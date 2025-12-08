Кремъл: Путин и Тръмп няма да се срещат до края на годината, подготовката продължава

Възможността за среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп до края на годината засега не се разглежда, като нейното осъществяване изисква необходимата подготовка, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„За да бъде продуктивна, срещата трябва да бъде подготвена, а за това е необходима работа на експертно равнище, каквато понастоящем се извършва“, каза Песков в ефира на телевизия „Първи канал“.

Още новини от Украйна

Говорителят отбеляза, че Москва все още няма информация за резултатите от преговорите между Вашингтон и Киев във Флорида. „Когато научим, ще стане ясно как и накъде ще се движим по-нататък“, добави той, като подчерта, че резултатите от разговорите ще определят следващите стъпки на Русия, включително възможна среща на лидерите преди края на годината.

Срещата във Флорида се състоя след визитата на пратеника на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп, при Путин в Кремъл, където обсъдиха подкрепян от САЩ план за прекратяване на войната, припомня Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски определи преговорите във Флорида като „конструктивни, макар и нелеки“. След разговорите си днес в Лондон с лидерите на Великобритания, Франция и Германия, Зеленски обяви, че утре Украйна ще предаде на САЩ ревизирана версия на мирния план.