Министър-председателката на Дания: Ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, всичко приключва

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен днес заяви, че смята намеренията на американския президент Доналд Тръмп да превземе Гренландия за сериозни и че както Дания, така и Гренландия категорично отхвърлят амбициите му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„За съжаление, смятам, че изказването на американския президент, че иска Гренландия, трябва да се приема сериозно“, каза Фредериксен пред Датското радио и телевизия.

„Много ясно заявих позицията на Кралство Дания, а Гренландия многократно каза, че не иска да бъде част от САЩ“, добави тя.

„Ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, всичко приключва“, каза още Фредериксен.