Тръмп към репортери: Военна операция в Колумбия? Това звучи добре

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи възможността за военна операция в Колумбия под претекст за борба с контрабандата на наркотици.

Говорейки за Венецуела, която той нарече „болен съсед“ на САЩ, Тръмп характеризира Колумбия по подобен начин.

„Управлява се от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати. Няма да прави това още дълго, това ще ви кажа“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекарваше коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго.

На въпроса дали това означава, че САЩ обмислят възможността за военна операция в Колумбия, Тръмп отговори: „Това звучи добре.“