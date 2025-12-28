Новини
Турция постига световен рекорд с автономен полет на дронове „Байрактар Къзълелма“

28 Декември, 2025

Двата прототипа на турския боен безпилотен самолет изпълниха първата в света автономна формация с реактивен двигател

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Два прототипа на турския боен безпилотен самолет „Байрактар Къзълелма“ успешно извършиха първия в света автономен полет в близка формация на дронове с реактивен двигател, съобщава производителят „Байкар“, цитиран от Анадолската агенция (AA), предава News.bg.

Тестовият полет се проведе в тренировъчния център „Акънджъ“ в Чорлу, Северозападна Турция. Двата безпилотни изтребителя - третият прототип PT3 и петият PT5 - излетяха един след друг и изпълниха синхронизирани маневри напълно автономно, без човешка намеса. Компанията посочва, че това прави „Къзълелма“ първият в света безпилотен боен самолет, способен на автономен полет в близка формация, което досега е било възможно само за пилотирани изтребители.

Агенцията припомня, че на 29 ноември турският изтребител постигна друго историческо постижение, унищожавайки реактивна въздушна цел с ракета въздух-въздух извън визуалния обхват (BVRAAM), също като първи в света безпилотен боен самолет.

„Байкар“ е водещата турска компания за износ на безпилотни летателни апарати и има подписани споразумения с 37 държави. От тях 36 включват износ на безпилотния самолет „Байрактар TB2“, а 16 - на по-големия „Байрактар Акънджъ“.


  • 1 Боруна Лом

    15 2 Отговор
    Е, А НИЕ...АХ А НИЕ.....? ТОТАЛ ЗАНУЛЕНА ДЪРЖАВА!

    Коментиран от #2

    20:00 28.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 минаващия

    7 0 Отговор
    Голяма новина , няма що . Е , и ?! Да ръкопляскаме от радост или да си внушаваме , че се радваме .

    20:02 28.12.2025

  • 4 Сакънгиби

    5 1 Отговор
    Чок баш олдурма...

    20:05 28.12.2025

  • 5 бай Кольо

    5 2 Отговор
    Смятай кат пуснат Айше фърчило кво става!

    Коментиран от #11

    20:06 28.12.2025

  • 6 Българин

    14 14 Отговор
    Съвсем скоро ние ще се върнем към майка Турция. За всички е ясно, че ние българите собствена държава не можем да имаме, а най-добре сме живели при турците. За 500 години няма нито едно възстание.

    Коментиран от #25

    20:06 28.12.2025

  • 7 Бен Вафлек

    3 7 Отговор
    Ще цепи рашистки кратуни.

    Коментиран от #10

    20:07 28.12.2025

  • 8 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Град Лом":

    ПРИ ОБОРА, КОЛКО ЗАВОДА ОСТАНАХА НЕ РАЗРУШЕНИ И ОГРАБЕНИ? САМО БУРЕНАТА Е ЦЯЛА,НО НЯМА РЕДОВНО ЗАПЛАТИ,,ПОДАЯНИЯ,,! НЯКОЙ САМО ЖИВУРКАТ! ГНУСЕН СИ!

    20:08 28.12.2025

  • 9 az СВО Победа 80

    12 5 Отговор
    Накратко:

    Турците се опитват да вдъхнат втори живот на един развенчан от руснаците мит в хода на СВО - байрактар!

    Коментиран от #15

    20:08 28.12.2025

  • 10 овч,

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Бен Вафлек":

    Най-много да наце....пи на баба ти шортите .........

    20:09 28.12.2025

  • 11 Бай Асан

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "бай Кольо":

    Същото ме пита и Айшето ,кога я возех на...Иж-то:
    "Абе какво му даваш на тоз матор,че така върви?"
    Да не продължавам с отговора,че ще ме изтрияъ

    Коментиран от #18

    20:14 28.12.2025

  • 12 България

    5 3 Отговор
    България може, като дава помощ на Украйна да изиска от украинците да командироват 200-300 техни специалисти-конструктори на дронове и да се направят 2-3 наши предприятия за дронове с техни разработки и ноу-хау, тъй като Украйна е водеща държава в тези технологии. Така ще има модерни дронове хем за нашата армия, хем и да изнасяме в чужбина. Можем да станем едни от водещите държави в тези технологии. Но това няма да го направят нито ППДБ, нито ГЕРБ или ДПС, те искат само да дават, не и държавата ни да получава нещо.

    Коментиран от #13

    20:15 28.12.2025

  • 13 Бачо Илия мераклия

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "България":

    А аз си сакам да командироват барем 200-300 000 ...украинки...

