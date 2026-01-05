Новини
Свят »
Дания »
Министър-председателката на Дания: Ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, всичко приключва

Министър-председателката на Дания: Ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, всичко приключва

5 Януари, 2026 19:25 3 467 113

  • гренландия-
  • дания-
  • нато-
  • арктика-
  • мете фредериксен-
  • доналд тръмп

Мете Фредериксен днес заяви, че смята намеренията на американския президент Доналд Тръмп да превземе Гренландия за сериозни

Министър-председателката на Дания: Ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, всичко приключва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен днес заяви, че смята намеренията на американския президент Доналд Тръмп да превземе Гренландия за сериозни и че както Дания, така и Гренландия категорично отхвърлят амбициите му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„За съжаление, смятам, че изказването на американския президент, че иска Гренландия, трябва да се приема сериозно“, каза Фредериксен пред Датското радио и телевизия.

„Много ясно заявих позицията на Кралство Дания, а Гренландия многократно каза, че не иска да бъде част от САЩ“, добави тя.

„Ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, всичко приключва“, каза още Фредериксен.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 59 Отговор
    тц!ако сте с БРИКС , като Мадуро , тогава

    Коментиран от #41, #70

    19:27 05.01.2026

  • 3 Дядо Тръмп

    61 6 Отговор
    Ами значи... тaковaл cъм ви нато-то!

    19:27 05.01.2026

  • 4 Урсула 1984

    85 8 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп.Облечете се за минус 50 градуса по Целзий.

    Коментиран от #74

    19:27 05.01.2026

  • 5 Кая Калас

    74 9 Отговор
    ЕС ще иска помощ от Путин.

    Коментиран от #18

    19:28 05.01.2026

  • 6 Кая

    72 5 Отговор
    Защитавайте го още глюпави урсулинци.....,като отвлече Мадуро....сега поеденично всички ще ви схруска.Няма да де оплаквате.

    Коментиран от #14, #22

    19:29 05.01.2026

  • 7 ТРЪМП И ОНЗИ

    35 5 Отговор
    АРЖЕНТИНСКИЯ КУКУРИГУ И КЛОЦИНА ОЯЕ ОТКАЧАЛКИ СА ЗА ЛУДНИЦА.

    19:29 05.01.2026

  • 8 Хмм

    62 4 Отговор
    нали Русия беше врагът, приключи ли с украйна директно застрашава Дания

    19:29 05.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    58 10 Отговор
    Тръмп каза че до два месеца Гренландия ще е щат на САЩ.

    Коментиран от #21, #32

    19:29 05.01.2026

  • 10 Чао на нато и ес.

    69 11 Отговор
    Нато и ес вече приключиха! Еврото също!

    19:29 05.01.2026

  • 11 оня с питон.я

    56 9 Отговор
    Западната хемисфера за чичо Сам, европа за Мечката. Това вече е решено в Аляска. Истинската война ще е за Азия.

    19:29 05.01.2026

  • 12 Абе не знам таз що за стока е.

    45 1 Отговор
    Ама се чудя на нейно място какво щеше да каже тиквата или свинчо?!

    Коментиран от #29

    19:30 05.01.2026

  • 13 МеНте

    42 3 Отговор
    Всичко приключва за страната от НАТО, разбира се.

    19:30 05.01.2026

  • 14 оня с питон.я

    44 6 Отговор

    До коментар #6 от "Кая":

    Дедо Дончо ще ни отърве от евроатлантическото иго?

    19:31 05.01.2026

  • 15 Лудия рижа не се церемони

    35 4 Отговор
    Ами Си и Путин има какво да учат от него.

    19:31 05.01.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    62 5 Отговор
    С изключение на Израел, Тръмп успя да се скара с всички държави на света. Не е имало такъв наглец досега.

    19:31 05.01.2026

  • 17 Тази година

    50 3 Отговор
    Ще е като 1989

    Много съюзи ще се разпаднат ненадейно

    Бог да ви пази!

    19:31 05.01.2026

  • 18 Питам

    8 48 Отговор

    До коментар #5 от "Кая Калас":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #27, #28, #35, #93

    19:31 05.01.2026

  • 19 7373737272

    40 9 Отговор
    Подготвайте се да изгубите острова датчани.Ония там дето живеят с кеф ще приемат да станат част от Сащ.Като гледам на настроенията там ,американците са добре дошли ,а от вас се оплакват там местните.

