Белият дом: Куба ще падне сама без венецуелския петрол, няма нужда да се намесваме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че кубинското правителство е близо до колапс поради липса на приходи.

„Мисля, че виждате, че Куба е готова да падне. Не знам как ще издържат или дали ще се справят“, каза американският лидер пред репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекарваше коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго.

„Куба няма приходи в момента. Преди получаваше всичките си приходи от венецуелски петрол, а сега вече не получава никакви. И Куба буквално е готова да падне“, добави Тръмп.

На въпрос за евентуални военни действия на САЩ срещу Куба, ръководителят на администрацията на Вашингтон отговори: „Мисля, че просто ще падне. Не мисля, че трябва да предприемаме каквито и да било действия, изглежда сякаш просто ще падне.“

Тръмп заяви, че много кубински граждани, охраняващи венецуелския лидер Николас Мадуро, са били убити по време на американската военна операция във Венецуела.

„Знаете ли, много кубинци загинаха вчера. Знаете това. Много кубинци загинаха“, каза той.

„Имаше много смъртни случаи от другата страна. Нямаше от наша страна, но за съжаление имаше много смъртни случаи от другата страна. Много кубинци загинаха вчера, опитвайки се да го защитят“, добави Тръмп.

Тридесет и двама кубинци са били убити в бойни действия или въздушни удари при операцията на САЩ за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, става ясно от изявление на кубинското правителство, публикувано от вестник „Granma“.

„В резултат на престъпното нападение, извършено от правителството на Съединените щати срещу братската Боливарска република Венецуела в ранната сутрин на 3 януари 2026 г., 32 кубинци бяха убити по време на бойни операции, докато изпълняваха мисии от името на Революционните въоръжени сили и Министерството на вътрешните работи по искане на съответните органи на южноамериканската страна“, съобщава изданието.

Правителството отбеляза, че те „изпълниха дълга си с достойнство и героизъм и паднаха след ожесточена съпротива или в директен бой срещу нападателите, или в резултат на бомбардировки на цели“.

Хавана изрази съболезнования на семействата на жертвите и обеща да организира „подходящи действия в почит към тях“. Кубинският президент Мигел Диас-Канел обяви двудневен национален траур.

Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес съобщи по-рано, че по време на отвличането на Мадуро и съпругата му Силия Флорес американските сили са убили значителна част от екипа им за сигурност, както и минувачи, без да уточнява броя на загиналите.