Новини
Спорт »
Други спортове »
Русия с мощен пробив в сериозните международни санкции

Русия с мощен пробив в сериозните международни санкции

10 Декември, 2025 10:57 699 2

  • самбото-
  • спорт-
  • владимир путин-
  • санкции

Паднаха всички ограничения за руските представители в самбото

Русия с мощен пробив в сериозните международни санкции - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия осъществи мощен пробив в сериозните международни санкции. Паднаха всички ограничения за руските представители в самбото. Те вече може да се състезават на различните състезания с националните си символи, химн и знаме.

Новината беше съобщена от Международната федерация по самбо. Бойният спорт, който е разработен в бившия Съветски съюз, е любима зона за изява на руския президент Владимир Путин. Той притежава степен „майстор на спорта“ и преди началото на войната в Украйна често лично присъстваше на схватки от световни турнири.

„Спортът е мост за диалог и взаиморазбирателство между народите в трудните времена. Ние продължаваме курса си на сближаване между държавите. Първо върнахме на Русия националните символи при юношите, а сега вече за всички спортисти. Решението ни се основава на равноправието на всички членове на нашата федерация. Промяната влиза в сила от 1 януари 2026 г.“, обявиха от световната централа.

Само преди месец руските самбисти участваха на световното първенство под флага на Международната федерация по самбо и завършиха на първо място в класирането по медали. Те спечелиха 21 златни, две сребърни и пет бронзови отличия.

Припомняме че, наскоро Международният параолимпийски комитет позволи на руските спортисти да се състезават с националните си символи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ива

    3 1 Отговор
    Успех им желая!

    11:14 10.12.2025

  • 2 Путин е Джудис!

    0 0 Отговор
    Не му пришивайте Самбото!

    11:17 10.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