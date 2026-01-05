Министър-председателката на Дания: Ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, всичко приключва

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен днес заяви, че смята намеренията на американския президент Доналд Тръмп да превземе Гренландия за сериозни и че както Дания, така и Гренландия категорично отхвърлят амбициите му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„За съжаление, смятам, че изказването на американския президент, че иска Гренландия, трябва да се приема сериозно“, каза Фредериксен пред Датското радио и телевизия.
„Много ясно заявих позицията на Кралство Дания, а Гренландия многократно каза, че не иска да бъде част от САЩ“, добави тя.
„Ако САЩ атакуват друга страна от НАТО, всичко приключва“, каза още Фредериксен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #41, #70
19:27 05.01.2026
3 Дядо Тръмп
19:27 05.01.2026
4 Урсула 1984
Коментиран от #74
19:27 05.01.2026
5 Кая Калас
Коментиран от #18
19:28 05.01.2026
6 Кая
Коментиран от #14, #22
19:29 05.01.2026
7 ТРЪМП И ОНЗИ
19:29 05.01.2026
8 Хмм
19:29 05.01.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #32
19:29 05.01.2026
10 Чао на нато и ес.
19:29 05.01.2026
11 оня с питон.я
19:29 05.01.2026
12 Абе не знам таз що за стока е.
Коментиран от #29
19:30 05.01.2026
13 МеНте
19:30 05.01.2026
14 оня с питон.я
До коментар #6 от "Кая":Дедо Дончо ще ни отърве от евроатлантическото иго?
19:31 05.01.2026
15 Лудия рижа не се церемони
19:31 05.01.2026
16 РЕАЛИСТ
19:31 05.01.2026
17 Тази година
Много съюзи ще се разпаднат ненадейно
Бог да ви пази!
19:31 05.01.2026
18 Питам
До коментар #5 от "Кая Калас":Кога ще извлекат путин от бункера?
Коментиран от #27, #28, #35, #93
19:31 05.01.2026
19 7373737272
19:32 05.01.2026
20 СПОКО...
19:32 05.01.2026
21 И нека се изясним
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Путин ще е виновен.
19:32 05.01.2026
22 Ще има ам, ам
До коментар #6 от "Кая":и може да се наложи ЕС действително да иска помощ от Русия.
Коментиран от #36
19:33 05.01.2026
23 всичко приключва
нали затова ги охранвате
19:33 05.01.2026
24 Буха ха
19:34 05.01.2026
25 Дън Бай
19:34 05.01.2026
26 Хи хи
Коментиран от #38, #50, #52
19:35 05.01.2026
27 що питаш
До коментар #18 от "Питам":Теб чакат да отидеш и да измъкнеш Путин от бункера. Ти що се моткаш още и само питаш? Айде, действай!
19:35 05.01.2026
28 Да се готвят урсулите!
До коментар #18 от "Питам":По скоро ще измъкнат от спалнята Каята и Урсулата!
19:35 05.01.2026
29 каяка лас
До коментар #12 от "Абе не знам таз що за стока е.":мен вече в цял свят ме знаят но боко и шишо мълчат като си въобразяат че това прикрива тъпотата им
19:35 05.01.2026
30 007
19:35 05.01.2026
31 Ганчев
Коментиран от #37, #42
19:35 05.01.2026
32 оня с питон.я
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Заедно с Квебек да имат директен достъп по права линия.
19:36 05.01.2026
33 Очаквам да видя как ще реагира
на.....е.на девойка.
19:36 05.01.2026
34 Възмутен
Коментиран от #47, #51
19:36 05.01.2026
35 Елфическа приказка
До коментар #18 от "Питам":Абе Мирчев що не иде да го извлече? Нали се репеще на Шишко какъв голям бияч е.
19:36 05.01.2026
36 ЕС действително да иска помощ от
До коментар #22 от "Ще има ам, ам":милионите кафяви пришълци да се цанят аскер на двоен социал
срещу сащ
19:36 05.01.2026
37 оня с питон.я
До коментар #31 от "Ганчев":Абе не знам. Да не почнат да потъват щатски танкери за европа при неизяснени обстоятелства.
19:37 05.01.2026
38 Винету
До коментар #26 от "Хи хи":За който даде повече за чекмеджаците.
19:38 05.01.2026
39 Ае копейките
Коментиран от #55
19:38 05.01.2026
40 факт
Коментиран от #44
19:38 05.01.2026
41 Европеец
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Много интересно заглавие прочетох....а Ти остави Брикс.... По-добре посъветвай министър-председателката на Дания да купува билет до Москва, че като гледам бай Дончо Как се е засилил тая дама освен в Москва за нея няма да има друга да сигурност...
