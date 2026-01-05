Мицкоски след залавянето на Мадуро: Най-много сме загрижени за гръмогласната тишина

Правителството на Република Северна Македония плътно застава зад аргументите и действията на нашия стратегически партньор САЩ, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски, цитиран от МИА, предаде БТА.

„Най-много сме загрижени за гръмогласната тишина в миналото на същите тези европейски и световни държави, когато международното право бе нарушавано по отношение на герба на Македония и македонския народ“, заяви Мицкоски вчера в отговор на въпрос каква е позицията на страната по отношение на ареста на венецуелския президент Николас Мадуро от страна на САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в събота, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна.

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски приветства действията на САЩ по-рано, обратно на въздържаността на Европа към тези действия и твърдението ѝ, че така се подкопава международното право, припомня МИА.

Мицкоски коментира, че дали случилото се във Венецуела е нарушение на международното право, трябва да преценят експертите.

„Как така сега изведнъж всички коментират дали това е международното право или не и т.н., имайки предвид, че познавам голяма част от тези, които коментират, и те не са експерти по международно право. Но ако веднъж в живота си направите изключение, то се превръща в практика и е въпрос на време да удари по вашия гръб“, отбеляза още Мицкоски.

В отговор на въпрос дали прецедентът във Венецуела може да се случи и в други държави, Мицкоски посочи , че такъв прецедент е била и смяната на знамето на Република Северна Македония, когато е трябвало да стане член на ООН.

„Когато се променяше Конституцията, когато се променяше конституционното име (на държавата) и се лъжеха хората, че в срок от три-четири години ще станем член на Европейския съюз, на НАТО и т.н. Това са истинските прецеденти“, заключи Мицкоски.