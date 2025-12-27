Новини
Свят »
САЩ »
Високо напрежение между папата и Тръмп: за какво спорят

Високо напрежение между папата и Тръмп: за какво спорят

27 Декември, 2025 14:35 1 901 26

  • ватиканът-
  • папа лъв xiv-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • църква

Кой е най-могъщият американец в света - дали това е папа Лъв XIV или все пак е президентът Доналд Тръмп?

Високо напрежение между папата и Тръмп: за какво спорят - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В средата на декември отново прехвърчаха искри: папа Лъв XIV отправи остри критики към американския президент Доналд Тръмп , без да го назовава по име или да споменава поста му. „Изявленията по отношение на Европа, включително в последните интервюта, се опитват според мен да разрушат това, което аз смятам за много важен съюз както днес, така и в бъдеще", каза папата. Всички разбраха кого има предвид.

За първи път от осми май т.г. начело на Римокатолическата църква е американец . И определено конкурира Тръмп по значимост и влияние, тъй като САЩ имат около 340 милиона жители, а католиците по света са 1,4 милиарда.

Тръмп за избора на папа Лъв: "Голяма радост"

Изборът на архиепископ Робърт Превост, роден в Чикаго и живял години наред в Перу, бе доста неочакван - включително за експертите. А непосредствено след избора американският президент Тръмп написа в своята социална мрежа Trump Social: „Това е голяма радост и чест за нашата страна". Той каза също, че ще се радва да се срещне с папата.

Тази среща обаче така и не се е състояла. Тръмп, който някога е принадлежал към Презвитерианската църква, междувременно се определя като несвързан с определено вероизповедание християнин.

От есента на тази година насам папа Лъв нееднократно е отправял критики към отношението на САЩ към мигрантите . Някои от американските епископи побързаха да го подкрепят, а други се присъединиха по-късно - под влияние на бруталните кадри, показващи как маскирани мъже извличат хора от автомобили или ги отвеждат от коридорите на болници.

Въпреки това никой не бе очаквал, че американската епископска конференция с 270 участници в средата на ноември ще се изправи почти единодушно срещу миграционната политика на Тръмп . Епископите го обвиниха в насаждане на „климат на страх" и в „злепоставяне на мигрантите". Те подчертаха, че са задължени „да издигнат глас в защита на даденото от Бог човешко достойнство".

Необичайно бе епископите да заемат толкова конкретна позиция по актуален политически въпрос, както и - че в рамките на кампания в социалните медии много от тях лично отправиха сериозни критики.

Консервативните епископи в САЩ

Неочаквана бе и яснотата на посланието, тъй като американските епископи принципно са по-консервативни от европейските. Те многократно са се проявявали като опозиция на папа Франциск, а в политически план са свързани по-скоро с републиканския лагер.

Но не и по темата миграция. „Независимо от кое течение са, те демонстрираха широк консенсус отляво до дясно", посочва пред ДВ германският теолог Бенямин Далке. Според него на тях просто им е било „напълно ясно", че подходът на актуалното правителство спрямо мигрантите донякъде противоречи на закона.

Миграцията е голямата тема, по отношение на която църковната критика към Тръмп е най-категорична. Преди гласуването на епископската конференция имаше определени сигнали, че папата е настоявал за съответната позиция. А преди това някои от либералните епископи му бяха гостували.

„През септември папа Лъв започна да говори открито по въпроса за миграцията", казва пред ДВ теологът Масимо Фаджоли. За разлика от своите предшественици, папата засега се въздържа да говори за състоянието на демокрацията в САЩ и други региони. „Но един ден ще трябва да го направи." Фаджоли отбелязва още, че съществуват MAGA-католици, т.е. поддръжници на курса на Тръмп, които се отнасят критично към Лъв. Но не може да се прави никакво сравнение с масивната критика от страна на MAGA към папа Франциск.

„Добри вибрации" между папата и американците

Според Фаджоли все още между папата и американците съществуват „добри вибрации". Но това ще продължи само дотогава, докато папата не каже нещо, което ще доведе до политическо разединение. По отношение на редица въпроси разликите между MAGA-католицизма и Ватикана са огромни.

Фаджоли се спира на позицията на вицепрезидента Джей Ди Ванс , който е католик. До момента той не е отправял открити критики към папата, а заедно с външния министър Марко Рубио, също католик, вече гостува на папата.

Дали външните наблюдатели преувеличават различията между президента и папата? Според Бенямин Далке темата за миграцията представлява „латентно противопоставяне". Но от друга страна съществува и „латентна връзка", тъй като във връзка със значението на семейството или по отношение на джендър-проблематиката двамата по-скоро вървят в една посока.

Дали през 2026 година ще се състои срещу между Тръмп и Лъв XIV? Дотук папата не е споменавал нищо за пътуване до САЩ. Тръмп пък със сигурност ще посети през следващата година Европа - иска да види родината на своите предци в германската провинция Райнланд-Пфалц. А оттам до Рим изобщо не е далече.

