В Украйна: Путин няма да спре войната, знае коя е най-голямата слабост на украинската армия

Украинският експерт по сигурността Павло Лакийчук заяви, че Владимир Путин няма да спре войната срещу Украйна през 2026 година.
Пред „Українське радіо“ Лакийчук, ръководител на проекти за сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия 21“, посочи, че украинците трябва да се подготвят за продължаваща руска офанзива.
Руските окупатори не се готвят за мир. Напротив, всички техни изявления говорят за „продължаване на войната и изпълнение на целите им“, заяви Лакийчук.
„Путин казва, че ако целите на така наречената специална военна операция бъдат постигнати чрез някакви политически или дипломатически средства – тоест, ако Украйна капитулира – това ще бъде „приятен бонус“ към военната кампания“, каза експертът.
Руската офанзива ще се състои от два основни компонента. Първият е така наречената стратегическа въздушна операция, а именно продължаващи удари по украинските градове и инфраструктура, чиято цел е да се принуди към капитулация чрез натиск върху населението. Вторият е продължаване на настъплението в няколко района, тоест стратегическа настъпателна операция в източната част на страната.
Лакийчук заяви, че Путин знае коя е най-голямата слабост на украинската армия и ще се опита да се възползва от нея. „Факт е, че руснаците знаят и разбират основното си предимство – предимството си в човешките ресурси, в жива сила. Недостатъчното количество персонал на нашите части и формирования е нашата основна слабост и руснаците се опитват да я използват максимално“, каза анализаторът.
Лакийчук посочи и основната стратегия на Киев на фронта: да изтощи врага и да разруши нападателния му потенциал. Украинските отбранителни сили се фокусират върху максималното отслабване на врага и намаляването на предимството му в жива сила. „Ето защо държим Покровск и Мирноград“, каза той.
Той каза още, че руснаците са избрали тактика на „разтягане на силите ни по възможно най-широкия фронт“. Това означава, че с численото си предимство те могат да се концентрират върху основните зони за атака, като едновременно с това разтягат силите ни, създавайки огнища на напрежение по цялата фронтова линия, предаде агенция УНИАН.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин няма избор!
Коментиран от #16, #18, #51
09:07 05.01.2026
2 Факти
Коментиран от #13
09:08 05.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Димо
09:10 05.01.2026
5 Путин е лузър
09:11 05.01.2026
6 Диванен стратег
Чудя се на безкрайните писания по темата.
09:12 05.01.2026
7 ЕвроАтлантически гьон
- Намесата на Русия в Украйна е незаконна, но наложителна.
- Владимир Зеленский може да бъде заловен и отведен в Москва. Според руското законодателство, това е законно.
- Русия може да управлява Украйна, докато не успее да осъществи безопасен, правилен и разумен преход.
След като свършат, да се подпишат и да изпратят листа на адрес:
103132, Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11.
Приёмная Президента РФ
09:12 05.01.2026
8 Манията за величие на руснята
Коментиран от #63
09:13 05.01.2026
9 е то е непризната и нелигитимна
09:17 05.01.2026
10 Трол
09:17 05.01.2026
11 Военен
Коментиран от #15, #30
09:19 05.01.2026
12 КиКи
Коментиран от #22
09:20 05.01.2026
13 Кико
До коментар #2 от "Факти":В голяма грешка си .Щте воюва до предпоследния руснак и той щте последния 😀😃😃
09:21 05.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Баце,
До коментар #11 от "Военен":За година: Москва предала на Украйна 12 хиляди тела на загинали войници, върнала си 200
Статия във факти преди седмица. Данните са от у краински източници.
И между другото да те питам розАвке, как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Смяна на пола? Салфетка като тая във веселия влак за киев?
09:22 05.01.2026
16 Така е
До коментар #1 от "Путин няма избор!":И Венецуарла нямат избор, и Китай, и Иран, и Индия, и Бразилия, и Южна Африка, и Сърбия, и Турция, и Унгария и Мексико, и още много други. Кажи речи, 2/3 от света няма избор.
09:24 05.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абсолютни глупости
До коментар #1 от "Путин няма избор!":Когато те подкрепят над 90% от гражданите на руската федерация никой няма да те свали а вие пръскате невероятни глупости в публичното пространство.