Коментиран от #61
19:38 05.01.2026
42 Данко Пиратина
До коментар #31 от "Ганчев":Напротив, заедно ще возят каквото и където трябва! ЕС не е потребен никому!
19:40 05.01.2026
43 всичко приключва на тръмп не му дреме
да арестуват зелката в обвинение на пране и присвояване
от тези 350 милиарда които бидона му даде
19:40 05.01.2026
44 Абе пиши направо
До коментар #40 от "факт":Киев за два дня.
19:40 05.01.2026
45 Ами
Мисля, че това устройва САЩ. Ако Европа е съгласна ...
Бих казал, че имаме сделка :)
19:41 05.01.2026
46 Хмм
19:41 05.01.2026
47 Бумърите - най-егоистичните лигльовци
До коментар #34 от "Възмутен":Хората от сайлънт дженерейшън преживяха ВСЕ, но рзглезените им рожби от поколението бейби буумърс на финала на живота си сготвиха третата световна за следващите поколения - екс, милениълс и зи.
19:41 05.01.2026
48 Факт
19:41 05.01.2026
49 Пич
Коментиран от #63
19:41 05.01.2026
50 Сечко
До коментар #26 от "Хи хи":Взе ми думата от устата😉
19:42 05.01.2026
51 е да го
До коментар #34 от "Възмутен":кажемеПедали...
19:42 05.01.2026
52 Их их их
До коментар #26 от "Хи хи":В този смисъл, ние не можем да участваме с ефките (не че летят), защото в договора има клауза да не се използват срещу страна членка на НАТО.
19:42 05.01.2026
53 ДрайвингПлежър
Коментиран от #59
19:43 05.01.2026
54 Уса
19:44 05.01.2026
55 В елфическата горичка се питаме
До коментар #39 от "Ае копейките":Тръмпоча агент Краснов как стана пак мистър Тръмп за 1/2 час?
Коментиран от #65
19:44 05.01.2026
56 Где Мадуро?
Коментиран от #76
19:44 05.01.2026
57 койдазнай
Вероятно, дори днес те имат някои козове, за които много не се говори.
Коментиран от #72
19:45 05.01.2026
58 Хипотетично
19:45 05.01.2026
59 Фактъ
До коментар #53 от "ДрайвингПлежър":Като за начало Дания ще се лиши от остров Зелена земя и всичките полезни изкопаеми там.
19:45 05.01.2026
60 Колко малко требе на де БИЛНА копейка
АааааааХахахаха
За 12 г.... ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан, за 2 Милиона монголяци Фира, за позорния 3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ у СИРИЯ, 5 ДНЕВНИЯ у КУРСК, за Башо бегачката, 12 год щурм на селото ПОКРОВСК,...
За 2 ЧАСОВОВОГО ...СВО на САЩ у ИРАН,..За анихилацията на съюзниците от ХАМАС,ЛИВАН ,... ЗА 30 минутното СВО при мадуранкьо...и те така
АааааааХахахаха
Коментиран от #75
19:46 05.01.2026
61 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #41 от "Европеец":няма как да стане тва!Тръмп не е чак толкова побъркан колкото си мислите/ просто показа показна операция-те си имат стратези с поглед десетилетия напред
19:46 05.01.2026
62 Хмм
19:46 05.01.2026
63 Хммм
До коментар #49 от "Пич":Ако идеш при паметниците да говориш ще станеш на мокро петно 🔨
19:46 05.01.2026
64 Юрий
Натам вървят нещата.
За съжаление следващия президент няма да е по добър
Коментиран от #80
19:46 05.01.2026
65 Факт
До коментар #55 от "В елфическата горичка се питаме":Там е мястото на Групата за споделяне.
Коментиран от #68
19:46 05.01.2026
66 гумата
19:46 05.01.2026
67 Данко Пиратина
19:47 05.01.2026
68 Анонимен
До коментар #65 от "Факт":Палавници!
19:48 05.01.2026
69 Тома
Разликата е точно една грамотност.
19:48 05.01.2026
70 Без паника
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Американците нямат намерение да нападат страна от нато. Те просто ще осъществят контрол через присъствие. Същото може са се случи и у нас. Ако някоя съседна нам натовска държава навлезе на наша територия за да ни защити от нещо. Така че, няма страшно. Всичко върви по план
19:48 05.01.2026
71 Антрополог
19:48 05.01.2026
72 Хипотетично
До коментар #57 от "койдазнай":За да не са руска мишена Дания наивно както и Украйна (с предаването ядреното оръжие на гаранта си Русия за териториална цялост) са се предоверили на международното право.
