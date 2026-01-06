Вашингтон: Контролираме Венецуела. Законът на силата управлява света, говорете си за благоприличие

Администрацията на Вашингтон ще изисква от венецуелските власти да действат в съответствие с американските интереси, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит по Fox News.
„Ще гарантираме, че тази страна ще действа в съответствие с американските интереси“, отбеляза тя, говорейки за политиката на Вашингтон спрямо Венецуела и контактите между американските служители и нейните власти.
Съединените щати имат огромно влияние върху венецуелското правителство, заяви Ливит.
„В момента имаме огромно влияние върху останалите представители на правителството на Мадуро“, каза тя, отбелязвайки, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е в постоянна кореспонденция с властите на републиката.
Съединените щати контролират ситуацията във Венецуела „по дефиниция“ и Вашингтон на практика ръководи страната по време на прехода, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.
„Ние контролираме Венецуела по дефиниция, защото имаме американски военни сили, разположени край страната. Ние определяме условията. Наложихме пълно ембарго върху целия им петрол и върху всичките им възможности за търговия, те се нуждаят от нашето разрешение, за да търгуват“, каза той в интервю за CNN.
Законите на реалния свят показват, че той се управлява със сила и мощ, заяви заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър.
„Можете да говорите колкото искате за международно благоприличие и всичко останало, но ние живеем в свят, реалния свят, който се управлява със сила и мощ. Това са железните закони на света“, отговори той на въпрос дали изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес в момента е глава на републиката.
1 Червената шапчица
04:20 06.01.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #6, #10
04:21 06.01.2026
3 Мадуро
Коментиран от #13
04:21 06.01.2026
4 404
Коментиран от #17
04:23 06.01.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АМА НЕ СМЕЯТ ДА ВКАРАТ АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИЦИ
ЗА ПОСТОЯННО ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА
.... СТРАХУВАТ СЕ ОТ ДЖУНГЛАТА :)
04:28 06.01.2026
6 Кремълски педофил😁
До коментар #2 от "И Киев е Руски":КопейкиМърляви иСлабоумни,ако рашистите бяха отвлекли президента Зеленски щяхте ли да одобрите?
Коментиран от #7
04:29 06.01.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "Кремълски педофил😁":ЗЕЛЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТВЕЛЧЕН
ПОНЕЖЕ ТРЯБВА ДА ГО НОСЯТ В КОНТЕЙНЕР
ТОЛКОВА Е РЯДЪК :)
САМО ПАСТЬОРИЗАЦИЯ ЗА НЕГО :)
04:31 06.01.2026
8 Ъъъъъъъ
04:31 06.01.2026
9 Истината
04:37 06.01.2026
10 Смешко
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Сега направи сравнение между действията на Тръмп и Путлер. Кой от тях двамата е с по- ефективна СВО?😂
Коментиран от #14
04:42 06.01.2026
11 Коста
Коментиран от #15
04:50 06.01.2026
12 Последния Софиянец
04:53 06.01.2026
13 Путлер
До коментар #3 от "Мадуро":Вярно е,затова съм в бункера денонощно.
04:53 06.01.2026
14 Червената шапчица
До коментар #10 от "Смешко":Вижда се и от дете, над милион вати са при кабзон, а минаха 4 години от тридневната операция!
04:54 06.01.2026
15 404
До коментар #11 от "Коста":не мърда от калното мазе ботокса, чака го и него същото като мъдорувич, а беше тръгнал за два дня да взима Кииф!
04:56 06.01.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
04:57 06.01.2026
17 Абсолютно прав сте😁
До коментар #4 от "404":Някои русофили все още спят ...
05:00 06.01.2026