Мицкоски след залавянето на Мадуро: Най-много сме загрижени за гръмогласната тишина

5 Януари, 2026 10:20 1 814 33

  • християн мицкоски-
  • северна македония-
  • николас мадуро-
  • сащ-
  • венецуела

Правителството на Северна Македония подкрепя действията на САЩ във Венецуела, заяви премиерът

Мицкоски след залавянето на Мадуро: Най-много сме загрижени за гръмогласната тишина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Република Северна Македония плътно застава зад аргументите и действията на нашия стратегически партньор САЩ, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски, цитиран от МИА, предаде БТА.

„Най-много сме загрижени за гръмогласната тишина в миналото на същите тези европейски и световни държави, когато международното право бе нарушавано по отношение на герба на Македония и македонския народ“, заяви Мицкоски вчера в отговор на въпрос каква е позицията на страната по отношение на ареста на венецуелския президент Николас Мадуро от страна на САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в събота, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна.

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски приветства действията на САЩ по-рано, обратно на въздържаността на Европа към тези действия и твърдението ѝ, че така се подкопава международното право, припомня МИА.

Мицкоски коментира, че дали случилото се във Венецуела е нарушение на международното право, трябва да преценят експертите.

„Как така сега изведнъж всички коментират дали това е международното право или не и т.н., имайки предвид, че познавам голяма част от тези, които коментират, и те не са експерти по международно право. Но ако веднъж в живота си направите изключение, то се превръща в практика и е въпрос на време да удари по вашия гръб“, отбеляза още Мицкоски.

В отговор на въпрос дали прецедентът във Венецуела може да се случи и в други държави, Мицкоски посочи , че такъв прецедент е била и смяната на знамето на Република Северна Македония, когато е трябвало да стане член на ООН.

„Когато се променяше Конституцията, когато се променяше конституционното име (на държавата) и се лъжеха хората, че в срок от три-четири години ще станем член на Европейския съюз, на НАТО и т.н. Това са истинските прецеденти“, заключи Мицкоски.


Северна Македония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 12 Отговор
    абе..тез копеи как ще махат базите незнам...иначе си лалат-докато не ги изведат посреднощ , по бели гащи

    Коментиран от #12, #32

    10:22 05.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тоа па...

    30 1 Отговор
    На сека манджа мерудия...

    10:23 05.01.2026

  • 4 Роден в НРБ

    23 0 Отговор
    Пеевски веднага да праща 68ма бригада ССО да отвлекат Мицкоски

    Коментиран от #19

    10:23 05.01.2026

  • 5 Трол

    2 22 Отговор
    Македонците винаги са били най-ощетената нация в света още от древността насам.

    10:25 05.01.2026

  • 6 Удри с лопатата

    28 1 Отговор
    Винаги сте били предатели

    10:25 05.01.2026

  • 7 Пич

    21 1 Отговор
    Щото Рамбо Радев може да те извлече с хеликоптери , и - у българския кауш !!! По Тръмпово право !!! Вече ще се учи в юридическия на СУ !!!

    10:26 05.01.2026

  • 8 Пилотът Гошу

    18 1 Отговор
    Тоя па... Измислици от летния лагер... Щял да влиза в ЕС... Нарушавали му правото, на кое обаче, не е ясно... Не знам да сме им писали конституцията насила...
    Международното право излезе в пенсия когато САЩ навлезе в Югославия... От тогава насам и на хората с една гънка за равновесие би трябвало да е ясно, че международно право вече не съществува... Когато можеш да си го позволиш и да го задържиш, вземаш каквото ти харесва... Правото на силата си важи и само наивниците смятат, че така не можело...
    Кипър и Голанските възвишения предшестват Югославия, но бяха така да се каже изолиран случай десетилетия наред...

    10:26 05.01.2026

  • 9 Велишките макезонци

    10 1 Отговор
    Правителството на Северна Македония подкрепя действията на САЩ във Венецуела, заяви премиерът
    -;-
    Значе Великите били подкрепяли Шерифа!

    дали след време ще подкрепят и маоистите ако искат да освободят Тайван?!?!!

    Ама пък Фюрера някога бил казал че македонците били измислили кирилицата!!
    (Апропо кирили и Методии дали са били макета?)

    Коментиран от #22

    10:26 05.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 сигурно са в грешка

    7 0 Отговор
    но и юса се застъпи за македония първа да влезе в нато и в ЕС . а венецуела не е картелна и мафиотизирана . след хващането на държавния глава сега откъде ходят наркотиците . пак от мексико, колумбия и еквадор . може сляпо да следват сгрешилия президент . а и хвалбата е за това че хванали някакъв и жена му . тук даже не са чували за него . но видите ли така се изкоренявали наркокартелите . доста глупаво . сега е ред и на партиите да изразят подобни благородни схващания .

    10:27 05.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И тоя

    16 0 Отговор
    удари мека шпакла на Тръмп!

