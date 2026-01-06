Вашингтон: Контролираме Венецуела. Законът на силата управлява света, говорете си за благоприличие

Администрацията на Вашингтон ще изисква от венецуелските власти да действат в съответствие с американските интереси, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит по Fox News.

„Ще гарантираме, че тази страна ще действа в съответствие с американските интереси“, отбеляза тя, говорейки за политиката на Вашингтон спрямо Венецуела и контактите между американските служители и нейните власти.

Съединените щати имат огромно влияние върху венецуелското правителство, заяви Ливит.

„В момента имаме огромно влияние върху останалите представители на правителството на Мадуро“, каза тя, отбелязвайки, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е в постоянна кореспонденция с властите на републиката.

Съединените щати контролират ситуацията във Венецуела „по дефиниция“ и Вашингтон на практика ръководи страната по време на прехода, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.

„Ние контролираме Венецуела по дефиниция, защото имаме американски военни сили, разположени край страната. Ние определяме условията. Наложихме пълно ембарго върху целия им петрол и върху всичките им възможности за търговия, те се нуждаят от нашето разрешение, за да търгуват“, каза той в интервю за CNN.

Законите на реалния свят показват, че той се управлява със сила и мощ, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.

„Можете да говорите колкото искате за международно благоприличие и всичко останало, но ние живеем в свят, реалния свят, който се управлява със сила и мощ. Това са железните закони на света“, отговори той на въпрос дали изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес в момента е глава на републиката.