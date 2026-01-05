Новини
В Украйна: Путин няма да спре войната, знае коя е най-голямата слабост на украинската армия
  Тема: Украйна

В Украйна: Путин няма да спре войната, знае коя е най-голямата слабост на украинската армия

5 Януари, 2026 09:03 3 189 76

  • украйна-
  • павло лакийчук-
  • русия-
  • владимир путин-
  • война

Украинските отбранителни сили се фокусират върху максималното отслабване на врага и намаляването на предимството му в жива сила

В Украйна: Путин няма да спре войната, знае коя е най-голямата слабост на украинската армия - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският експерт по сигурността Павло Лакийчук заяви, че Владимир Путин няма да спре войната срещу Украйна през 2026 година.

Пред „Українське радіо“ Лакийчук, ръководител на проекти за сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия 21“, посочи, че украинците трябва да се подготвят за продължаваща руска офанзива.

Руските окупатори не се готвят за мир. Напротив, всички техни изявления говорят за „продължаване на войната и изпълнение на целите им“, заяви Лакийчук.

„Путин казва, че ако целите на така наречената специална военна операция бъдат постигнати чрез някакви политически или дипломатически средства – тоест, ако Украйна капитулира – това ще бъде „приятен бонус“ към военната кампания“, каза експертът.

Руската офанзива ще се състои от два основни компонента. Първият е така наречената стратегическа въздушна операция, а именно продължаващи удари по украинските градове и инфраструктура, чиято цел е да се принуди към капитулация чрез натиск върху населението. Вторият е продължаване на настъплението в няколко района, тоест стратегическа настъпателна операция в източната част на страната.

Лакийчук заяви, че Путин знае коя е най-голямата слабост на украинската армия и ще се опита да се възползва от нея. „Факт е, че руснаците знаят и разбират основното си предимство – предимството си в човешките ресурси, в жива сила. Недостатъчното количество персонал на нашите части и формирования е нашата основна слабост и руснаците се опитват да я използват максимално“, каза анализаторът.

Лакийчук посочи и основната стратегия на Киев на фронта: да изтощи врага и да разруши нападателния му потенциал. Украинските отбранителни сили се фокусират върху максималното отслабване на врага и намаляването на предимството му в жива сила. „Ето защо държим Покровск и Мирноград“, каза той.

Той каза още, че руснаците са избрали тактика на „разтягане на силите ни по възможно най-широкия фронт“. Това означава, че с численото си предимство те могат да се концентрират върху основните зони за атака, като едновременно с това разтягат силите ни, създавайки огнища на напрежение по цялата фронтова линия, предаде агенция УНИАН.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 37 гласа.
  • 1 Путин няма избор!

    30 41 Отговор
    Ако спре войната, на другият ден е пътник.

    Коментиран от #16, #18, #51

    09:07 05.01.2026

  • 2 Факти

    30 47 Отговор
    Путин ще воюва до последния руснак или последната рубла. Което свърши първо.

    Коментиран от #13

    09:08 05.01.2026

  • 4 Димо

    09:10 05.01.2026

  • 5 Путин е лузър

    24 43 Отговор
    При всички варианти Раша утича у каналя!

    09:11 05.01.2026

  • 6 Диванен стратег

    44 2 Отговор
    И Украйна, и Русия искат отсрещната страна да капитулира. Значи, войната продължава до естествения си край. Просто и ясно.
    Чудя се на безкрайните писания по темата.

    09:12 05.01.2026

  • 7 ЕвроАтлантически гьон

    33 13 Отговор
    Всички наши евроатлантически приятели да взимат по един двоен лист и да напишат сто пъти:

    - Намесата на Русия в Украйна е незаконна, но наложителна.

    - Владимир Зеленский може да бъде заловен и отведен в Москва. Според руското законодателство, това е законно.

    - Русия може да управлява Украйна, докато не успее да осъществи безопасен, правилен и разумен преход.

