сгреших, ще посмърчат и ще кроят планове да продължават войната срещу Велика Русия, А така и не можаха да разберат, че са едни импотентни боклуци, ама ще си останат само с мерака.....

    20:25 06.12.2025

  • 10 123456

    9 0 Отговор
    Ауууу, какви мъжествени бакенбарди ! Мужкарец, баце ! Пак ще кльопат фоа-гра !

    20:26 06.12.2025

  • 11 Тезечи искат Продължаване

    9 0 Отговор
    На войната-някои особиизверги са за продължаване на избиването на славяни-срещу много пари,идват и се целуват с тези хора,а ги избиват.
    Такива изроди никога не те гледат в очите.

    20:27 06.12.2025

  • 12 Пенчо

    8 0 Отговор
    Среща на безполезнците, никой не им бръсне слив"те....

    20:29 06.12.2025

  • 13 БАЙ КУРТИ

    6 0 Отговор
    Явно МАКАРОНА има сърбеж. Но среща наркоман, алкохолик и...... Пази БОЖЕ. Така ще оправят ЕС, та чак ми се реве. Абе да живеят триполовите и братята по съдба /оръжие

    20:30 06.12.2025

  • 14 az СВО Победа 80

    10 0 Отговор
    Заради антируските "санкции" ЕС е загубил 1.6 трилиона € за периода 2022-2025г.

    Очевидно докато не затрият ЕС, т.н. "евролидери"няма да мирясат! 🤣

    Хубавото е, че поведението им напълно съвпада с мнението изказано зад океана, че ЕС трябва да бъде разформирован!
    🤣🤣🤣

    20:32 06.12.2025

  • 15 000

    2 0 Отговор
    Съвкупния рейтинг на стромор и микрон е под 20%. С ес е свършено.

    20:35 06.12.2025

  • 16 анонимин

    1 0 Отговор
    Време е еврофашистите да си подадат оставките!"Справедлив и траен мир се полагана потърпевшия,а не на създалият конфликта,тоест Русия заслужава мир и спокойствие!Затвор за укрофашистите и тези които ги подкрепят!

    20:38 06.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания