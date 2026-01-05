Тръмп към репортери: Военна операция в Колумбия? Това звучи добре

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи възможността за военна операция в Колумбия под претекст за борба с контрабандата на наркотици.
Говорейки за Венецуела, която той нарече „болен съсед“ на САЩ, Тръмп характеризира Колумбия по подобен начин.
„Управлява се от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати. Няма да прави това още дълго, това ще ви кажа“, каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекарваше коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго.
На въпроса дали това означава, че САЩ обмислят възможността за военна операция в Колумбия, Тръмп отговори: „Това звучи добре.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #23, #34
06:23 05.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Време е!
06:24 05.01.2026
4 Отпорен покрив
06:24 05.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Питам
06:27 05.01.2026
7 Механик
06:30 05.01.2026
8 Баба Гошка
06:30 05.01.2026
9 Бг дракон от Пирин
САЩ на два континента- Северна и Южна Америка !
Името си го казва, просто останалите участници - държави едва сега зацепихме! Само 250 години по-късно!
Да му мислят новите индианци(латиноси, канадци и гренландци. Просто маската на САЩ падна!
06:30 05.01.2026
10 побърканяк
06:31 05.01.2026
11 Евгени от Алфапласт
06:31 05.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 След Колумбия
06:35 05.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 НАРКОБАРОНИТЕ СА ИЗПОКРИХА
06:39 05.01.2026
16 Давай Тръмп
Срещу Байдън и Камала Харис.
И пак ще те подкрепяме.
Агент Краснов е нашия човек .
06:40 05.01.2026
17 Путине, Путине...
Коментиран от #37
06:41 05.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ново пет
06:42 05.01.2026
20 Възраждане
06:42 05.01.2026
21 Путин в тих ужас
06:43 05.01.2026
22 Катастрофа
06:48 05.01.2026
23 Герасимов в Купянск😁
До коментар #1 от "хехе":Путлера защо изчезна от хоризонта?😂 Губи съюзниците си навсякъде.
06:49 05.01.2026
24 А в северна Корея
Коментиран от #25
06:50 05.01.2026
25 Кухоглава копейка
До коментар #24 от "А в северна Корея":Кимчо длуша.Пък и за какво му е с.корея освен да ги храни?
06:55 05.01.2026
26 Путин
06:55 05.01.2026
27 НАРКОС
Коментиран от #28
06:57 05.01.2026
28 ПАБЛИТО ЕСКОБАРОС
До коментар #27 от "НАРКОС":Го гръмнаха на един покрив....в Меделин.
07:00 05.01.2026
29 Копейка
Няма президенти, няма министри
Коментиран от #30, #38
07:06 05.01.2026
30 Питам
До коментар #29 от "Копейка":Кога ще извлекат путин от бункера?
Коментиран от #32
07:08 05.01.2026
31 Тази година НАТО се разпада,
07:09 05.01.2026
32 Време е!
До коментар #30 от "Питам":Латиносите ще се организират и рижавия няма да има бункер в който да се скрие.
Коментиран от #39
07:12 05.01.2026
33 И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТКАТА ЛИ Е НАРКО
Коментиран от #35
07:19 05.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Нефт газят
До коментар #33 от "И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТКАТА ЛИ Е НАРКО":Гладни ходят. Мъдурката докара Венецуела до просешка тояга....в 21 ви век.
Коментиран от #46
07:21 05.01.2026
36 Путин в тих ужас
07:22 05.01.2026
37 Че защо да го спира?
До коментар #17 от "Путине, Путине...":Колко повече врагове трупа Рижавия, толкова по-добре за Путин. Изобщо няма да го спира, а ще му помага още повече врагове да трупа. Американците си мислят, че споявата им на този свят, Земята е започнала да се върти. Нека си го мислят.
07:22 05.01.2026
38 az СВО Победа 80
До коментар #29 от "Копейка":Крим ваш ли е .А капейка? А с тридевната абсрация что случилась.