    19:32 05.01.2026

  • 20 СПОКО...

    41 0 Отговор
    ИЗБИХМЕ ИНДИАНЦИТЕ - УВЕЛИЧАВАМЕ СИ РЕЗЕРВАТИТЕ...

    19:32 05.01.2026

  • 21 И нека се изясним

    45 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Путин ще е виновен.

    19:32 05.01.2026

  • 22 Ще има ам, ам

    44 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кая":

    и може да се наложи ЕС действително да иска помощ от Русия.

    Коментиран от #36

    19:33 05.01.2026

  • 23 всичко приключва

    32 1 Отговор
    и насъсквате урк бандери срещу сащ да лаят като питбули
    нали затова ги охранвате

    19:33 05.01.2026

  • 24 Буха ха

    62 2 Отговор
    Къде е оная скарида Кая, да каже на Тръмп че Европа ще постигне мир чрез сила.

    19:34 05.01.2026

  • 25 Дън Бай

    39 2 Отговор
    Нема да гъкнете. Вече сте го правили при австриеца.

    19:34 05.01.2026

  • 26 Хи хи

    52 0 Отговор
    Ся ако ни извикат по член 5, ние с кое нато ще бъдем - американското или датското ???

    Коментиран от #38, #50, #52

    19:35 05.01.2026

  • 27 що питаш

    35 8 Отговор

    До коментар #18 от "Питам":

    Теб чакат да отидеш и да измъкнеш Путин от бункера. Ти що се моткаш още и само питаш? Айде, действай!

    19:35 05.01.2026

  • 28 Да се готвят урсулите!

    42 0 Отговор

    До коментар #18 от "Питам":

    По скоро ще измъкнат от спалнята Каята и Урсулата!

    19:35 05.01.2026

  • 29 каяка лас

    25 1 Отговор

    До коментар #12 от "Абе не знам таз що за стока е.":

    мен вече в цял свят ме знаят но боко и шишо мълчат като си въобразяат че това прикрива тъпотата им

    19:35 05.01.2026

  • 30 007

    14 4 Отговор
    Кой какво казва е само за лично самочуствие, а процесът на разделяне на света на сфери на влияние тече невъзвратимо. Да се надяваме, че ЕС ще успее да стане третата световна сфера, освен САЩ и Китай и то не защото стават самостоятелни по желание, а защото САЩ не ги иска вече. Най-вероятно за САЩ са Америките и Австралия, за Китай Азия и останалото за Европа. Ами Русия! Би било добре да е в Европа, но да видим. Имаше един момент, когато се опитваха да ухажват ЕС за сближаване, но нафуканата стара мома не се даде. Доста лидери от двете страни трябва да изчезнат по естествен природен закон за да се случи нещо в тази посока. Истината е, че и САЩ и Китай ще направят всичко възможно това да не стане.

    19:35 05.01.2026

  • 31 Ганчев

    2 29 Отговор
    Прав е мистър Тръмп.Руските и китайските кораби ще трябва да искат официално разрешение да се мяркат около Гренландия.

    Коментиран от #37, #42

    19:35 05.01.2026

  • 32 оня с питон.я

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Заедно с Квебек да имат директен достъп по права линия.

    19:36 05.01.2026

  • 33 Очаквам да видя как ще реагира

    39 1 Отговор
    Урси и трето половия шеф на НАТО ако големият батко си гушне Гренландия. А Дания ще гледа като.......
    на.....е.на девойка.

    19:36 05.01.2026

  • 34 Възмутен

    38 0 Отговор
    Светът става все по-смахнат. Хората, преживели ужасите на ВСВ измряха и сега всякакви /да не казвам/ се опитват да открият топлата вода, рискувайки живота на милиарди.

    Коментиран от #47, #51

    19:36 05.01.2026

  • 35 Елфическа приказка

    23 0 Отговор

    До коментар #18 от "Питам":

    Абе Мирчев що не иде да го извлече? Нали се репеще на Шишко какъв голям бияч е.

    19:36 05.01.2026

  • 36 ЕС действително да иска помощ от

    26 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ще има ам, ам":

    милионите кафяви пришълци да се цанят аскер на двоен социал
    срещу сащ

    19:36 05.01.2026

  • 37 оня с питон.я

    22 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ганчев":

    Абе не знам. Да не почнат да потъват щатски танкери за европа при неизяснени обстоятелства.

    19:37 05.01.2026

  • 38 Винету

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хи хи":

    За който даде повече за чекмеджаците.