    След като свършат, да се подпишат и да изпратят листа на адрес:

    103132, Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11.
    Приёмная Президента РФ

    09:12 05.01.2026

  • 8 Манията за величие на руснята

    19 31 Отговор
    винаги в историята е завършвала с мизерия!

    Коментиран от #63

    09:13 05.01.2026

  • 9 е то е непризната и нелигитимна

    19 2 Отговор
    събират се кат в грузия отделни групи . плащат им . въоръжават се . и правят насилствено завземане на ключови сгради . избиват различно мислещите . и сега 2026 имали армия . каква армия . армия е като се ходи във военно училище . натрупват се опит и знания . упражняването на различни учения води до натрупването на навици . а там имат някакви подхвърлени тонове оръжия . и някакви неясни цели . един вид си играят с огъня . то и живущите в страната са от смесени бракове . има и много престъпници . дават на някакъв пушка и той бяга да се крие в детската ясла . това не е военно обучение . престъпност .

    09:17 05.01.2026

  • 10 Трол

    22 3 Отговор
    Значи няма от какво да се опасяваме, че руснаците ще ни нападнат. На нашата малка територия не могат да разгърнат голям фронт.

    09:17 05.01.2026

  • 11 Военен

    15 28 Отговор
    Украйна компенсира разликата в жива сила като неутрализира в пъти повече окупатори и техниката им.

    Коментиран от #15, #30

    09:19 05.01.2026

  • 12 КиКи

    13 28 Отговор
    Путин би спрял войната когато Делта форс го изведе от бункера му

    Коментиран от #22

    09:20 05.01.2026

  • 13 Кико

    9 21 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    В голяма грешка си .Щте воюва до предпоследния руснак и той щте последния 😀😃😃

    09:21 05.01.2026

  • 15 Баце,

    27 4 Отговор

    До коментар #11 от "Военен":

    За година: Москва предала на Украйна 12 хиляди тела на загинали войници, върнала си 200

    Статия във факти преди седмица. Данните са от у краински източници.
    И между другото да те питам розАвке, как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Смяна на пола? Салфетка като тая във веселия влак за киев?

    09:22 05.01.2026

  • 16 Така е

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин няма избор!":

    И Венецуарла нямат избор, и Китай, и Иран, и Индия, и Бразилия, и Южна Африка, и Сърбия, и Турция, и Унгария и Мексико, и още много други. Кажи речи, 2/3 от света няма избор.

    09:24 05.01.2026

  • 18 Абсолютни глупости

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин няма избор!":

    Когато те подкрепят над 90% от гражданите на руската федерация никой няма да те свали а вие пръскате невероятни глупости в публичното пространство.
    Трябва да се разтревожите за макрон и merc които имат подкрепата на не повече от 10% у дома си.

    Коментиран от #25, #47, #55

    09:26 05.01.2026

  • 19 наблюдател

    16 2 Отговор
    В момента САЩ предлагат едновременна капитулация на Русия и Украина, като Русия предава на САЩ части от Донбас както и Запорожката АЕЦ. Ясно е че Русия ще продължи войната.

    09:27 05.01.2026

  • 20 Пръч

    6 19 Отговор
    Аз казаф ли ви, че пyндю е прoс! Обстрелването на жилищата на гражданите намалява боеспособността на путинската розовата армия, а не на украинската, и настройва демократичния свят против пyндю! Много грешна цел!

    Коментиран от #33

    09:27 05.01.2026

  • 21 Тома

    10 4 Отговор
    ВСУ старателно унищожават врага на терен в съотношение 1000:26.
    Победата им е неминуема и гарантирана, просто НАТО трябва да предостави на Урайна още няколко хиляди буса и нещата ще бъдат решени!

    09:27 05.01.2026

  • 22 Ади де

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "КиКи":

    Що не го изкарват? Ще влезе някой друг в бункера и съвсем ще ви спре вазелина!

    Коментиран от #52

    09:28 05.01.2026

  • 23 !!!?

    9 12 Отговор
    Путлер ще спре войната само когато го сполети съдбата на Хитлер !!!?

