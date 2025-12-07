Туск към Вашингтон: Европа е най-близкият ви съюзник, а не ваш проблем. Имаме общ враг

Европа и Съединените щати имат общи врагове, заяви полският премиер Доналд Туск в социалната мрежа X, обръщайки се към своите „скъпи американски приятели“.

„Европа е вашият най-близък съюзник, а не вашият проблем. Ние имаме общи врагове. Поне така е било през последните 80 години. Трябва да се придържаме към това - то е единствената разумна стратегия за нашата обща сигурност. Освен ако нещо не се е променило“, написа той.

В края на ноември Туск напомни на съюзниците от НАТО, че алиансът е създаден, за да защитава западните страни от Русия и изрази надежда, че „нищо не се е променило“. Руският президент Владимир Путин заяви през октомври, че „всички страни от НАТО са във война с Русия“.

Полският премиер определи политическата ситуация в Украйна, където ръководителят на президентския кабинет Андрей Ермак беше уволнен на фона на корупционен скандал, и пътуването на унгарския премиер Виктор Орбан до Москва за среща с руския президент, както и „хаоса в преговорите“ относно мирния план на САЩ, като „фатална комбинация“.