    19:38 05.01.2026

  • 39 Ае копейките

    12 17 Отговор
    Сега американците другари ли са или кравари?

    Коментиран от #55

    19:38 05.01.2026

  • 40 факт

    32 2 Отговор
    Всичкото вече е приключило. САЩ продават оръжие на европейското НАТО, което то да дава на украинците, за да убиват руснаци. Разбирай, НАТО-то е приключило, защото създателят му вече се разграничи от него. ЕС е дал фира, а ООН на практика не съществува. И да, всичкото вече е свършило. Остава само да се напишат некролозите на международните организации.

    Коментиран от #44

    19:38 05.01.2026

  • 41 Европеец

    25 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много интересно заглавие прочетох....а Ти остави Брикс.... По-добре посъветвай министър-председателката на Дания да купува билет до Москва, че като гледам бай Дончо Как се е засилил тая дама освен в Москва за нея няма да има друга да сигурност...

    Коментиран от #61

    19:38 05.01.2026

  • 42 Данко Пиратина

    17 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ганчев":

    Напротив, заедно ще возят каквото и където трябва! ЕС не е потребен никому!

    19:40 05.01.2026

  • 43 всичко приключва на тръмп не му дреме

    24 1 Отговор
    при следващото си посещение в белия дом при тръмп
    да арестуват зелката в обвинение на пране и присвояване
    от тези 350 милиарда които бидона му даде

    19:40 05.01.2026

  • 44 Абе пиши направо

    1 19 Отговор

    До коментар #40 от "факт":

    Киев за два дня.

    19:40 05.01.2026

  • 45 Ами

    22 0 Отговор
    САЩ напускат НАТО и Европа, взимат Гренландия и Канада.
    Мисля, че това устройва САЩ. Ако Европа е съгласна ...
    Бих казал, че имаме сделка :)

    19:41 05.01.2026

  • 46 Хмм

    19 0 Отговор
    както помагат на украйна да се бие до последния украинец, така и те ще се бията до последния сатчанин начело с войнстващата си премиерка

    19:41 05.01.2026

  • 47 Бумърите - най-егоистичните лигльовци

    15 1 Отговор

    До коментар #34 от "Възмутен":

    Хората от сайлънт дженерейшън преживяха ВСЕ, но рзглезените им рожби от поколението бейби буумърс на финала на живота си сготвиха третата световна за следващите поколения - екс, милениълс и зи.

    19:41 05.01.2026

  • 48 Факт

    20 0 Отговор
    Никой не казва, че е готов да защитава справедливостта!

    19:41 05.01.2026

  • 49 Пич

    15 1 Отговор
    Най якото от всичко е , че паветниците отново нищо не са разбрали !!! Ако бях гиворил на паветата , паветата щяха да разберат !!!

    Коментиран от #63

    19:41 05.01.2026

  • 50 Сечко

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хи хи":

    Взе ми думата от устата😉

    19:42 05.01.2026

  • 51 е да го

    13 0 Отговор

    До коментар #34 от "Възмутен":

    кажемеПедали...

    19:42 05.01.2026

  • 52 Их их их

    15 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хи хи":

    В този смисъл, ние не можем да участваме с ефките (не че летят), защото в договора има клауза да не се използват срещу страна членка на НАТО.

    19:42 05.01.2026

  • 53 ДрайвингПлежър

    19 0 Отговор
    Е ако Дания и ЕС не направите нищо за успешното връщане на Мадуро и защита на Венецуела а минете само с реч тип "Моля те недей" нямате и морално право да се оплаквате когато лудия дойде да вземе каквото му хареса!

    Коментиран от #59

    19:43 05.01.2026

  • 54 Уса

    11 0 Отговор
    Аз и Тръмп смятаме,че всичко сега започва и сметките на неолибералите да продължават да поръчват музиката са приключили и ще трябва да бъдат платени

    19:44 05.01.2026

  • 55 В елфическата горичка се питаме

    9 5 Отговор

    До коментар #39 от "Ае копейките":

    Тръмпоча агент Краснов как стана пак мистър Тръмп за 1/2 час?

    Коментиран от #65

    19:44 05.01.2026

  • 56 Где Мадуро?

