Белият дом: Куба ще падне сама без венецуелския петрол, няма нужда да се намесваме

Белият дом: Куба ще падне сама без венецуелския петрол, няма нужда да се намесваме

32-ма кубинци от охраната на Мадуро са убити при залавянето му, в страната обявиха двудневен траур

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че кубинското правителство е близо до колапс поради липса на приходи.

„Мисля, че виждате, че Куба е готова да падне. Не знам как ще издържат или дали ще се справят“, каза американският лидер пред репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекарваше коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго.

„Куба няма приходи в момента. Преди получаваше всичките си приходи от венецуелски петрол, а сега вече не получава никакви. И Куба буквално е готова да падне“, добави Тръмп.

На въпрос за евентуални военни действия на САЩ срещу Куба, ръководителят на администрацията на Вашингтон отговори: „Мисля, че просто ще падне. Не мисля, че трябва да предприемаме каквито и да било действия, изглежда сякаш просто ще падне.“

Тръмп заяви, че много кубински граждани, охраняващи венецуелския лидер Николас Мадуро, са били убити по време на американската военна операция във Венецуела.

„Знаете ли, много кубинци загинаха вчера. Знаете това. Много кубинци загинаха“, каза той.

„Имаше много смъртни случаи от другата страна. Нямаше от наша страна, но за съжаление имаше много смъртни случаи от другата страна. Много кубинци загинаха вчера, опитвайки се да го защитят“, добави Тръмп.

Тридесет и двама кубинци са били убити в бойни действия или въздушни удари при операцията на САЩ за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, става ясно от изявление на кубинското правителство, публикувано от вестник „Granma“.

„В резултат на престъпното нападение, извършено от правителството на Съединените щати срещу братската Боливарска република Венецуела в ранната сутрин на 3 януари 2026 г., 32 кубинци бяха убити по време на бойни операции, докато изпълняваха мисии от името на Революционните въоръжени сили и Министерството на вътрешните работи по искане на съответните органи на южноамериканската страна“, съобщава изданието.

Правителството отбеляза, че те „изпълниха дълга си с достойнство и героизъм и паднаха след ожесточена съпротива или в директен бой срещу нападателите, или в резултат на бомбардировки на цели“.

Хавана изрази съболезнования на семействата на жертвите и обеща да организира „подходящи действия в почит към тях“. Кубинският президент Мигел Диас-Канел обяви двудневен национален траур.
Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес съобщи по-рано, че по време на отвличането на Мадуро и съпругата му Силия Флорес американските сили са убили значителна част от екипа им за сигурност, както и минувачи, без да уточнява броя на загиналите.


Куба
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ахааа

    15 14 Отговор
    Някои бяха писали , че всичко е минало безшумно, но , едва сега разбираме , че не е било така ..Янките голяма патардия са вдигнали , щом толкова убити има .

    Коментиран от #3, #4

    04:48 05.01.2026

  • 2 Вот так

    21 13 Отговор
    жертвите са 32ма охранители срещу 0 американски командоси. Кой разправяше че от американците войник не ставало?

    Друго интересно: защо Мъдуро го пазят кубинци а не венецуелци? От народната любов ли се пази?

    Коментиран от #7, #16

    04:59 05.01.2026

  • 3 чичо

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "ахааа":

    Не се ли досещаш, че командосите в градска среда не стрелят с Калажници, а със добро оръжие със заглушител.

    05:03 05.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 смЕх

    12 0 Отговор
    кВо стана с трафика на наркотици бря, спря ли?

    05:18 05.01.2026

  • 6 На 80 са убитите,

    7 4 Отговор
    а те имат големи семейства. Цветарката вицепрезидентка, изпяла Мадуро на caщисаните, ще бъде рязaнa парче по парче. Масово хората се съмняваха в този двоен агент на caщисаните, но след първите изявления, вече са сигурни, че точно тя е цветарката, организирала покушението срещу Мадуро, наследявайки неговия пост като послушно агънце на caщисаните. Тепърва предстоят интересни публични екзекуции.

    05:23 05.01.2026

  • 7 Козар от Афганистан

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вот так":

    Въпросът е спорен.

    05:29 05.01.2026

  • 8 Коко

    8 7 Отговор
    Много жертви са дали защото делта са некадърници.Ако тая операция бе извършена от спецназ нямаше да има убити.Има много да се учат янките от нашите братя.

    Коментиран от #10

    05:35 05.01.2026

  • 9 7759

    1 5 Отговор
    Защо кубинци го пазят, а не толкова много обичащи го венецуелци?

    Коментиран от #11

    05:40 05.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БАЙ КУРТИ

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "7759":

    Не можа ли да разбереш. Говедата даваха 50 милиона за залавянето на Мадуро. Опитаха със личният пилот. Не става, Купиха генералите/ преди атаката са заповядали на всички военни да се прибират. Оставили само караул ите за обход

    05:50 05.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Макробиолог

    3 0 Отговор
    Накратко Куба има особен статут след карибската криза,за който никой президент няма да ви разкаже.

    05:58 05.01.2026

  • 14 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Мрраззим безплатно на първо място неммчугистанците. А на второ място хаммериканците. След тях се нареждат франфриканците. Чакайте следващите новини - гренландия осъмнала САЩисанаа. Канада станала 52ри щатт, газза заравнена и "освободена" от законните си обитатели и т.н. шоккиращо е това, което се случва, а няма дори един пакет санкции срещу тез алччни наглецции!

    06:16 05.01.2026

  • 15 Да а 8 Човека

    0 0 Отговор
    Са от Спецназ.

    Руснаците с Калашници

    Са Мирни Граждани .

    Хахахахаха хахахахаха

    06:19 05.01.2026

  • 16 Патаклма

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вот так":

    Е имало
    Когато са размазали
    БЕЗАНАЛОГОВО РУСКО ПВО.

    Охраната тихо и безшумно
    По некой друг изстрел .

    Бързо точно акуратно.

    И косъм не е паднал от
    Главата на Мъдуро..

    06:24 05.01.2026