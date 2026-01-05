Мицкоски след залавянето на Мадуро: Най-много сме загрижени за гръмогласната тишина

Правителството на Република Северна Македония плътно застава зад аргументите и действията на нашия стратегически партньор САЩ, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски, цитиран от МИА, предаде БТА.
„Най-много сме загрижени за гръмогласната тишина в миналото на същите тези европейски и световни държави, когато международното право бе нарушавано по отношение на герба на Македония и македонския народ“, заяви Мицкоски вчера в отговор на въпрос каква е позицията на страната по отношение на ареста на венецуелския президент Николас Мадуро от страна на САЩ.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в събота, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна.
Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски приветства действията на САЩ по-рано, обратно на въздържаността на Европа към тези действия и твърдението ѝ, че така се подкопава международното право, припомня МИА.
Мицкоски коментира, че дали случилото се във Венецуела е нарушение на международното право, трябва да преценят експертите.
„Как така сега изведнъж всички коментират дали това е международното право или не и т.н., имайки предвид, че познавам голяма част от тези, които коментират, и те не са експерти по международно право. Но ако веднъж в живота си направите изключение, то се превръща в практика и е въпрос на време да удари по вашия гръб“, отбеляза още Мицкоски.
В отговор на въпрос дали прецедентът във Венецуела може да се случи и в други държави, Мицкоски посочи , че такъв прецедент е била и смяната на знамето на Република Северна Македония, когато е трябвало да стане член на ООН.
„Когато се променяше Конституцията, когато се променяше конституционното име (на държавата) и се лъжеха хората, че в срок от три-четири години ще станем член на Европейския съюз, на НАТО и т.н. Това са истинските прецеденти“, заключи Мицкоски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12, #32
10:22 05.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тоа па...
10:23 05.01.2026
4 Роден в НРБ
Коментиран от #19
10:23 05.01.2026
5 Трол
10:25 05.01.2026
6 Удри с лопатата
10:25 05.01.2026
7 Пич
10:26 05.01.2026
8 Пилотът Гошу
Международното право излезе в пенсия когато САЩ навлезе в Югославия... От тогава насам и на хората с една гънка за равновесие би трябвало да е ясно, че международно право вече не съществува... Когато можеш да си го позволиш и да го задържиш, вземаш каквото ти харесва... Правото на силата си важи и само наивниците смятат, че така не можело...
Кипър и Голанските възвишения предшестват Югославия, но бяха така да се каже изолиран случай десетилетия наред...
10:26 05.01.2026
9 Велишките макезонци
-;-
Значе Великите били подкрепяли Шерифа!
дали след време ще подкрепят и маоистите ако искат да освободят Тайван?!?!!
Ама пък Фюрера някога бил казал че македонците били измислили кирилицата!!
(Апропо кирили и Методии дали са били макета?)
Коментиран от #22
10:26 05.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 сигурно са в грешка
10:27 05.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И тоя
Утре Ердоган ще поиска да направи същото- да върне Северна Македония към Османската империя.
Щом Тръмп може, защо Ердоган да не може.
10:30 05.01.2026
14 Размишления
10:30 05.01.2026
15 Лалугер
10:31 05.01.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "До вчера":мчи аз и сега ги подкрепям-без джуджаците от бункера обаче,проста копей ко-вие сте Путинисти , не русофили
Коментиран от #30, #31
10:31 05.01.2026
17 Българин
10:32 05.01.2026
18 Хи их хи
10:34 05.01.2026
19 койдазнай
До коментар #4 от "Роден в НРБ":Пеевски работи най вече с Делта Гард. Е може там да има и доста народ от 68 бригада, както от СОБТ, НСО, Сигма и какви ли не още.
То с една държавна заплата живее ли се?!?
10:34 05.01.2026
20 Хохо Бохо
10:39 05.01.2026
21 Моля,
10:40 05.01.2026
22 ухльоф
До коментар #9 от "Велишките макезонци":"Ама пък Фюрера някога бил казал че македонците били измислили кирилицата!!
(Апропо кирили и Методии дали са били макета?)". Значи първо-думите на Вовата за Кирилицата бяха, че е дошла от днешните македонски земи! Охридската книжовна школа сега е в македонско! Нашите напоследък искат да изкарат Кирилицата произлязла от Преславската книжовна школа, да не я дадем на макетата сигурно! А и второ-Кирил и Методи и брат му не са създали Кирилицата, а Глаголицата, ама като е толкова голяма липсата на мозъчни клетки в кратуната ти...
10:40 05.01.2026
23 Кривоверен алкаш
10:43 05.01.2026
24 АГАТ а Кристи
10:47 05.01.2026
25 отец Щирлиц
10:48 05.01.2026
26 НА ТОЯ ТЪПЧО
10:49 05.01.2026
27 Оракула от Делфи
да коментираш кокаиновия крал на Венецуела ,Мадуро ...
добър приятел на Путин???
10:52 05.01.2026
28 коко от Карлуково
10:59 05.01.2026
29 Коста
11:27 05.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Коста
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти си мноогооо т ъ п о парче бе
11:29 05.01.2026
32 дядо поп
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Най вероятно е да извлекат теб за проскубания котешки куйрук.
11:31 05.01.2026
33 Тракия
11:47 05.01.2026