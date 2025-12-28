Случайно откриха считаната за изгубена легендарна операционна система UNIX V4

Професор Робърт Ричи от Училището по изчислителна техника „Калерт“ към Университета на Юта успя да възстанови съхранените на лентовото устройство на изданието от 70-те години на миналия век UNIX V4, първата в историята версия на операционната система UNIX, чието ядро е написано на новия тогава език за програмиране C.

Както съобщава The Register, тя може да бъде изтеглена от The Internet Archive и стартирана в SimH.

За възстановяване на данните Ричи използва програмата readtape, разработена от Лен Шустек от Музея за компютърна история. Подобно на по-известния инструмент Greaseweazle за архивиране на стари дискети, вместо да се опитва да копира байтове или сектори от носителя (с други думи, обработените цифрови данни), тя работи директно с магнитния слой на устройството, което прави възможно коригирането на някои грешки. В този случай само два блока не са били прочетени правилно, но събраните данни са били достатъчни, за да се възстанови и тяхното съдържание.

Услугата The Internet Archive sъхранява необработено изображение с размер 1,6GB, въпреки че самата лента е с капацитет 40MB. Анджело Папенхоф предложи по-малка версия, придружена от файл README, в който се обяснява как да се стартира. Възстановените данни съдържат само около 55 000 реда код на версия 4 на Unix, от които около 25 000 реда са написани на C, и по-малко от 1000 реда коментари. Unix наистина започва да се разпространява със седмото си издание, Unix V7. То се разпространи като вирус и неговите наследници, разклонения и пренаписани версии бяха широко възприети в индустрията и академичните среди.

Източник: kaldata.com