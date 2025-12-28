Тръмп проведе продуктивен разговор с Путин преди срещата със Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е имал „добър и много продуктивен“ телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, дни преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида, предава БТА.

„Тъкмо проведох ефективен и много продуктивен разговор с президента на Русия Владимир Путин, преди днешната среща в 13:00 ч. местно време (20:00 ч. българско) с президента на Украйна Володимир Зеленски. Срещата ще се проведе в основната столова на Мар-а-Лаго. Присъствието на представители на медиите е осигурено“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“.

Според информация на Ройтерс, като се позовава на руски медии, Кремъл потвърждава, че двамата лидери са провели телефонния разговор.