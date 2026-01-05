Новини
Тръмп към репортери: Военна операция в Колумбия? Това звучи добре

Тръмп към репортери: Военна операция в Колумбия? Това звучи добре

5 Януари, 2026 06:16, обновена 5 Януари, 2026 06:18

Страната се управлява от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати, заяви американският президент

Тръмп към репортери: Военна операция в Колумбия? Това звучи добре - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи възможността за военна операция в Колумбия под претекст за борба с контрабандата на наркотици.

Говорейки за Венецуела, която той нарече „болен съсед“ на САЩ, Тръмп характеризира Колумбия по подобен начин.

„Управлява се от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати. Няма да прави това още дълго, това ще ви кажа“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекарваше коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго.

На въпроса дали това означава, че САЩ обмислят възможността за военна операция в Колумбия, Тръмп отговори: „Това звучи добре.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    25 19 Отговор
    последно коя държава е наред Гренландия или Колумбия или и двете заедно.

    Коментиран от #23, #34

    06:23 05.01.2026

  • 3 Време е!

    33 11 Отговор
    Време е да има военни действия в краварника!

    06:24 05.01.2026

  • 4 Отпорен покрив

    32 12 Отговор
    Дончо уж се бори с наркотиците, но държанието му е на наркозависим.

    06:24 05.01.2026

  • 6 Питам

    16 23 Отговор
    Бункерният плъх кво измънка?

    06:27 05.01.2026

  • 7 Механик

    17 10 Отговор
    06:30 05.01.2026

  • 8 Баба Гошка

    27 4 Отговор
    Миротворчество и приказки под шипковия храст. педя човек лакътт меррак за лаппанница от чуждото. Крайно време е пълна международна изолация. Да ги оставят да се самоизяддат и из пуккатт.

    06:30 05.01.2026

  • 9 Бг дракон от Пирин

    24 7 Отговор
    Ясна е работата доктрина Монро! Само, че по военен път! Тоест за не разбралите:
    САЩ на два континента- Северна и Южна Америка !

    Името си го казва, просто останалите участници - държави едва сега зацепихме! Само 250 години по-късно!
    Да му мислят новите индианци(латиноси, канадци и гренландци. Просто маската на САЩ падна!

    06:30 05.01.2026

  • 10 побърканяк

    23 7 Отговор
    нищо лично просто бизнес рижавия ще прилапа и трафика на наркотици.

    06:31 05.01.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    9 10 Отговор
    СПЕЦИАЛНА военна операция звучи още по-добре. А Трета световна звучи най-добре.😎

    06:31 05.01.2026

  • 13 След Колумбия

    12 20 Отговор
    ...Следват Москалбад и Техеран

    06:35 05.01.2026

  • 15 НАРКОБАРОНИТЕ СА ИЗПОКРИХА

    14 3 Отговор
    Тръмп ша ги погне в Колумбия и Боливия. Колко му е.

    06:39 05.01.2026

  • 16 Давай Тръмп

    6 11 Отговор
    Капейките бяхме с тебе
    Срещу Байдън и Камала Харис.

    И пак ще те подкрепяме.

    Агент Краснов е нашия човек .

    06:40 05.01.2026

  • 17 Путине, Путине...

    13 8 Отговор
    Ша спреш ли Тръмп или не ти стиска.

    Коментиран от #37

    06:41 05.01.2026

  • 19 Ново пет

    12 12 Отговор
    Идели ред на Москва и Пхенян ?

    06:42 05.01.2026

  • 20 Възраждане

    10 9 Отговор
    Бай Дончо е нашият Човек

    06:42 05.01.2026

  • 21 Путин в тих ужас

    10 18 Отговор
    СИ изгуби ума и дума, КИМЧО още не разбра кво саслучва

    06:43 05.01.2026

  • 22 Катастрофа

    11 5 Отговор
    Комунизмът от руски тип катастрофира!

    06:48 05.01.2026

  • 23 Герасимов в Купянск😁

    26 11 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Путлера защо изчезна от хоризонта?😂 Губи съюзниците си навсякъде.

    06:49 05.01.2026

  • 24 А в северна Корея

    12 11 Отговор
    Могат ли да превземат

    Коментиран от #25

    06:50 05.01.2026

  • 25 Кухоглава копейка

    7 6 Отговор

    До коментар #24 от "А в северна Корея":

    Кимчо длуша.Пък и за какво му е с.корея освен да ги храни?

    06:55 05.01.2026

  • 26 Путин

    10 5 Отговор
    Ни са чува, ни да вижда.....да не са му спретнали и на него...СВО.

    06:55 05.01.2026

  • 27 НАРКОС

    9 2 Отговор
    Май и на Колумбия нема да са размине, ако Тръмп ги нарочи.

    Коментиран от #28

    06:57 05.01.2026

  • 28 ПАБЛИТО ЕСКОБАРОС

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "НАРКОС":

    Го гръмнаха на един покрив....в Меделин.

