Тръмп: Украйна не е атакувала къщата на Путин. Ще си върнем всички пари, похарчени за Киев

Американският премиер Доналд Тръмп каза, че не вярва, че Украйна е извършила удар по резиденцията на руския президент Владимир Путин.

„Не вярвам, че този удар е осъществен“, каза той пред репортери на борда на самолета си по пътя към Вашингтон от Уест Палм Бийч, Флорида, където прекарваше коледните и новогодишните празници в имението си Мар-а-Лаго.

Тръмп отговаряше на въпроси относно обстрела от Киев на руската президентска резиденция в Новгородска област.

„Нещо се случи доста близо, но това няма нищо общо“, заяви държавният глава, без да уточни какво има предвид.

Той беше попитан защо в такъв случай преди това е осъдил Киев, когато е коментирал тази тема. „Защото по онова време никой не знаеше. Тогава чух за това за първи път. Той каза, че къщата му е била ударена“, отговори Тръмп, визирайки неотдавнашния си разговор с руския президент. „Не вярваме, че това се е случило, успяхме да потвърдим. Просто се надяваме, че Русия и Украйна ще разреша конфликта. Не съм поставял краен срок за това", допълни Тръмп.

Президентът на САЩ смята, че Съединените щати могат да си възвърнат всички пари, похарчени за подкрепа на Киев, и да получат още по-големи приходи в резултат на споразуменията с Украйна относно нейните минерални ресурси.

„Това не ни струва нищо. Всъщност ние печелим пари“, каза той, говорейки за подкрепата на Вашингтон за Киев. Тръмп добави, че Джо Байдън „е дал 350 милиарда долара“ за подпомагане на Украйна. „Сега си върнах значителна част от тях, защото сключихме сделка за редкоземни елементи“, каза Тръмп.

„Ще си върнем значителна част от тези пари. Може би всичките, може би дори повече“, добави той. „Сега ни се плаща“, отбеляза президентът, визирайки плащанията за американски оръжия, доставени на Украйна.

Президентът на САЩ заяви, че е обсъждал възможността за затягане на санкциите срещу Русия с членове на Конгреса.

„Обсъждаме го през цялото време. Русия има ужасна икономика. Но Венецуела има наистина ужасна икономика. Мисля, че венецуелската икономика е най-лошата в света“, каза американският лидер.

Доналд Тръмп нарече американския предприемач и най-богатия човек на планетата, Илон Мъск, „80% супер гений“, въпреки че и той е склонен да прави грешки.

„Илон е прекрасен“, каза американският в отговор на въпрос дали той и Мъск са разрешили различията си отпреди няколко месеца.

„Това, което казвам за Илон, е, че той е 80% супер гений, а останалите 20% правят грешки. Но той е добър човек. Той има добри намерения“, добави ръководителят на американската администрация.