Трябва да се разтревожите за макрон и merc които имат подкрепата на не повече от 10% у дома си.
Коментиран от #25, #47, #55
09:26 05.01.2026
19 наблюдател
09:27 05.01.2026
20 Пръч
Коментиран от #33
09:27 05.01.2026
21 Тома
Победата им е неминуема и гарантирана, просто НАТО трябва да предостави на Урайна още няколко хиляди буса и нещата ще бъдат решени!
09:27 05.01.2026
22 Ади де
До коментар #12 от "КиКи":Що не го изкарват? Ще влезе някой друг в бункера и съвсем ще ви спре вазелина!
Коментиран от #52
09:28 05.01.2026
23 !!!?
Коментиран от #31
09:28 05.01.2026
24 ами
09:29 05.01.2026
25 Рускиня мaйка
До коментар #18 от "Абсолютни глупости":Нека путин направи референдум в русия, да видим хотят ли руские война! Още по добре, ако референдума е анонимен, че там.........!
09:30 05.01.2026
26 Механик
Коментиран от #28, #42
09:34 05.01.2026
27 Обективни истини
09:34 05.01.2026
28 Техник
До коментар #26 от "Механик":И двете са хора, живи хора със съдби, роднини и мечти
Не знам що за луди хора трябва да си, за да се жертваш заради някаква територия
09:35 05.01.2026
29 Мама Изперкел
Коментиран от #64
09:37 05.01.2026
30 Механик
До коментар #11 от "Военен":Хиляда към 60 е тенденцията, мой човек. На всеки убит руснак се падат 16.7 укри.
Поне такава е тенденцията за последните 3 години.
Та не знам кои ще свършат първо, но като че ли това няма да са руснаците.
Коментиран от #35
09:38 05.01.2026
31 БАРС
До коментар #23 от "!!!?":КОЙ Е ТОЗИ ПУТЛЕР.ТАКЪВ ЧОВЕК НЯМА НЕ СЪМ ЧУВАЛ .СИГУРЕН СЪМ ,СЕ И ДРУГИ НЕ СА ЧУВАЛИ.НАПИШИ КОЙ Е ТОЗИ
Коментиран от #43
09:41 05.01.2026
32 Укра е история
Светът на закона и правото вече умря официално. По време на "великата хрема " също го бутнаха, но НЕОФИЦИАЛНО. Сега вече с Венецуела няма никакви други аргументи, освен грубата сила!
Коментиран от #39, #48
09:42 05.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пантеракючек
09:46 05.01.2026
35 Нолф
До коментар #30 от "Механик":36 към 0 е съотношението с генералите,мой човек.Тендемция!!!
09:47 05.01.2026
36 Русия вече
Коментиран от #49
09:47 05.01.2026
37 Аман
Коментиран от #44
09:47 05.01.2026
38 Сък Май Дuk
09:48 05.01.2026
39 Херодот
До коментар #32 от "Укра е история":То за това започва новата Световна Война! Сега всеки ще получи, каквото му се полага!
Коментиран от #45
09:48 05.01.2026
40 Освен Азаров и тоя
-;-
Къде са пабедите на Рашмахта!
09:48 05.01.2026
41 Пръч
До коментар #33 от "Тома":Глей дан са опръчиш! Твоята трагедия е, че един пръч е по умен от теб! А?
Коментиран от #62
09:48 05.01.2026
42 Демократ
До коментар #26 от "Механик":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
09:48 05.01.2026
43 Адолф путин
До коментар #31 от "БАРС":Путлер е пожизнения руски президент Фашист путин!
Коментиран от #61
09:49 05.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А на Путлеристите какво ще им се полага
До коментар #39 от "Херодот":Херодот
00ОТГОВОР
До коментар 32 от "Укра е история":
То за това започва новата Световна Война! Сега всеки ще получи, каквото му се полага!
-;-
Нима Путлер може да започне номва Световна война?!
Та Фюрера не можа да опази Мадуро!
09:50 05.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Каракас за три часа
До коментар #18 от "Абсолютни глупости":Мадуро го подкрепяха 99%.
09:50 05.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Венецуела
Коментиран от #54
09:54 05.01.2026
51 Никой не е вечен
До коментар #1 от "Путин няма избор!":Путин няма избор!
2431ОТГОВОР
Ако спре войната, на другият ден е пътник.
