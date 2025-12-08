Новини
Кремъл: Путин и Тръмп няма да се срещат до края на годината, подготовката продължава
  Тема: Украйна

Кремъл: Путин и Тръмп няма да се срещат до края на годината, подготовката продължава

8 Декември, 2025 22:56

  • дмитрий песков-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Кремъл подчертава необходимостта от експертна работа, докато Зеленски предава ревизирания мирен план на САЩ

Кремъл: Путин и Тръмп няма да се срещат до края на годината, подготовката продължава - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Възможността за среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп до края на годината засега не се разглежда, като нейното осъществяване изисква необходимата подготовка, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„За да бъде продуктивна, срещата трябва да бъде подготвена, а за това е необходима работа на експертно равнище, каквато понастоящем се извършва“, каза Песков в ефира на телевизия „Първи канал“.

Още новини от Украйна

Говорителят отбеляза, че Москва все още няма информация за резултатите от преговорите между Вашингтон и Киев във Флорида. „Когато научим, ще стане ясно как и накъде ще се движим по-нататък“, добави той, като подчерта, че резултатите от разговорите ще определят следващите стъпки на Русия, включително възможна среща на лидерите преди края на годината.

Срещата във Флорида се състоя след визитата на пратеника на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп, при Путин в Кремъл, където обсъдиха подкрепян от САЩ план за прекратяване на войната, припомня Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски определи преговорите във Флорида като „конструктивни, макар и нелеки“. След разговорите си днес в Лондон с лидерите на Великобритания, Франция и Германия, Зеленски обяви, че утре Украйна ще предаде на САЩ ревизирана версия на мирния план.


Русия
Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха хаха ха

    1 0 Отговор
    Путин и Тръмп да не би да са гаджета? Постоянно си уреждат срещи...

    23:13 08.12.2025

  • 2 Един

    0 0 Отговор
    Единственият начин за бърз мир е среща Путин-Кличко ;)

    23:25 08.12.2025

