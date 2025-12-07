Руските въоръжени сили са нанесли тази нощ въздушен удар по електропреносната мрежа в Централна Украйна, който е причинил прекъсване на електричеството и водоснабдяването в Кременчук, съобщи тази сутрин в социалните мрежи кметът на града Виталий Малецки, цитиран от Ройтерс и БТА.

Разположен на река Днепър, Кременчук е важен индустриален център и в него се намира една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Украйна.

Градът многократно е бил поразяван от руски ракети, включително при удара през юни 2022 г. по препълнен търговски център, при който загинаха най-малко 21 души.

В своята публикация Малецки обяснява, че подробностите за последствията от атаката по Кременчук ще бъдат оповестени по-късно днес, след като бъде завършена оценката на щетите. Градските служби работят за възстановяване на електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението в районите, където те са прекъснати, добави той.

На снимка, публикувана от градоначалника, се вижда голям пожар, обхванал индустриални сгради.

Украинските военновъздушни сили предупредиха няколко пъти тази нощ в „Телеграм“ за заплаха от руски атаки с дронове и ракети по Кременчук.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия свалиха тази нощ 77 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на страната, съобщи Министерството на отбраната.

42 дрона са унищожени в Саратовска област, 12 в Ростовска област, 10 над Крим, девет във Волгоградска област, два в Белгородска област и по един в Астрахан и Чечня.

Руски военнослужещи унищожиха позиции на три подразделения на украинските въоръжени сили в два района на Сумска област, съобщиха службите за сигурност на РИА Новости.

„Позициите на 158-ма отделна механизирана бригада, 116-та отделна бригада от войските за териториална отбрана и специална рота на 225-ти отделен щурмов полк в районите на Андреевка и Садки бяха унищожени“, съобщи източникът на агенцията.

Сумска област е част от зоната на отговорност на групировката войски „Север“. Нейните войници действат и в част от Харковска област.

Според последните данни на Министерството на отбраната, през последните 24 часа групировката е атакувала позиции на украинските въоръжени сили в няколко населени места в тези региони, а Украйна е загубила над 285 войници.