    Коментиран от #31

    09:28 05.01.2026

  • 24 ами

    11 2 Отговор
    ха ха ха - още малко и украина ще победи, 800 000 украинска войска не е малко, да му мисли европа как ще я издържа

    09:29 05.01.2026

  • 25 Рускиня мaйка

    8 12 Отговор

    До коментар #18 от "Абсолютни глупости":

    Нека путин направи референдум в русия, да видим хотят ли руские война! Още по добре, ако референдума е анонимен, че там.........!

    09:30 05.01.2026

  • 26 Механик

    11 2 Отговор
    Някой може ли да ми обясни разликата между "човешки ресурси" и "жива сила"? Щото тоя експерт ми звучи малко куховато...

    Коментиран от #28, #42

    09:34 05.01.2026

  • 27 Обективни истини

    10 4 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    09:34 05.01.2026

  • 28 Техник

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    И двете са хора, живи хора със съдби, роднини и мечти
    Не знам що за луди хора трябва да си, за да се жертваш заради някаква територия

    09:35 05.01.2026

  • 29 Мама Изперкел

    5 4 Отговор
    Тези гаофони сега ли се усетиха, че най големият им недостатък е липсата на жива сила. Или до сега са си мислили, че руската армия е колкото украинската. На алчната им съвест (ако имат такава) ще лежат животите на всички млади момчета, загинали заради алчността на зеления наркоман.

    Коментиран от #64

    09:37 05.01.2026

  • 30 Механик

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Военен":

    Хиляда към 60 е тенденцията, мой човек. На всеки убит руснак се падат 16.7 укри.
    Поне такава е тенденцията за последните 3 години.
    Та не знам кои ще свършат първо, но като че ли това няма да са руснаците.

    Коментиран от #35

    09:38 05.01.2026

  • 31 БАРС

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "!!!?":

    КОЙ Е ТОЗИ ПУТЛЕР.ТАКЪВ ЧОВЕК НЯМА НЕ СЪМ ЧУВАЛ .СИГУРЕН СЪМ ,СЕ И ДРУГИ НЕ СА ЧУВАЛИ.НАПИШИ КОЙ Е ТОЗИ

    Коментиран от #43

    09:41 05.01.2026

  • 32 Укра е история

    4 3 Отговор
    След окупирането и превземането на Венецуела, Русия вече цяла укра ще си върне. Отделно на план стоят още и Източна Германия и балтийските джуджета евентуално?
    Светът на закона и правото вече умря официално. По време на "великата хрема " също го бутнаха, но НЕОФИЦИАЛНО. Сега вече с Венецуела няма никакви други аргументи, освен грубата сила!

    Коментиран от #39, #48

    09:42 05.01.2026

  • 34 Пантеракючек

    3 4 Отговор
    Бензиностанцията вече е на загуба и трудно финансира путин, което я води към фалит! Сега поминъкът на руския велик народ е само производството на бомби! Кво ще работят тези хорица когато спре войната, путин не го интересува, защото нема да е жув! След мен и потоп!

    09:46 05.01.2026

  • 35 Нолф

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    36 към 0 е съотношението с генералите,мой човек.Тендемция!!!

    09:47 05.01.2026

  • 36 Русия вече

    5 0 Отговор
    Ще извади големия чук и ще приключи укроландия. Сащ им развързаха ръцете. Вече укропитания, косто и Тайван са въпрос на късо време. Свиквайте със закона на джунглата. Който е по-силен, яде по-слабите. Е, къде са нашите оръжия и армия? Нато? Ха-ха-ха! Разбрахте ли, кво стана и ЩЕ става?

    Коментиран от #49

    09:47 05.01.2026

  • 37 Аман

    2 4 Отговор
    Освен това Путин има и други предимства - нападение с кавалерия и логистика с магарета. Т.е. имаш превозно средство и пържоли - две в едно.

    Коментиран от #44

    09:47 05.01.2026

  • 38 Сък Май Дuk

    5 2 Отговор
    Путин ще ги буха докато станат хора.И докато тоя Зеленчук де прави на умен нещо хубаво не предстои на Укрите

    09:48 05.01.2026

  • 39 Херодот

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Укра е история":

    То за това започва новата Световна Война! Сега всеки ще получи, каквото му се полага!