19:49 05.01.2026
73 Мале, малее
19:49 05.01.2026
74 Ко? Не!
До коментар #4 от "Урсула 1984":Аз отивам във Венецуела, там е по-топло.
19:49 05.01.2026
75 Стефан Усмивката Софиянски
До коментар #60 от "Колко малко требе на де БИЛНА копейка":Суссс бре маннн гаууу ,смучи ми х...я за успокоение на нервите !
19:51 05.01.2026
76 А где кокорча?
До коментар #56 от "Где Мадуро?":Кокорчо няма ли вече да ходи да вади джуджака от калния бункер? Може да вземе със себе си мирчеff и глишката за кураж.
19:51 05.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 стоян георгиев
19:52 05.01.2026
79 БеГемот
19:53 05.01.2026
80 Камилар
До коментар #64 от "Юрий":Камалата ще ги твори пак същите по заповед на ционзадкулисието и ще се хили истерично по цял ден. Оранжевия поне не се хили истерично без причина.
Коментиран от #84, #87
19:55 05.01.2026
81 Лесно му
19:55 05.01.2026
82 Факт
19:55 05.01.2026
83 ЛюбоПитен
Коментиран от #107
19:57 05.01.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 бай Иван
19:58 05.01.2026
86 Кая Калас съм
19:58 05.01.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Владо
Коментиран от #95
19:58 05.01.2026
89 Пенчо
19:58 05.01.2026
90 стоян георгиев
19:59 05.01.2026
91 Даката
Коментиран от #98
19:59 05.01.2026
92 Механик
Кое е това ВСИЧКО? НАТО ли, ЕС ли? Кое?
п.п.
Че Украина приключва, това е ясно. Ама тя така или иначе приключва.
Коментиран от #102, #103
20:00 05.01.2026
93 бай Иван
До коментар #18 от "Питам":Нема да си жив да видиш!
20:00 05.01.2026
94 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
95 Васил
До коментар #88 от "Владо":Владо ,знам че си точен ,би ли мигго оуигавилл набързо за 10 €врака ?
20:00 05.01.2026
96 Нищо подобно НЕМА а се случи ху есоси
Аятолаха козе-- ловър е...умреляк! А,..ху ЙЛО педофила -- отново УНИ ЖЕН!!
Гледайте внимателно
Хехехехехехе
Коментиран от #100, #106
20:01 05.01.2026
97 Датски шамар
20:01 05.01.2026
98 Сатан Яхууу
До коментар #91 от "Даката":Хаха, биич плийз!
20:01 05.01.2026
99 Вова Грозний
20:01 05.01.2026
100 А нещо пречи ли
До коментар #96 от "Нищо подобно НЕМА а се случи ху есоси":През това време да се проведе един бърз референдум в Гренланция? Всичко ще е законно, мирно и тихо. И догодина Нобела за мир е сигурен.
20:03 05.01.2026
101 Тръмп е заявил, че трябва
Коментиран от #104
20:04 05.01.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Да де
До коментар #92 от "Механик":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
20:07 05.01.2026
104 Путин
До коментар #101 от "Тръмп е заявил, че трябва":Знам.Зативабси трая.
20:08 05.01.2026
105 Сега разбрахте ли
Коментиран от #110
20:10 05.01.2026
106 Данко Харсъзина
До коментар #96 от "Нищо подобно НЕМА а се случи ху есоси":Сокай бибека Чикитта ,въпреки че не си в първа младост ,се справяш прекрасно х ....ессосс .
20:11 05.01.2026
107 Факт
До коментар #83 от "ЛюбоПитен":Ако го може, това ще ви зарадва ли, по някаква причина?
Коментиран от #108
20:12 05.01.2026
108 ЛюбоПитен
До коментар #107 от "Факт":Винаги е повод за радост ,небинатна кукло 👅,но ти си скроена по друга матрица и няма как да го проумееш .
20:14 05.01.2026
109 Венецуела е обявила мобилизация
20:17 05.01.2026
110 Хмм
До коментар #105 от "Сега разбрахте ли":Гренландия и сега не е независима, освен това е по-близо до САЩ отколкото до Дания, ами Фарьорските острови и избиването на делфини там, наведнъж са били избити 1400 делфина през 2021 години, водата кървава, а на брега деца гледат
20:20 05.01.2026
111 гошо
20:21 05.01.2026
112 Хамлет Датски
20:27 05.01.2026
113 хихи
Този не е разбрал, че е приключил...
20:27 05.01.2026