-;-
Утре иби слбед 200 зви е все тая.
Путлер е пътник, ама докато е на власт и ще прави дивотии.
След смъртта на Фюрера какви оправдания ще имат ПУТЛЕРИСТИТЕ?!?!?!!
09:56 05.01.2026
52 селски,
До коментар #22 от "Ади де":Защо копейките много ви харесва за говорите за вазелина?
09:57 05.01.2026
53 Иван Анчев плешивия циганин
До коментар #3 от "Ае копйки":Ко стана с плана за победа на надрусания клоун. Ко стана с дайте ни снаряди и ще победим. Ко стана с дайте ни снаряди с обединен уран и ще победим. Ко стана с дайте ни танкове и ще победим. Ко стана с дайте ни артилерия и ще победим. Ко стана с дайте ни танкове и ще победим. Ко стана с дайте ни самолети и ще победим. Ко стана с дайте ни ракети и ще победим. Ко стана с дайте ни пари и ще победим. Ко стана с евровизия в Мариопул. Ко стана с кафето в Крим.
09:58 05.01.2026
54 Лелее
До коментар #50 от "Венецуела":Венецуела
00ОТГОВОР
е крещящо доказателство за 80-годишния американски международен тероризъм! Сащ загубиха в укрия, следва и във Венецуела. Китай дадоха 24 ч. ултиматум на нюйоркската мутра да спре с безумието си.
-;-
Значи Поднебесната Империя била дала 24ч ултиматум.
А Фюрера от Беркера спечели ли несъществуващата Украйна!
Колко са вдлъбнати путлеристите!
Нима спечелиха Усрацията!
Коментиран от #67
09:59 05.01.2026
55 7676
До коментар #18 от "Абсолютни глупости":Много интересен факт е , че тези които
ги избират с 90% , после никой не излиза
да ги защити. Садам, Кадафи , Асад , Мадуро,
Народите им се радват, че са се отървали
от тях
Коментиран от #59
09:59 05.01.2026
56 Пантеракючек
09:59 05.01.2026
57 Механик
До коментар #44 от "Дарвин":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
09:59 05.01.2026
58 Оракула от Делфи
руския "Чукча", "във вода гази , но жаден ходи"!!!
Вова Олигарха ще бъде свален от власт, от най-близкия му "КГБ" подгласник!!!
Само след месец ,след като бъде свален , ще бъде забравен от руските медии !
Така приключиха ,Цар Николай, Сталин, Хрушчов ,Брежнев ,Андропов и Горбачов, Йелцин и сега Путин!
Такава е съдбата на всички "велики" царе и милиционери в тази Руската страна!!!
10:00 05.01.2026
59 Дайджест
До коментар #55 от "7676":Венецуелците тържествуват, копейте РИВАТ за Мадуро.
10:01 05.01.2026
60 Ха-ха-ха
До коментар #48 от "История":Когато не разбираш нищо започваш да нападаш лично. Тука не става въпрос за нечии "пилешки мозък" и "копейки". Това е геополитика от която много не разбират нищо.
Накратко: ТСВ за преразпределение на света върви с пълна сила. Големите и силните, Китай, Русия и САЩ вече открито започват да действат. А вие, внимавайте с "копейките", понеже БГ може пак да бъде отправено в "руския свят"! И какво ще правите тогава? Западът умря, другарчета. Свиквайте с огромните промени, които идват....
