Турция постига световен рекорд с автономен полет на дронове „Байрактар Къзълелма“

Два прототипа на турския боен безпилотен самолет „Байрактар Къзълелма“ успешно извършиха първия в света автономен полет в близка формация на дронове с реактивен двигател, съобщава производителят „Байкар“, цитиран от Анадолската агенция (AA), предава News.bg.

Тестовият полет се проведе в тренировъчния център „Акънджъ“ в Чорлу, Северозападна Турция. Двата безпилотни изтребителя - третият прототип PT3 и петият PT5 - излетяха един след друг и изпълниха синхронизирани маневри напълно автономно, без човешка намеса. Компанията посочва, че това прави „Къзълелма“ първият в света безпилотен боен самолет, способен на автономен полет в близка формация, което досега е било възможно само за пилотирани изтребители.

Агенцията припомня, че на 29 ноември турският изтребител постигна друго историческо постижение, унищожавайки реактивна въздушна цел с ракета въздух-въздух извън визуалния обхват (BVRAAM), също като първи в света безпилотен боен самолет.

„Байкар“ е водещата турска компания за износ на безпилотни летателни апарати и има подписани споразумения с 37 държави. От тях 36 включват износ на безпилотния самолет „Байрактар TB2“, а 16 - на по-големия „Байрактар Акънджъ“.