    Коментиран от #45

    09:48 05.01.2026

  • 40 Освен Азаров и тоя

    1 4 Отговор
    Лакийчук посочи и основната стратегия на Киев на фронта: да изтощи врага и да разруши нападателния му потенциал.
    -;-
    Къде са пабедите на Рашмахта!

    09:48 05.01.2026

  • 41 Пръч

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Тома":

    Глей дан са опръчиш! Твоята трагедия е, че един пръч е по умен от теб! А?

    Коментиран от #62

    09:48 05.01.2026

  • 42 Демократ

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    09:48 05.01.2026

  • 43 Адолф путин

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "БАРС":

    Путлер е пожизнения руски президент Фашист путин!

    Коментиран от #61

    09:49 05.01.2026

  • 45 А на Путлеристите какво ще им се полага

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Херодот":

    Херодот
    00ОТГОВОР
    До коментар 32 от "Укра е история":

    То за това започва новата Световна Война! Сега всеки ще получи, каквото му се полага!
    -;-
    Нима Путлер може да започне номва Световна война?!
    Та Фюрера не можа да опази Мадуро!

    09:50 05.01.2026

  • 47 Каракас за три часа

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Абсолютни глупости":

    Мадуро го подкрепяха 99%.

    09:50 05.01.2026

  • 50 Венецуела

    5 2 Отговор
    е крещящо доказателство за 80-годишния американски международен тероризъм! Сащ загубиха в укрия, следва и във Венецуела. Китай дадоха 24 ч. ултиматум на нюйоркската мутра да спре с безумието си. Руски и китайски ядрени подводници са под американските корита с 15000 янки пред венецуелския бряг... Гледайте как нюйоркската мутра подвива опашката си...

    Коментиран от #54

    09:54 05.01.2026

  • 51 Никой не е вечен

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин няма избор!":

    Путин няма избор!
    2431ОТГОВОР
    Ако спре войната, на другият ден е пътник.
    -;-
    Утре иби слбед 200 зви е все тая.
    Путлер е пътник, ама докато е на власт и ще прави дивотии.
    След смъртта на Фюрера какви оправдания ще имат ПУТЛЕРИСТИТЕ?!?!?!!

    09:56 05.01.2026

  • 52 селски,

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ади де":

    Защо копейките много ви харесва за говорите за вазелина?

    09:57 05.01.2026

  • 53 Иван Анчев плешивия циганин

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ае копйки":

    Ко стана с плана за победа на надрусания клоун. Ко стана с дайте ни снаряди и ще победим. Ко стана с дайте ни снаряди с обединен уран и ще победим. Ко стана с дайте ни танкове и ще победим. Ко стана с дайте ни артилерия и ще победим. Ко стана с дайте ни танкове и ще победим. Ко стана с дайте ни самолети и ще победим. Ко стана с дайте ни ракети и ще победим. Ко стана с дайте ни пари и ще победим. Ко стана с евровизия в Мариопул. Ко стана с кафето в Крим.

    09:58 05.01.2026

  • 54 Лелее

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Венецуела":

    Венецуела
    00ОТГОВОР
    е крещящо доказателство за 80-годишния американски международен тероризъм! Сащ загубиха в укрия, следва и във Венецуела. Китай дадоха 24 ч. ултиматум на нюйоркската мутра да спре с безумието си.
    -;-
    Значи Поднебесната Империя била дала 24ч ултиматум.
    А Фюрера от Беркера спечели ли несъществуващата Украйна!

    Колко са вдлъбнати путлеристите!
    Нима спечелиха Усрацията!

