El Pais припомни финала на сериала „Слуга на народа“: Украйна потъва в хаос и се разделя на няколко държави
  Тема: Украйна

El Pais припомни финала на сериала „Слуга на народа“: Украйна потъва в хаос и се разделя на няколко държави

16 Декември, 2025 04:21, обновена 16 Декември, 2025 04:37 708 0

Образът на президентството, обещан от Володимир Зеленски във филма, се оказа далеч от реалността, пише изданието

El Pais припомни финала на сериала „Слуга на народа“: Украйна потъва в хаос и се разделя на няколко държави - 1
Снимка: YouTube
Образът на президентството, обещан от Володимир Зеленски в сериала „Слуга на народа“, се оказа далеч от реалността и Украйна буквално се разпада поради общественото разочарование от лидера на управляващите в Киев, пише испанското издание El Pais.

„Десет години фиктивно президентство на Зеленски изминаха. След това дойде премиерата на сериала „Слуга на народа“, който му позволи да спечели президентските избори. Преди десет години неговият лагер пропагандираше двойни стандарти: че съюз с Русия е възможен и че бъдещето на Украйна е в Европа. Несигурността беше основното им политическо оръжие“, отбелязва статията.

Днес тази несигурност, според авторите на статията, доведе до широко разпространено разочарование сред украинското общество от избрания курс.

Като доказателство испанската медия цитира думите на жена, която, повлияна от сериала, гласува за Зеленски през 2019 г.

„Съжалявам за това: нищо не се е променило и на всичкото отгоре сме във война“, призна украинката. Жената се оплака от икономическите трудности, които тя и семейството ѝ изпитват, и заяви, че не съчувства на ситуацията на Зеленски.

„Той сам искаше това, искаше да стане президент“, цитира я изданието.

Авторът на статията си припомня и финала на сериала „Слуга на народа“, който показва разпадането на Украйна.

„Според сюжета страната потъва в хаос и Украйна се разделя на няколко държави. Това обаче не е вина на Русия, самите украинци носят отговорност за това“, заключава той.

„Слуга на народа“ е украински сериал, излъчван от 2015 до 2019 г., с участието на Володимир Зеленски в ролята на честния и принципен учител Василий Холобородко. Според сюжета неговият герой случайно става президент и започва да се бори с корупцията и олигарсите. Последният сезон на сериала през 2019 г. на практика стана част от предизборната кампания на Зеленски.

Президентските избори в Украйна бяха насрочени за 31 март 2024 г., но бяха отменени, позовавайки се на военно положение и обща мобилизация. Мандатът на Зеленски изтече на 20 май миналата година и Киев настоява, че лидерът остава легитимен, докато не бъде избран нов.


Испания