    1 11 Отговор
    Залъгалки за копейки🤣🤣🤣

    Коментиран от #76

    19:44 05.01.2026

  • 57 койдазнай

    8 3 Отговор
    Малко известен факт е, че Дания, благодарение на изключителната си научна школа и добра промишленост създава собствено термоядрено оръжие и произвежда 80 заряда. След това, в края на 80-те решава, че те не са и нужни и ги разглпбява, без да се шуми много по въпроса.
    Вероятно, дори днес те имат някои козове, за които много не се говори.

    Коментиран от #72

    19:45 05.01.2026

  • 58 Хипотетично

    12 0 Отговор
    Назрява криза в НАТО много по-остра от кризата при оттеглянето през 1966г. на Франция от военната структура на НАТО.

    19:45 05.01.2026

  • 59 Фактъ

    9 2 Отговор

    До коментар #53 от "ДрайвингПлежър":

    Като за начало Дания ще се лиши от остров Зелена земя и всичките полезни изкопаеми там.

    19:45 05.01.2026

  • 60 Колко малко требе на де БИЛНА копейка

    2 14 Отговор
    Да живне -- требе им само 1 хипотеза,..за да забравят за униженията, гаврата и позора на техният Фюрер Педофил!
    АааааааХахахаха
    За 12 г.... ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан, за 2 Милиона монголяци Фира, за позорния 3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ у СИРИЯ, 5 ДНЕВНИЯ у КУРСК, за Башо бегачката, 12 год щурм на селото ПОКРОВСК,...
    За 2 ЧАСОВОВОГО ...СВО на САЩ у ИРАН,..За анихилацията на съюзниците от ХАМАС,ЛИВАН ,... ЗА 30 минутното СВО при мадуранкьо...и те така
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #75

    19:46 05.01.2026

  • 61 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 10 Отговор

    До коментар #41 от "Европеец":

    няма как да стане тва!Тръмп не е чак толкова побъркан колкото си мислите/ просто показа показна операция-те си имат стратези с поглед десетилетия напред

    19:46 05.01.2026

  • 62 Хмм

    11 0 Отговор
    един от неудобните въпроси на Дачков беше, защо се качваме на потъващия кораб, според борисов не бил потъващ корабът на ЕС и еврозоната, да отива да брани Дания, може да не е в еврозоната, но е в ЕС

    19:46 05.01.2026

  • 63 Хммм

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Пич":

    Ако идеш при паметниците да говориш ще станеш на мокро 🫟 петно 🔨

    19:46 05.01.2026

  • 64 Юрий

    6 3 Отговор
    Скоро ще има импинчмънт на Тръмп.
    Натам вървят нещата.
    За съжаление следващия президент няма да е по добър

    Коментиран от #80

    19:46 05.01.2026

  • 65 Факт

    0 4 Отговор

    До коментар #55 от "В елфическата горичка се питаме":

    Там е мястото на Групата за споделяне.

    Коментиран от #68

    19:46 05.01.2026

  • 66 гумата

    6 0 Отговор
    Датската премиер министърка трябва да е наясно, че Русия иска всичко да приключи и е много възможно Тръмп да направи така, че всичко да приключи за да успокои руснаците.

    19:46 05.01.2026

  • 67 Данко Пиратина

    7 0 Отговор
    Един висш военен от Дания преди време беше заявил, че ако се противопоставят на Щатите за острова всичко ще приключи за три минути. Помните ли?

    19:47 05.01.2026

  • 68 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Факт":

    Палавници!

    19:48 05.01.2026

  • 69 Тома

    4 0 Отговор
    Познайте каква е разликата между изразите "друга страна от НАТО," и " друга страна, от НАТО," .
    Разликата е точно една грамотност.

    19:48 05.01.2026

  • 70 Без паника

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Американците нямат намерение да нападат страна от нато. Те просто ще осъществят контрол через присъствие. Същото може са се случи и у нас. Ако някоя съседна нам натовска държава навлезе на наша територия за да ни защити от нещо. Така че, няма страшно. Всичко върви по план

    19:48 05.01.2026

  • 71 Антрополог

    8 1 Отговор
    Датчаните ще ядат ...я ,ама те сами си го изпросиха ,да видим как ще се развие евроатлантическото единство 🤣🤣🤣.

    19:48 05.01.2026

  • 72 Хипотетично

    3 5 Отговор

    До коментар #57 от "койдазнай":

    За да не са руска мишена Дания наивно както и Украйна (с предаването ядреното оръжие на гаранта си Русия за териториална цялост) са се предоверили на международното право.

