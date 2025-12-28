Новини
Случайно откриха считаната за изгубена легендарна операционна система UNIX V4

Случайно откриха считаната за изгубена легендарна операционна система UNIX V4

28 Декември, 2025 23:58

  • операционна система-
  • unix v4-
  • технологии

Тя може да бъде изтеглена от The Internet Archive и стартирана в SimH.

Случайно откриха считаната за изгубена легендарна операционна система UNIX V4 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Професор Робърт Ричи от Училището по изчислителна техника „Калерт“ към Университета на Юта успя да възстанови съхранените на лентовото устройство на изданието от 70-те години на миналия век UNIX V4, първата в историята версия на операционната система UNIX, чието ядро е написано на новия тогава език за програмиране C.

Както съобщава The Register, тя може да бъде изтеглена от The Internet Archive и стартирана в SimH.

За възстановяване на данните Ричи използва програмата readtape, разработена от Лен Шустек от Музея за компютърна история. Подобно на по-известния инструмент Greaseweazle за архивиране на стари дискети, вместо да се опитва да копира байтове или сектори от носителя (с други думи, обработените цифрови данни), тя работи директно с магнитния слой на устройството, което прави възможно коригирането на някои грешки. В този случай само два блока не са били прочетени правилно, но събраните данни са били достатъчни, за да се възстанови и тяхното съдържание.

Услугата The Internet Archive sъхранява необработено изображение с размер 1,6GB, въпреки че самата лента е с капацитет 40MB. Анджело Папенхоф предложи по-малка версия, придружена от файл README, в който се обяснява как да се стартира. Възстановените данни съдържат само около 55 000 реда код на версия 4 на Unix, от които около 25 000 реда са написани на C, и по-малко от 1000 реда коментари. Unix наистина започва да се разпространява със седмото си издание, Unix V7. То се разпространи като вирус и неговите наследници, разклонения и пренаписани версии бяха широко възприети в индустрията и академичните среди.

Източник: kaldata.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А тримата нагли

    3 1 Отговор
    дето изчезнаха, откриха ли ги?

    23:05 28.12.2025

  • 2 6135

    3 1 Отговор
    Търкам си очите и не вярвам. Тука пишат за UNIX!!!

    23:11 28.12.2025

  • 3 Програмист

    4 0 Отговор
    "необработено изображение"
    ----
    Престанете с автоматичните преводи, пишете глупости! Дори "имидж" или "образ" е по-вярно, те се използват в средите на програмистите. "Необработено изображение" се отнася повече към обработка на снимки, дизайн, ретуш...

    Коментиран от #4

    23:30 28.12.2025

  • 4 6135

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Програмист":

    Абе, те обикновен англиийски не могат да преведат, ти ги критикуваш за технически превод.

    Аз лично им пиша 6++ за ентусиазъм, че са пуснали такава новина.

    23:51 28.12.2025