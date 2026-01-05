Новини
Свят »
Турция »
Турция договори 15-годишно споразумение за доставки на природен газ

5 Януари, 2026 11:50 714 9

  • природен газ-
  • газ-
  • турция-
  • азербайджан-
  • алпарслан байрактар-
  • абшерон

Природният газ ще бъде доставян по тръбопровод от азербайджанското офшорно находище Абшерон в Каспийско море

Турция договори 15-годишно споразумение за доставки на природен газ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция е договорила ново дългосрочно споразумение за доставки на природен газ от Азербайджан за общо 33 млрд. кубични метра от 2029 г. за срок от 15 години, съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

В телевизионно интервю в неделя Байрактар каза, че природният газ ще бъде доставян по тръбопровод от азербайджанското офшорно находище Абшерон в Каспийско море, а годишните количества, доставяни на Турция, ще бъдат 2,25 млрд. кубични метра.

Министърът съобщи, че преговорите са завършили миналия петък, а подписването на договора се очаква скоро.

Освен това Байрактар обяви, че турският сондажен кораб „Чагръ бей“ скоро ще започне работа край бреговете на Сомалия. Проектът предвижда свръхдълбоки подводни сондажи за проучване за въглеводороди с планирана дълбочина от 7 км, от които 3,5 км воден стълб и допълнителни 3,5 км под морското дъно.

Той съобщи, че първата турска атомна електроцентрала „Аккую“ ще започне да произвежда електроенергия по-късно през тази година. Той допълни, че преговорите по другите турски проекти за атомна енергия в Синоп и в турска Тракия все още продължават.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    1 2 Отговор
    Да приключим.ли със зависимостта от руски газ? Разбира се, ето защо.

    Коментиран от #5

    11:52 05.01.2026

  • 2 Търговец

    4 3 Отговор
    Сега ще продавам руски газ маскиран като азербайджански.

    Коментиран от #4

    11:55 05.01.2026

  • 3 Не,че нещо,ама...

    6 1 Отговор
    Само България, не взе решение в полза на държавата и гражданите си.

    Коментиран от #6

    11:57 05.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ами ако не знаеш Турция НЕ ПОДНОВИ дългосрочния договор с Раша , който изтече края на миналата 2025 г , а подписа само за още година до края на 2026 със намалени в пъти количества , а бленувания ви "хъб" за руски газ окончателно беше погребан и забравен !! За сметка на това утрои количествата по договори с американски компании за втечнен газ !!

    11:58 05.01.2026

  • 6 Ами

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Не,че нещо,ама...":

    Така е, като си избирате руски агенти за президенти и гласувате за руски партии, да не може да се състави едно нормално българско правителство.

    Коментиран от #9

    11:59 05.01.2026

  • 7 гост

    1 2 Отговор
    Също така Турция усилено работи за нов газопровод от Туркменистан и Казахстан до Баку , откъдето да се УТРОЯТ количествата за Европа !! През Турция естествено ! А скоро след края на аятолаха като Мадуро и от Иран !!

    12:01 05.01.2026

  • 8 Бен Вафлек

    1 1 Отговор
    просия утече ф канала.

    12:04 05.01.2026

  • 9 Не,че нещо,ама...

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Къде видя да подкрепям руснаци,американци или който и друг да било бе, пе дал?

    12:06 05.01.2026