    07:00 05.01.2026

  • 29 Копейка

    2 3 Отговор
    Стинкаджии, опа центаджии гледате ли внимтелно, робчета!
    Няма президенти, няма министри

    Коментиран от #30, #38

    07:06 05.01.2026

  • 30 Питам

    7 7 Отговор

    До коментар #29 от "Копейка":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #32

    07:08 05.01.2026

  • 31 Тази година НАТО се разпада,

    7 7 Отговор
    само така ще спре войната!

    07:09 05.01.2026

  • 32 Време е!

    10 6 Отговор

    До коментар #30 от "Питам":

    Латиносите ще се организират и рижавия няма да има бункер в който да се скрие.

    Коментиран от #39

    07:12 05.01.2026

  • 33 И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТКАТА ЛИ Е НАРКО

    13 2 Отговор
    МАДУРО е нелегитимен, защото каза, че венецуелският нефт е на Венецуела, а не на САЩ..

    Коментиран от #35

    07:19 05.01.2026

  • 35 Нефт газят

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТКАТА ЛИ Е НАРКО":

    Гладни ходят. Мъдурката докара Венецуела до просешка тояга....в 21 ви век.

    Коментиран от #46

    07:21 05.01.2026

  • 36 Путин в тих ужас

    3 8 Отговор
    Ни са вижда, ни са чува...да не са му спретнали некое СВО....по американски.

    07:22 05.01.2026

  • 37 Че защо да го спира?

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Путине, Путине...":

    Колко повече врагове трупа Рижавия, толкова по-добре за Путин. Изобщо няма да го спира, а ще му помага още повече врагове да трупа. Американците си мислят, че споявата им на този свят, Земята е започнала да се върти. Нека си го мислят.

    07:22 05.01.2026

  • 38 az СВО Победа 80

    3 10 Отговор

    До коментар #29 от "Копейка":

    Крим ваш ли е .А капейка? А с тридевната абсрация что случилась.

    07:23 05.01.2026

  • 39 Боруна Лом

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Време е!":

    ВЕНСЕРЕМУС

    Коментиран от #41

    07:23 05.01.2026

  • 40 Факт

    3 1 Отговор
    САЩ вече са владели цяла Латинска Америка!

    07:25 05.01.2026

  • 41 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Боруна Лом":

    Знаем, знаем!

    07:25 05.01.2026

  • 42 Тити

    7 0 Отговор
    Като е Тръгнал да дойде и да ни спаси от Боко и Шиши.

    07:26 05.01.2026

  • 43 В Колумбия

    6 5 Отговор
    няма да му стъпи и лявото кутре на крака.
    А ако посмее ще го съберат на парчета на връщане.

    07:32 05.01.2026

  • 44 Сталин

    5 4 Отговор
    Мозъчна операция на краваря звучи още по добре.

    07:32 05.01.2026

  • 45 БеГемот

    5 2 Отговор
    Ама в Колумбия няма нефт!

    07:34 05.01.2026

  • 46 ЕВРОПЛЯВА

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "Нефт газят":

    Обаче когато американците те бомбардират живота ти става веднага по-добър.

    07:37 05.01.2026

  • 47 Що за заглавие е това?

    3 0 Отговор
    Аз гледах изявлението. Тръмп изобщо не каза подобно нещо

    Коментиран от #50

    07:38 05.01.2026

  • 48 А ГРЕНЛАНДИЯ

    6 0 Отговор
    Нефт има ли?

    07:38 05.01.2026

  • 49 Що не пробва в Мексико

    4 4 Отговор
    да се направи на мъж и да краде петрол?
    Само да посмее, ще му се стричи сакъза.

    Коментиран от #53

    07:44 05.01.2026

  • 51 фАНТОМасс

    2 1 Отговор
    Следва Канада , Гренландия , а после.....?

    07:45 05.01.2026

  • 52 На рижавия му трябва

    5 1 Отговор
    спешна операция по присаждане на мозък.

    07:45 05.01.2026

  • 53 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Що не пробва в Мексико":

    Всеки път щом влезеш тук трябва да си припомняш, че си дребен престъпник!

    07:46 05.01.2026

  • 54 Зайо Байо

    4 0 Отговор
    "Демократична" работа и това е ! Чиста работа. Кой и следващия ?

    07:46 05.01.2026

  • 55 Тото 1 и Тото 2

    6 3 Отговор
    Още ли мислите , че Русия е ЛОША , САЩ са ДОБРИ ?

    07:47 05.01.2026

  • 56 трой унция

    6 0 Отговор
    Да очакваме ли америк. командоси и в България , за да си приберат санкционирания ШИШИ и да си го съдят , но по техните закони , щото нашите не го ловят ?

    Коментиран от #61

    07:50 05.01.2026

  • 57 хер ФЛИК

    3 0 Отговор
    Не чуваме мнението на бат Бойче и Дидо Шишчето ! Те винаги имат мнение и са с ръка на пулса на събитията , а сега мълчат. Чакат инструкции ? Чакат да видят вятъра накъде ще задуха ? Или гледат собственото си оцеляване ?