    19:49 05.01.2026

  • 73 Мале, малее

    12 0 Отговор
    Много правила, много международно право , много демокрация, многоо.... голема каша в западния свят.

    19:49 05.01.2026

  • 74 Ко? Не!

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Урсула 1984":

    Аз отивам във Венецуела, там е по-топло.

    19:49 05.01.2026

  • 75 Стефан Усмивката Софиянски

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Колко малко требе на де БИЛНА копейка":

    Суссс бре маннн гаууу ,смучи ми х...я за успокоение на нервите !

    19:51 05.01.2026

  • 76 А где кокорча?

    5 5 Отговор

    До коментар #56 от "Где Мадуро?":

    Кокорчо няма ли вече да ходи да вади джуджака от калния бункер? Може да вземе със себе си мирчеff и глишката за кураж.

    19:51 05.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 стоян георгиев

    5 2 Отговор
    Дреме ми за Гренландия. Да взима и да влачи, Даньо откачения.

    19:52 05.01.2026

  • 79 БеГемот

    10 1 Отговор
    Само Путин ще спаси Гренландия....те подводниците си обикалят там и като ги подпукат на леда чеeрнилкuте и гeeвите от делта фарс....

    19:53 05.01.2026

  • 80 Камилар

    8 2 Отговор

    До коментар #64 от "Юрий":

    Камалата ще ги твори пак същите по заповед на ционзадкулисието и ще се хили истерично по цял ден. Оранжевия поне не се хили истерично без причина.

    Коментиран от #84, #87

    19:55 05.01.2026

  • 81 Лесно му

    9 0 Отговор
    Беше да лае по Путин. Ха сега да отиде да се оплаче на арменския поп, белким му помогне -)

    19:55 05.01.2026

  • 82 Факт

    4 0 Отговор
    Има една книга. Героят пътува с корабче по една кална река. Прекарва времето си в отгатване кой от дънерите по брега не е крокодил. Човек не знае на кого да има доверие. Ако се намират такива, със сигурност ще бъдат заплашени!

    19:55 05.01.2026

  • 83 ЛюбоПитен

    3 3 Отговор
    Много се чудя дали бай Дончо все още може с мkиа си х.....й да и го отпере на МП на Дания Мете в РунтаВеллкатта ?

    Коментиран от #107

    19:57 05.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 бай Иван

    6 1 Отговор
    Ко стана с най-миролюбивият съюз на всички земни кълбета НАТО? Вече се чака вътрешно да почнат да се изяждат или да се омиротворяват както е политически коректно!

    19:58 05.01.2026

  • 86 Кая Калас съм

    6 1 Отговор
    Призовавам за спокойствие и сдържаност от всички участници, за да се избегне ескалация и да се гарантира мирното разрешаване на кризата без сила.

    19:58 05.01.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Владо

    1 6 Отговор
    Сбърканяците копейки се радват,че американците щели да вкарат военни в Гренландия

    Коментиран от #95

    19:58 05.01.2026

  • 89 Пенчо

    3 0 Отговор
    Не знам дали всичко ще приключи но със сигурност нещо ще започне!

    19:58 05.01.2026

  • 90 стоян георгиев

    5 2 Отговор
    Има нещо гнило в Дания , а иначе ,пука ми на дебеуиаа г ...3 за Гренландиа ,че и там даже не ми пука в случая .

    19:59 05.01.2026

  • 91 Даката

    3 4 Отговор
    Няма такива 60клуци като Тръмп и Путин и би трябвало да има някакви механизми на отстраняване на такива лоши елементи... какво още се туткат републиканците в Америка, всички виждат че 60клука в Белия дом е вреден, за съществуването на живота на Земята... същото е и в Русия... на стари години станаха олицетворението на дявола, сатаната и всичкото зло... на оня свят ли ще си я носят земята, която заграбват... не се ли наядоха, алчните 60клуци... да горят в ада

    Коментиран от #98

    19:59 05.01.2026

  • 92 Механик

    6 5 Отговор
    Да де, ама какво означава "всичко приключва"???
    Кое е това ВСИЧКО? НАТО ли, ЕС ли? Кое?
    п.п.
    Че Украина приключва, това е ясно. Ама тя така или иначе приключва.

    Коментиран от #102, #103

    20:00 05.01.2026

  • 93 бай Иван

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Питам":

    Нема да си жив да видиш!

