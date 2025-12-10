Русия осъществи мощен пробив в сериозните международни санкции. Паднаха всички ограничения за руските представители в самбото. Те вече може да се състезават на различните състезания с националните си символи, химн и знаме.

Новината беше съобщена от Международната федерация по самбо. Бойният спорт, който е разработен в бившия Съветски съюз, е любима зона за изява на руския президент Владимир Путин. Той притежава степен „майстор на спорта“ и преди началото на войната в Украйна често лично присъстваше на схватки от световни турнири.

„Спортът е мост за диалог и взаиморазбирателство между народите в трудните времена. Ние продължаваме курса си на сближаване между държавите. Първо върнахме на Русия националните символи при юношите, а сега вече за всички спортисти. Решението ни се основава на равноправието на всички членове на нашата федерация. Промяната влиза в сила от 1 януари 2026 г.“, обявиха от световната централа.

Само преди месец руските самбисти участваха на световното първенство под флага на Международната федерация по самбо и завършиха на първо място в класирането по медали. Те спечелиха 21 златни, две сребърни и пет бронзови отличия.

Припомняме че, наскоро Международният параолимпийски комитет позволи на руските спортисти да се състезават с националните си символи.