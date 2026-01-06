Новини
Вашингтон: Контролираме Венецуела. Законът на силата управлява света, говорете си за благоприличие

Вашингтон: Контролираме Венецуела. Законът на силата управлява света, говорете си за благоприличие

6 Януари, 2026 04:03, обновена 6 Януари, 2026 04:34

Наложихме пълно ембарго върху целия им петрол и върху всичките им възможности за търговия, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър

Вашингтон: Контролираме Венецуела. Законът на силата управлява света, говорете си за благоприличие - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон ще изисква от венецуелските власти да действат в съответствие с американските интереси, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит по Fox News.

„Ще гарантираме, че тази страна ще действа в съответствие с американските интереси“, отбеляза тя, говорейки за политиката на Вашингтон спрямо Венецуела и контактите между американските служители и нейните власти.

Съединените щати имат огромно влияние върху венецуелското правителство, заяви Ливит.

„В момента имаме огромно влияние върху останалите представители на правителството на Мадуро“, каза тя, отбелязвайки, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е в постоянна кореспонденция с властите на републиката.

Съединените щати контролират ситуацията във Венецуела „по дефиниция“ и Вашингтон на практика ръководи страната по време на прехода, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.

„Ние контролираме Венецуела по дефиниция, защото имаме американски военни сили, разположени край страната. Ние определяме условията. Наложихме пълно ембарго върху целия им петрол и върху всичките им възможности за търговия, те се нуждаят от нашето разрешение, за да търгуват“, каза той в интервю за CNN.

Законите на реалния свят показват, че той се управлява със сила и мощ, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.

„Можете да говорите колкото искате за международно благоприличие и всичко останало, но ние живеем в свят, реалния свят, който се управлява със сила и мощ. Това са железните закони на света“, отговори той на въпрос дали изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес в момента е глава на републиката.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червената шапчица

    11 4 Отговор
    Скоро ще има 11-ти септември, май...

    04:20 06.01.2026

  • 2 И Киев е Руски

    10 30 Отговор
    Световните лидери и американските политици се опитват да разберат този скандален случай на отвличане на държавния глава. О, Боже мой, какво има да се разбира? Едно племе нападна друго и залови лидера им. Чисто папуаска история. Но ето какво е забавното. Мадуро е обвинен в трафик на наркотици. Но защо САЩ не публикуваха никакви доказателства в подкрепа на това още преди залавянето на Мадуро? За да не се възмути „международната общност“, така да се каже. Просто защото, освен нападенията срещу лодките на нещастни рибари, САЩ нямат никакви доказателства – това е върховната фантазия на Тръмп. А сега „факти се появиха“ и ще бъдат обявени в съда? Кой ще повярва? И защо, по дяволите, тези американски диваци държат жената на Мадуро в затвора? Какво общо има една жена с това? Това е просто позорно

    Коментиран от #6, #10

    04:21 06.01.2026

  • 3 Мадуро

    9 7 Отговор
    Който нож вади от нож умира.

    Коментиран от #13

    04:21 06.01.2026

  • 4 404

    8 2 Отговор
    Как е възможно това? Някакви типове дойдоха и отведоха президента на страната от собствената му спалня. В Куба е траур. Спомнят си петдесетте „герои“, които пазиха Мадуро. Пазиха го толкова добре, че няколко души правеха каквото си поискат в чужда резиденция без никакви жертви, сякаш беше тяхна собствена, и дори докато очакваха пряка заплаха за човека, когото пазят! В обедняла Сомалия, смрадливците получиха такъв бой от чернокожите за това, че забравиха как да стигнат до там. Това е позор, другари! Или всички мачо мъже в Централна Америка се бият срещу Русия?

    Коментиран от #17

    04:23 06.01.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    АБЕ КОНТРОЛИРАТ ВЕНЕЦУЕЛА,
    АМА НЕ СМЕЯТ ДА ВКАРАТ АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИЦИ
    ЗА ПОСТОЯННО ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА
    .... СТРАХУВАТ СЕ ОТ ДЖУНГЛАТА :)

    04:28 06.01.2026

  • 6 Кремълски педофил😁

    19 9 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    КопейкиМърляви иСлабоумни,ако рашистите бяха отвлекли президента Зеленски щяхте ли да одобрите?

    Коментиран от #7

    04:29 06.01.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 12 Отговор

    До коментар #6 от "Кремълски педофил😁":

    ЗЕЛЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТВЕЛЧЕН
    ПОНЕЖЕ ТРЯБВА ДА ГО НОСЯТ В КОНТЕЙНЕР
    ТОЛКОВА Е РЯДЪК :)
    САМО ПАСТЬОРИЗАЦИЯ ЗА НЕГО :)

    04:31 06.01.2026

  • 8 Ъъъъъъъ

    9 1 Отговор
    Краваеите ме са познали. Никой няма да има даде нищо, както им се иска. Да ги видим колко са силни!🤣

    04:31 06.01.2026

  • 9 Истината

    10 2 Отговор
    САЩ са ционисти, световни терористи!

    04:37 06.01.2026

  • 10 Смешко

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Сега направи сравнение между действията на Тръмп и Путлер. Кой от тях двамата е с по- ефективна СВО?😂

    Коментиран от #14

    04:42 06.01.2026

  • 11 Коста

    1 0 Отговор
    Абе шефа на НАТО нищо не каза. Ами еврейските опс европейските лидери а?

    Коментиран от #15

    04:50 06.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Сащ за 30 мин разбачкаха блатните подлоги, а бункерното 11та година боксува в донбас!

    04:53 06.01.2026

  • 13 Путлер

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мадуро":

    Вярно е,затова съм в бункера денонощно.

    04:53 06.01.2026

  • 14 Червената шапчица

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Смешко":

    Вижда се и от дете, над милион вати са при кабзон, а минаха 4 години от тридневната операция!

    04:54 06.01.2026

  • 15 404

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коста":

    не мърда от калното мазе ботокса, чака го и него същото като мъдорувич, а беше тръгнал за два дня да взима Кииф!

    04:56 06.01.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НО АКО ТРЯБВА ДА СМЕ ЧЕСТНИ, ШУТИН БЕШЕ ТРЪГНАЛ ДА ОТВЛЧИЧА ЗЕЛЕНСКИ , НО ЗАЛУЖНИ ВЪРНА ПИЯНИ ОРДИ В ЧУВАЛИ ОТ ГОСТОМЕЛ!

    04:57 06.01.2026

  • 17 Абсолютно прав сте😁

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "404":

    Някои русофили все още спят ...

    05:00 06.01.2026