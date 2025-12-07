Новини
Русия нанесе удар по електропреносната мрежа в Централна Украйна, Кременчук е без ток и вода
  Тема: Украйна

Русия нанесе удар по електропреносната мрежа в Централна Украйна, Кременчук е без ток и вода

7 Декември, 2025 06:58, обновена 7 Декември, 2025 07:16

Русия нанесе удар по електропреносната мрежа в Централна Украйна, Кременчук е без ток и вода - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили са нанесли тази нощ въздушен удар по електропреносната мрежа в Централна Украйна, който е причинил прекъсване на електричеството и водоснабдяването в Кременчук, съобщи тази сутрин в социалните мрежи кметът на града Виталий Малецки, цитиран от Ройтерс и БТА.

Разположен на река Днепър, Кременчук е важен индустриален център и в него се намира една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Украйна.

Още новини от Украйна

Градът многократно е бил поразяван от руски ракети, включително при удара през юни 2022 г. по препълнен търговски център, при който загинаха най-малко 21 души.

В своята публикация Малецки обяснява, че подробностите за последствията от атаката по Кременчук ще бъдат оповестени по-късно днес, след като бъде завършена оценката на щетите. Градските служби работят за възстановяване на електроснабдяването, водоснабдяването и отоплението в районите, където те са прекъснати, добави той.

На снимка, публикувана от градоначалника, се вижда голям пожар, обхванал индустриални сгради.

Украинските военновъздушни сили предупредиха няколко пъти тази нощ в „Телеграм“ за заплаха от руски атаки с дронове и ракети по Кременчук.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия свалиха тази нощ 77 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на страната, съобщи Министерството на отбраната.

42 дрона са унищожени в Саратовска област, 12 в Ростовска област, 10 над Крим, девет във Волгоградска област, два в Белгородска област и по един в Астрахан и Чечня.

Руски военнослужещи унищожиха позиции на три подразделения на украинските въоръжени сили в два района на Сумска област, съобщиха службите за сигурност на РИА Новости.

„Позициите на 158-ма отделна механизирана бригада, 116-та отделна бригада от войските за териториална отбрана и специална рота на 225-ти отделен щурмов полк в районите на Андреевка и Садки бяха унищожени“, съобщи източникът на агенцията.

Сумска област е част от зоната на отговорност на групировката войски „Север“. Нейните войници действат и в част от Харковска област.

Според последните данни на Министерството на отбраната, през последните 24 часа групировката е атакувала позиции на украинските въоръжени сили в няколко населени места в тези региони, а Украйна е загубила над 285 войници.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И какво са търсили

    6 2 Отговор
    украинците там???

    07:11 07.12.2025

  • 2 Хаха

    3 5 Отговор
    Дават милиони за ракети които свалят дронове да няколко хиляди гривни.

    Коментиран от #9

    07:11 07.12.2025

  • 3 оня с коня

    13 1 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    Коментиран от #13

    07:13 07.12.2025

  • 4 оня с коня

    1 14 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще пускат бензин в блатата!

    Коментиран от #6

    07:17 07.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    1 14 Отговор
    Гори блатния нужник от всички страни, а копейките викат, че е от отломките!

    07:18 07.12.2025

  • 6 Чичака

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Когато майка ти спри да пуска

    07:19 07.12.2025

  • 7 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    За какво им е на гребените ток и вода?

    07:20 07.12.2025

  • 8 Севделина Биларшчук

    7 0 Отговор
    Браво, никаква милост за нацистката англосаксонска хунта в Киев!

    07:22 07.12.2025

  • 9 Е ово йе

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    йе стандарт!!!

    А САЩ дори ефтинджосите ПВО Патриот не могат да смогнат да произведат за Украйна достатъчно, дори след като ние европейците ги плащаме!

    07:31 07.12.2025

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 1 Отговор
    Може да нямат ток и вода, но вожда на държавата ще им позлати тоалетните.😎🥳🤣🖕

    07:32 07.12.2025

  • 11 Мария-Антоанета

    4 0 Отговор
    Да пият натурално газирана вода Перие (предоставена им безплатно от Макарон) и да си зареждат тълъфоните от соларки.

    07:38 07.12.2025

  • 12 Зеленски

    5 0 Отговор
    Блйгодаря ,чи Бълхарийка ни дава ток отАЕЦа им безплатно на евтина цена който никога няма да платим.А те си ползват скъп зельон так.Хубава сделка.Истински приятели.

    07:39 07.12.2025

  • 13 Дедо ви...

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Бе то още Макаренко го е казал: Боя не възпитава, но оправя....

    07:40 07.12.2025

  • 14 Ъхъ

    1 0 Отговор
    Градът е КременчуГ, а не КременчуК...срамота...

    07:41 07.12.2025

  • 15 Една

    2 0 Отговор
    борса за ток да им направят ЕС и готово. Хем на справедливи цени да е.

    07:42 07.12.2025

  • 16 НАЙ после

    2 1 Отговор
    и за първи път има поразени УКРАИНСКИ подразделения . До сега четохме само за Руски загуби . Ако 2022 г. Зеленски беше подписал договора в Истанбул , сега Украйна щеше да си е цяла , с ток и вода . Трябваше само да ВЪРНЕ правата на руско говорящото население там . Сега да търси Борис Джонсън за ток и вода , който ГО отказа да подпише тогава.

    07:42 07.12.2025

  • 17 Значи

    0 0 Отговор
    до момента имаме няколко милиона избити руснаци и около 25 украинци. Да се знае.

    07:44 07.12.2025