    07:52 05.01.2026

  • 58 йодирана СОЛ

    2 2 Отговор
    Хубаво ли е да си ДЕМОКРАТИЧЕН убиец и агресор ?

    07:55 05.01.2026

  • 59 Тоя мизерник

    0 2 Отговор
    е един от големите потребители на кокаин ... явно, е в абстиненция ...

    08:04 05.01.2026

  • 60 Надежда

    0 0 Отговор
    Добре би било и тук да дойдат. Има доста бандити, някои са политици.

    08:05 05.01.2026

  • 61 Господинов

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "трой унция":

    Чул те Господ!

    08:06 05.01.2026

  • 62 Фори

    1 2 Отговор
    Тръмп показа на Путин вече за втори път как се прави СВО. СВО не е да боксуваш три години в калта и да упорстваш че побеждаваш.

    08:06 05.01.2026

  • 63 Следващите са

    0 0 Отговор
    Гренландия ( и без туй знамето на Щатите се вее в Гленландия), Иранн.
    Тръмп тръгна по пътя на Хитлер, държава след държава.
    За него важат думите на Фучек: ХОРА БДЕТЕ. Да, ама хората са заспали. Ще се събудят, когато останат с пръст в устата.
    Защо го равнявам с действията на Хитлер. Затова че навсякъде си подготвят петата колона и акта на действие е внезапен, беапелационен. Венецуелската олигархия и военните, сиуурноста фактчески предадоха Мадуро.

    Коментиран от #66

    08:06 05.01.2026

  • 64 Бързо, чисто, перфектно

    0 0 Отговор
    И Мъдурката е в САЩ....ша го съдят за производство и разпространение на дрога в особенно големи размери...а народа на Венецуела ша му търси сметка за глада и мизерията в страната.

    08:08 05.01.2026

  • 66 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Следващите са":

    Може преди това да е Москвабад и КИМЧО.....ако не си траят.

    08:10 05.01.2026

  • 67 жоро

    1 0 Отговор
    Тука имаме поговорка за такива нарциси като полуделия Бай Дончо:
    "лаком гъZZ кръв sere"

    Коментиран от #69

    08:10 05.01.2026

  • 68 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Къде си бре....гледай и са учи от САЩ каква прай СВО.....

    08:11 05.01.2026

  • 69 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "жоро":

    Кажи го на Путин....бая руска кръв източи.

    08:12 05.01.2026

  • 70 Интересно

    0 0 Отговор
    е, ако беше взел Нобеловата награда за мир, щеше ли да обяснява, че удря по Венецуела, Куба и т.н., анексира Гренландия и т.н., в името на мира или в името на демокрацията? И носителката на наградата е добре да се крие хубаво сега, че в турбулентни времена стават инциденти, активизират се банди, картели, пияни съседи и прочие. Не я е забравил. Акциите на всички големи компании в нефтодобива в САЩ са нагоре с около 5-10% преди отварянето на борсата, а операцията във Венецуела пак се проведе в почивни дни на борсата, както и като обявяваше разни мита, субсидии и прочие. За друго в САЩ може да не го съдят, ама за облагодетелстване от вътрешна информация за борсови спекулации - не му мърда делото, ако не спечели Ванс.

    08:13 05.01.2026

  • 71 жоро

    1 0 Отговор
    Тука имаме поговорка за такива нарциси като полуделия Бай Дончо:
    "лаком гъzz кръв sere"

    08:14 05.01.2026

  • 72 Нефт газят

    0 0 Отговор
    От глад умират...до там докара Мъдурчо народа на Венецуела.

    08:14 05.01.2026

  • 73 терора на демокрацията

    0 0 Отговор
    След украйна-донбас,гренландия ,сирия иран ,венесуела има ли други с природни ресурси които сащ да заграбят.исраел една голяма тяхна база за контрол на петрола в региона и затова палестина я приключиха да не им пречи за заграбването..

    Коментиран от #75

    08:15 05.01.2026

  • 74 ПАБЛИТО ЕСКОБАРОС

    0 0 Отговор
    САЩ пипат здраво....вервайте ми.

    08:16 05.01.2026

  • 75 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "терора на демокрацията":

    Путин анексира територии.....не знам Ирак, Либия, Сирия Югославия да са станали американски щати.....

    Коментиран от #77

    08:19 05.01.2026

  • 76 Гост

    0 0 Отговор
    Бай Дончо го играе шериф! Накрая ще седнат на една маса китайците и руснаците, ще треснат по 3 водки и ще им обърнат чаршафите във Фермата за 3 дена! Е така, за спорта, щото им писна от простотията им!

    08:24 05.01.2026

  • 77 тиквенсониада

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Я пъ тоа":

    Къде са Ирак , Виетнам , Либия , Афганистан като разстояние , къде е Украйна ?
    В Източна Украйна има много голямо руско население. А в Афганистан колко милиона или хиляди са американците ?
    Откога Украйна е държава ? И какво е била преди това ?

    08:26 05.01.2026