    Утре Ердоган ще поиска да направи същото- да върне Северна Македония към Османската империя.
    Щом Тръмп може, защо Ердоган да не може.

    10:30 05.01.2026

  • 14 Размишления

    7 3 Отговор
    И те краварски марионетки го раздават това е сигнал за Русия и Китай че краварите действат агресивно и се месят във вътрешните работи на всякъде където е възможно и накрая ще превземат целия свят с малки изключения и тогава ще погледнат към Русия и Китай.Тези две страни или трябва да спрат кравешкото разрастване или да спрат самите кравари трета опция не им я препоръчвам да станат и те техни марионетки.

    10:30 05.01.2026

  • 15 Лалугер

    6 0 Отговор
    Смешник

    10:31 05.01.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "До вчера":

    мчи аз и сега ги подкрепям-без джуджаците от бункера обаче,проста копей ко-вие сте Путинисти , не русофили

    Коментиран от #30, #31

    10:31 05.01.2026

  • 17 Българин

    4 0 Отговор
    Мицокоски ще активира македонския спецназ в Ню Йорк и да връща Мадуро в Каракас. Е след като си изпие кафето де.

    10:32 05.01.2026

  • 18 Хи их хи

    7 0 Отговор
    Смее ли някой да гъкне, след като вие сте зад Щатите!

    10:34 05.01.2026

  • 19 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Роден в НРБ":

    Пеевски работи най вече с Делта Гард. Е може там да има и доста народ от 68 бригада, както от СОБТ, НСО, Сигма и какви ли не още.
    То с една държавна заплата живее ли се?!?

    10:34 05.01.2026

  • 20 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Не е лоша идея да отвлечем президента на северните, да го съдим и да си върнем Македония. Така е редно

    10:39 05.01.2026

  • 21 Моля,

    5 0 Отговор
    стига сте изтипосвали тази грозна и мазна физиономия на тоя сърбоманин и сръбска п0длога. Ще разгоните читателите си.

    10:40 05.01.2026

  • 22 ухльоф

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Велишките макезонци":

    "Ама пък Фюрера някога бил казал че македонците били измислили кирилицата!!
    (Апропо кирили и Методии дали са били макета?)". Значи първо-думите на Вовата за Кирилицата бяха, че е дошла от днешните македонски земи! Охридската книжовна школа сега е в македонско! Нашите напоследък искат да изкарат Кирилицата произлязла от Преславската книжовна школа, да не я дадем на макетата сигурно! А и второ-Кирил и Методи и брат му не са създали Кирилицата, а Глаголицата, ама като е толкова голяма липсата на мозъчни клетки в кратуната ти...

    10:40 05.01.2026

  • 23 Кривоверен алкаш

    9 0 Отговор
    Не вярвах че са толкова глупави комшиите от РСМ...разтягат локуми за всичко,но не и да свършат това което са подписали.На какво се надяват идея си нямам,...не 4 год...с този магарешки инат още 40 год.няма да влезнат,но пък те имат опит,, една камара време проблеми с Гърция,очертава се същото и с БГ...

    10:43 05.01.2026

  • 24 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Тоя облиза Мадуро то на рижавия и направи анализ от който всички лидери щи си вземат поука

    10:47 05.01.2026

  • 25 отец Щирлиц

    1 0 Отговор
    Нали сте под ботуша на нато, подкрепяйте ги с памук.

    10:48 05.01.2026

  • 26 НА ТОЯ ТЪПЧО

    9 0 Отговор
    САЩ МУ БИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР,ХАХА. АБЕ БУДАЛА ТИ СИ ПРОСТО СТРАТЕГИЧЕСКИ МАКЕДОНСКИ ТЪПАК.

    10:49 05.01.2026

  • 27 Оракула от Делфи

    2 2 Отговор
    Ти ли Мицко беше, най- големия умник ,от целия Балкански Полуостров,
    да коментираш кокаиновия крал на Венецуела ,Мадуро ...
    добър приятел на Путин???

    10:52 05.01.2026

  • 28 коко от Карлуково

    3 0 Отговор
    Тук мнозина също си говорят и си отговарят. Ако нощно време не си говори може да го вземем в съседната стая,там има едно свободно легло при Димитров и Тито.

    10:59 05.01.2026

  • 29 Коста

    1 0 Отговор
    Тоз ще го издуха на дедо Тръмп още малко. Червеи малки нищожни са македонците.

    11:27 05.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти си мноогооо т ъ п о парче бе

    11:29 05.01.2026

  • 32 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Най вероятно е да извлекат теб за проскубания котешки куйрук.

    11:31 05.01.2026

  • 33 Тракия

    0 0 Отговор
    За да станете членна каквото и да било трябва да отговаряте на критерии. Не може език на омразата кражби и измами да се толерират

    11:47 05.01.2026

