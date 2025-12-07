Новини
Туск към Вашингтон: Европа е най-близкият ви съюзник, а не ваш проблем. Имаме общ враг

Туск към Вашингтон: Европа е най-близкият ви съюзник, а не ваш проблем. Имаме общ враг

7 Декември, 2025 03:01, обновена 7 Декември, 2025 03:05

Трябва да се придържаме към това, заяви полският премиер

Туск към Вашингтон: Европа е най-близкият ви съюзник, а не ваш проблем. Имаме общ враг - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа и Съединените щати имат общи врагове, заяви полският премиер Доналд Туск в социалната мрежа X, обръщайки се към своите „скъпи американски приятели“.

„Европа е вашият най-близък съюзник, а не вашият проблем. Ние имаме общи врагове. Поне така е било през последните 80 години. Трябва да се придържаме към това - то е единствената разумна стратегия за нашата обща сигурност. Освен ако нещо не се е променило“, написа той.

В края на ноември Туск напомни на съюзниците от НАТО, че алиансът е създаден, за да защитава западните страни от Русия и изрази надежда, че „нищо не се е променило“. Руският президент Владимир Путин заяви през октомври, че „всички страни от НАТО са във война с Русия“.

Полският премиер определи политическата ситуация в Украйна, където ръководителят на президентския кабинет Андрей Ермак беше уволнен на фона на корупционен скандал, и пътуването на унгарския премиер Виктор Орбан до Москва за среща с руския президент, както и „хаоса в преговорите“ относно мирния план на САЩ, като „фатална комбинация“.


  • 1 Уса

    5 0 Отговор
    САЩ не желаят фашисти за съюзници.Конституцията на САЩ не го позволява и американския народ мрази фашизма

    03:07 07.12.2025

  • 2 Хмм

    5 0 Отговор
    Полша е враг на Русия, не САЩ, те винаги са били съюзници, във всички войни, а поляците са печелели от това

    03:16 07.12.2025

  • 3 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Оттккачалницииии. Какъв враг, какви 5 евро? Алоуу. Никой не ви е на паднал ВСЕ ОЩЕ. Вий споразумения спазвате ли или не спазвате? Кат не спазвате кво рИвете? Горби и Елцин яи отпуснаха синджирра и си помислихте, че всички ще ви търпят, доллнна изз ммет, нагла. Кат са забранявали руския език, култура и дори църква, да са му мислили

    03:16 07.12.2025

  • 4 побърканяк

    3 0 Отговор
    Хехе Туск май е забравил думите на Кисиндърче да си приятел със САЩ е фатално.

    03:19 07.12.2025

  • 5 Тоя пък пуяк

    4 0 Отговор
    Имал враг.....

    03:25 07.12.2025

  • 6 "Европа" няма враг

    3 0 Отговор
    Шепа олигофрени в Европа са се самоопределили за такъв и се държат като такъв ! И не са питали народите си впрочем какво мислят по темата....

    03:29 07.12.2025

  • 7 Хмм

    4 0 Отговор
    Туск да попрочете малко за интервенцията в Русия и как е завършила, в нея участвала почти цяла Европа, вече виждали Русия поделена, но Червената армия изцяло на доброволчески начала ги смляла, участвала и Полша, точно на територията на днешна Украйна и Белорусия

    03:30 07.12.2025

  • 8 7958

    0 0 Отговор
    Европа, под ръководството на "мъдреци" като Туск, е в режим на свободно падане. Единственото, което може да направи, е да завлече и съюзниците си със себе си в пропастта.

    03:36 07.12.2025