    Коментиран от #67

    09:59 05.01.2026

  • 55 7676

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Абсолютни глупости":

    Много интересен факт е , че тези които
    ги избират с 90% , после никой не излиза
    да ги защити. Садам, Кадафи , Асад , Мадуро,
    Народите им се радват, че са се отървали
    от тях

    Коментиран от #59

    09:59 05.01.2026

  • 56 Пантеракючек

    2 1 Отговор
    Тръмп е пацифист! Той ще убие Русия, без да убива руснаци!

    09:59 05.01.2026

  • 57 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Дарвин":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    09:59 05.01.2026

  • 58 Оракула от Делфи

    3 2 Отговор
    Путин като най- богатия руснак , ежедневно съсипва Русия, с това което върши,
    руския "Чукча", "във вода гази , но жаден ходи"!!!
    Вова Олигарха ще бъде свален от власт, от най-близкия му "КГБ" подгласник!!!
    Само след месец ,след като бъде свален , ще бъде забравен от руските медии !
    Така приключиха ,Цар Николай, Сталин, Хрушчов ,Брежнев ,Андропов и Горбачов, Йелцин и сега Путин!
    Такава е съдбата на всички "велики" царе и милиционери в тази Руската страна!!!

    10:00 05.01.2026

  • 59 Дайджест

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "7676":

    Венецуелците тържествуват, копейте РИВАТ за Мадуро.

    10:01 05.01.2026

  • 60 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "История":

    Когато не разбираш нищо започваш да нападаш лично. Тука не става въпрос за нечии "пилешки мозък" и "копейки". Това е геополитика от която много не разбират нищо.
    Накратко: ТСВ за преразпределение на света върви с пълна сила. Големите и силните, Китай, Русия и САЩ вече открито започват да действат. А вие, внимавайте с "копейките", понеже БГ може пак да бъде отправено в "руския свят"! И какво ще правите тогава? Западът умря, другарчета. Свиквайте с огромните промени, които идват....

    10:01 05.01.2026

  • 61 БАРС

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Адолф путин":

    НЕ РАЗБИРАМ НЕЩО ОК ЗНАЧИ ТОВА Е ПУТИН НО ДА Е ФАШИСТ ТОВА НЕ СЪМ ЧУВАЛ ТЪКМО ОБРАТНОТО ,ЧЕ 85 % ОТ НАСЕЛЕНИЕТО АКО НЕ И 90 СИ ОБИЧАТ РАШКИТЕ ПРЕЗИДЕНТА.ТОЙ ЧЕВЕК СЛОВО ,ОБЕЩАЛ И ПОСТРОИЛИ .ТИ САМО ВИЖ КРИМ КАКЪВ СТАНА ,КАКЪВ СИ ГО ВЪРНАХА И КАКЪВ Е СЕГА ЗА 10 ГОД МАРИОПОЛ КАК СЕ ВЪЗТАНОВЧВА ТИ ИЗОБЩО ГЛЕДАШ ЛИ РАШЕН ТВ ВСИЧКО СИ ПРОИЗВЕЖДАТ.ОБРАЗОВАНИЕТО БЕЗПЛАТНО И ЛЕЧЕНИЕТО.ВСИЧКО Е ПО ЕФТИНО ОТ БЪЛГАРИЯ КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД СА ВЪВ ВОЙНА КОЯТО Е СПРВОЦИРАНА ОТ САЩ И АНГЛИЯ КАТО ИЗПЛОЗВАТ УКРАИНА ИМЕННО ДА ОТСЛАБЯТ И АКО МОГАТ ДА РАЗЧЛЕНЯТ РОСИЯ.ТОВА АЕЧЕ И УКРАИНЦИТЕ ОТ ЗАПЪДНА УКРАИНА ВЕЧЕ ПОЧНАХА ДА РАЗБИРАТ.И ПОСЛЕДНО В РУСИЯ НИКОЙ ВИКА СЛАВА НАЦИИ.ТА ОПРЕДИЛИ СЕГА ДЕ Е ЫАШИЗМА КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ЧЕ СЕ СЛАГАТ ПАМЕТНИЦИ И ИМЕНА НА УЛИЦИ НА НАЙ ОТЯВНИЯТ ФАШИСТ НА УКРАИНА ЬАНДЕРА И ТО ЬДОКАЗАН

    10:02 05.01.2026

  • 62 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Пръч":

    Твоето интелектуално превъзходство над останалите не подлежи на никакво съмнение, друже!

