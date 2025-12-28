Новини
Тръмп проведе продуктивен разговор с Путин преди срещата със Зеленски
Тръмп проведе продуктивен разговор с Путин преди срещата със Зеленски

28 Декември, 2025 19:39

Президентът на САЩ подчерта добрата комуникация с руския лидер, преди да обсъди мирния план за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е имал „добър и много продуктивен“ телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, дни преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида, предава БТА.

„Тъкмо проведох ефективен и много продуктивен разговор с президента на Русия Владимир Путин, преди днешната среща в 13:00 ч. местно време (20:00 ч. българско) с президента на Украйна Володимир Зеленски. Срещата ще се проведе в основната столова на Мар-а-Лаго. Присъствието на представители на медиите е осигурено“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“.

Според информация на Ройтерс, като се позовава на руски медии, Кремъл потвърждава, че двамата лидери са провели телефонния разговор.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ха-ха

    14 2 Отговор
    Зеля да не се надява на нищо ! Тръмп се е разбрал с Путин , зеля пак ще духа супата , само дето би пътя до Щатите .

    19:41 28.12.2025

  • 3 Опааа

    10 1 Отговор
    Срещата със зеленото-човече-клоун ще бъде в столовата! Нашмъркан или не,наркоманът ще разбере,че без Вова да каже не може нищо да се случи! Факт!

    19:42 28.12.2025

  • 4 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Бай Дончо е питал неговия авер Володя какво да прави с тялото на Зеления нацист?Да го изгори като това на Хитлер или да го мумифицира като фараон Тутанкамон?

    ВВП вероятно е отговорил ,че му е през КРА

    19:43 28.12.2025

  • 5 Бонев

    9 1 Отговор
    Номерата на клоунът вървят само пред евродебилите,пред тези двамата не става.

    19:43 28.12.2025

  • 6 Сготвили са

    7 0 Отговор
    Зеленски!

    19:44 28.12.2025

  • 7 КЗББ и ДП

    5 0 Отговор
    Те така ,продуктивно,Европа е с най-скъпите суровини,най-скъпия труд и единственото ,което може да я рестартира е война

    19:44 28.12.2025

  • 8 си дзън

    2 3 Отговор
    Агент Краснов е получил последните инструкции...

    19:45 28.12.2025

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Тоя им такова таковата! Тръмп и Путин имат договорка, дали са си дума, няма да се отметнат!
    Пинчерите има да подскачат и квичат!!!

    19:47 28.12.2025

    0 0 Отговор
    Зе Ленски е нужен на Тръмп ,като чрез него за да унищожи ЕС

    19:47 28.12.2025

  • 11 минаващия

    1 0 Отговор
    Зеленият гном пак ще е прелъстеният и изоставеният ! Няма как да е иначе - от клоун президент не става !

    19:48 28.12.2025

  • 12 О,чуден

    0 0 Отговор
    Ма Дончо наистина ли мисли да приеме и приказва с този шеф на ОПГ?!

    19:48 28.12.2025