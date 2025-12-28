Турция постига световен рекорд с автономен полет на дронове „Байрактар Къзълелма“

Два прототипа на турския боен безпилотен самолет „Байрактар Къзълелма“ успешно извършиха първия в света автономен полет в близка формация на дронове с реактивен двигател, съобщава производителят „Байкар“, цитиран от Анадолската агенция (AA), предава News.bg.
Тестовият полет се проведе в тренировъчния център „Акънджъ“ в Чорлу, Северозападна Турция. Двата безпилотни изтребителя - третият прототип PT3 и петият PT5 - излетяха един след друг и изпълниха синхронизирани маневри напълно автономно, без човешка намеса. Компанията посочва, че това прави „Къзълелма“ първият в света безпилотен боен самолет, способен на автономен полет в близка формация, което досега е било възможно само за пилотирани изтребители.
Агенцията припомня, че на 29 ноември турският изтребител постигна друго историческо постижение, унищожавайки реактивна въздушна цел с ракета въздух-въздух извън визуалния обхват (BVRAAM), също като първи в света безпилотен боен самолет.
„Байкар“ е водещата турска компания за износ на безпилотни летателни апарати и има подписани споразумения с 37 държави. От тях 36 включват износ на безпилотния самолет „Байрактар TB2“, а 16 - на по-големия „Байрактар Акънджъ“.
1 Боруна Лом
Коментиран от #2
20:00 28.12.2025
3 минаващия
20:02 28.12.2025
4 Сакънгиби
20:05 28.12.2025
5 бай Кольо
Коментиран от #11
20:06 28.12.2025
6 Българин
Коментиран от #25
20:06 28.12.2025
7 Бен Вафлек
Коментиран от #10
20:07 28.12.2025
8 Боруна Лом
До коментар #2 от "Град Лом":ПРИ ОБОРА, КОЛКО ЗАВОДА ОСТАНАХА НЕ РАЗРУШЕНИ И ОГРАБЕНИ? САМО БУРЕНАТА Е ЦЯЛА,НО НЯМА РЕДОВНО ЗАПЛАТИ,,ПОДАЯНИЯ,,! НЯКОЙ САМО ЖИВУРКАТ! ГНУСЕН СИ!
20:08 28.12.2025
9 az СВО Победа 80
Турците се опитват да вдъхнат втори живот на един развенчан от руснаците мит в хода на СВО - байрактар!
Коментиран от #15
20:08 28.12.2025
10 овч,
До коментар #7 от "Бен Вафлек":Най-много да наце....пи на баба ти шортите .........
20:09 28.12.2025
11 Бай Асан
До коментар #5 от "бай Кольо":Същото ме пита и Айшето ,кога я возех на...Иж-то:
"Абе какво му даваш на тоз матор,че така върви?"
Да не продължавам с отговора,че ще ме изтрияъ
Коментиран от #18
20:14 28.12.2025
12 България
Коментиран от #13
20:15 28.12.2025
13 Бачо Илия мераклия
До коментар #12 от "България":А аз си сакам да командироват барем 200-300 000 ...украинки...
Коментиран от #19
20:25 28.12.2025
14 Българин
20:30 28.12.2025
15 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "az СВО Победа 80":Вярно е. Байрактар плашеше гаргите , но при руснаците удари на камък. Свалят го, като яребица. Офицер от ПВО, каза че , да свалиш Байрактар е фасулска работа. Голям, бавен и свети на екрана. От турчин техника не бих купил. Само за дюнери стават.
Коментиран от #20
20:30 28.12.2025
16 Умник
20:30 28.12.2025
17 Умник
20:31 28.12.2025
19 България
До коментар #13 от "Бачо Илия мераклия":така е Бачо Илия и твоята идея не е хич лоша :)
20:35 28.12.2025
20 фактите
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":Да само дето руснаците с некадърното им ПВО не могат да видят дори нещо с размерите на автобус във въздуха,камо ли да го свалят.Байрактарите може да не са нещо специално,но руснаците са толкова изостанавали във военната техника и възможности,че тези дронове направиха на cкpaп всякакви С-400,панцири манцири и тем подобните им кюнци.
Коментиран от #22, #24
20:37 28.12.2025
21 важно е
20:46 28.12.2025
22 ха ха ха ...
До коментар #20 от "фактите":Нямаш понятие изобщо какво говориш ...
А краварския Пейтриът да е спрял някой Руски "изостанал " дрон ???
20:49 28.12.2025
23 Смях
20:49 28.12.2025
24 РЕАЛИСТ
До коментар #20 от "фактите":Иди го кажи това на украинците. Търсят им руска техника от цял свят, щото на фронта разбраха, че натовското оръжие за нищо не става. Видяха им и танковете и изтребителите и гаубиците. Стана, като във Виетнам. Хвърлят натовските автомати и търсят Калашници. Колкото до С-400. Като обица на ухото в на американците. В Сирия от 60 изстреляни Томахоук, само една стигна на стотина метра от летището. С-400 ги разпердушини по пътя.
20:55 28.12.2025
25 БАРС
До коментар #6 от "Българин":А КАК ДА ИМАТ КАТО БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ Е НЯМАЛИ ПРАВО ДА ОБРАБОТВАТ ЖЕЛЯЗО НИТО ДА НОСЯТ ОРЪЖИЕ ИЛИ ДА ИМ СЕ ПРОДАВА .СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ АКО НЯКОЙ ОТ ТУРЦИТЕ ИМ ПРОДАДЕ ОРЪЖИЕ.А ЗА СВЕДЕНИЕ ПУШКИТЕ И ОРЪДИЯТА СА АНГЛИСКИ.ТКРЦИЯ НИКОГА НЕ ПРОИЗВЕЖДА СЪВРЕМЕННИ НА ТО ВРЕМЕ ОРЪЖИЯ .КОЛКОТО ДО БАЙРАКТАРА ТО РАШЕН РАКЕТА ГО ПРАВИ НА КАДАИФ.ТЕ ОТДАВНА ИЗЧЕЗНАХА ОТ УКРАИНА.
21:01 28.12.2025
26 Турчин
Коментиран от #27
21:02 28.12.2025
27 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Турчин":Не разбрах, какво ще потече по улиците, като свалите султана? Изпуснал си Й ли?
21:11 28.12.2025