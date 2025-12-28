Новини
България »
Времето днес, прогноза за неделя, 28 декември: Код оранжево за силен и бурен вятър в Западна България

28 Декември, 2025 03:00 423 2

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури преди обяд ще бъдат - между 2° и 7°, в София – около 3°, по Черноморието 4° и 7°

Времето днес, прогноза за неделя, 28 декември: Код оранжево за силен и бурен вятър в Западна България - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва.

Минималните температури утре ще бъдат между 3° и 2°, в София – около минус 2°.

През деня над Източна България ще духа силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух.
Код оранжево за силен и бурен вятър е обявен в северозападните и югозападните райони от страната.

На отделни места, главно в Североизточна България ще превали слаб сняг.

Максималните температури преди обяд ще бъдат - между 2° и 7°, в София – около 3°, по Черноморието 4° и 7°.

В планините, главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад.

Във вторник повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи.

В сряда и четвъртък ще е доста студено и ветровито. През първия ден от Новата година на отделни места, главно в Северна България и планинските райони ще превали слаб сняг.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    0 0 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    03:35 28.12.2025

  • 2 Перник

    0 0 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    03:35 28.12.2025

Новини по градове:
