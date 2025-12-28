Тръмп проведе продуктивен разговор с Путин преди срещата със Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е имал „добър и много продуктивен“ телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, дни преди срещата си с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида, предава БТА.
„Тъкмо проведох ефективен и много продуктивен разговор с президента на Русия Владимир Путин, преди днешната среща в 13:00 ч. местно време (20:00 ч. българско) с президента на Украйна Володимир Зеленски. Срещата ще се проведе в основната столова на Мар-а-Лаго. Присъствието на представители на медиите е осигурено“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“.
Според информация на Ройтерс, като се позовава на руски медии, Кремъл потвърждава, че двамата лидери са провели телефонния разговор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ха-ха
19:41 28.12.2025
3 Опааа
19:42 28.12.2025
4 Сатана Z
ВВП вероятно е отговорил ,че му е през КРА
19:43 28.12.2025
5 Бонев
19:43 28.12.2025
6 Сготвили са
19:44 28.12.2025
7 КЗББ и ДП
19:44 28.12.2025
8 си дзън
19:45 28.12.2025
9 Гост
Пинчерите има да подскачат и квичат!!!
19:47 28.12.2025
19:47 28.12.2025
11 минаващия
19:48 28.12.2025
12 О,чуден
19:48 28.12.2025