    Коментиран от #19

    20:25 28.12.2025

  • 14 Българин

    1 7 Отговор
    Предстоят тестовете на супер ракетата(хиперзвукова) "Дестройър" на полигона в Невада! Експерти твърдят, че превъзхожда всяка руска ракета във всеки един аспект.

    20:30 28.12.2025

  • 15 РЕАЛИСТ

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 80":

    Вярно е. Байрактар плашеше гаргите , но при руснаците удари на камък. Свалят го, като яребица. Офицер от ПВО, каза че , да свалиш Байрактар е фасулска работа. Голям, бавен и свети на екрана. От турчин техника не бих купил. Само за дюнери стават.

    Коментиран от #20

    20:30 28.12.2025

  • 16 Умник

    9 1 Отговор
    Да се сещате предо 30 г. къде бхме ние, къде бяха турците. ама ние си имаме евродемокрация, а турците си имат диктатор. Аминза БГ! сега ще имаме евро и пак ще ходим в Турция на почивка, че да ни е по-евтинко. и да припомня нашите изселници научиха турците да четат и пишат, поне по селата, а сега ходим да се лекуваме там, въпреки, че те идваха да се учат тук. Ама сега сме след 30 г демокрация, а те са в диктатура, поне по официалните медии така казват..

    20:30 28.12.2025

  • 17 Умник

    4 1 Отговор
    И да знаете - германците ходят в Турци да се лекуват, не само на почивка.

    20:31 28.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 България

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бачо Илия мераклия":

    така е Бачо Илия и твоята идея не е хич лоша :)

    20:35 28.12.2025

  • 20 фактите

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Да само дето руснаците с некадърното им ПВО не могат да видят дори нещо с размерите на автобус във въздуха,камо ли да го свалят.Байрактарите може да не са нещо специално,но руснаците са толкова изостанавали във военната техника и възможности,че тези дронове направиха на cкpaп всякакви С-400,панцири манцири и тем подобните им кюнци.

    Коментиран от #22, #24

    20:37 28.12.2025

  • 21 важно е

    0 0 Отговор
    да тепе руzcлямии

    20:46 28.12.2025

  • 22 ха ха ха ...

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "фактите":

    Нямаш понятие изобщо какво говориш ...
    А краварския Пейтриът да е спрял някой Руски "изостанал " дрон ???

    20:49 28.12.2025

  • 23 Смях

    0 0 Отговор
    Тук се очаква да направим световен рекорд със чушкопеците

    20:49 28.12.2025

  • 24 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "фактите":

    Иди го кажи това на украинците. Търсят им руска техника от цял свят, щото на фронта разбраха, че натовското оръжие за нищо не става. Видяха им и танковете и изтребителите и гаубиците. Стана, като във Виетнам. Хвърлят натовските автомати и търсят Калашници. Колкото до С-400. Като обица на ухото в на американците. В Сирия от 60 изстреляни Томахоук, само една стигна на стотина метра от летището. С-400 ги разпердушини по пътя.

    20:55 28.12.2025

  • 25 БАРС

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    А КАК ДА ИМАТ КАТО БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ Е НЯМАЛИ ПРАВО ДА ОБРАБОТВАТ ЖЕЛЯЗО НИТО ДА НОСЯТ ОРЪЖИЕ ИЛИ ДА ИМ СЕ ПРОДАВА .СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ АКО НЯКОЙ ОТ ТУРЦИТЕ ИМ ПРОДАДЕ ОРЪЖИЕ.А ЗА СВЕДЕНИЕ ПУШКИТЕ И ОРЪДИЯТА СА АНГЛИСКИ.ТКРЦИЯ НИКОГА НЕ ПРОИЗВЕЖДА СЪВРЕМЕННИ НА ТО ВРЕМЕ ОРЪЖИЯ .КОЛКОТО ДО БАЙРАКТАРА ТО РАШЕН РАКЕТА ГО ПРАВИ НА КАДАИФ.ТЕ ОТДАВНА ИЗЧЕЗНАХА ОТ УКРАИНА.

    21:01 28.12.2025

  • 26 Турчин

    0 1 Отговор
    И аз да бях зет на РТЕ и турската хазна беше на мое разположение, Президентът на държавата вместо да продава слоновете произведени в ТУСАС( Държавния завод за производство на Безпилотни съоръжения и аз щях да постигна тези успехи. Когато свалим Султана от власт, ланата ще потекат по улиците на РТурция.

    Коментиран от #27

    21:02 28.12.2025

  • 27 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Турчин":

    Не разбрах, какво ще потече по улиците, като свалите султана? Изпуснал си Й ли?

    21:11 28.12.2025