    Коментиран от #66

    10:02 05.01.2026

  • 64 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мама Изперкел":

    Кои са убийците на младите момчета!
    Кой ги пратил и кой им плаща?

    10:05 05.01.2026

  • 65 Анализът е верен,

    1 3 Отговор
    макар че не казва нищо ново- това го знаем всички. Всички знаем и какво трябва да се направи- ЕС трябва да въоръжи Украйна с технологично нови оръжия, с които да неутрализира по- малката жива сила а Украйна.

    С отказа си да подкрепи Украйна в този момент Тръмп- Краснов отново помага на Путин.

    Коментиран от #69

    10:06 05.01.2026

  • 66 Пръч

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Тома":

    По добре е късно, отколкото никога! Добре е, че се осъзнаваш, но не говорим за останалите, а за мен и ваша милост! Не се ядосвай, толкова са ти възможностите!

    10:07 05.01.2026

  • 67 Венецуела

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Лелее":

    Само с 1 русофобска гънка е невъзможно да си обективен!

    10:07 05.01.2026

  • 68 Митко саллаков

    1 2 Отговор
    Украйна най корумпирана държава. Бедните плащат с кръвта си. Богатите си живеят живота

    Коментиран от #71

    10:10 05.01.2026

  • 69 Потъващият ЕС няма

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Анализът е верен,":

    нито парите, нито военнопромишлен капацитет. Това "трябва" го слушаме от години.

    Коментиран от #75

    10:11 05.01.2026

  • 70 След вчерашните горящи рафинерии

    2 1 Отговор
    днес руският военен завод "Енергия" в Елец, Липецка област, е в пламъци след атака с дронове - това показаха анализи на видеокадри от мястото на събитието. Видео е заснето на около 900 метра от атакуваното предприятие. АД "Енергия" произвежда батерии за дронове и е ключово предприятие за руския военнопромишлен комплекс, защото е специализиран и в производството на химически вещества.

    Губернаторът на Липецка област Игор Артаманов потвърди атаката - в официалния си канал в Телеграм той посочи, че пожарникари са овладели пожар в индустриалната зона на Елец, нямало ранени и жертви. Артамонов отрече слухове, че паднали отломки от дронове върху детска градина.

    Това не е първата атака срещу завода. На 15 юли 2025 г. най-малко четири дрона удариха завода. Атака срещу предприятието имаше и на 23 май

    10:12 05.01.2026

  • 71 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Митко саллаков":

    ВСУ избиха и осакатиха 1,5 милиона руски орки.Всичките богаташи викаш.

    10:13 05.01.2026

  • 72 Ако не е колебанието

    1 0 Отговор
    на Запада и предателството на ТРЪМП , войната отдавна да е свършила.

    Запада дава на Украйна толкова, колкото да се защитава и то с голямо закъснение, бавно, с много забрани и ограничения, нападателните оръжия са малко и със малък и среден обсег.

    ТРЪМП напрво спаси Путин няколко пъти- от зимата на 2024 г. до днес.

    10:15 05.01.2026

  • 73 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор
    В Русия ток, вода, парно, градски транспорт са безплатни за ПЕНСИОНЕРИ. В България, Украйна и Европа кога?

    Коментиран от #76

    10:15 05.01.2026

  • 74 Щом го е казал ЛакийЧук...-

    1 0 Отговор
    ...,,Лакираният Чук"-значи е истина ..!

    10:17 05.01.2026

  • 75 "Потъващият" Запад е дал досега

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Потъващият ЕС няма":

    350 милиард долара на Украйна.Това е 1,7 % от годишният му приход.Джоб пара.Аре обратно в дупката и си пусни пак руската телевизия 😄😄😄

    10:18 05.01.2026

  • 76 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Пенсионер 69 годишен":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за вниманието!

    10:20 05.01.2026