10:01 05.01.2026
61 БАРС
До коментар #43 от "Адолф путин":НЕ РАЗБИРАМ НЕЩО ОК ЗНАЧИ ТОВА Е ПУТИН НО ДА Е ФАШИСТ ТОВА НЕ СЪМ ЧУВАЛ ТЪКМО ОБРАТНОТО ,ЧЕ 85 % ОТ НАСЕЛЕНИЕТО АКО НЕ И 90 СИ ОБИЧАТ РАШКИТЕ ПРЕЗИДЕНТА.ТОЙ ЧЕВЕК СЛОВО ,ОБЕЩАЛ И ПОСТРОИЛИ .ТИ САМО ВИЖ КРИМ КАКЪВ СТАНА ,КАКЪВ СИ ГО ВЪРНАХА И КАКЪВ Е СЕГА ЗА 10 ГОД МАРИОПОЛ КАК СЕ ВЪЗТАНОВЧВА ТИ ИЗОБЩО ГЛЕДАШ ЛИ РАШЕН ТВ ВСИЧКО СИ ПРОИЗВЕЖДАТ.ОБРАЗОВАНИЕТО БЕЗПЛАТНО И ЛЕЧЕНИЕТО.ВСИЧКО Е ПО ЕФТИНО ОТ БЪЛГАРИЯ КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД СА ВЪВ ВОЙНА КОЯТО Е СПРВОЦИРАНА ОТ САЩ И АНГЛИЯ КАТО ИЗПЛОЗВАТ УКРАИНА ИМЕННО ДА ОТСЛАБЯТ И АКО МОГАТ ДА РАЗЧЛЕНЯТ РОСИЯ.ТОВА АЕЧЕ И УКРАИНЦИТЕ ОТ ЗАПЪДНА УКРАИНА ВЕЧЕ ПОЧНАХА ДА РАЗБИРАТ.И ПОСЛЕДНО В РУСИЯ НИКОЙ ВИКА СЛАВА НАЦИИ.ТА ОПРЕДИЛИ СЕГА ДЕ Е ЫАШИЗМА КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ЧЕ СЕ СЛАГАТ ПАМЕТНИЦИ И ИМЕНА НА УЛИЦИ НА НАЙ ОТЯВНИЯТ ФАШИСТ НА УКРАИНА ЬАНДЕРА И ТО ЬДОКАЗАН
10:02 05.01.2026
62 Тома
До коментар #41 от "Пръч":Твоето интелектуално превъзходство над останалите не подлежи на никакво съмнение, друже!
Коментиран от #66
10:02 05.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 койдазнай
До коментар #29 от "Мама Изперкел":Кои са убийците на младите момчета!
Кой ги пратил и кой им плаща?
10:05 05.01.2026
65 Анализът е верен,
С отказа си да подкрепи Украйна в този момент Тръмп- Краснов отново помага на Путин.
Коментиран от #69
10:06 05.01.2026
66 Пръч
До коментар #62 от "Тома":По добре е късно, отколкото никога! Добре е, че се осъзнаваш, но не говорим за останалите, а за мен и ваша милост! Не се ядосвай, толкова са ти възможностите!
10:07 05.01.2026
67 Венецуела
До коментар #54 от "Лелее":Само с 1 русофобска гънка е невъзможно да си обективен!
10:07 05.01.2026
68 Митко саллаков
Коментиран от #71
10:10 05.01.2026
69 Потъващият ЕС няма
До коментар #65 от "Анализът е верен,":нито парите, нито военнопромишлен капацитет. Това "трябва" го слушаме от години.
Коментиран от #75
10:11 05.01.2026
70 След вчерашните горящи рафинерии
Губернаторът на Липецка област Игор Артаманов потвърди атаката - в официалния си канал в Телеграм той посочи, че пожарникари са овладели пожар в индустриалната зона на Елец, нямало ранени и жертви. Артамонов отрече слухове, че паднали отломки от дронове върху детска градина.
Това не е първата атака срещу завода. На 15 юли 2025 г. най-малко четири дрона удариха завода. Атака срещу предприятието имаше и на 23 май
10:12 05.01.2026
71 Българин
До коментар #68 от "Митко саллаков":ВСУ избиха и осакатиха 1,5 милиона руски орки.Всичките богаташи викаш.
10:13 05.01.2026
72 Ако не е колебанието
Запада дава на Украйна толкова, колкото да се защитава и то с голямо закъснение, бавно, с много забрани и ограничения, нападателните оръжия са малко и със малък и среден обсег.
ТРЪМП напрво спаси Путин няколко пъти- от зимата на 2024 г. до днес.
10:15 05.01.2026
73 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #76
10:15 05.01.2026
74 Щом го е казал ЛакийЧук...-
10:17 05.01.2026
75 "Потъващият" Запад е дал досега
До коментар #69 от "Потъващият ЕС няма":350 милиард долара на Украйна.Това е 1,7 % от годишният му приход.Джоб пара.Аре обратно в дупката и си пусни пак руската телевизия 😄😄😄
10:18 05.01.2026
76 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #73 от "Пенсионер 69 годишен":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
10:20 05.01.2026