    20:00 05.01.2026

  • 94 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 95 Васил

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Владо":

    Владо ,знам че си точен ,би ли мигго оуигавилл набързо за 10 €врака ?

    20:00 05.01.2026

  • 96 Нищо подобно НЕМА а се случи ху есоси

    2 5 Отговор
    До месец ше има НОВО.... СВО на САЩ у... ИРАН ! Ше освободят Иранският народ от У ..РОДА!
    Аятолаха козе-- ловър е...умреляк! А,..ху ЙЛО педофила -- отново УНИ ЖЕН!!
    Гледайте внимателно
    Хехехехехехе

    Коментиран от #100, #106

    20:01 05.01.2026

  • 97 Датски шамар

    4 1 Отговор
    Дания си отстоява интересите което включва и нейното НЕ на еврото!

    20:01 05.01.2026

  • 98 Сатан Яхууу

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Даката":

    Хаха, биич плийз!

    20:01 05.01.2026

  • 99 Вова Грозний

    8 1 Отговор
    Много е права куклата , ако САЩ атакуват друга страна от НАТО , се задейства чл.5 и НАТО за нула време ще види сметката на САЩ , или както казва един велик български поет , от тях ще остане само пух и терушина ! Еййй че само хуморески разказвам днес , .... ама кво друго да правя , като гледам шоуто на , обединения запад ?

    20:01 05.01.2026

  • 100 А нещо пречи ли

    4 1 Отговор

    До коментар #96 от "Нищо подобно НЕМА а се случи ху есоси":

    През това време да се проведе един бърз референдум в Гренланция? Всичко ще е законно, мирно и тихо. И догодина Нобела за мир е сигурен.

    20:03 05.01.2026

  • 101 Тръмп е заявил, че трябва

    4 0 Отговор
    света да се въздържа от негативни обсъждания на СВО от САЩ срещу Венецуела, че в списъка му има и други държави които ги очаква същото дори и по лошо.

    Коментиран от #104

    20:04 05.01.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Да де

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "Механик":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.

    20:07 05.01.2026

  • 104 Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Тръмп е заявил, че трябва":

    Знам.Зативабси трая.

    20:08 05.01.2026

  • 105 Сега разбрахте ли

    2 0 Отговор
    Тея дето все още подържат Перчема че тотал щета, да може да прилапа Гренландия а ако става дума за сигурност и сега имат военни бази там да си направят още ако искат никой нема да ги спре. Излиза с предлог че е за защита но е ясно че иска да копае. Остават му 3 г до края на мандата ако го изкара а 3г са нищо за такива сериозни дейности не е като да дигнеш казино и да го фалираш после. Коя частна фирма ще вложи милиарди няма държавни. То и Кимчо не е в ред ама тоя изкука тотално.

    Коментиран от #110

    20:10 05.01.2026

  • 106 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Нищо подобно НЕМА а се случи ху есоси":

    Сокай бибека Чикитта ,въпреки че не си в първа младост ,се справяш прекрасно х ....ессосс .

    20:11 05.01.2026

  • 107 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "ЛюбоПитен":

    Ако го може, това ще ви зарадва ли, по някаква причина?

    Коментиран от #108

    20:12 05.01.2026

  • 108 ЛюбоПитен

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Факт":

    Винаги е повод за радост ,небинатна кукло 👅,но ти си скроена по друга матрица и няма как да го проумееш .

    20:14 05.01.2026

  • 109 Венецуела е обявила мобилизация

    2 0 Отговор
    на въоръжените сили и военен режим, като някои важни предприятия са изцяло под контрол от военните.

    20:17 05.01.2026

  • 110 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Сега разбрахте ли":

    Гренландия и сега не е независима, освен това е по-близо до САЩ отколкото до Дания, ами Фарьорските острови и избиването на делфини там, наведнъж са били избити 1400 делфина през 2021 години, водата кървава, а на брега деца гледат

    20:20 05.01.2026

  • 111 гошо

    2 0 Отговор
    Оранжевият терорист със съмнения за педофилия се самозабрави

    20:21 05.01.2026

  • 112 Хамлет Датски

    0 0 Отговор
    То всичко е приключило, другарко Фредериксен,при това отдавна.Само вие там,от обединения Запад не сте го проумели.По едни други,умствени причини.

    20:27 05.01.2026

  • 113 хихи

    0 1 Отговор
    всичко приключва“, каза още Фредериксен.....

    Този не е разбрал, че е приключил...

    20:27 05.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания