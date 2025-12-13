Съдбата на екипажа на атакувания от САЩ петролен танкер на Венецуела остава неизвестна ВИДЕО

Венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино Лопес обвини Съединените щати в опит за присвояване на природните ресурси на Латинска Америка и в стремежа си да установят пълен контрол над Карибите.

В ефира на телевизионния канал Venezolana de Television министърът подчерта, че „Съединените щати се стремят да откраднат природните ресурси на Латинска Америка“. Той нарече военното задържане от страна на САЩ на танкер, превозващ венецуелски петрол в Карибите, „фрапантен акт на пиратство, кражба със сила, насочена към завземане на природни ресурси“. Лопес отбеляза, че съдбата на екипажа на заловения танкер остава неизвестна.

„Правителството на САЩ започна стратегическо разполагане в Карибския басейн, за да го затвори напълно и да го експлоатира за свои собствени интереси“, заяви министърът. „Венецуелският народ, обединен с военните и полицията, е непоколебим пред лицето на американския империализъм“, подчерта министърът на отбраната.

На 10 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди задържането на петролен танкер край бреговете на Венецуела, отбелязвайки, че Съединените щати планират да запазят петрола за себе си. Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че задържаният танкер е превозвал петрол от Венецуела и Иран в нарушение на американските санкции.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро многократно е предупреждавал, че страната му е изправена пред най-сериозната заплаха от инвазия от 100 години насам от страна на Съединените щати, които се стремят да завземат най-големите доказани петролни запаси в света. Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. Американският флот е разположил ударна група, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, ядрена подводница и повече от 16 000 военнослужещи в Карибско море. От септември насам американските сили са потопили най-малко 20 високоскоростни лодки в региона, убивайки повече от 80 души.