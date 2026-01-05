Новини
Тръмп: Украйна не е атакувала къщата на Путин. Ще си върнем всички пари, похарчени за Киев

5 Януари, 2026 05:22, обновена 5 Януари, 2026 06:03 2 691 24

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • илон мъск-
  • сащ

"Илон е прекрасен. Той е супер гений и добър човек", заяви американският президент по повод отношенията си с най-богатия човек в света

Тръмп: Украйна не е атакувала къщата на Путин. Ще си върнем всички пари, похарчени за Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският премиер Доналд Тръмп каза, че не вярва, че Украйна е извършила удар по резиденцията на руския президент Владимир Путин.

„Не вярвам, че този удар е осъществен“, каза той пред репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекарваше коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго.

Тръмп отговаряше на въпроси относно обстрела от Киев на руската президентска резиденция в Новгородска област.

„Нещо се случи доста близо, но това няма нищо общо“, заяви държавният глава, без да уточни какво има предвид.

Той беше попитан защо в такъв случай преди това е осъдил Киев, когато е коментирал тази тема. „Защото по онова време никой не знаеше. Тогава чух за това за първи път. Той каза, че къщата му е била ударена“, отговори Тръмп, визирайки неотдавнашния си разговор с руския президент. „Не вярваме, че това се е случило, успяхме да потвърдим. Просто се надяваме, че Русия и Украйна ще разреша конфликта. Не съм поставял краен срок за това", допълни Тръмп.

Президентът на САЩ смята, че Съединените щати могат да си възвърнат всички пари, похарчени за подкрепа на Киев, и да получат още по-големи приходи в резултат на споразуменията с Украйна относно нейните минерални ресурси.

„Това не ни струва нищо. Всъщност ние печелим пари“, каза той, говорейки за подкрепата на Вашингтон за Киев. Тръмп добави, че Джо Байдън „е дал 350 милиарда долара“ за подпомагане на Украйна. „Сега си върнах значителна част от тях, защото сключихме сделка за редкоземни елементи“, каза Тръмп.

„Ще си върнем значителна част от тези пари. Може би всичките, може би дори повече“, добави той. „Сега ни се плаща“, отбеляза президентът, визирайки плащанията за американски оръжия, доставени на Украйна.

Президентът на САЩ заяви, че е обсъждал възможността за затягане на санкциите срещу Русия с членове на Конгреса.

„Обсъждаме го през цялото време. Русия има ужасна икономика. Но Венецуела има наистина ужасна икономика. Мисля, че венецуелската икономика е най-лошата в света“, каза американският лидер.

Доналд Тръмп нарече американския предприемач и най-богатия човек на планетата, Илон Мъск, „80% супер гений“, въпреки че и той е склонен да прави грешки.

„Илон е прекрасен“, каза американският в отговор на въпрос дали той и Мъск са разрешили различията си отпреди няколко месеца.

„Това, което казвам за Илон, е, че той е 80% супер гений, а останалите 20% правят грешки. Но той е добър човек. Той има добри намерения“, добави ръководителят на американската администрация.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 дони съчмата

    9 8 Отговор
    явно нов голям сраел няма да има там

    05:38 05.01.2026

  • 3 Сзо

    9 6 Отговор
    Психопат.

    05:41 05.01.2026

  • 4 дони съчмата

    14 7 Отговор
    като пчелички сме, смучем от либия, от ирак, от сирия, от венецуела може би, от бг овчарника по десетина тона злато годишно, от........

    05:41 05.01.2026

  • 5 Чичо Дони

    25 20 Отговор
    Го наби на ботоксовото джудже с 200… китаеца и той наведен… Брикс утече в канала, никой не иска да в приятел с тези загубеняци

    05:43 05.01.2026

  • 8 ДОНАЛД ДЪК Е ЛУД БАНДИТ

    8 7 Отговор
    И е за психиатрията...

    05:51 05.01.2026

  • 13 Георги

    4 7 Отговор
    добре де, при толкова хора около Тръмп, няма ли кой да следи дали си пие редовно хапчетата?

    06:03 05.01.2026

  • 14 Софиянец

    8 2 Отговор
    Евала на Тръмп! Сега остава и да върне робството и Хамерика пак ше е "велика" 😂😂😂

    Коментиран от #17

    06:06 05.01.2026

  • 16 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Ще поживеем ще видим,имало ли е нямало ли е.Ако има некъв ревенч по взросламу,това ще е щот е имало,ако няма сериозен ответ,обратното.

    06:10 05.01.2026

  • 17 И апартейда

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Софиянец":

    в ЮАР

    06:11 05.01.2026

  • 18 Дупничанин

    1 1 Отговор
    Малей, кво стана🤣🤣🤣

    Коментиран от #19

    06:14 05.01.2026

  • 19 Стана тя

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Дупничанин":

    Ботокса онемя от безпомощност

    06:16 05.01.2026

  • 20 коки

    2 3 Отговор
    Бай Дончо ептен го удари съчмата.
    С тая венецуела го насадиха на пачи яйца и ще му трябва друга война за да замаже положението.
    А руския танкер дето го е подгонил може и да му приседне ептен!

    06:18 05.01.2026

  • 21 Военен

    4 2 Отговор
    В много случаи САЩ е агресор, също като империалистическа Русия ,но вижте каква потресаваща разлика има в двете СВО ...!
    Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити...

    06:19 05.01.2026

  • 22 Президенти

    2 0 Отговор
    Предният беше тих луд с памперс, а този е буйстващ невменяем.

    06:21 05.01.2026

  • 23 Не беше ли президент

    0 0 Отговор
    Или изпълнява и поста на премиер според главния редактор?

    06:23 05.01.2026

  • 24 Ами

    1 0 Отговор
    Излиза, че единственото, което вълнува американското правителство в конфликта в Украйна е как да си гарантира възстановяването на паричните средства. Всичко друго е подробност.

    06:24 05.01.2026