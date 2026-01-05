В Украйна: Путин няма да спре войната, знае коя е най-голямата слабост на украинската армия

Украинският експерт по сигурността Павло Лакийчук заяви, че Владимир Путин няма да спре войната срещу Украйна през 2026 година.

Пред „Українське радіо“ Лакийчук, ръководител на проекти за сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия 21“, посочи, че украинците трябва да се подготвят за продължаваща руска офанзива.

Руските окупатори не се готвят за мир. Напротив, всички техни изявления говорят за „продължаване на войната и изпълнение на целите им“, заяви Лакийчук.

„Путин казва, че ако целите на така наречената специална военна операция бъдат постигнати чрез някакви политически или дипломатически средства – тоест, ако Украйна капитулира – това ще бъде „приятен бонус“ към военната кампания“, каза експертът.

Руската офанзива ще се състои от два основни компонента. Първият е така наречената стратегическа въздушна операция, а именно продължаващи удари по украинските градове и инфраструктура, чиято цел е да се принуди към капитулация чрез натиск върху населението. Вторият е продължаване на настъплението в няколко района, тоест стратегическа настъпателна операция в източната част на страната.

Лакийчук заяви, че Путин знае коя е най-голямата слабост на украинската армия и ще се опита да се възползва от нея. „Факт е, че руснаците знаят и разбират основното си предимство – предимството си в човешките ресурси, в жива сила. Недостатъчното количество персонал на нашите части и формирования е нашата основна слабост и руснаците се опитват да я използват максимално“, каза анализаторът.

Лакийчук посочи и основната стратегия на Киев на фронта: да изтощи врага и да разруши нападателния му потенциал. Украинските отбранителни сили се фокусират върху максималното отслабване на врага и намаляването на предимството му в жива сила. „Ето защо държим Покровск и Мирноград“, каза той.

Той каза още, че руснаците са избрали тактика на „разтягане на силите ни по възможно най-широкия фронт“. Това означава, че с численото си предимство те могат да се концентрират върху основните зони за атака, като едновременно с това разтягат силите ни, създавайки огнища на напрежение по цялата фронтова линия, предаде агенция УНИАН.