Автор: Кристоф Щрак


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    13 8 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:37 27.12.2025

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    10 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #9

    14:37 27.12.2025

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    10 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:38 27.12.2025

  • 4 Хаха

    3 4 Отговор
    2 на американци спорят на кой му е по-голям

    Коментиран от #8

    14:40 27.12.2025

  • 5 Петнадесети

    0 2 Отговор
    На някои места има лед. Проучихме ги от достатъчно близко. Без премеждия досега!

    14:41 27.12.2025

  • 6 Тракиец 🇺🇦

    9 8 Отговор
    Само минавам да кажа

    Свобода за Палестина
    Смърт за Израел
    Иран е велик
    Папата е бо.клук
    Не на емигрантите
    Всички мигранти от Африка и арабския свят да се изгонят моментално от Европа барабар със всички тяхни роднини и подръжници

    14:42 27.12.2025

  • 7 Кънчо

    5 3 Отговор
    Спорят за увисналите патки на католицизма и нацизма

    14:47 27.12.2025

  • 8 Бай Дън

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Това могат да кажат с точност само малки момченца.😎

    14:49 27.12.2025

  • 9 Сила

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    АнНУс акробат си ...изкъртен отсекъде !!! Легай да спиш ...

    14:51 27.12.2025

  • 10 Щрак Марийка на портрет

    1 1 Отговор
    За голф:))

    14:52 27.12.2025

  • 11 онзи

    6 5 Отговор
    За мене папата е нищо не значещ индивид , както и да звучи това ! Не съм вярващ , няма и да стана .

    14:53 27.12.2025

  • 12 Баце

    3 3 Отговор
    Гледам Дойче Зеле, спирам да чета това е за някои джен-зита, само за тези, които все пак могат и да четат, а е официално преди 4 години още казаха, че 46% са "функционално неграмотни" т.е. четат, ама не разбират какво са прочели. За тях е статията. В обощение" "Черното е бело" - ние го казваме, така е.

    14:58 27.12.2025

  • 13 тоя

    6 1 Отговор
    Никой никъде не ги иска мигрантите , Тръмп е прав в това отношение . На папата мога да кажа само едно - прибирай си ги във Ватикана , на нас не ни трябват в Европа !

    14:59 27.12.2025

  • 14 не може да бъде

    4 1 Отговор
    "А колко дивизии има папата?" -въпрос отпреди около 80 години но отново става актуален ....!?!Сега много хора почнаха да си спомнят че по-рано папата е имал една особена "дивизия" -Свещената инквизиция...

    15:01 27.12.2025

  • 15 На главата на Римокатолическата църква

    5 0 Отговор
    не му е работа да се меси в политиката. И понеже в статията се акцентира върху отношението и препоръките на Папата по отношение на миграцията Банката на Ватикана може да направи много повече за мигрантите по родните им места, така че да не се налага да емигрират.

    15:05 27.12.2025

  • 16 Дори Папата разбра

    3 5 Отговор
    че патока Доналд е с тежка старческа деменция!

    15:06 27.12.2025

  • 17 А ве,кво ми го хвалите тоя папа ...?!

    6 0 Отговор
    Гледах разните му там обръщения и речи във връзка с Коледа ...!
    Ами той завалийката,не може да каже две изречения,без да не чете от листчета и ,,пищови"...!

    15:06 27.12.2025

  • 18 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Излишен спор
    Най великите да в Кремъл и Пекин

    Коментиран от #20

    15:07 27.12.2025

  • 19 А ТИ, коментаторе,

    2 0 Отговор
    държа ли го на Фидел !!!!!

    15:08 27.12.2025

  • 20 Възмутена Зелка...!

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "И Киев е Руски":

    А мен къде оставихте...😨🙄😮‍💨😓😟?!

    Коментиран от #22

    15:10 27.12.2025

  • 21 404

    3 1 Отговор
    Москва е със злато Пекин сребро Ким бронз от там нататък е без значение историята помни победителите

    15:12 27.12.2025

  • 22 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Възмутена Зелка...!":

    В бинонЯ

    15:13 27.12.2025

  • 23 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    До като си спорят и се разберат В европейски те столици всички кметове ще се казват Мохамед

    15:16 27.12.2025

  • 24 Да подсетя

    2 0 Отговор
    Алооо, ДЗеле, вижте там, попрочете как другите пропагандатори на неолиберализъм от гнилия влажен остров сега имат дела за 6 млрд. понеже се правеха на отворковци и манипулатори, та и вие не чета никога какво казвате, защото не се самообиждам, ама с добри намерения ви го казвам с чичо Дони по-полеекичка.

    15:20 27.12.2025

  • 25 Фончо

    1 2 Отговор
    Кои го итересува искаме за фики ерах стонаро златка гуштерова да пишеш факти

    15:27 27.12.2025

  • 26 УдоМача

    1 0 Отговор
    Доналд Тръмп не е най-могъщият американец, а най-големият смешник! По-смешен дори от Доналд Дък!

    15:28 27.12.2025