07:23 05.01.2026
39 Боруна Лом
До коментар #32 от "Време е!":ВЕНСЕРЕМУС
Коментиран от #41
07:23 05.01.2026
40 Факт
07:25 05.01.2026
41 Анонимен
До коментар #39 от "Боруна Лом":Знаем, знаем!
07:25 05.01.2026
42 Тити
07:26 05.01.2026
43 В Колумбия
А ако посмее ще го съберат на парчета на връщане.
07:32 05.01.2026
44 Сталин
07:32 05.01.2026
45 БеГемот
07:34 05.01.2026
46 ЕВРОПЛЯВА
До коментар #35 от "Нефт газят":Обаче когато американците те бомбардират живота ти става веднага по-добър.
07:37 05.01.2026
47 Що за заглавие е това?
Коментиран от #50
07:38 05.01.2026
48 А ГРЕНЛАНДИЯ
07:38 05.01.2026
49 Що не пробва в Мексико
Само да посмее, ще му се стричи сакъза.
Коментиран от #53
07:44 05.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 фАНТОМасс
07:45 05.01.2026
52 На рижавия му трябва
07:45 05.01.2026
53 Факт
До коментар #49 от "Що не пробва в Мексико":Всеки път щом влезеш тук трябва да си припомняш, че си дребен престъпник!
07:46 05.01.2026
54 Зайо Байо
07:46 05.01.2026
55 Тото 1 и Тото 2
07:47 05.01.2026
56 трой унция
Коментиран от #61
07:50 05.01.2026
57 хер ФЛИК
07:52 05.01.2026
58 йодирана СОЛ
07:55 05.01.2026
59 Тоя мизерник
08:04 05.01.2026
60 Надежда
08:05 05.01.2026
61 Господинов
До коментар #56 от "трой унция":Чул те Господ!
08:06 05.01.2026
62 Фори
08:06 05.01.2026
63 Следващите са
Тръмп тръгна по пътя на Хитлер, държава след държава.
За него важат думите на Фучек: ХОРА БДЕТЕ. Да, ама хората са заспали. Ще се събудят, когато останат с пръст в устата.
Защо го равнявам с действията на Хитлер. Затова че навсякъде си подготвят петата колона и акта на действие е внезапен, беапелационен. Венецуелската олигархия и военните, сиуурноста фактчески предадоха Мадуро.
Коментиран от #66
08:06 05.01.2026
64 Бързо, чисто, перфектно
08:08 05.01.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Я пъ тоа
До коментар #63 от "Следващите са":Може преди това да е Москвабад и КИМЧО.....ако не си траят.
08:10 05.01.2026
67 жоро
"лаком гъZZ кръв sere"
Коментиран от #69
08:10 05.01.2026
68 Путине, Путине...
08:11 05.01.2026
69 Я пъ тоа
До коментар #67 от "жоро":Кажи го на Путин....бая руска кръв източи.
08:12 05.01.2026
70 Интересно
08:13 05.01.2026
71 жоро
"лаком гъzz кръв sere"
08:14 05.01.2026
72 Нефт газят
08:14 05.01.2026
73 терора на демокрацията
Коментиран от #75
08:15 05.01.2026
74 ПАБЛИТО ЕСКОБАРОС
08:16 05.01.2026
75 Я пъ тоа
До коментар #73 от "терора на демокрацията":Путин анексира територии.....не знам Ирак, Либия, Сирия Югославия да са станали американски щати.....
Коментиран от #77
08:19 05.01.2026
76 Гост
08:24 05.01.2026
77 тиквенсониада
До коментар #75 от "Я пъ тоа":Къде са Ирак , Виетнам , Либия , Афганистан като разстояние , къде е Украйна ?
В Източна Украйна има много голямо руско население. А в Афганистан колко милиона или хиляди са американците ?
Откога Украйна е държава ? И какво е била преди това ?
08:26 05.01.2026